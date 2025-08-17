«Чёрный август», автосалон MIMS и забытые проекты: как кризис 1998 года изменил российский авторынок

17 августа 1998 года Правительство России и Центральный Банк объявили о техническом дефолте и переходе к плавающему курсу рубля. Всё, что происходило далее, вошло в историю как «чёрный август». За считанные дни рубль обесценился втрое, а автомобильный рынок пережил тектонический сдвиг — импортные машины превратились в недоступную роскошь, а забытые отечественные модели неожиданно получили второй шанс. Ирония судьбы заключалась в том, что именно в эти дни в проходил Международный московский автосалон (MIMS), где на фоне экономического коллапса демонстрировали новинки и концепты, многим из которых так и не суждено было увидеть конвейер.

© Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Каким был рынок до дефолта: эпоха первых иномарок

Накануне августовского кризиса российский авторынок переживал период, который сегодня кажется почти идиллическим. Советский автопром медленно угасал, уступая место потоку подержанных и новых иномарок, формировавших свежий ландшафт потребительских предпочтений. Особую роль в этом играли праворульные «японцы», по некоторым оценкам занимавшие на Дальнем Востоке до 40% рынка.

Toyota Corolla царила как символ надёжности, Nissan Sunny привлекал бюджетных покупателей, а Mitsubishi Pajero стал воплощением статуса для тех, кто мечтал о внедорожнике.

Уже к 1998 году в России официально работали дилерские центры многих иностранных марок, что значительно расширило выбор для отечественного покупателя.

© Daewoo

Daewoo Espero

Среди официально представленных брендов особой популярностью пользовалась корейская Daewoo с моделями Nexia и Espero, ставшими благодаря доступной цене настоящими бестселлерами. Toyota предложила россиянам новенькие Corolla, Carina E и Camry, Mitsubishi официально поставляла Lancer, Galant и уже упомянутый выше Pajero, а Nissan — Almera, Maxima и Patrol. Французская Renault делала ставку на модель 19, а Peugeot вёз седаны и хэтчбеки 307. Американский Ford присутствовал на рынке с Escort, Mondeo и коммерческим Transit, а Volkswagen укреплял свои позиции с Golf и Passat.

Если говорить про цифры, то до дефолта ежемесячные продажи новых иномарок достигли 7–8 тысяч штук в месяц. А в предыдущем году продажи машин иностранных брендов составили 72 тысячи единиц — порядка 8% от всего объёма новых авто.

Отечественный автопром держался на ВАЗ-2107 — «народном» седане за $5–6 тысяч, и более современной ВАЗ-21099, которая считалась почти премиальной. При этом подержанный Mercedes-Benz 1980 годов можно было купить за $8–12 тысяч, создавая иллюзию доступности иномарок.

Автокредитов в те годы практически не существовало, поэтому покупатели считали каждую сотню долларов, а некоторые даже ездили за машинами в другие регионы — например, новые Toyota выгоднее было брать в Петрозаводске, а «Лады» — в Белоруссии. Но всё изменилось в одночасье…

© Юрий Абрамочкин/РИА Новости

«Черный август» 1998-го: как рухнул рынок

Дефолт перечеркнул прежние цены. Mitsubishi Lancer, стоивший до кризиса 100–120 тысяч рублей, к сентябрю подорожал до 250–300 тысяч. Подержанные иномарки, еще недавно бывшие в шаговой доступности, теперь казались несбыточной мечтой. Дилерские центры замерли в ожидании — поставки новых машин остановились, а покупатели массово переключились на «Жигули» и «Волги», чьи рублевые цены остались относительно стабильными.

Те, кто успел заказать автомобиль до кризиса, но не получил его, оказались в двусмысленной ситуации: некоторые дилеры пытались пересмотреть условия сделок, а покупатели с рублёвыми сбережениями внезапно обнаружили, что их заказ в долларовом эквиваленте стал в разы дешевле.

Рынок раскололся на два мира: узкий сегмент новых иномарок для избранных и массовый поток отечественных машин, причём в большинстве своём подержанных.

