Когда будущее собирают по кусочкам: история становления Avatr

Пока Илон Маск шутил в Twitter, а традиционные автогиганты гадали, как долго они еще будут выпускать машины с двигателями внутреннего сгорания, в Китае появился бренд Avatr — дитя трезвого расчёта трёх промышленных титанов. Само название бренда образовано от английского слова «avatar» (аватар), что точно отражает его философию: автомобиль здесь понимается не просто как транспорт, а как цифровое воплощение, второе «Я» своего владельца, его расширение в физическом и цифровом мире. За этим названием стоят не мечты визионеров, а холодный ум Changan, цифровой разум Huawei и энергия CATL.

© Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Человек, который смог договориться

Если бы созданию Avatr потребовался один единственный герой, им, без сомнения, стал бы Тань Бэньхун. Выпускник Хэфэйского политехнического университета и ветеран автомобильной промышленности с тридцатилетним стажем, он прошел путь от рядового инженера до человека, которому поручили невозможное — научить говорить на одном языке три абсолютно разные вселенные.

С одной стороны — консервативных автомобилестроителей из Changan, с их смазанными машинным маслом руками и вековыми традициями. С другой — амбициозных IT-гениев из Huawei во главе с неутомимым Ричардом Юем, уверенным, что любой автомобиль без их программного обеспечения — просто груда металлолома. И наконец — химиков-визионеров из CATL, думающих о батареях как о произведениях искусства. Миссия Таня Бэньхуна заключалась в том, чтобы объединить эти три стихии в гармоничное целое. И у него получилось.

© VCG via Getty Images

Тань Бэньхун, председатель совета директоров и генеральный директор AVATR Technology.

Развод по-китайски

История Avatr началась с неудачи, что вообще-то довольно типично для настоящих историй успеха. В 2018 году Changan попыталась создать электромобиль с другим китайским фаворитом — компанией NIO. Однако союз оказался несчастливым. Проект забуксовал прямо на старте, и, казалось, идее премиального электрокара не суждено сбыться.

Но в 2021 году Changan совершила изящный развод: выкупила доли партнёра и привела в проект двух новых компаньонов — Huawei и CATL. Так родился альянс CHN, где каждая буква значила больше, чем просто имя: C — Changan (платформа, завод, сталь), H — Huawei (мозг, нервы, зрение), N — Ningde, родина CATL (сердце, энергия, жизнь). Соглашение было чётким: каждый приносит в проект лучшее, что у него есть.

Я нарисую ваш цифровой портрет

Первенец альянса под именем Avatr 11, представленный в августе 2022 года, стал разочарованием лишь для тех, кто ожидал мгновенного рыночного триумфа. Для знатоков автомобильной индустрии он превратился в настоящий технологический манифест. Специалисты Huawei подошли к созданию машины как к художественному произведению — полностью переосмыслили электронную начинку, создав по сути её «цифровую душу».

Два электромотора суммарной мощностью 578 лошадиных сил сообщали кроссоверу пушечное ускорение — до 100 км/ч за 3,98 секунды. Батарея от CATL обеспечивала запас хода в 700 км, что сравнимо с расстоянием между Москвой и Санкт-Петербургом. А система автономного управления, оснащённая тремя лазерными сканерами и 34 датчиками, воспринимала окружающую действительность с феноменальной точностью.

© Avatr

Однако амбициозные планы сделать из новичка убийцу Tesla столкнулись с суровой рыночной реальностью. Бесспорно, автомобиль демонстрировал впечатляющие скоростные качества и интеллектуальную продвинутость. Но заоблачная цена заставляла потенциальных покупателей сомневаться, а футуристичный дизайн вызывал жаркие споры — одни видели в нём смелый авангард, другие — излишнюю экстравагантность.

Результат первых 12 месяцев продаж — 25 000 проданных экземпляров — сложно было назвать провалом, но и до оглушительного успеха было далеко. Avatr 11 напоминал гениального учёного, забредшего на шумную вечеринку, — безупречный в своей области, но совершенно неуместный в предложенных обстоятельствах. Казалось, сама рыночная конъюнктура воспротивилась его массовому признанию.

© Avatr

Второе дыхание

Но компания не опустила руки. Ровно через год, в конце 2023 года, Avatr представила ответ скептикам — седан Avatr 12. Премьера состоялась на международной арене, в Женеве, что сразу обозначило глобальные амбиции бренда.

