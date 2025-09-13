50 лет культовому Volkswagen Golf GTI: как рождалась легенда и что стало с «хот-хэтчами»

Ровно 50 лет назад мир узнал о появлении совершенно особой категории автомобилей, которые прозвали «горячими хэтчбеками». Спустя полвека «хот-хэтчи» выходят на новый уровень, превращаясь по моде времени в электромобили. Но всего этого не случилось бы, если бы не эксперимент немецких инженеров, создавших Volkswagen Golf GTI.

Как это часто бывает, будущая легенда родилась благодаря усилиям энтузиастов своего дела. К 1975 году на рынке уже присутствовал хэтчбек Volkswagen Golf первого поколения — автомобиль, который впоследствии создал целый класс имени себя. Модель с дизайном от знаменитого Джорджетто Джуджаро должна была вытащить немецкий концерн из экономического кризиса, с чем блестяще справилась. И пока базовая версия била рекорды продаж, внутри компании собралась группа энтузиастов, желающих сделать более драйверскую версию бестселлера.

Рождение иконы

Обжёгшись на Beetle GSR 1973 года, топ-менеджмент Volkswagen даже и не думал о создании спортивной модификации Golf. Однако руководитель пресс-службы Volkswagen Антон Конрад и инженер компании Альфонс Лёвенберг в рамках собственной инициативы начали разработку «Sport Golf».

Энтузиасты заручились поддержкой сотрудника пресс-службы Гюнтера Кюля, эксперта по подвеске Герберта Шустера, специалиста по шасси Юргена Адлера, моториста Франца Хаука и инженера Германа Хаблитцеля, который втайне от руководства передавал детали экспериментальной машины на регулярные испытания своим коллегам. Вместе они работали над автомобилем, который вскоре получил индекс GTI. Это обозначение придумал маркетолог Хорст-Дитер Швиттлински, который таким образом внёс свой вклад в создание будущей легенды.

Прототип построили на базе первого Volkswagen Scirocco с двигателем EA827 с двумя карбюраторами и заниженной спортивной подвеской. После того, как с машиной познакомился руководитель отдела исследований Volkswagen Эрнст Фиал, выяснилось, что компанию не устраивает жёсткость подвески и чрезмерный шум выхлопа. Автомобиль объявили «неуправляемым», однако сам проект не закрыли. Инженеры решили использовать инжекторную версию двигателя EA827 от нового Audi 80 GTE. Система K-Jetronic от Bosch снизила шум впуска и увеличила выходную мощность, что вкупе с доработками подвески серьёзно изменило характер машины.

Volkswagen Golf GTI был представлен руководству Volkswagen в начале 1975 года, а 28 мая 1975 года машина получила зелёный свет. Официальный дебют серийного автомобиля состоялся в сентябре 1975 года на автосалоне во Франкфурте.

К тому моменту в группу разработчиков машины влилась дизайнер Гунхильд Лильеквист. Она получила задание на создание ряда деталей, которые отличали бы интерьер GTI от обычного Golf. Лильеквист придумала то, что в итоге стало культовым чертами автомобиля — яркую клетчатую обивку салона и селектор коробки передач с ямочками, напоминающий мяч для гольфа. Так что формально будущую икону создали девять энтузиастов из Volkswagen.

Новинку представили прессе только в конце весны 1976-го, а в автосалонах Volkswagen Golf GTI появился в сентябре того же года. Особых надежд с моделью не связывали. В концерне рассчитывали продать хотя бы 5 000 автомобилей, чтобы в дальнейшем на базе дорожного хэтчбека построить гоночную машину по требованиям ралли Group 1. Однако реакция аудитории оказалась настолько тёплой, что общий тираж Volkswagen Golf Mk1 GTI в конечном итоге достиг 462 000 единиц. Автомобиль фактически создал новый сегмент спортивных компактов, который и прозвали «горячими хэтчбеками». Хотя подобные модели — например, Simca 1100 Ti 1967 года и Autobianchi A112 Abarth 1971 года — были и раньше, но именно немецким инженерам удалось найти идеальный рецепт бестселлера.

С 1976 года и до сегодняшнего дня Volkswagen Golf GTI успел сменить восемь поколений, получил бесчисленное множество специальных модификаций и гоночных версий, но сохранил верность своей исходной концепции. Это всегда компактный хэтчбек с более мощным двигателем, доработанной подвеской и усиленными тормозами, скромным внешним декором и небольшими спортивными акцентами в оформлении интерьера.

Развитие «хот-хэтчей»

Переднеприводные хэтчбеки с мощными двигателями и отточенной управляемостью появились в начале 1970-х. Причём первым подобным автомобилем стал американский AMC Gremlin, за которым последовали и европейские модели. Сам термин «горячий хэтчбек», которым стали называть подобные машины, родился в 1983 году в Великобритании. В 1984-м его сократили до «хот-хэтча», а в 1985-м сделали это наименование зарождающегося сегмента автомобилей достоянием общественности, впервые упомянув в популярной газете The Times.

В 1976 году появился Renault 5 Alpine, который вместе с Volkswagen Golf GTI доминировал на европейском рынке «горячих хэтчбеков» до середины 1980-х. Примерно с 1984 года многие производители добавляли в свой модельный ряд подобные автомобили. Увеличение мощности достигалось за счёт модернизированных карбюраторов (Ford Fiesta XR2), впрыска топлива (Peugeot 205 GTI), установки турбонаддува (Renault 5 GT Turbo) или приводного нагнетателя (Volkswagen Polo G40), установки более мощных двигателей (например, 2,0-литрового от Fiat Ritmo на Strada Abarth 130 TC).