MIMS-1998: автосалон на краю пропасти

В те августовские дни, когда страна замерла в ожидании финансового апокалипсиса, в павильонах «Экспоцентра» на Красной Пресне разворачивалось событие, напоминавшее пир во время чумы. На стендах MIMS-1998, открывшегося 26 августа, смешались несбыточные амбиции, отчаянные попытки сохранить лицо и горькая ирония судьбы.

Центральным экспонатом отечественной экспозиции был ГАЗ-3111 «Волга» — новое детище Горьковского автозавода, призванное составить конкуренцию бизнес-седанам иностранного производства. Заводские инженеры рассказывали о независимой задней подвеске, ABS и гидроусилителе руля нового поколения. На самом предприятии в те дни висело табло с обратным отсчётом до начала серийного выпуска — «осталось 127 дней».

© ГАЗ

ГАЗ-3111 «Волга»

Но этим планам не суждено было сбыться: вместо запланированных 50 тысяч машин за пять лет собрали лишь 512 экземпляров. Причиной стала не только запредельная стоимость ($18 тысяч при целевой цене в $12 тысяч), но и проблемы с качеством сборки. Рядом с 3111 стояли его собратья по несчастью — переднеприводный ГАЗ-3103 и полноприводный ГАЗ-3104, чьи перспективы выглядели ещё более призрачно.

© соцсети

Прототип переднеприводного ГАЗ-3103

Не менее драматичной была история стенда АЗЛК, где главным экспонатом значился Москвич-214242 «Иван Калита» — лимузин длиной 5,3 метра, созданный по спецзаказу московского правительства. Машина с нелепо вытянутыми пропорциями, оснащённая французским двигателем Renault F3R, должна была стать флагманом возрождающегося бренда. Но вместо этого превратилась в символ его агонии — из запланированной партии в 100 экземпляров собрали лишь пять.

© АЗЛК

Москвич-214242 «Иван Калита»

Стенд АвтоВАЗа казался островком относительного благополучия. Здесь блистал окрашенный в золотистый цвет ВАЗ-2123 — прототип новой «Нивы», который через несколько лет станет основой для Chevrolet Niva. Посетители могли видеть и тюнинговые версии популярных моделей — ВАЗ-2111 и 2112 с агрессивными обвесами от ателье Nola. Но самым символичным экспонатом стал скромный ВАЗ-1152 «Эльф» — электрический микромобиль на базе так и не запущенной в серию модели «Гном». С его свинцово-кислотными аккумуляторами, обеспечивающими 100 км пробега, он опередил время на два десятилетия, оставшись музейным раритетом.

© Анар Мовсумов/РИА Новости

ВАЗ-1152 «Эльф»

Иностранные участники выставки создавали разительный контраст. Алый Ferrari F355, привезённый финским дилером Catamount OY, собирал толпы зевак. Рядом сверкал синий Mercedes-Benz CLK от тюнингового ателье Carlsson — в 1998 году такие машины казались пришельцами из другого мира. Деловые люди изучали новинки бизнес-класса — Volvo S80 и Hyundai Sonata IV, а любители американского шика задерживались у роскошного Cadillac Seville.

© Cadillac

Cadillac Seville

Но всё это великолепие существовало в странной атмосфере надвигающейся экономической катастрофы. Ценники на иностранные автомобили обновлялись ежедневно, многие экспонаты уже не могли быть доставлены покупателям по предкризисным ценам, а представители автозаводов шёпотом обсуждали, как выживать в новых условиях.

MIMS-1998 стал не просто выставкой — это была последняя яркая вспышка перед годами стагнации, своеобразное «прощай» эпохи, когда казалось, что российский автопром ещё может конкурировать с мировыми производителями.

Заключение: уроки кризиса

1998 год стал водоразделом для российского авторынка. Он показал, как быстро иллюзии доступности могут развеяться, а старые, казалось бы, забытые модели — вернуться в строй. Кризис похоронил десятки амбициозных отечественных проектов, но дал шанс тем, кто смог адаптироваться.

Сегодня, оглядываясь назад, можно увидеть в тех событиях не только крах, но и урок: рынок — живой организм, где даже самые продуманные планы могут рухнуть за день, а архаичные и невзрачные «Жигули» — неожиданно стать спасением для тысяч водителей. Возможно, именно тогда, в августе 1998-го, началась новая глава в истории российского автомобилестроения — глава, в которой пришлось учиться выживать в конкурентной среде.