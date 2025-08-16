16 августа отмечается день памяти Элвис Пресли. В этот день поклонники по всему миру вспоминают песни и творчество знаменитого певца. А в городе Мемфис (штат Теннесси) на юге США проходит традиционный фестиваль, посвященный музыканту, куда каждый год на целую неделю съезжаются фанаты Элвиса и просто любители рока. Впрочем, король рок-н-ролла прославился не только как певец, но и как большой ценитель автомобилей. Самые яркие и необычные машины из коллекции короля — в нашей фотоподборке.