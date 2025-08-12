Синхронное плавание на «Красном кольце»: Фоторепортаж с пятого этапа RDS GP в Красноярске

«Удивительный этап! Настоящих дрифтеров погода не пугает никогда, но именно с организаторской точки зрения было очень тяжело. Меня переполняет чувство гордости за свою команду, потому что мы сделали невозможное. У нас была огромная лужа, мы не могли с утра ехать вообще. Наши ребята сначала лопатами проделали траншеи, а потом приехал экскаватор и докопал дренажный канал. Я думаю, ни в одной стране мира за час-полтора нельзя найти экскаватор, чтобы спустить воду с трассы. Так мы обеспечили нормальные условия, в которых пилоты смогли показать полноценный дрифт. И энергия от заездов перешла к зрителям — было невозможно уйти с трибун. Это магия настоящего дрифта, лучшего в мире дрифта», — отметил директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.