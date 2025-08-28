«Купить русский внедорожник – потрясающая идея». Иностранцы в восторге от «Нивы», на которой французский блогер проехал 4500 км

Способен ли 30-летний внедорожник Lada Niva преодолеть несколько тысяч километров, причём в рамках путешествий без остановки? Французский путешественник и блогер Тома Маса на деле продемонстрировал, что для российского «вездехода» нет ничего невозможного.

© Tomas Masa/Соцсети

Молодой блогер из Марселя увлекается дальними поездками с 2020 года и ездил сначала на модернизированном хэтчбеке Renault Clio II, затем пересел на раритетный фургон Volkswagen T2. В августе прошлого года он купил на севере Франции российский автомобиль «Лада Нива 2121» 1995 года выпуска с 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 л.с.

© Tomas Masa/Соцсети

«Я очень давно мечтал отправиться в путешествие на такой машине и вдруг наткнулся на объявление о продаже «Нивы» буквально рядом с моим домом. Пошёл и купил», — рассказал Маса в одном из своих видео, признавшись, что в первые недели просто не мог нарадоваться своей новой машине.

Останавливаться на достигнутом французский блогер не стал. Он привёл «Ниву» в порядок – в частности, полностью заменил передний мост, сменил покрышки. Специально для путешествий на крышу внедорожника была установлена палатка, а в багажнике разместили специально спроектированный шкаф с несколькими отсеками, в том числе для матраса. Причём вся эта работа была проведена за три недели, а затем Маса вместе со своей девушкой отправился в первое путешествие на «Ниве», и не куда-нибудь, а в Марокко, государство в Северной Африке.

© Tomas Masa/Соцсети

На африканский материк автовладелец со своей Lada Niva добрался на пароме. Своим ходом российский внедорожник за полтора месяца проехал по дорогам и бездорожью Марокко около 3000 км, пусть и не без поломок — к примеру, пришлось чинить топливный насос. При этом Маса остался впечатлён бережным расходом моторного масла, чего не скажешь о колёсах, пробитых несколько раз.

© Tomas Masa/Соцсети

О своей первой дальней поездке на «Ниве» блогер подробно рассказал на своём YouTube-канале, и подписчики в своём большинстве поддержали выбор автомобиля на путешествие длиной в несколько тысяч километров.

«Купить русский внедорожник – потрясающая идея» – написал один из подписчиков

Причём стоит отметить, что восхищались именно французы. Так, у некоторых из них он даже вызвал ностальгические чувства:

«Нива» – это настоящая классика. Я учился водить на такой машине»«У меня несколько лет была «Нива». Надёжная и простая в обслуживании машина»«Спасибо, благодаря вам я передумал продавать свою старую «Ниву»

Другие же восхищались внедорожными качествами российской машины:

«Потрясающий внедорожник для стран с суровым климатом».«Не идеальная машина, но она доставит тебя куда угодно»«Lada – моя любимая марка. Но я думаю, что вам следовало купить «Ниву 2131». Это пятидверная версия, и она чуть больше в габаритах».

© Tomas Masa/Соцсети

Ещё один рейд за рулём Lada Niva путешественник совершил этим летом, отправившись в одиночку в Исландию, островное государство недалеко от Полярного круга. Поездка получилась не такой протяженной, как в Марокко, – всего 1500 км, но проходила преимущественно в безлюдных горах и заняла 21 день.

Трижды «Нива» сломалась – например, «потёк» карданный вал. Но все поломки французский авантюрист устранил самостоятельно и домой вернулся своим ходом, не считая нескольких дней на пароме.

© Tomas Masa/Соцсети

Как написал в соцсетях Тома Маса, в планах у него много новых путешествий и открытий. Так что, скорее всего, российский внедорожник 1995 года выпуска ждёт ещё не одна дальняя дорога. Тем более француз очень доволен «Нивой» и ничуть не жалеет о покупке 12 месяцев назад.

