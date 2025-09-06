Техника от-кутюр: автомобили, к которым приложил руку Джорджо Армани

За свою карьеру основатель дома Armani с разницей почти в четверть века поучаствовал в подготовке двух совершенно полярных машин — роскошного кабриолета Mercedes-Benz и скромного электромобиля Fiat.

Роскошный кабриолет Mercedes-Benz от кутюр

Впервые имя Армани появилось на автомобиле в 2004 году, когда на автосалоне в Париже представили Mercedes-Benz CLK 500 Cabrio by Giorgio Armani. История сотрудничества с немецким автопроизводителем началась после того, как Mercedes-Benz выступил спонсором пятидневного тура по городам, посвящённого выставке «Джорджо Армани: Ретроспектива» музея Соломона Р. Гуггенхайма.

Затем появился шоу-кар Mercedes-Benz CLK Design, представленный осенью 2003 года на Неделе моды в Милане, который получил очень тёплый приём публики. Вдохновлённый положительными отзывами о шоу-каре, Mercedes-Benz решил выпустить лимитированную версию автомобиля в рамках своей эксклюзивной линейки designo.

© Mercedes-Benz

Кабриолет имени Армани получил фирменный матовый песочный цвет Armani с ненавязчивым зеленоватым оттенком, который дополнили чёрные глянцевые декоративные элементы. Специально для модели создали особую ткань мягкого складного верха, которая сделана в максимальном соответствии цвету кузова.

Над интерьером работал лично Джорджо Армани, который использовал для отделки ценную седельную кожу куойо, часто встречавшуюся в 1940-х и 1950-х годах, но редко используемую в XXI веке. Он соединил её со спортивным текстилем, который благодаря своей структуре обеспечивает хорошую вентиляцию обивки сиденья.

© Mercedes-Benz

Все декоративные элементы интерьера, которые у обычных Mercedes CLK выполнены из дерева, были обтянуты коричневой кожей. Верхнюю часть приборной панели сделали тёмного цвета, чтобы избежать отражений в ветровом стекле, тогда как нижняя часть была отделана материалом в тон кузова.

Чтобы свести любые отражения к минимуму, Армани решил полностью отказаться от блестящего хрома в салоне — вся металлическая отделка имеет матовый «состаренный» вид.

«Мы очень быстро нашли общий язык. Было невероятно интересно наблюдать, как Mercedes-Benz воплощает мои дизайнерские идеи в реальность, уделяя столько внимания деталям. Думаю, результат говорит сам за себя», — рассказывал о совместном проекте сам Джорджо Армани.

© Mercedes-Benz

Тираж Mercedes-Benz CLK 500 Cabrio by Giorgio Armani, который оснащался стандартным для модели 306-сильным 5,0-литровым V8 в связке с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, составил всего 100 экземпляров. Причём в комплекте с автомобилем покупатели получали сертификат, подтверждающий аутентичность машины и её лимитированный статус, за подписью кутюрье.

Электрический Fiat сразу к двум юбилеям

В следующий раз итальянский модельер отметился в автомобильной индустрии в 2024 году. Его собственное 90-летие и 125-летие марки Fiat стороны решили отпраздновать выпуском компактного электрического хэтчбека Fiat 500e в исполнении Giorgio Armani Collector's Edition.

В 2020 году модельер уже помогал итальянскому концерну в создании уникального шоу-кара, но на сей раз сотрудничество было решено расширить до подготовки серийного и доступного к покупке всеми желающими автомобиля.

Для спецверсии подготовили эксклюзивные цвета кузова. Тёмно-зелёный Dark Green Micinalised, отражающий фирменный стиль и изысканный вкус Джорджио Армани, и серо-бежевый Ceramic Greige, созданный модным домом Armani.

© FIAT

Отличительной чертой электромобиля стали 17-дюймовые колёса, украшенные огромными литерами GA. В салоне появились «шевронная» строчка обивки и трёхмерные узоры на вставках сидений, напоминающие традиционные техники пошива дорогой одежды, а также логотипы GA на креслах.

На передней панели появилась деревянная вставка с лазерной гравировкой, а на приборной панели, дверях салона и заднем стекле появились автографы Джорджо Армани.

© FIAT

В комплекте с электромобилем покупателям вручают специальное приветственное письмо, подписанное главой Fiat Оливье Франсуа и итальянским модельером. Первые два экземпляра Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition достались лично Джорджо Армани — он получил их по случаю открытия Недели моды в Милане в феврале этого года.