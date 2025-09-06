Стало известно, сколько зарабатывают гонщики Формулы 1: им позавидуют даже футболисты

Помимо технических особенностей болидов, один из самых строго охраняемых секретов Формулы 1 — зарплаты гонщиков. Официально доходы участников чемпионата мира не раскрываются, но по инсайдерским данным можно составить представление о том, сколько получает каждый из 20 пилотов.

Рейтинг зарплат в 2025 году составило авторитетное издание RacingNews365, в редакцию которого входят журналисты с многолетним стажем присутствия в паддоке Формулы 1.

Из открытых источников — финансовых отчётов, юридических документов и пресс-релизов — и общения с инсайдерами авторы подсчитали ориентировочные доходы гонщиков чемпионата мира.

Как отмечают авторы рейтинга, приведённые в списке цифры представляют собой округлённый «голый» годовой оклад пилотов Формулы 1. Эти суммы не включают в себя бонусы за призовые места и победы в Гран При, а также доходы от персональных спонсоров пилотов.

С 2021 года в Формуле 1 действует предельный бюджет для команд чемпионата мира, превышение которого чревато жесточайшими штрафами. При этом зарплаты двух гонщиков и трёх других самых высокооплачиваемых сотрудников коллектива в этот лимит не включены. Потенциально каждый пилот может зарабатывать так много, сколько сможет выбить у команды на стадии подписания контракта.

Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2025 году по версии RacingNews365:

Предсказуемо самые высокооплачиваемые пилоты Формулы 1 — это самые титулованные гонщики чемпионата. Лидирует по окладу Макс Ферстаппен: по оценке RacingNews365 четырёхкратный чемпион мира только по контракту получает зарплату около $65 миллионов. А после того, как голландец стал лицом Формулы 1 наряду с Льюисом Хэмилтоном, спонсоры выстраиваются в очередь, чтобы поработать с ним. Ферстаппен тесно сотрудничает с EA Sports, Heineken и Viaplay, которые среди прочих приносят Максу дополнительные деньги.

Второе место в рейтинге занимает семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон, оклад которого составляет около $60 млн. К этой сумме добавляются различные бонусы и ряд спонсорских сделок вне гоночной трассы, в результате чего общий годовой доход британца оценивается в $100 миллионов.

По размеру оклада самый титулованный пилот серии уступает Максу Ферстаппену, но значительно опережает своего нового напарника Шарля Леклера. В 2025 году его зарплата точно такая же, как и в 2024 году — $34 миллиона. Впрочем, это значительно больше, чем у другого чемпиона мира — Фернандо Алонсо из Aston Martin. Зарплата испанца составляет $20 миллионов в год. Примерно столько же зарабатывает британец Ландо Норрис из McLaren, замыкающий топ-5 рейтинга.

Надо отметить, что сразу несколько пилотов могут рассчитывать на увеличение своего дохода по итогам 2025 года — Андреа Кими Антонелли, Нико Хюлькенберг и Исаак Хаджар попали на подиум, так что получат бонусы за это достижение.

Свой рейтинг зарплат Формулы 1 публикует и известное бизнес-издание Forbes, однако в 2025 году оно пока представило лишь перечень 50 самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

В топ-50 попали два представителя автоспорта — на 22-м месте с доходом $80 миллионов оказался Льюис Хэмилтон, а на 24-м разместился Макс Ферстаппен с доходом $60 млн.

В этом списке на фоне других спортсменов гонщики Формулы 1 практически нищие, потому что обладатели трёх первых позиций в рейтинге зарабатывают существенно больше: футболист Криштиану Роналду имеет доход $275 миллионов, баскетболист Стивен Карри — $156 миллионов, а боксёр Тайсон Фьюри — $146 миллионов.

Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2025-м Forbes подсчитает к концу года, а пока можно оценить доходы пилотов чемпионата мира в сезоне 2024-го. По его итогам был составлен топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов серии с оценкой изменения их зарплат относительно 2023 года.

