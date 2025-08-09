30 миллионов и ни цента меньше: коллекцию уникальных суперкаров продадут с молотка

Аукционный дом Bonhams Cars вновь меняет правила игры. В то время как обычные аукционы осторожно выставляют лоты с резервными ценами, этот титан автомобильных торгов делает смелую ставку: 15 августа на престижных торгах The Quail Auction с молотка уйдут более десятка редчайших суперкаров стоимостью свыше $30 миллионов.

Главный аккорд: триумвират Bugatti — короли скорости и роскоши

Каждый из этих Bugatti представляет собой вершину инженерной мысли. Первый — Divo 2020 года выпуска с пробегом всего 1 300 км. Экземпляр оснащен 8,0-литровым W16 мощностью 1500 л.с., который позволяет машине разгоняться до 100 км/ч за 2,4 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой и составляет 380 км/ч.

Особую ценность этому автомобилю придаёт его эксклюзивность — это один из сорока выпущенных экземпляров и первый Divo, когда-либо выставлявшийся на публичные торги. Ранее этот автомобиль демонстрировался в музее Петерсена на выставке «Гиперкары: очарование экстрима», где его аэродинамические решения, создающие прижимную силу в 456 кг на максимальной скорости, вызвали особый интерес специалистов.

Оценочная стоимость: $7–9 миллионов

Вторая жемчужина коллекции Bugatti — Chiron Pur Sport 2021 года с пробегом 1900 миль. Эта модификация с укороченными передаточными числами коробки передач, титановыми глушителями и уникальными турбинами с изготовленными на 3D-принтере деталями идеально подходит для трека и горных серпантинов. Уменьшенное антикрыло и доработанная подвеска обеспечивают исключительную управляемость в поворотах.

Оценочная стоимость: $3,75–4,25 миллиона.

Завершает трио Bugatti Chiron Super Sport 2023 года выпуска с пробегом всего 1 200 км. Этот автомобиль представляет собой вершину скоростных характеристик марки с заявленной максималкой 440 км/ч, что ставит его в один ряд с самыми быстрыми серийными автомобилями в мире.

Оценочная стоимость: $3,5–4,5 миллиона.

Pagani: итальянское искусство в металле

Не менее впечатляющая часть — автомобили итальянской марки Pagani. Первая — это модель Huayra Roadster 2017 года, лично отобранная основателем компании Горацио Пагани для Женевского автосалона 2018 года. Его шестилитровый V12 от AMG мощностью 765 л.с. сочетается с преселективным роботом. Кузов изготовлен преимущественно из карбона, а уникальный выхлоп с золотыми трубами выполняет не только декоративную функцию, но и эффективно рассеивают тепло.

Оценочная стоимость: $2,8–3,4 миллиона.

Ещё более эксклюзивный представитель марки на торгах — Pagani Huayra R 2022 года — гоночный автомобиль, адаптированный для дорог общего пользования. С пробегом менее 200 км и мотором мощностью 850 л.с., этот экземпляр является двадцать третьим из тридцати выпущенных и представляет собой настоящий коллекционный раритет.

Оценочная стоимость: $2,8–3,4 миллиона.

Другие живые легенды: Apollo Intensa, Koenigsegg Regera, Porsche 911 GT2 RS

Особого внимания заслуживает Apollo Intensa Emozione «Ocean Dragon» 2022 года — один из десяти существующих в мире экземпляров. Этот гиперкар с 6-литровым V12 мощностью 780 л.с. отличается футуристичным дизайном кузова с преобладанием карбона и синих акцентов в оформлении. Его аэродинамика разрабатывалась с привлечением специалистов из Формулы 1.

Оценочная стоимость: $2,5–3,5 миллиона.

В коллекции также представлен Koenigsegg Regera 2021 года с символическим пробегом 60 миль. Гибридный шведский гиперкар сочетает 5-литровый V8 с тремя электромоторами, что в сумме дает 1500 л.с. и мгновенный крутящий момент в 2000 Нм! Эта машина с разгоном до сотни за 2,8 сек. и максималкой 410 км/ч также входит в число быстрейших в мире.

Оценочная стоимость: $2,25–3 миллиона.

Среди других значимых лотов — Porsche 911 GT2 RS «Weissach» 2018 года в уникальном цвете PTS Maritime Blue с магниевыми дисками и пробегом 230 миль. Благодаря многочисленным доработкам, включая карбоновую крышу с каналом NACA и титановую выхлопную систему, этот специально подготовленный экземпляр на знаменитой трассе Нюрбургринг привозит стоковой версии целых семь секунд!

Оценочная стоимость: $500–600 тысяч.

Образцы автомобильной роскоши

Среди особо примечательных лотов — уникальный Rolls-Royce Spectre с тюнингом от Mansory. Первый полностью электрический представитель легендарной британской марки из Гудвуда получил эксклюзивное оформление от знаменитого ателье. Этот экземпляр демонстрирует полностью переработанный карбоновый обвес, кастомную двухцветную окраску с золотыми акцентами, ручную отделку салона кожей и 23-дюймовые легкосплавные диски специального дизайна.

Оценочная стоимость: $400–500 тысяч.

Не менее впечатляющим предложением станет Mercedes-Maybach S680 Virgil Abloh Edition — первый и единственный экземпляр, выставляемый на публичные торги. Созданный в коллаборации с покойным дизайнером Вирджилом Абло, этот автомобиль представляет собой часть ограниченной серии из 150 экземпляров. Он выделяется уникальной матовой окраской Project Maybach, эксклюзивными элементами интерьера с гравировкой Driver и специальным набором чемоданов из карбона, созданным Off-White.

Оценочная стоимость: $275–350 тысяч.

Для ценителей итальянского стиля на аукционе будет представлен Ferrari 812 GTS в редчайшем цвете Bianco Cervino — один из всего 500 выпущенных кабриолетов. Суперкар из Маранелло оснащён 6,5-литровым V12 мощностью 800 л.с. и системой складывания крыши, способной уложиться в 14 секунд даже на скорости до 45 км/ч.

Оценочная стоимость: $450–550 тысяч.

Событие века

Каждый автомобиль из описанной коллекции прошёл тщательную инспекцию специалистов Bonhams и сопровождается полной сервисной историей. Для особо требовательных покупателей предлагается услуга доставки в герметичных капсулах с азотной средой, что гарантирует идеальную сохранность автомобиля при транспортировке.

Этот аукцион без преувеличения можно стать событием десятилетия в мире коллекционных автомобилей, предоставляющим уникальный шанс приобрести настоящие шедевры автомобилестроения.