Супергеройский спорткар: все подробности об уникальной Acura NSX Roadster из «Мститетелей»

Обычно автомобили, которые создаются для участия в фильмах, после съёмок в лучшем случае отправляются в музейную коллекцию, а в худшем — под пресс. Одним из редких исключений стал уникальный спорткар Acura NSX Roadster, который сначала стал героем блокбастера Marvel, а теперь имеет все шансы украсить автомобильную коллекцию состоятельного ценителя машин.

В 2025 году автомобильный мир отмечает 35-летие японского спорткара Honda NSX, который на рынке Северной Америки продавался под брендом Acura. Модель 1990 года серьёзно встряхнула рынок спортивных автомобилей, бросив вызов европейским лидерам этого сегмента.

В NSX инженеры применили ряд инновационных решений, которых не было у конкурентов — купе Honda стало первой машиной с шасси и кузовом из алюминия. Первые в индустрии электроусилитель руля и электронная педаль газа также дебютировали на этой модели. Дополнял технические инновации стильный дизайн от Pininfarina, атмосферный V6 и отточенные ездовые повадки, над которыми работал сам Айртон Сенна.

За 15 лет на конвейере первое поколение Honda NSX пережило лишь одно обновление, коснувшееся как внешности и салона, так и технической части. Но кузов оставался неизменным — спорткар предлагался в версии купе, а позднее, в качестве опции, появилась тарга со съёмным сегментом крыши над пассажирским салоном.

Родстера Honda NSX не существовало никогда, даже когда в 2015 году появилось второе поколение спорткара, остававшееся в производстве до 2022 года. И тем интереснее, что в 2026 году какому-то счастливчику удастся купить единственный Acura NSX Roadster, который объединяет в себе ходовую часть машины первого поколения с кузовом от модели второй генерации!

История у конкретного экземпляра достаточно интересная. Задумавшись о возрождении знакового спорткара, в 2007 году на автосалоне в Детройте японцы показали концепт-кар Acura ASCC. Основной задачей того прототипа было прощупать реакцию аудитории. И публика отреагировала на машину благосклонно. Поэтому уже в 2012 году в том же Детройте состоялась премьера Acura NSX Concept — фактически предсерийного экземпляра новинки.

Ради продвижения своего автомобиля японский концерн договорился с Marvel и Walt Disney об участии спорткара в шестом фильме франшизы о супергероях. В итоге в «Мстителях», которые стали самым кассовым фильмом 2012 года, одной из машин «Железного человека» Тони Старка в исполнении Роберта Дауни-младшего стал тёмно-фиолетовый Acura NSX Roadster.

После съёмок фильма судьба автомобиля долгое время была неизвестна. Но, как выяснилось в 2025-м, специалисты Acura сохранили машину. На публике уникальный спорткар дебютировал в рамках фестиваля The Quail, A Motorsports Gathering на Monterey Car Week в Калифорнии. Родстер стал частью фирменной экспозиции, посвящённой празднованию 35-летия первого поколения Honda NSX. Причем японская компания решила не оставлять машину себе — на мероприятии был открыт приём заявок для желающих побороться за неё на благотворительном аукционе в 2026-м году.

Acura NSX Roadster — уникальный автомобиль не только из-за своей кинобиографии, но и в силу особенностей конструкции. Его дизайн вдохновлён концептом Acura NSX второго поколения, который был впервые представлен на автосалоне в Детройте в 2012-м году. Над машиной для «Мстителей» работала команда специалистов Acura Design Studio в Лос-Анджелесе под руководством тогдашнего креативного директора Acura Дэйва Марека. Их творение сохранилось в том же виде, в каком спорткар появился на широком экране 13 лет назад, включая номерной знак «Stark 33». Машина полностью функциональная, хотя о допуске автомобиля на дороги общего пользования не сообщается.

Технически Acura NSX Roadster представляет собой гибрид сразу двух моделей. Ходовая часть и салон заимствованы от Acura NSX первого поколения с 270-сильным V6 в связке с 5-ступенчатой механикой. А вот кузов из стекловолокна сделан специально для этого проекта в духе NSX второй генерации.

Постройкой автомобиля занималась компания Trans FX из калифорнийского Окснарда, которая «скрестила» подержанное купе 1991 года с пробегом 405 000 км с новым кузовом. Технические доработки включают в себя разве что заниженную на 2 дюйма подвеску, 18-дюймовые колёса и новые спортивные сиденья с многоточечными ремными безопасности.

«Мы знали, что для съёмок нам нужен надёжный автомобиль, а не просто статичный экспонат, так что мы не могли придумать ничего надёжнее оригинального Acura NSX», — объяснял выбор платформы исполнительный консультант Acura Дэйв Марек.

О том, сколько может стоить такая машина, даже её создатели не говорят. Но, учитывая роль в блокбастере, дешёвым «конструктор» из Голливуда точно не окажется. По данным портала Classic.com, в зависимости от состояния и модификации первое поколение японского купе оценивается от 33 000 до 632 000 долларов США. Стоимость хорошо сохранившихся машин крутится около сотни тысяч долларов, так что вряд ли спорткар из «Мстителей» окажется дешевле. Но если цена будет выше никто не расстроится. Все вырученные от продажи автомобиля-киногероя средства Acura намерена направить на благотворительность.