Инженеры создали машину, будто прилетевшую из 2040-го: безрамные стёкла, руль-штурвал, три экрана вместо приборки. Техника не уступала дизайну, а стартовая цена в 300 тысяч юаней ($41,500) хоть и кусалась, но уже казалась оправданной.

© Avatr

К маю 2024-го общие продажи перевалили за 60 тысяч со стабильными 4–5 тысячами в месяц. Но выжить в ценовой войне, где Tesla предлагала Model 3 за 231 тысячу ($32,000), а BYD Seal — за 189 тысяч ($26,200), было непросто. Технологическое превосходство уже не гарантировало успеха — нужно было не просто сделать гениальную машину, а заставить людей в неё влюбиться.

Новая стратегия

Весной 2024 года Avatr совершила неожиданный кульбит. В компании наконец-то поняли: будущее принадлежит не только техногикам с толстыми кошельками, и ринулись покорять массовый рынок с моделями 07 и 06.

Кроссовер Avatr 07 — от 259 000 юаней ($35 800), анонсированный в мае, стал настоящим спасением для забывчивых. Инженеры снабдили электромобиль хитрой системой «энергетического НЗ»: когда батарея разряжалась до 12%, автоматически активировался резервный запас на 60 км — ровно столько, чтобы доехать до зарядки или пережить пробку в час пик.

© Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Критики сразу окрестили это решение «технологией для рассеянных», но именно эта простая, почти бытовая фишка стала главным аргументом в автосалонах. В отличие от сложных систем автономного вождения, которые нужно было объяснять часами, «энергетическое НЗ» понимали все — от студентов до пенсионеров.

Не менее технологичным оказался представленный в том же году седан Avatr 06. Его адаптивная регенеративная система торможения напоминает умного помощника — она не просто возвращает энергию, а учится у водителя, подстраиваясь под стиль езды. А интеллектуальная панель управления с дополненной реальностью превращает лобовое стекло ноль шестого в шахматную доску — голографические подсказки виртуозно накладываются на реальные объекты в обзоре, предупреждая о препятствиях и рисуя идеальную траекторию движения. И всё это по цене от 239 000 юаней ($33 000).

© Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Обе модели построили на новейшей платформе CHN, где батареи CATL с плотностью энергии 200 Вт·ч/кг работали в симбиозе с системой автономного вождения Huawei ADS 3.0. 29 датчиков — камеры, лидары, радары — создавали цифрового двойника окружающего мира, обрабатывая 5,5 терафлопс данных в секунду. Это было похоже на то, как если бы автомобиль одновременно просчитывал шахматную партию с Каспаровым и расшифровывал древние манускрипты.

Предзаказы на Avatr 07 взлетели до 10 000 единиц за 48 часов, а продажи Avatr 06 к концу июня 2024-го достигли 28 000 единиц. Так китайский средний класс голосовал юанями за технологичную доступность.

Взгляд в будущие

В 2026 году стратегия бренда сделает резкий поворот: новая модульная архитектура SDA 2.0 сменит нынешнюю платформу CHN. Первой новинкой на обновлённой платформе станет полноразмерный 6-местный кроссовер с кодовым именем G618, серийное производство которого начнётся в июне 2026 года.

Ожидается, что модель будет в высокой степени унифицирована с кроссовером Deepal S09, что даёт представление о его предполагаемых габаритах и силовой установке. Как и у S09, в основе может лежать гибридная силовая установка с двигателем-генератором и тяговой батареей.

© Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вслед за кроссовером на рынок выйдет минивэн D706, который также будет построен на архитектуре SDA 2.0. Ожидается, что эта модель займет нишу в премиум-сегменте, составив конкуренцию Zeekr 009 и Voyah Dream. Однако технические детали и особенности минивэна пока не раскрываются.

Заключение

История Avatr — это наглядный пример новой китайской промышленной стратегии, где сила альянса важнее гения одиночки. Лидеры из разных отраслей — автопрома, IT и энергетики — объединили компетенции, чтобы создать глобальную автомобильную компанию в рекордные сроки.

Несмотря на всю мощь и компетенции Changan, Huawei и CATL, главный вызов остаётся маркетинговым. Уверенные продажи в 5–10 тысяч машин в месяц — это серьёзный успех для молодого бренда, но лишь первый этап в борьбе против статуса немецких марок, харизмы Tesla и доступных цен BYD.

© Avatr

Планы компании показывают амбиции выйти за рамки борьбы характеристик, создавая принципиально новый опыт, где автомобиль становится персональным цифровым пространством. Станет ли бренд Avatr новым флагманом «Сделано в Китае» — покажет время, но его история уже доказала эффективность стратегических альянсов.