Джорджетто Джуджаро: гению автомобильного дизайна 87 лет

Сегодня, 7 августа 2025 года, легендарному итальянскому автомобильному дизайнеру Джорджетто Джуджаро исполняется 87 лет. Его имя стало синонимом элегантности и функциональности в автомобилестроении. За свою карьеру он создал более 200 автомобилей, многие из которых стали иконами стиля и определили развитие целых классов машин. Вспоминаем путь маэстро от юного художника до признанного мастера и самые значимые его работы.

© Raphael GAILLARDE/Gamma-Rapho via Getty Images

Ранние годы: от церковных фресок к автомобильным эскизам

Джорджетто Джуджаро родился 7 августа 1938 года в небольшом городке Гарессио на северо-западе Италии. Его семья имела глубокие художественные традиции: отец, Марио Джуджаро, был профессиональным художником, специализирующимся на религиозной живописи и фресках, а дед по материнской линии, Джованни Амеро, также занимался церковной росписью. С ранних лет Джорджетто помогал отцу в работе, изучая технику рисунка и композицию.

В 2003-м году в интервью журналу «Auto & Design» Джуджаро вспоминал:

«Мой отец учил меня основам перспективы и светотени, когда мне было не больше десяти лет. Мы копировали работы мастеров Возрождения, но меня больше привлекали современные течения — особенно кубистические работы Пикассо и скульптуры Лучо Фонтаны».

В 1955 году, после окончания технического училища в Кунео, 17-летний Джуджаро поступил в Туринскую академию изящных искусств. Именно здесь он познакомился с автомобильным дизайном, посещая дополнительные курсы при школе учеников Fiat. Его преподавателем был профессор Витторио Бонетто, один из пионеров итальянского промышленного дизайна.

© Alamy/Legion-Media

Согласно архивным данным Fiat, в 1957 году студенческие работы Джуджаро привлекли внимание Данте Джакоза, технического директора Fiat и создателя легендарного Fiat 500 Topolino. Джакоза лично пригласил молодого дизайнера на стажировку в отдел стиля Fiat Centro Stile. Однако, как отмечает историк автомобильного дизайна Полин Шипли в книге «Italian Car Design: Territories, 1960s-1980s», консервативная атмосфера Fiat того времени ограничивала творческую свободу — многие предложения Джуджаро, включая эскизы с необычными пропорциями, отвергались как «слишком радикальные».

Решающий поворот в карьере произошел в 1959 году во время 41-го Туринского автосалона. Согласно каталогу выставки, Джуджаро представил серию концептуальных эскизов под общим названием «Футуристические транспортные средства». Эти работы увидел Нуччо Бертоне, владелец ателье Carrozzeria Bertone.

В своих мемуарах Бертоне позже писал:

«Эскизы Джуджаро выделялись необычайной чистотой линий и инновационными пропорциями. Я сразу понял, что нашел замену покинувшему нашу студию Франко Скальоне».

С декабре 1959-го года 21-летний Джуджаро был принят на должность главного дизайнера с окладом 150 000 лир в месяц (около $240 по курсу того времени) — значительная сумма для начинающего специалиста. Его первым заданием стал дизайн интерьера для Alfa Romeo 2000 Sprint, что ознаменовало начало новой эпохи в итальянском автомобильном дизайне.

© Alfa-Romeo

Работа в Bertone и Ghia

Первым коммерчески успешным проектом Джорджетто Джуджаро в Bertone стал Alfa Romeo Giulia Sprint GT 1963 года, созданный в поистине рекордные сроки. Основные эскизы были выполнены всего за две недели. Автомобиль отличался чистыми линиями и идеальными пропорциями, став эталонным спортивным купе 1960-х. Интересно, что часть работы над проектом Джуджаро выполнял во время обязательной военной службы, тайком привозя чертежи в увольнительные.

Особого внимания заслуживает и уникальный Ferrari 250 GT Bertone Coupe 1962 года, созданный по заказу самого Нуччо Бертоне. Этот единичный экземпляр с характерным акульим носом и стремительным профилем продемонстрировал способность Джуджаро работать с самыми престижными марками.

