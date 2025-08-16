От спорткара BMW до универсала Cadillac — вспоминаем автомобили Элвиса Пресли в день его памяти

Максим Вершинин
Slide 1 of 10
Элвис Пресли ассоциируется в первую очередь с розовым Cadillac, который певец подарил своей маме. Однако король рок-н-ролла за свою короткую, но яркую жизнь, успел оценить автомобили самых разных марок.
1/10
Элвис Пресли ассоциируется в первую очередь с розовым Cadillac, который певец подарил своей маме. Однако король рок-н-ролла за свою короткую, но яркую жизнь, успел оценить автомобили самых разных марок. 
© Michael Ochs Archives/Getty Images
Первым «розовым Cadillac» стала модель Fleetwood Series 60, затем появился тот самый Cadillac Sixty Special Fleetwood, который всем и запомнился. Это была синяя машина с чёрной крышей, которую сосед Элвиса перекрасил в именной оттенок Elvis Rose. Позднее автомобиль Пресли разбили, а после восстановления у машины поменялся салон и появилась белая крыша.
2/10
Первым «розовым Cadillac» стала модель Fleetwood Series 60, затем появился тот самый Cadillac Sixty Special Fleetwood, который всем и запомнился. Это была синяя машина с чёрной крышей, которую сосед Элвиса перекрасил в именной оттенок Elvis Rose. Позднее автомобиль Пресли разбили, а после восстановления у машины поменялся салон и появилась белая крыша. 
© Daniel Wilson/Alamy/Legion-Media
Культовым автомобилем стал и родстер BMW 507, который рядовой первого класса Элвис Пресли купил во время армейской службы в Германии. Американцу досталась машина от известного немецкого гонщика Ханса Штука, а потом уже и новый владелец сделал спорткар объектом охоты коллекционеров.
3/10
Культовым автомобилем стал и родстер BMW 507, который рядовой первого класса Элвис Пресли купил во время армейской службы в Германии. Американцу досталась машина от известного немецкого гонщика Ханса Штука, а потом уже и новый владелец сделал спорткар объектом охоты коллекционеров. 
© Bettmann/Contributor/Getty Images
Стильное купе De Tomaso Pantera впечатлило Элвиса Пресли своим внешним видом, а впоследствии разозлило легендарной итальянской «надёжностью». Ходят слухи, что, рассорившись с очередной подругой, Пресли хотел эффектно уехать от её дома на своём спорткаре, но в самый ответственный момент тот не завёлся. Король в порыве гнева разрядил в свою машину целый барабан револьвера...
4/10
Стильное купе De Tomaso Pantera впечатлило Элвиса Пресли своим внешним видом, а впоследствии разозлило легендарной итальянской «надёжностью». Ходят слухи, что, рассорившись с очередной подругой, Пресли хотел эффектно уехать от её дома на своём спорткаре, но в самый ответственный момент тот не завёлся. Король в порыве гнева разрядил в свою машину целый барабан револьвера... 
© Wojtek Laski/East News
Cadillac был любимой маркой короля рок-н-ролла. Он активно следил за новинками американского бренда и скупал понравившиеся ему модели. Причём Элвис Пресли не довольствовался стандартными машинами, порой, заказывая эксклюзивные экземпляры в необычайно практичных для звезды вариантах.
5/10
Cadillac был любимой маркой короля рок-н-ролла. Он активно следил за новинками американского бренда и скупал понравившиеся ему модели. Причём Элвис Пресли не довольствовался стандартными машинами, порой, заказывая эксклюзивные экземпляры в необычайно практичных для звезды вариантах. 
© Ron Galella Collection via Getty Images
Например, компания American Sunroof Company в Саутгейте из стандартного седана Cadillac Deville 1972 года построила для поп-звезды эксклюзивный универсал Cadillac Custom Estate Wagon, который певец использовал до своей смерти. Всего было сделано две таких машины, причём обе заказали музыканты. Кроме Элвиса Пресли владельцем роскошного универсала был Дин Мартин.
6/10
Например, компания American Sunroof Company в Саутгейте из стандартного седана Cadillac Deville 1972 года построила для поп-звезды эксклюзивный универсал Cadillac Custom Estate Wagon, который певец использовал до своей смерти. Всего было сделано две таких машины, причём обе заказали музыканты. Кроме Элвиса Пресли владельцем роскошного универсала был Дин Мартин. 
© FaceToFace/REPORTER/East News
Как истинный американец Элвис Пресли уделял внимание и другим маркам из США. В 1958 году певец и актёр прибыл на студию MGM в Голливуде за рулём роскошного кабриолета Chrysler Imperial. Но он также с уважением относился и к европейским автопроизводителям, причём не чурался относительно бюджетных моделей.
7/10
Как истинный американец Элвис Пресли уделял внимание и другим маркам из США. В 1958 году певец и актёр прибыл на студию MGM в Голливуде за рулём роскошного кабриолета Chrysler Imperial. Но он также с уважением относился и к европейским автопроизводителям, причём не чурался относительно бюджетных моделей. 
© AF Archive/Cinetext/Sammlung Beyl/Mary Evans Picture Library/East News
С европейскими марками певец успел познакомиться за время армейской службы в Старом Свете. У певца был итальянский спорткар Ferrari Dino GT4, а также британский MG A 1600 Roadster. Последнюю Пресли забрал себе после съёмок в фильме, подарив потом машину своей секретарше.
8/10
С европейскими марками певец успел познакомиться за время армейской службы в Старом Свете. У певца был итальянский спорткар Ferrari Dino GT4, а также британский MG A 1600 Roadster. Последнюю Пресли забрал себе после съёмок в фильме, подарив потом машину своей секретарше. 
© Loredana Sangiuliano/SOPA Images/Sipa USA/Legion-Media
Не обошёл своим вниманием прославленный американец и Rolls-Royce. Как и полагается звезде мирового уровня, у него был Phantom V Touring. Роскошный седан, выпущенный тиражом всего 500 экземпляров, могли себе позволить только сильные мира сего, к которым относился и Элвис Пресли.
9/10
Не обошёл своим вниманием прославленный американец и Rolls-Royce. Как и полагается звезде мирового уровня, у него был Phantom V Touring. Роскошный седан, выпущенный тиражом всего 500 экземпляров, могли себе позволить только сильные мира сего, к которым относился и Элвис Пресли. 
© AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News
Не менее роскошным и редким автомобилем в коллекции Пресли был и седан Mercedes-Benz 600, причём в укороченной версии. Он стал первым владельцем этой машины, а потом подарил её одному из своих друзей, как это часто бывало с автомобилями Короля. Как правило, он их не продавал, а просто раздаривал своему окружению.
10/10
Не менее роскошным и редким автомобилем в коллекции Пресли был и седан Mercedes-Benz 600, причём в укороченной версии. Он стал первым владельцем этой машины, а потом подарил её одному из своих друзей, как это часто бывало с автомобилями Короля. Как правило, он их не продавал, а просто раздаривал своему окружению. 
© Oli Scarff/Getty Images

16 августа отмечается день памяти Элвис Пресли. В этот день поклонники по всему миру вспоминают песни и творчество знаменитого певца. А в городе Мемфис (штат Теннесси) на юге США проходит традиционный фестиваль, посвященный музыканту, куда каждый год на целую неделю съезжаются фанаты Элвиса и просто любители рока. Впрочем, король рок-н-ролла прославился не только как певец, но и как большой ценитель автомобилей. Самые яркие и необычные машины из коллекции короля — в нашей фотоподборке.