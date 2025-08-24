Королева Северной петли: 10 фактов о Сабине Шмитц — самой быстрой женщине «Зелёного ада»

Нюрбургринг давно превратился в арену сражений между автопроизводителями, которые меряются временем круга на легендарной трассе. Но под занавес лета всех удивил Ford, который вывел на асфальт «Зелёного ада»… коммерческий Transit. Да ещё посвятил свой заезд Сабине Шмитц. Рассказываем, кто эта женщина и причём тут фургон.

© Skoda

Открытая в 1927 году трасса близ Нюрбурга с момента своего появления снискала славу самого опасного и самого требовательного к технике и мастерству водителя автодрома в мире. Круг протяжённостью 20,8 км с 73 поворотами и перепадами высот около 300 метров бросает серьёзный вызов гонщикам. А покориться трасса может только тем, кто проехал по ней не одну сотню — а лучше больше! — кругов. В их число входит и немка Сабина Шмитц — возможно, самая известная пилотесса Нордшляйфе.

Шмитц родилась в 1969 году в Аденау в семье, занимающейся гостиничным и кейтеринговым бизнесом. Детство Сабины прошло в одной из деревень близ Нюрбургринга. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она в какой-то момент увлеклась гонками.

Все три дочери семейства Шмитц периодически катались по автодрому на семейной машине и пробовали свои силы в гонках, но только Сабина в какой-то момент решила посвятить свою жизнь автоспорту. Отказавшись от семейного дела, девушка, получившая образование в области гостиничного и ресторанного бизнеса, стала активно участвовать в гонках, которые в итоге и стали источником её заработка.

© Thomas Frey/picture alliance via Getty Images

1. Стала чемпионом Nurburgring Langstrecken-Serie

В 29 лет Сабина Шмитц стала чемпионом турнира Nurburgring Langstrecken-Serie, который включает в себя несколько многочасовых гонок. На их старт выходит в среднем сотня машин самого разного уровня — от практически стандартной техники, подготовленной частными командами, до топовых спорткаров категории GT3 от заводских коллективов. Но этому успеху предшествовали ещё две громких победы, о которых пойдёт речь ниже. Всё это, вместе с колоссальным накатом по трассе, сделали немецкую пилотессу одним из самых опытных в мире гонщиков «Зелёного ада».

Благодаря своей харизме и чувству юмора, Шмитц стали привлекать в качестве эксперта в телевизионные передачи. Главным успехом Сабины стали съёмки в знаменитой программе Top Gear, где она сначала была приглашённым гостем в эпоху Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя, а после перезапуска в 2016-м стала одной из постоянных ведущих шоу. Увы, в 2017 году пилотесса публично объявила о диагностированном у неё неизлечимом заболевании — в марте 2021 года в возрасте 51 года Сабина Шмитц ушла из жизни.

В память о знаменитой гонщице первый поворот трассы получил название Sabine-Schmitz-Kurve. Но и без этого немку помнят все фанаты Нюрбургринга и автогонок. Потому что за свою карьеру Сабина Шмитц добилась значимых успехов в спорте, который традиционно считается мужской дисциплиной.

2. Заставила Джереми Кларксона быть быстрым на Нордшляйфе

В 2004 году ведущий Top Gear решил проверить возможности нового на тот момент дизельного Jaguar S-Type, приняв участие в заезде по Нюрбургрингу. Наставником Джереми Кларксона стала Сабина Шмитц. Она была уверена в том, что шоумен на не самой подходящей для гоночной трассы машине сможет промчать круг быстрее 10 минут.

Совершив несколько попыток, Джереми становился всё быстрее и быстрее, добившись в итоге поставленной цели. Кларксон показал время 9 минут 59 секунд. А когда Сабина Шмитц сама села за руль дизельного седана, ей покорилась отметка 9 минут 12 секунд. Причём по ходу круга она бросила фразу, ставшую культовой: «Знаешь, круг за это время я проезжаю на фургоне».

