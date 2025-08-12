Синхронное плавание на «Красном кольце»: Фоторепортаж с пятого этапа RDS GP в Красноярске

Максим Вершинин
Главным вызовом в квалификации стала погода. Сгустившиеся над автодромом тучи то проливались дождём, то переставали. Однако, если в первый день соревнований дождевые заряды перемежались солнцем, так что у спортсменов была возможность опробовать как полностью влажное, так и подсыхающее покрытие, то в воскресенье альтернатив не было — только дождь и только превратившееся местами в бурные реки и озёра гоночное полотно.
Судьбу квалификационной победы решила худшая попытка, в которой с перевесом в полбалла первенствовал Максим Гроссман (TimeUp) — в лучшей попытке он, как и Роман Тиводар (Takayama Forward Auto), проехал на 97,5 баллов. Но худшим результатом Максима стали 90,5 баллов против 90 баллов у Романа. В итоге представитель Иркутска Гроссман выиграл свою первую в RDS GP квалификацию на домашней для него трассе, лишив Тиводара важной для его команды победы.
В парных заездах топ-32 ситуация не изменилась — покрытие оставалось нестабильным. Так что редкая дуэль обходилась без контактов, и в этих инцидентах отличалась лишь тяжесть последствий. Например, в сражении Тимофея Добровольского (Takayama Forward Auto) и Данилы Воробьёва (LUKOIL Racing Drift Team) сначала Воробьёв подрихтовал своему сопернику корму машины, лишив её обоих фонарей, а затем Добровольский в сверхплотном проезде снёс почти всю заднюю часть дрифт-кара противника.
Какие-то пары продолжали движение, словно не замечая контактов, а где-то удары двух машин приводили к разворотам. Главными героями стали Леонид Шнайдер (TimeUp) и Денис Сорокопуд (VSTeam) в одной паре, а также Сергей Кузнецов (STAR PЁR STARS AIMOL) и Антон Дмитриенко — в другой. В этом квартете судьи использовали все отведённые регламентом возможности для выявления победителей в дуэлях.
Противостояние Шнайдера и Сорокопуда, которое началось на «Красном кольце» ещё в 2023 году зрелищной аварией на постановке, получило продолжение в этом сезоне. Леонид и Денис продемонстрировали столь равный и плотный дрифт, что судьям потребовался перезаезд. За которым последовал ещё один, завершившийся столкновением из-за обоюдной ошибки дуэлянтов. В итоге путёвку в топ-16 получил Шнайдер, поскольку по итогам квалификации он оказался в протоколах выше своего соперника.
Антон Дмитриенко, который единственным квалификационным проездом в «группе здоровья» смог пробиться в топ-32, дал серьёзный бой Сергею Кузнецову. Оба пилота из заезда в заезд допускали помарки и ошибки, вынуждая судей вновь и вновь отправлять соперников на трассу. Накала борьбы не выдержал даже российский гиперкар Flanker F, который пришлось чинить в паузе между заездами. Но не напрасно — в итоге решением судей в воскресные дуэли прошёл представитель STAR PЁR STARS AIMOL.
Лучше всех с вызовами природы и соперников в воскресенье справился Тимофей Добровольский. В решающем сражении его оппонентом был напарник по Takayama Forward Auto, самый титулованный пилот российского дрифта — Георгий Чивчян. Фаворитом в дуэли выглядел Гоча, который буквально вырос на «Красном кольце». Однако дождь и мокрая трасса смешали все карты. Это помогло Тимофею одержать первую в его карьере победу на этапе RDS GP. Второе место, остановившись в шаге от своей юбилейной 20-й победы в RDS GP, завоевал Георгий Чивчян, третьим стал лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев.
«Удивительный этап! Настоящих дрифтеров погода не пугает никогда, но именно с организаторской точки зрения было очень тяжело. Меня переполняет чувство гордости за свою команду, потому что мы сделали невозможное. У нас была огромная лужа, мы не могли с утра ехать вообще. Наши ребята сначала лопатами проделали траншеи, а потом приехал экскаватор и докопал дренажный канал. Я думаю, ни в одной стране мира за час-полтора нельзя найти экскаватор, чтобы спустить воду с трассы. Так мы обеспечили нормальные условия, в которых пилоты смогли показать полноценный дрифт. И энергия от заездов перешла к зрителям — было невозможно уйти с трибун. Это магия настоящего дрифта, лучшего в мире дрифта», — отметил директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.
На фоне успеха сибирских пилотов неприятный сюрприз второй этап подряд преподнесли лидеры личного зачёта Антон Козлов (Carville Racing) и Артём Шабанов (TimeUp). Если на предыдущем этапе на Moscow Raceway оба не смогли выйти из ТОП-32, то на «Красном кольце» они не продвинулись дальше ТОП-16. Прекрасные шансы обойти Козлова и Шабанова в личном зачёте были у Дамира Идиятулина, однако пилот Fresh Racing выбыл из борьбы на стадии ТОП-8. Это не позволило ему набрать достаточно очков, чтобы выйти на первое место. Так что по итогам уик-энда в Красноярске тройка лидеров личного зачёта сохранила прежний порядок.
А вот в командном зачёте случились серьёзные перестановки. Подиум TimeUp позволил коллективу сохранить первую строчку в протоколах, но на второе место вырвалась Takayama Forward Auto — победа на домашнем этапе позволила разом отыграть несколько позиций. Тройку лидеров в командном зачёте после пяти прошедших уик-эндов замыкает Fresh Racing. За два этапа до окончания сезона RDS GP 2025 борьба за титулы обострилась до предела. В личном зачёте пятёрку лидеров разделяют всего 124 балла, отыграть которые вполне реально. О командном сражении и говорить не стоит — отрывы здесь настолько малы, что один удачный для догоняющих этап при одновременных проблемах у лидеров может с ног на голову перевернуть положение в протоколах.
Пятый этап Гран При Российской Дрифт Серии принял Красноярск. Уик-энд на культовой для отечественного дрифта трассе «Красное кольцо» запомнится надолго невероятным ливнем, превратившим автодром в бассейн для синхронного автомобильного плавания.