Горы, дрифт и «Слива» Гочи: репортаж с тюнинг-фестиваля Grounded Event в Сочи

Вопреки всем ограничениям и запретам, индустрия тюнинга в России не просто живёт, но и развивается. Причём в лучших её воплощениях — на спортивных трассах в самых разных дисциплинах можно встретить построенные в нашей стране гоночные автомобили. Ценители автоклассики с любовью восстанавливают технику прошлых лет, а поклонники уличной культуры дорабатывают свои машины в соответствии с канонами «Форсажа» и Need for Speed Underground. И несколько раз в год все они встречаются на одной площадке — такой как фестиваль Grounded Event, что в этом году принимал Сочи.

© Максим Вершинин

© Максим Вершинин

Сами организаторы называют своё детище «выставочным проектом, посвящённым уличной культуре, экшн-спорту, моде и альтернативному современному искусству». Если под модой подразумевается фирменный мерч, то присутствует и он, а за альтернативное современное искусство отвечают музыканты на сцене и художники, расписывающие подпорные стены в горах. Но во главе угла — автомобили. Как в статической экспозиции, так и в движении по горным серпантинам.

© Максим Вершинин

В этот раз площадкой для фестиваля стал комплекс для прыжков на лыжах с трамплина «Русские горки», который на два дня превратили в выставочную площадку и самую настоящую гоночную трассу. Конечно, по самим трамплинам никто на машинах не ездил, но вот отрезок извилистой асфальтовой дорожки, ведущий к спортивному объекту, превратили в самый настоящий дрифт-трек.

© Максим Вершинин

Попробовать свои силы в езде в управляемом заносе могут все — достаточно пройти небольшую техническую инспекцию, на которой проверят исправность автомобиля и его безопасность. А вот от пилота ничего, кроме уверенности в собственных силах, не требуется. Потому что, в отличие от стационарных автодромов с их широкими зонами безопасности, горная дорога ошибок не прощает. Бетонные бордюры легко ломают подвеску при малейшей помарке в траектории, а более серьёзная ошибка неизбежно приводит к контакту с каменной стеной.

© Максим Вершинин

Об уровне участников дрифт-спота можно судить хотя бы по тому, что за два дня езды как посуху, так и по залитому ливнем асфальту, был всего один контакт с бетоном. Да и то машина пострадала не так сильно, чтобы выбыть из дальнейших заездов. В остальном спортсмены демонстрировали достойные проезды — как сольно, так и «паровозом» сразу из нескольких машин, синхронно мчащихся по серпантину.

© Максим Вершинин

В таком формате проезды участников фестиваля были максимально близки к дрифту на стадии его зарождения. Популярная сегодня дисциплина выросла из заездов по извилистым горным дорогам в Японии, где фанаты управляемого заноса оттачивали своё мастерство контроля над автомобилем. Сегодня Grounded Event, возможно, единственная в России возможность увидеть дрифт в его каноническом варианте. И не просто увидеть, но и принять в нём непосредственное участие.

© Максим Вершинин

Подавляющее большинство участников заездов работают в формате дрифт-такси, позволяя за определённую сумму любому желающему сесть на пассажирское сиденье и промчать по трассе. Причём, как и в любом другом такси, прохваты боком тоже предлагают несколько разных «тарифов».

Зависит всё в основном от того, на какой машине и с каким пилотом хочет прокатиться фанат дрифта. Начинающие спортсмены на многочисленных праворульных «японках» самых разных моделей возьмут за поездку меньше, чем пилоты на современных Nissan Z и BMW M3. Особняком стоят эксклюзивные проекты, которые по меркам даже любительского дрифта — событие из ряда вон.

© Максим Вершинин

В этом году к таким необычным дрифт-карам можно отнести два произведения немецкого автопрома. Опытный дрифтер Ильдар Немыкин подготовил к езде в управляемом заносе седан BMW 7 Series в кузове E65, переоформленный под машину поколения G11. А основатель команды Side Masters Александр Калашник специально под дрифт сделал уникальный заднеприводный кроссовер BMW X5 (G05) с «механикой».

© Максим Вершинин

На контрасте с такими своеобразными по любым критериям автомобилями — профессионально подготовленная техника от самого титулованного пилота российского дрифта. Команда Takayama Forward Auto привезла в Сочи самую что ни на есть боевую Nissan Silvia S15 четырёхкратного чемпиона Гран-при Российской Дрифт Серии и двукратного обладателя Интерконтинентального кубка FIA IDC Георгия Чивчяна.

© Максим Вершинин

Машина, на которой Гоча выступал в российских и зарубежных состязаниях, стала настоящим украшением технического парка. Но культовая «Слива» не простаивала — победитель этапов RDS GP, местный сочинский пилот Роман Тиводар, катал на легендарной для дрифта машине в боевом режиме всех желающих, готовых раскошелиться на такую поездку.

© Максим Вершинин

Если тратиться не хотелось — можно было абсолютно бесплатно наблюдать за заездами с трибун вокруг трассы. А если получать сомнительное удовольствие от летящей в лицо резиновой крошки совсем не хотелось, то всегда была возможность отправиться на изучение выставки тюнинг-каров.

Трёхуровневая парковка «Русских горок» превратилась в площадку для нескольких десятков ярких автомобилей. Основная тема — стэнс-культура, которая подразумевает максимальное занижение машины, безумный развал колёс и дикий фитмент, то есть положение колёс в арке.

© Максим Вершинин

Минимальные доработки — яркие диски с их необычным положением в арке и мизерный дорожный просвет вкупе с несколькими необычными акцентами — позволяют относительно легко превратить даже самую обыденную модель в яркий шоу-кар. И примеров тому на Grounded Event было немало.

Среди привычных для подобных шоу BMW 3 Series, Honda Civic, Scion xB, различных Volkswagen и классических «Жигулей» встречались весьма неординарные проекты. Например, купе Lexus RC или хэтчбек Suzuki SX4, седан «Москвич»-412 или лифтбек Skoda Octavia, классическая «Волга» ГАЗ-21 или относительно современная Volvo S80.

© Максим Вершинин

Доработкам по канонам стэнса подвергаются даже автомобили, которым вроде бы и не нужен никакой тюнинг. Так, седан Alfa Romeo Giulia выглядит стильно и в заводском виде. А родстеру Mercedes-Benz SLK-Class занижение подвески придаёт весьма непривычный для такой модели облик.

Самым, пожалуй, интересным проектом в экспозиции можно считать… Chery Arrizo 8! Китайские автомобили вообще практически не встречаются на подобных выставках, а здесь доработкам подвергся сразу флагманский седан одной из самых популярных в России марок из Поднебесной. Как знать, возможно проектов на базе китайских машин с годами станет больше.

© Максим Вершинин

На контрасте с доработанными автомобилями свежо смотрелась и классика в своём оригинальном состоянии, представленная Mazda MX-5 (NA) и Porsche 911 Carrera RS. Оттеняют эти машины современные модели, приспособленные под быструю езду по кольцевым трассам, преимущественно BMW 3 Series Coupe (E92) и BMW M2 Coupe (F87).

© Максим Вершинин

Так что на фестивале, какой бы узкой теме он ни был посвящён, всегда можно найти самые разные машины. Что ещё раз доказал Grounded Event, который в 2025 году прошёл в 11-й раз. Чем будут удивлять организаторы в следующем сезоне и где пройдёт праздник дрифта и стэнса — пока загадка.