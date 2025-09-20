Стало известно, как производители коллекционных авто обманывают своих богатых клиентов

У массовых моделей автомобилей точное количество выпущенных экземпляров не особо влияет на рыночную стоимость каждой конкретной машины после её выезда из автосалона. Но с эксклюзивными суперкарами дело обстоит ровно наоборот. Компании, выпускающие штучные модели, гордятся лимитированными тиражами, которые напрямую влияют на цену каждой собранной машины. Но иногда случается так, что сам автопроизводитель вводит в заблуждение своих состоятельных клиентов, обещая им одно количество автомобилей, а на деле собирая больше заявленного.

© Bugatti

В августе на торгах RM Sotheby’s в калифорнийском Монтерее с молотка был продан эксклюзивный суперкар Ferrari Daytona SP3, созданный придворной программой персонализации Tailor Made. Американский миллиардер и филантроп Херберт Вертхайм, сколотивший состояние на оптометрии, приобрёл автомобиль за 26 миллионов долларов США. Это сделало уникальную Daytona SP3 Tailor Made «599+1» самым дорогим новым Ferrari, когда-либо проданным на аукционе. И уже третьим случаем в истории итальянской марки, когда заявленный ограниченный тираж в итоге оказывался больше.

© Ferrari

В 2002 году на автосалоне в Париже состоялась премьера Ferrari Enzo — нового флагманского суперкара марки, названного в честь основателя компании Энцо Феррари. Автомобиль, над внешностью которого работал Кен Окуяма, в первую очередь предлагался к покупке лояльным клиентам бренда. В частности, тем, кто ранее приобрёл предыдущие флагманские модели Ferrari F40 и Ferrari F50. Заднеприводный суперкар с 660-сильным атмосферным V12 собирались выпустить тиражом в 399 экземпляров. Это число озвучили на презентации новинки и им же оперировали, говоря о клиентских машинах. Но в итоге всё вышло не так, как обещали. С 2002 по 2004 годы действительно собрали 399 машин, а в 2005-м Ferrari внезапно для всех анонсировала 400-е купе.

© Ferrari

Адресатом эксклюзивной модели стал папа римский Иоанн Павел II, которому итальянская компания преподнесла последний собранный Ferrari Enzo в качестве подарка. По одной из версий, Ferrari просто продолжила свою традицию периодически вручать понтифику памятные презенты. По другой — предчувствуя окончание своего жизненного пути, Иоанн Павел II сам попросил компанию об автомобиле ради благотворительных целей.

Как бы то ни было, официально папа владельцем машины так и не стал, отказавшись от ценного подарка. Тем не менее суперкар, преподнесённый главой Fiat Лукой ди Монтедземоло, остался в распоряжении Святого Престола. После смерти Иоанна Павла II его преемник Бенедикт XVI выставил машину на продажу. На аукционе RM Sotheby’s неназванный покупатель заплатил за неё 1,1 миллиона долларов США. Все вырученные средства были направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Индийском океане 2004 года.

© Ferrari

Спустя несколько лет на смену Ferrari Enzo пришёл новый флагман — суперкар LaFerrari работы Флавио Манцони. 950-сильный гибрид с 6,3-литровым V12 дебютировал в виде купе, которых с 2013 по 2016 годы сделали 499 экземпляров. Затем неожиданно появилась открытая модификация LaFerrari Aperta. С 2016 по 2018 годы выпустили 209 таких автомобилей. Однако в какой-то момент итальянская марка вновь решила нарушить собственное обещание и сделала дополнительный родстер, ставший 210-м выпущенным LaFerrari Aperta.

В 2017 году, в рамках масштабного празднования 70-летия компании из Маранелло, на торгах RM Sotheby’s с молотка пустили 210-й экземпляр Aperta. Победителем аукциона стал один из 12 неназванных коллекционеров, который заплатил за суперкар 8,3 миллиона евро.

© Ferrari

Автомобиль стал самой дорогой машиной XXI века на тот момент, вдвое превзойдя оценки организаторов торгов. Все вырученные от продажи автомобиля средства направили в международную организацию Save the Children, которая помогает детям из неблагополучных семей в более чем 120 странах мира. В этом конкретном случае деньги передали на образовательные проекты в Азии и Африке.