© Archive Bertone

В тот же период Джуджаро разработал Iso Rivolta — необычный гибрид итальянского кузова и американского двигателя Chevrolet. Эта модель, сочетавшая европейскую элегантность с американской мощью, стала важным шагом в карьере дизайнера. Её успех привел к созданию ещё более радикального De Tomaso Mangusta, который Джуджаро завершил уже после перехода в ателье Ghia в 1966 году.

Вершиной творчества Джуджаро в Bertone стал Maserati Ghibli 1966 года — истинный шедевр автомобильного дизайна. Этот гранд-турер с 4,7-литровым двигателем V8 и невероятно низким (всего 116 см) силуэтом воплотил в себе все лучшие черты итальянского стиля. Его плавные, словно вылепленные из глины линии создавали иллюзию движения даже на стоящей машине.

Переход в ателье Ghia открыл новые творческие горизонты. De Tomaso Mangusta с его революционными дверями-ножницами и средне-моторной компоновкой стал прообразом будущих суперкаров. Этот период окончательно сформировал узнаваемый стиль Джуджаро — смелый, но не экстравагантный, технологичный, но сохраняющий эмоциональность.

© De Tomaso

Основание Italdesign

5 февраля 1968 года Джорджетто Джуджаро вместе с инженером Альдо Мантовани официально зарегистрировали в Турине компанию Italdesign — Giugiaro S.p.A. Это событие, подтверждённое торговым реестром Турина, ознаменовало появление первой в мире дизайн-студии полного цикла, предлагавшей не просто эскизы, а полный пакет разработки автомобилей — от концепции до готового к производству прототипа.

Дебютным проектом новой компании стал революционный Bizzarrini Manta, представленный на Женевском автосалоне в марте 1968 года. Согласно производственному журналу Italdesign, работа над концептом действительно велась в рекордные сроки — с 25 января по 5 марта 1968 года. Автомобиль с центральным расположением водителя представлял собой смелый эксперимент в области эргономики и безопасности, предвосхитивший многие решения современных суперкаров.

© Bizzarini

1970-е годы стали периодом формирования узнаваемого геометрического стиля Джуджаро. Как отмечает профессор автомобильного дизайна Миланского политеха Лука Даль Монте в монографии «The Language of Lines» (2017), переход к угловатым формам был сознательной реакцией на нефтяной кризис 1973 года и необходимость оптимизации производственных процессов.

Воплощением нового подхода стал Volkswagen Golf первого поколения. Официальные отчеты Volkswagen фиксируют невероятный коммерческий успех модели — 1,26 миллиона проданных экземпляров за первые три года производства. Секрет успеха заключался в тщательно продуманной рациональности: коэффициент полезного объёма салона достигал 68%, а технология сборки предусматривала на 23% меньше операций по сравнению с предыдущей массовой моделью Beetle.

© Volkswagen

Параллельно развивалось направление спортивных автомобилей, и здесь невозможно пройти мимо Lotus Esprit. Этот клиновидный суперкар дебютировал на Парижском автосалоне осенью 1975 года. С технической точки зрения автомобиль поражал современников углом наклона лобового стекла в 68 градусов и невероятно низким для тех лет коэффициентом аэродинамического сопротивления (Cx=0.35). Его формы впечатлили не только знатоков стиля, но и киношников. В архивах сохранился оригинальный контракт с кинокомпанией Eon Productions об использовании Esprit в бондиане «Шпион, который меня любил».

Особую главу в истории Italdesign составляет сотрудничество с корейским автопроизводителем Hyundai. Разработанный в 1974 году Pony стал не просто первым серийным автомобилем компании, а настоящим локомотивом корейской автомобильной промышленности. Уже через год после запуска модель занимала 63% национального рынка.

© Hyundai

Эволюция стиля: от функциональности к футуризму

В 1980-е годы творчество Джорджетто Джуджаро вступило в новую фазу, отмеченную углубленным вниманием к технологическим инновациям и футуристическим концепциям.

