Пропавший «Турист» и большая «буханка»: 5 очень крутых советских авто, так и не ставших серийными

В истории советского автопрома было немало интересных машин, которые остановились в шаге от конвейера. В отличие от концепт-каров прототипы выглядели почти как серийные автомобили и были тщательно проработаны с технической точки зрения, но по разным причинам так и не пошли в производство. Вспоминаем пять ярких моделей из СССР, которые мы потеряли.

ЗАЗ-971Б (1962 год)

В Советском Союзе могла появиться собственная Mitsubishi Delica, если бы до конвейера добрался перспективный полноприводный минивэн ЗАЗ-971Б. Работа над ним велась параллельно с заднеприводным ЗАЗ-970. Разработкой обеих моделей в 60-е годы занимался Запорожский автомобильный завод «Коммунар». На агрегатах серийных моделей ЗАЗ планировалось создать целое семейство машин военного, коммерческого и пассажирского назначения.

Самым интересным проектом выглядит именно ЗАЗ-917Б, который должен был стать семиместным полноприводным минивэном с несущим кузовом. Распашные двери по правому борту и трансформируемый салон были самыми интересными конструктивными решениями 917Б, который выглядел весьма привлекательным для рынка. Увы, дело не продвинулось дальше выпуска нескольких прототипов для испытаний — из-за ограниченных средств завод сосредоточился на освоении ЗАЗ-966 «Запорожец».

«Москвич-408 Турист» (1963 год)

Лишился СССР и собственного «народного» спорткара, которым мог стать «Москвич-408 Турист», созданный на агрегатах массового седана МЗМА. Аналоги подобных автомобилей были как в капиталистических, так и в социалистических странах. Но наш родстер отличался наличием жёсткой съёмной крыши, которая превращала его в купе для круглогодичной эксплуатации.

Увы, до серии машину не довели. А все возможности для этого были. По агрегатам и даже кузову «Турист» постарались максимально унифицировать с исходной четырёхдверкой, так что в производстве надо было освоить разве что несколько специфических элементов кузова.

Однако двухместная машина с открытым верхом — не то, что требовалось советскому гражданину. Подобный спорткар мог быть только малотиражным, что автоматически делало его стоимость астрономической. Особых экспортных перспектив у «Москвич-408 Турист» тоже не было, так что яркую модель советский автопром так и не получил.

Печальна и судьба прототипов. О том, что стало с этими автомобилями, доподлинно неизвестно. Было построено два экземпляра, которые какое-то время даже возили заготовки по территории завода. Но в тяжелые 90-е годы они окончательно канули в Лету.

ГАЗ-22В «Волга» (1967 год) и ГАЗ-31022 «Волга» (1982 год)

Впрочем, и с более практичными автомобилями не всё складывалось гладко. Типичными примерами ситуации, когда потенциально успешная модель не добиралась до конвейера, могут служить два универсала из Нижнего Новгорода. Семиместный ГАЗ-22В и «генеральский сарай» ГАЗ-31022 «Волга» дальше прототипов не продвинулись, хотя выглядели автомобили весьма интересно.

В отсутствие серийных минивэнов семиместный вариант универсала ГАЗ-22В мог стать хорошей альтернативой для больших семей. Но всё ограничилось одним опытным экземпляром, построенным в 1967 году.

Аналогичная история ждала и универсал ГАЗ-31022. Платформа «генеральского» седана хоть и не была приспособлена для создания универсала, но на базе серийного «сарая» ГАЗ-31029 было сделано несколько опытных экземпляров с оформлением передней части кузова и интерьером от ГАЗ-3102.

А ведь идея была занятной — если есть универсалы Audi A6 Avant, BMW 5 Series Touring и Mercedes-Benz E-Klasse Estate, то почему бы не появиться и их советскому аналогу?

УАЗ-452К (1973 год)

«Старый грузовой ряд» УАЗ, известный в народе как «буханка», вполне мог расшириться (в прямом и переносном смысле), если бы прототип УАЗ-452К добрался до конвейера. В 70-е годы инженеры ульяновского завода подготовили 16-местный микроавтобус на базе трёхосного шасси, в основу которого лёг базовый УАЗ-452В. Машине удлинили кузов и добавили пару колёс, превратив в более вместительный вариант. Модель предполагалась со всеми ведущими колёсами как в пассажирском исполнении, так и в версии с грузовой платформой.

Однако испытания показали, что машина с увеличенными габаритами не имела решающего преимущества по проходимости, но теряла в динамике. Да и расход топлива становился совсем уж неприличным. В итоге работы над трёхосной «буханкой» были остановлены. Впрочем, в 90-е годы в Грузии подобные автомобили на шасси УАЗ-452Д выпускались небольшими тиражами в качестве спецмашин для горноспасателей.

ВАЗ-2103 «Универсал» (1976 год)

Запустив в производство ВАЗ-2101, в Тольятти начали работу над «люксовой» машиной. «Копейке» была уготована роль базового автомобиля для советского гражданина, а новый седан ВАЗ-2103 позиционировался как более престижная модель. В числе её модификаций рассматривался и вариант универсала, однако дальше трёх предсерийных прототипов дело не продвинулось.

Интересно, что итальянские специалисты из Fiat, поделившиеся агрегатной базой, сразу же предлагали наладить выпуск седана и универсала ВАЗ-2103. Однако их рекомендации были отвергнуты, и в Тольятти освоили только сборку седана.

Три предсерийных прототипа более практичной модификации были созданы с прицелом на экспорт. Однако потенциал поставок ВАЗ-2103 «Универсал» в Европу оказался сомнительным, так что в серийное производство эта стильная машина так и не пошла.