Поверить в это можно было на слово. Пытаясь снять Шмитц за рулём S-Type, съёмочная группа не могла за ней угнаться, так что пришлось звать на помощь тяжёлую артиллерию. Не отстать от Сабины на дизельном седане смог только тест-пилот Jaguar Вольфганг Шубауэр на куда более мощном седане Jaguar S-Type R. Однако за громкое заявление Сабины зацепились продюсеры британского шоу.

© Lindenthaler/Legion-Media

3. На Ford Transit почти обогнала Кларксона на Jaguar S-Type

В 2005 году, в новом сезоне Top Gear, Шмитц призвали к ответу и попросили её проехать круг по трассе на фургоне в темпе Джереми Кларксона на Jaguar S-Type.

На сей раз соведущим пилотессы в эпизоде стал Ричард Хаммонд, а в качестве подопытной машины был выбран Ford Transit. В том году модели исполнялось 40 лет, так что американский концерн не упустил возможности пропиарить свой автомобиль в сверхпопулярной программе.

Побить время Кларксона на Jaguar Шмитц не удалось — Сабина на фургоне Ford оказалась медленнее Джереми на S-Type, но всего на 9 секунд! И пусть круг немка проехала медленнее своего соперника, но зато заезд на коммерческой технике в боевом темпе оказался куда зрелищнее.

© Скриншот/соцсети

4. За рулём Volkswagen Golf обгоняла спорткары Porsche

24-й сезон Top Gear, в котором Сабина Шмитц была уже полноценной ведущей шоу, стал знаковым из-за её заезда по Нюрбургрингу на новом Volkswagen Golf GTI Clubsport S. В том году трёхдверный хэтчбек стал самым быстрым переднеприводным автомобилем, проехав круг за 7:49.21. Так что возможность на бюджетной машине опередить суперкары решили проверить на практике.

В компании Рори Рида немка вывела рекордсмена «Зелёного ада» на трассу. Естественно, для столь опытной пилотессы, которая знает трассу как свои пять пальцев, не составило никакого труда обогнать почти все попавшиеся на пути спорткары, включая несколько Porsche под управлением не столь хорошо знающих автодром водителей.

5. Работала таксистом на BMW M5

Добившись ощутимых успехов в гонках на Нюрбургринге, Сабина Шмитц получила несколько предложений о работе от ведущих автомобильных брендов. Немка прославилась в первую очередь сотрудничеством с BMW, в том числе и работой на марку в качестве… водительницы такси!

Такси, правда, не простого, а гоночного. Фирменным Ring Taxi, на котором за кругленькую сумму любой желающий мог проехать круг по трассе в качестве пассажира, стал седан BMW M5 (E60). Машин с 510-сильным 5,0-литровым V10 для заездов по «Зелёному аду» было всего две и одной из них управляла Шмитц, которая после получила прозвище «самый быстрый таксист в мире».

© BMW

6. Устроила феноменальный прорыв на первом круге гонки VLN

Впрочем, если кого-то не впечатляют заезды профессиональной гонщицы в рамках доступных простым автомобилистам трек-дней на трассе, то у Шмитц есть достойный ответ. Первый круг в заезде VLN 2014 года в исполнении Сабины вошёл в историю немецкой трассы как один из самых зрелищных за всё время проведения гонок на ней.

Выступая на спорткаре Porsche 911 GT3 R команды Frikadelli Racing Team, Шмитц по ходу стартового круга отыграла массу позиций. Сабина уверенно обгоняла не только соперников на аналогичных Porsche, но и экипажи на Aston Martin, Ferrari, Ford и других именитых спорткарах. Причём делала это с видимой лёгкостью. Впрочем, это неудивительно для пилота, который, по собственной оценке, проехал по «Зелёному аду» не менее 30 000 кругов.

