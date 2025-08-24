Эпоха «Патриота»: флагманскому внедорожнику УАЗ — 20 лет. Вспоминаем историю модели и оцениваем её будущее

24 августа 2005 года на Московском автосалоне представили новый внедорожник УАЗ «Патриот». Модель стала существенным шагом вперёд в сравнении с аскетичным «Хантером» — это был более комфортабельный и современный автомобиль, сохранивший при этом традиционные для «Уазов» сильные внедорожные качества. За двадцать лет своей истории «Патриот» прошёл через многочисленные модернизации, в ходе которых менялись силовые агрегаты, трансмиссия и электронные системы. При этом его разработка также заняла около двух десятилетий, что делает историю этой модели особенно интересной.

© УАЗ

Без ВАЗ не обошлось

Разработка будущего «Патриота» началась ещё в 1980-х годах, когда конструкторы приступили к созданию перспективного внедорожника УАЗ-3160 для замены морально устаревшего УАЗ-469.

Задача для конструкторов стояла сложная: сохранить проверенную рамную конструкцию, прочную подвеску с неразрезными мостами и постоянный полный привод для высокой проходимости, но при этом «одеть» их в более элегантный кузов и предложить покупателям более комфортабельный салон с современными системами.

Работы над новым внедорожником велись почти два десятилетия, и лишь в 1997 году УАЗ-3160 наконец-то увидел свет. Однако непосредственным предшественником «Патриота» стал УАЗ-3162 «Симбир», впервые представленный в 2001 году на выставке MIMS в Москве. Именно из этой модели вырос УАЗ-3163 Patriot. Да-да, название писалось на латинице. Именно поэтому позднее маркетологам Jeep для продаж в России пришлось переименовать свой кроссовер с тем же названием в Liberty.

© УАЗ

Интересно, что в создании нового УАЗ участвовали специалисты с АвтоВАЗ, что наложило отпечаток на его дизайн. Процесс доводки и адаптации был долгим. Только в 2003 году на той же выставке MIMS была показана обновлённая модель с индексом УАЗ-3163. Свой окончательный вид, индекс УАЗ-3163 и звучное имя «Патриот» автомобиль приобрёл лишь к августу 2005 года, когда началось его серийное производство.

Первые шаги: аскетичность и потенциал

На момент старта продаж в 2005 году «Патриот» предлагался с двумя двигателями: бензиновым 2,7-литровым ЗМЗ-409 мощностью 128 л.с. и дизельным 2,3-литровым мотором Iveco на 116 л.с. В паре с ними работала пятиступенчатая ручная коробка передач и жёстко подключаемый полный привод.

Первые модификации были достаточно аскетичны: базовое оснащение, простой пластик в интерьере, но при этом — просторный пятиместный салон и весьма вместительный багажник.

© УАЗ

Однако завод не стоял на месте и доработка шла по ходу производства. Уже с конца 2006 года автомобиль начали оснащать антиблокировочной системой тормозов (ABS) от немецкой компании Bosch, что стало важнейшим шагом к повышению безопасности.

Постоянная эволюция

В 2008 году «Патриот» получил кондиционер, а его силовой агрегат стал соответствовать экологическим нормам «Евро-3». Но настоящий качественный скачок произошел в 2012 году. Модель подверглась серьёзному обновлению, включавшему новую панель приборов, более современную магнитолу с USB, травмобезопасный руль от Takata-Petri. Одновременно с этим дизельный двигатель Iveco был заменён на отечественный 2,2-литровый агрегат ЗМЗ-514.

© УАЗ

Важным приобретением 2013 года стало появление раздаточной коробки корейской фирмы Dymos с электронным управлением. Это решение сделало взаимодействие с автомобилем более комфортным: неудобный рычаг включения полного привода и понижающей передачи уступил место элегантной шайбе-селектору на центральной консоли. Вместе с этим исчезла промежуточная опора карданного вала, а ручной тормоз стал блокировать не кардан, а задние колеса. В салоне появился зимний пакет с подогревом сидений, стекла и дополнительным отопителем.

В 2014 году «Патриот» пережил первый рестайлинг, затронувший внешность (новые бампера и оптика) и ходовую часть — появился стабилизатор поперечной устойчивости и более надёжные карданы.

© УАЗ

Следующее крупное обновление 2016 года принесло ещё больше новшеств: новая решётка радиатора, система динамической стабилизации (ESP), фронтальные подушки безопасности и единый топливный бак вместо двух. Тогда же с конвейера сошёл последний дизельный «Патриот» — по заявлению главы холдинга Sollers Вадима Швецова, отечественный мотор ЗМЗ-514 не пользовался достаточным спросом. С этого момента единственным двигателем внедорожника стал бензиновый агрегат, мощность которого к 2019 году выросла со 128 до 150 «лошадок»

Ещё одним важным этапом стало появление в 2019 году опциональной шестиступенчатой гидромеханической автоматической трансмиссии GM-6L50, что сделало ульяновский внедорожник доступным для широкой аудитории.

© УАЗ

Новая реальность и взгляд в будущее

Последние годы стали для модели периодом адаптации к новым рыночным условиям. В 2022 году поставки на конвейер корейских узлов Dymos прекратились, и завод вернулся к раздаточным коробкам собственного производства, а для замены КПП был выбран агрегат китайского производителя BAIC. Антиблокировочная система Bosch также уступила место комплектующим от китайской компании APG.

А что же дальше? Замены «Патриота» в обозримом будущем не будет. На ближайшее время анонсирован очередной, уже третий, рестайлинг модели, который должен вернуть в гамму дизельный двигатель — на этот раз 2,0-литровый от JAC мощностью 136 л.с. В паре с ним, как и с бензиновым мотором, будет предлагаться новая шестиступенчатая механика, но опять-таки китайская.

© Stanislav71/Shutterstock

Как бы там ни было, отметив 20-летие, УАЗ «Патриот» продолжает оставаться уникальным явлением на автомобильном рынке. Несмотря на все изменения, автомобиль сохранил свои главные качества: простую конструкцию, отличную проходимость и доступность. В условиях, когда многие производители отказываются от классических рамных внедорожников, «Патриот» продолжает занимать свою особую нишу, оставаясь одним из немногих классических рамных внедорожников за демократичную цену.