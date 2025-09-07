Стало известно, почему миллионеры продолжают покупать бензиновые авто в эпоху электрокаров

Казалось бы, всё просто: электромобили быстрее, технологичнее, даже экологичнее. Но почему тогда в гаражах персон из списка Forbes до сих пор грохочут атмосферные V12, турбированные V8 и прочие «динозавры» эпохи бензина? Дело не в консерватизме. И даже не в ностальгии. Всё гораздо глубже.

Теперь «быстро» — не значит «круто»

Раньше гиперкар определялся одной фразой: «У него тысяча лошадей». Сегодня практически любой серийный электрокар за $100 000 легко даст фору легендарным Ferrari и Lamborghini прошлого. Но в этом и проблема — демократизация скорости убила её ценность.

Представьте: вы платите больше $2 миллионов за Rimac Nevera, а потом ваш сосед на Tesla Plaid, которая в десять раз дешевле, спокойно обходит вас на светофоре. Где здесь эксклюзив? Где превосходство?

Бензиновые гиперкары хотя бы остаются сложными, сделанными вручную механизмами. Там есть над чем трудиться инженерам, чем хвастаться владельцам. А электродвигатель? Он просто работает — тихо, эффективно, без души, как стиральная машина в режиме отжима.

В этом смысле автоиндустрия люкс-сегмента становится похожей на часовую. С тех пор как Hamilton и Seiko выпустили кварцевые и электронные часы в начале 70-х, а Casio максимально удешевил технологию в течение следующей пятилетки, большая гонка за точностью и запасом хода закончилась.

Однако механические часы не потеряли свою ценность. Напротив, самые сложные механизмы с различными календарями (от лунного до вечного), хронографами, турбийонами, репетирами только приобрели в цене, став настоящим эксклюзивом.

Rimac Nevera

Театр одного двигателя

Электрокар разгоняется — да. Быстро — ещё как. Но где шоу? Где тот самый момент, когда ты давишь педаль в пол, и весь мир вокруг взрывается рёвом выхлопа, вибрацией кресел, воем турбины?

Владельцы гиперкаров платят не за скорость, а в первую очередь за ощущения и эмоции. За то, как на 8 000 об/мин мотор буквально кричит, как машина бьётся в руках, как запах горячего масла проникает в салон. Это не просто разгон — это спектакль, где ты и зритель, и участник.

Даже самые продвинутые электрокары с их искусственным звуком в динамиках не могут передать этого. Это как сравнивать живой концерт симфонического оркестра и MIDI-запись. Технически — одно и то же. По ощущениям — пропасть.

Коллекционеры знают: бензин — вечен, а батарейка может сесть

Есть ещё один нюанс, о котором не говорят вслух. Электромобили стареют, как смартфоны — быстро и беспощадно. Батареи деградируют, софт устаревает, а через десять лет ваш суперкар может превратиться в дешёвый и почти бесполезный гаджет.

И здесь вновь проходит параллель с часами. Сегодня любые смарт-часы за $100 обладают вычислительной мощностью, превосходящей первые компьютеры. Но в этом и подвох — та самая демократизация технологий обесценила их. Ваши умные часы устареют через два года, как последняя модель телефона. Их ценность тает на глазах.

А теперь представьте: вы платите десятки, а то и сотни тысяч долларов за Patek Philippe или хронометры Rolex Daytona. И через десять, и через пятьдесят лет они будут не только показывать время. Возможно, они и уступят электронным часам в точности, но будут цениться так же высоко, как в день покупки.

Посмотрите на аукционы. Ferrari 250 GTO, McLaren F1, Porsche 911 GT1 — эти машины только дорожают. Потому что они не просто транспорт. Они — артефакты, последние из могикан уходящей эпохи. Кто при этом захочет покупать электрогиперкар, зная, что через пару десятилетий он станет музейным экспонатом с мёртвой батареей.

Porsche 911 GT1

Именно эта философия вечной ценности, а не запланированного устаревания, объясняет и последнюю новость из мира гиперкаров. Французская марка Bugatti официально прекратила приём заказов до 2029 года. Все производственные мощности компании расписаны на четыре года вперёд под сборку своих последних бензиновых и гибридных творений — гиперкаров Bolide и Tourbillon. Причем лимит в 250 экземпляров Tourbillon стоимостью $4,6 миллиона каждый был раскуплен мгновенно, еще до старта производства.

Где здесь вечная гонка за обновлениями? Механика не стареет. Она зреет, как вино. Очередь за новым гибридным Bugatti Tourbillon, сердцем которого остаётся огромный 8,3-литровый атмосферный V16, растянулась на годы — и это самый красноречивый ответ на вопрос о том, что по-настоящему ценят те, для кого деньги не являются проблемой.

Bugatti Tourbillon

Будущее? Да. Но не вместо прошлого

Конечно, электрокары неизбежны. Даже Lamborghini и Ferrari уже выпускают гибриды. Но обратите внимание: они оставляют ДВС как сердце машины. Потому что понимают — люди платят не за технологии, а за эмоции.

Пока инженеры не найдут способ вдохнуть характер в электродвигатели, бензиновые гиперкары останутся последним бастионом настоящего драйва. Не того, что измеряется в гигабайтах, а того, что заставляет сердце биться чаще.

В конце концов, если бы всё решали цифры, богачи давно бы пересели на Tesla. Но они этого не делают. Потому что иногда прогресс — это не только скорость, но и то, что нельзя выразить в киловаттах. И пока есть те, кто готов платить за рёв мотора, бензиновые гиперкары будут жить. Даже если весь мир уже перешёл на батарейки.