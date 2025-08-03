Рекорды Нюрбургринга: самые быстрые круги на Северной петле

На этой неделе сразу два новых рекордсмена напомнили миру, что Нордшляйфе по-прежнему остаётся главным испытательным полигоном для самых быстрых машин. Свежеиспечённый Chevrolet Corvette ZR1X промчался по трассе за 6 минут 49.275 секунды, отобрав у Ford Mustang GTD звание самого быстрого американского автомобиля. А буквально на следующий день BMW M3 CS Touring с результатом 7:29.490 установил новый рекорд среди серийных универсалов. Эта легендарная трасса с её 20,8 км асфальта, 73 поворотами и перепадами высот до 17% продолжает диктовать правила игры. И пока автогиганты штурмуют этот асфальтовый кошмар, мы вспомнили все главные рекорды последних лет — от серийных монстров до безумных прототипов, которые даже не пускают на дороги общего пользования.

© IMAGO/Silas Stein/Global Look Press

© BMW

20 самых быстрых дорожных автомобилей

Mercedes-AMG One — 6:29.090. Porsche 911 GT2 RS Manthey (991.2) — 6:43.300. Mercedes-AMG GT Black Series — 6:48.047. Chevrolet Corvette ZR1X — 6:49.275. Porsche 911 GT3 RS (992.1) — 6:49.328. Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ — 6:49.420. Porsche 911 GT2 RS — 6:51.45. Ford Mustang GTD — 6:52.072. Radical SR8 — 6:52.700. Porsche 911 GT3 Manthey Performance Kit — 6:55.737. Lamborghini Huracán Performante LP640-4 — 6:56.45. Porsche 918 Spyder — 6:57:00*. Porsche 911 GT3 — 6:56.924. Ferrari 296 GTB — 6:58.70. Lamborghini Aventador SuperVeloce LP750-4 — 6:59.73*. Ferrari 488 Pista — 7:00.03*. Dodge Viper ACR — 7:01.30*. Porsche 718 GT4 RS Manthey Kit — 7:03.121. Mercedes-AMG GT R Pro — 7:04.632*. Xiaomi SU7 Ultra — 7:04.957.

© Xiaomi

Прототипы

В отличие от серийных автомобилей прототипы не предназначены для дорог общего пользования. Они создаются для гонок или демонстрации технологических возможностей производителей. Некоторые компании разрабатывают такие машины исключительно для установки рекордов на Северной петле.

Porsche 919 Hybrid Evo — 5:19.546. Volkswagen ID.R — 6:05.336. Xiaomi SU7 Ultra — 6:22.091. Lotus Evija X — 6:24.047. Porsche 911 GT2 RS MR (991.2) Manthey Racing — 6:40.33*. McLaren P1 XP1 LM — 6:43.22*. Nio EP9 — 6:45.90*. Pagani Zonda R — 6:46.50*. Chevrolet Corvette ZR1X — 6:49.275. Chevrolet Corvette ZR1 — 6:50.763. Subaru WRX STI Type RA NBR Special — 6:57.578*. Ferrari 599XX — 6:58.16*. Dodge Viper ACR-X — 7:03.06*. Nissan GT-R Nismo — 7:08.679*. Porsche 911 GT2 (996) by Edo Competition — 7:15.63*. Lynk & Co 03 Cyan — 7:20.143. Mygale M12-SJ-Ford Ecoboost — 7:22.00*. Toyota TMG EV P002 — 7:22.329. BMW M3 CSL (E46) by Loaded — 7:22.880*. Tesla Model S Plaid Track Package — 7:25.231*.

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Правила изменились: Нюрбургринг стал ещё жёстче

В 2020 году трасса убрала лазейки: теперь полный круг — это 20,8 км, включая пит-лейн. Старые рекорды ( на дистанции 20,6 км) больше не в силе — так что если видите звёздочку в списке, знайте: этот результат уже история.

А это значит, что Нюрбургринг не стареет. Он только звереет. И пока инженеры бьются за каждую десятую секунды, мы наслаждаемся этим безумием.