5 интриг 10 Гран-при: почему стоит следить за второй половиной сезона Формулы 1

Формула 1 возвращается после летних каникул: уже в ближайшие выходные пройдёт гонка в голландском Зандворте. Впереди участников серии и поклонников чемпионата ждут десять этапов, которые определят обладателей титулов и ответят на несколько очень важных вопросов. Рассказываем, почему обязательно стоит смотреть вторую половину сезона королевских гонок.

© Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

1. Кто станет новым чемпионом

С 2010 года титул в личном зачёте выигрывали всего четыре пилота. В сезонах 2010–2013 годов доминировал немец Себастьян Феттель. Чемпионаты 2014–2015 и 2017–2020 годов остались за британцем Льюисом Хэмилтоном. Немец Нико Росберг победил в 2016-м, а с 2021 по 2024 год не было равных голландцу Максу Ферстаппену. Но в 2025-м ситуация совершенно точно изменится.

Команда McLaren, которая в прошлом году впервые за несколько десятилетий выиграла Кубок конструкторов (в командном зачёте в последние годы доминировали Red Bull и Mercedes-AMG), в текущем сезоне настолько хороша, что победителем, если не случится ничего экстраординарного, станет кто-то из её гонщиков. А значит, первый в карьере титул возьмут либо юный австралиец Оскар Пиастри, либо немногим более старший британец Ландо Норрис.

© Federico Basile/Keystone Press Agency/Global Look Press

2. Удержится ли Макс Ферстаппен в топ-3

В 2023 году команда Red Bull выиграла 21 Гран-при из 22 прошедших в том сезоне. Причём большую часть побед австрийскому коллективу принёс Макс Ферстаппен. Голландец 19 раз поднимался на 1-е место подиума, переписав на себя и свою команду немало рекордов Формулы1. Но сейчас ситуация изменилась кардинально: четырёхкратный чемпион мира теперь в роли догоняющего.

В сезоне 2024 года Макс хоть и стал чемпионом, но во многом за счёт созданного им запаса по очкам в начале чемпионата, поскольку ко второй половине года очень сильно прибавил McLaren. Тогда только борьба внутри команды и явная неготовность молодых пилотов коллектива помешали им взять титул и в личном зачёте. Но в 2025-м Ферстаппен идёт только третьим и шансов даже на вице-чемпионство мало. Основная задача голландца теперь — удержаться в тройке призёров по итогам сезона.

© Federico Basile/Keystone Press Agency/Global Look Press

2. Выиграет ли хоть раз Ferrari

Форма Ferrari в этом сезоне вызывает массу вопросов, поскольку за первые 14 гонок итальянский коллектив так ни разу и не победил. И ситуация складывается таким образом, что вряд ли получится размочить счёт в оставшихся гонках. Если у Ferrari не выйдет выиграть хотя бы один Гран-при, то это будет повторением сезона 2021 года — последнего на данный момент чемпионата, когда конюшня из Маранелло не выиграла за год ни одной гонки.

Да, у коллектива есть пять подиумов — одно второе место и четыре третьих монегаска Шарля Леклера. Но это не тот уровень, которого ждут от легендарной команды.

© Julien Delfosse/Keystone Press Agency/Global Look Press

4. Поднимется ли Хэмилтон на подиум

Главным событием межсезонья стал переход семикратного чемпиона Формулы 1 Льюиса Хэмилтона из команды Mercedes-AMG, с которой британец завоевал шесть титулов, в Ferrari. С итальянским коллективом связаны надежды пилота на своё рекордное восьмое чемпионство. А болельщики Ferrari на британца возлагают огромные надежды на первый за долгое время титул команды. Пока, правда, ни одни ожидания не оправдались.

Первый год сотрудничества для Хэмилтона и Ferrari складывается не лучшим образом. Да, в спринтерской гонке Гран-при Китая Льюис завоевал победу, но в основных заездах чемпион ни разу не поднимался даже на подиум, не говоря уже о высшей его ступени. Так что главная интрига сезона в том, сможет ли в год дебюта за новую команду самый титулованный пилот современной Формулы 1 хотя бы раз попасть в тройку призёров на этапе.

© Diogo Cardoso/Defodi Images/Global Look Press

5. Кто из дебютантов окажется лучшим

В 2025 году на чемпионате мира сразу пять дебютантов — австралиец Джек Дуэн (Alpine), британец Оливер Берман (Haas), итальянец Кими Антонелли (Mercedes-AMG), француз Исак Хаджар (Racing Bulls) и Габриэль Бортолето (Sauber). И если Дуэна после шести гонок уже заменил Франко Коллапинто, то его коллеги продолжают выступать и ведут собственную борьбу за звание лучшего дебютанта.

Пока всё идёт к тому, что лучшим молодым гонщиком сезона станет Антонелли, который за счёт формы Mercedes-AMG уже завоевал поул-позицию и даже поднялся на подиум. Кими идёт в личном зачёте на седьмом месте, и его позиции выглядят непоколебимыми.

© Keystone Press Agency/Global Look Press

Так что интересно, кто окажется вторым среди дебютантов. Пока на эту позицию претендует Исак Хаджар, но Габриэль Бортолето набирает обороты, и не исключено, что они поборются друг с другом. И пусть это сражение далеко от подиума, но наблюдать за ним будет не менее интересно.