Представленная в 2021 году тарга Ferrari Daytona SP3 стала очередным лимитированным суперкаром итальянской марки. Элегантный автомобиль, дизайн которого создан под началом Флавио Манцони, получил 840-сильный атмосферный V12 объёмом 6,5 литров. Для модели анонсировали тираж в 599 машин. К 2024 году производство автомобиля завершилось... чтобы возобновиться в 2025-м ради единственного в своём роде экземпляра Tailor Made «599+1».

© Ferrari

Такая машина получила кузов из углеродного волокна с окрашенными в оттенок Giallo Modena элементами и передним сплиттером, а также порогами и задним диффузором чёрного глянцевого цвета. Другой особенностью суперкара стал логотип Ferrari в цвете Giallo Modena, занимающий всю верхнюю часть кузова. Автомобиль официально стал Ferrari с самой большой эмблемой марки.

Интерьер отделали инновационной тканью Q-Cycle, полученной из переработанных шин, с уникальным паттерном «Гарцующая лошадь» на обивке кресел и жёлтыми ремнями безопасности. Как отмечалось выше, эксклюзивный суперкар продали по цене в десять раз дороже базовой стоимости Ferrari Daytona SP3: 2,25 миллиона долларов США.

© Ferrari

В аналогичном с итальянцами ключе сработал топ-менеджер Volkswagen Фердинанд Пих. Немецкий промышленник и бизнесмен стал инициатором возрождения бренда Bugatti и лично настоял на создании гиперкара Veyron, который хоть и стал для концерна убыточным проектом, но сыграл важную имиджевую роль.

Представляя в 2001 году на автосалоне в Женеве серийный Bugatti Veyron, Пих пообещал выпустить 300 экземпляров невиданной ранее машины — с 8,0-литровым W16 отдачей 1001 л.с. Обещание было сдержано — несмотря на то, что за 10 лет производства, с сентября 2005 года по февраль 2015 года, свет увидели... 450 автомобилей легендарной французской марки.

© Bugatti

Однако формально никакого обмана в этом не было. Фердинанд Пих вёл речь о базовом купе Bugatti Veyron EB 16.4, которых и вовсе сделали меньше заявленного — «всего» 252 экземпляра. Но затем последовали открытая версия Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport, потом более мощное 1200-сильное купе Bugatti Veyron 16.4 Super Sport и его тарга-версия Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse. Каждая из них выпускалась своим ограниченным тиражом, что в совокупности с лимитированными экземплярами с особым декором, привело к формальному превышению заявленного тиража в полтора раза. Но выпуск Veyron EB 16.4 остался в рамках обещанного анонса. А об остальных вариантах речи изначально ведь не шло.

© Bugatti

Проблемой для Ferrari стали расхождения в обещаниях и реальности. Итальянская компания заявляла одно количество запланированных к производству машин, а затем добавляла к этой серии ещё один экземпляр, размывающий ценность прочих автомобилей.

Помимо официальных претензий, которые компании предъявляли её клиенты (лимитированные Ferrari не может купить любой желающий — претендентов на покупку отбирает сама компания, так что недовольны были весьма лояльные бренду богачи!), известно даже как минимум об одном судебном иске, поданном в адрес Ferrari. Впрочем, спор был урегулирован за закрытыми дверями, а небольшим утешением для клиентов стало то, что все средства от продажи «сверхплановых» Enzo, LaFerrari Aperta и Daytona SP3 пошли на то, чтобы сделать мир лучше.

В случае с Bugatti таких проблем удалось избежать за счёт прозорливости Фердинанда Пиха — он обещал сделать 300 экземпляров Bugatti Veyron и не просто сдержал обещание, но и даже собрал меньше заявленного. А то, что общий тираж вырос в полтора раза из-за новых модификаций, так о них изначально речи и не шло. Слова топ-менеджера оказались правдой, а уж как там сложились рыночные обстоятельства — об этом никто не говорил.