Знаковым проектом предпоследнего десятилетия ХХ века стал DeLorean DMC-12. Автомобиль с кузовом из неокрашенной нержавеющей стали и дверями типа «крыло чайки» разрабатывался на основе более раннего концепта Hyundai Pony Coupe 1974 года. И тут мы снова вспоминаем про кино. В архивах Universal Pictures сохранились документы, подтверждающие выбор футуристичного DMC-12 для съёмок в фильме «Назад в будущее».

© Alamy/Legion-Media

В те же годы в сотрудничестве с Lamborghini студией Джуджаро был разработан ещё один авангардный автомобиль BMW M1 (1978). Этот первый и пока единственный серийный среднемоторный BMW оснащался 3,5-литровым шестицилиндровым двигателем M88 мощностью 277 л.с. и разгонялся до 260 км/ч. Всего было выпущено 456 дорожных версий.

А вот Fiat Panda первого поколения (1980) создавался как «автомобиль-бумажник» — предельно функциональный и доступный. Особенностью проекта стало использование всего 170 основных компонентов кузова, что на 30% меньше стандартов того времени. Успех этой модели оказался ошеломляющим. Заводские архивы в Турине содержат данные о 4,5 миллионах проданных до 2003 года экземпляров.

В 1999 году Международная ассоциация автомобильных дизайнеров (IDA) официально присвоила Джуджаро титул «Автомобильный дизайнер века». Три года спустя, 18 октября 2002 года, его имя было внесено в Зал автомобильной славы в Дирборне наряду с такими великими конструкторами и промышленниками как Карл Бенц, Роберт Бош, Этторе Бугатти, Дэвид Бьюик, Луи Шевроле и другими.

© Alamy/Legion-Media

Новая глава: от Italdesign к GFG Style

В 2010 году концерн Volkswagen Group приобрел 90% акций Italdesign. Эта сделка, ставшая частью стратегии немецкого автогиганта по укреплению позиций в области дизайна, тем не менее не означала завершения карьеры Джуджаро. Маэстро сохранил творческую свободу и продолжил работу над специальными проектами в рамках новой структуры.

После ухода из Italdesign в 2015 году Джуджаро вместе со своим сыном Фабрицио основал дизайн-ателье GFG Style (Giorgetto e Fabrizio Giugiaro). Одним из первых проектов новой студии стал электромобиль Sybilla (2018), представлявший собой удивительный синтез ретро-футуризма. Его дизайн, отсылающий к Chevrolet Testudo 1963 года, одной из ранних работ самого Джуджаро, сочетал плавные линии классических GT с передовыми технологиями. Особенностью концепта стала инновационная система трансформации салона, позволявшая адаптировать пространство под различные сценарии использования.

Ещё более революционным оказался китайский суперкар Techrules, оснащённый компактной газотурбинной силовой установкой. Этот проект продемонстрировал, что даже на девятом десятке Джуджаро остаётся на переднем крае автомобильных технологий.

Наследие Джуджаро

Философия Джуджаро, выраженная в его знаменитом афоризме «дизайн должен быть функциональным», перевернула представление об автомобилестроении. Он разрушил стереотип, что красота — удел дорогих и эксклюзивных моделей, доказав, что даже массовые автомобили могут и должны быть эстетически совершенными. Его концепт-кары не просто удивляли публику на автосалонах — они задавали вектор развития дизайна на десятилетия вперёд.

© Mitjagodnic/CC BY-SA 4.0/wikimedia

Сегодня, отмечая 87-летие маэстро, мы с благодарностью вспоминаем его слова:

«Автомобиль — это не просто кусок металла с колёсами. Это материализованная мечта, отражение духа времени, символ технического прогресса и художественного видения».

Именно такой подход, сочетающий техническую рациональность с художественным вдохновением, сделал Джорджетто Джуджаро великим мастером автомобильного дизайна, чьё влияние продолжает ощущаться в каждой линии современных автомобилей.