7. Первая и единственная в истории победительница «24 часов Нюрбургринга»

В 1996 году в истории суточной гонки на Нюрбургринге случился исторический успех. Победу в общем зачёте марафона одержал экипаж немецкой команды Scheid Motorsport на купе BMW M3 поколения E36. За рулём, сменяя друг друга, выступали три немецких гонщика — Йоханнес Шайд, Ганс Видманн и Сабина Рек.

На машине, подготовленной по регламенту Group N, немецкое трио одержало уверенную победу. А Сабина Шмитц — именно она выступала под фамилией Рек — стала первой в истории девушкой, которой покорилась легендарная гонка на сложнейшей трассе.

© BMW

И первой бы победы Сабине хватило для того, чтобы остаться в истории, но Шмитц этого показалось мало. Поэтому в сезоне 1997 года немка повторила свой результат, второй раз выиграв «24 часа Нюрбургринга». Она и по сей день остаётся единственной девушкой, которая побеждала в этой гонке.

Марафон-1997 Сабина Шмитц в общем зачёте выиграла в экипаже с тем же Йоханнесом Шайдом, которому на сей раз ассистировали ещё и Ханс-Юрген Тиманн и Петер Заковски. Они вновь выступали на BMW M3 (E36) в цветах Scheid Motorsport.

8. Первая среди девушек набрала очки в гонке WTCC

Когда чемпионат мира по гонкам кузовных автомобилей WTCC объявил о намерении провести этап на Нюрбургринге, одним из участников уик-энда стала Сабина Шмитц. Немка в составе команды All–Inkl.com Münnich Motorsport в 2015 и 2016 годах провела в мировом первенстве по одному этапу. Естественно, на своей любимой трассе, которая позволила ей установить очередной рекорд.

Оба сезона, выступая на Chevrolet RML Cruze TC1, Сабина набирала очки в гонках. Первый заезд и в 2015-м, и в 2016-м года Шмитц завершила на 10-й позиции, набрав зачётные баллы. Она стала первой в истории WTCC девушкой, сумевшей финишировать в очковой зоне. Два финиша на 11-й позиции в двух оставшихся гонках также стали блестящим результатом по меркам мирового туринга.

9. Установила рекорд круга для семиместных автомобилей

В 2018 году, уже зная о своём печальном диагнозе, Сабина не стала отказываться от любимого дела и выдала ещё один рекорд Нюрбургринга. За рулём чешского кроссовера Skoda Kodiaq Шмитц установила лучшее время круга для семиместных автомобилей.

Компания тогда готовила к выводу на рынок флагманскую модификацию RS с 240-сильным турбодизелем 2,0. На закамуфлированном предсерийном экземпляре Сабина проехала Северную петлю за 9:29.84.

«Я действительно впечатлена возможностями полностью серийного автомобиля. Если гонимся за рекордом круга, то это должно произойти на машине, которая продаётся. Иначе это бессмысленно. Я хочу показать людям, насколько хороший автомобиль можно купить в автосалоне», — отметила пилотесса.

© Skoda

10. Ford посвятил новый рекорд Сабине Шмитц

Отдать дань уважения немецкой гонщице в 2025 году решил Ford. Помня о том вкладе в популяризацию модели Transit, который сделала Сабина в рамках шоу Top Gear, марка вывела на Нюрбургринг свой электрический суперпрототип SuperVan 4.2. Уникальный электрический фургон с силовой установкой мощностью 2 000 л.с. уже установил рекорды трассы в Батерсте и победил на Пайкс-Пик, а сейчас отправился в «Зелёный ад».

Француз Ромен Дюма за рулём Transit SuperVan 4.2 показал невероятное время 6:48.393, что cделало прототип девятым по скорости автомобилем из когда-либо проехавших зачётный круг на Нюрбургринге. Новый Transit SuperVan 4.2 оказался быстрее Porsche 911 GT3 RS и Chevrolet ZR1X.