1980-е годы подарили миру такие знаковые «горячие хэтчбеки», как Ford Escort RS Turbo, Opel Kadett GTE, Renault 11 Turbo, Lancia Delta HF Integrale, Citroen AX GT и Suzuki Swift GTi. К концу 1980-х годов «хот-хэтчи» приобрели огромную популярность в Европе и начали проникать на другие мировые рынки, а расцвет ралли Group B довёл этот жанр до апогея. Для соответствия регламенту ралли было выпущено небольшое количество сверхмощных версий, в число которых вошли культовые Lancia Delta S4 , MG Metro 6R4 и Peugeot 205 T16.

Не оставались в стороне и другие регионы. В Северной Америке в 1980-х годах Ford выпустил несколько «горячих хэтчбеков», включая Escort GT. Chrysler выпустил Dodge Omni GLH и Shelby GLHS 1986 года, а General Motors — Chevrolet Cavalier Z24, Pontiac Sunbird GT и Buick Skyhawk Sport Hatch.

Позднее появились Ford Focus SVT, Dodge Caliber SRT4, Ford Focus RS. Но к 2018 году Ford прекратил производство моделей Fiesta и Focus, что также поставило точку в истории модификаций ST и RS и оставило американских автопроизводителей без «хот-хэтчей».

Заменой им стали азиатские марки, которые начали осваивать рынок «горячих хэтчбеков» в те же 1980-е. Знаковые японские «хот-хэтчи» также выпускались, сменяя поколения. Среди них такие модели, как Honda City Turbo, Toyota Starlet GT Turbo, Mazda 323 GT-R, Nissan Pulsar GTI-R, Honda Civic Type R, Suzuki Swift Sport, Mitsubishi Colt Ralliart Version-R, Mazda 3 MPS, Subaru Impreza WRX STI и другие модели.

В 2010-е появились «горячие хэтчбеки» из Южной Кореи. Первенцем стал представленный в 2013-м Kia Pro_Cee'd GT, за которым в 2017 году последовал Hyundai i30 N, а в 2019-м — Hyundai Veloster N. Эти машины в ралли уже не участвовали. Однако оказались весьма популярной основой для постройки кольцевых гоночных автомобилей, которые добивались успеха в Азии, Европе и США.

Примерно с середины 90-х и вплоть до начала 2010-х в гонку вновь включились европейские марки, которые в первую очередь ассоциируются с «горячими хэтчбеками». За эти полтора десятка лет появились такие иконы, как Ford Fiesta RS Turbo, Peugeot 306 GTi, Renault Clio Williams, SEAT Ibiza Cupra, Volkswagen Golf VR6 и Ford Focus ST170. В нулевые с ними начали конкурировать Abarth Grande Punto, Alfa Romeo 147 GTA, Audi S3/RS3, Ford Fiesta ST, Ford Focus ST/RS, Mini Cooper S/JCW, Opel Astra OPC, Peugeot 206 RC, Peugeot 207 GTi, Renault Clio R.S., Renault Megane R.S., SEAT Leon Cupra, Volkswagen Golf R, Volkswagen Polo GTI/Golf R и другие.

Новая глава в истории «хот-хэтчей» началась с наступлением 2010-х годов, когда постоянно растущая мощность двигателей вынудила автопроизводителей отказаться от переднего привода и переключиться на использование всех ведущих колёс. Это подарило миру такие выдающиеся машины, как Volkswagen Golf R 2010 года, Audi RS 3 2011 года, Mercedes-Benz A 45 AMG 2013 года и Ford Focus RS 2015 года.

Их антиподом была BMW M135i/M140i — единственный в сегменте заднеприводный «горячий хэтчбек». А Mercedes-AMG A 45 S, представленный в 2019 году, стал первым серийным автомобилем в классе, мощность которого превысила 400 л.с., что вывело «хот-хэтчи» на новый уровень.

Сегмент «горячих хэтчбеков» интересен тем, что практически каждый автопроизводитель искал возможности заявить о себе. Фирменной фишкой Audi стал 5-цилиндровый турбомотор, Mercedes-AMG сделал ставку на 2,0-литровый мотор невероятной форсировки, Ford до последнего старался выжать максимум из переднего привода, BMW же максимально долго сохранял верность задним ведущим колёсам. Французские автопроизводители своим козырем считали отточенную управляемость, а японские — оптимальный баланс цены и производительности.

Что мы потеряли

Золотая эра «хот-хэтчей» подарила яркое противостояние марок на «Нордшляйфе» — каждый автопроизводитель старался застолбить за собой статус создателя быстрейшего «горячего хэтчбека». Противостояние свелось к типу привода. Причём самой острой была битва среди машин с передними ведущими колёсами. Едва ли не ежемесячно Volkswagen и Honda объявляли о новых рекордах, а всевозможные модификации Golf GTI и Civic Type R смещали друг друга с первой строчки. Пока Renault выпускал свой Megane R.S., то и он участвовал в этой борьбе.

По состоянию на 2025 год быстрейшим «хот-хэтчем» в «Зелёном аду» остаётся Honda Civic Type R с результатом 7:39.691. Он опережает лимитированный Renault Megane IV R.S. Trophy-R (7:40.100) и Volkswagen Golf GTI Clubsport S (7:47.19). Увы, эпоха легендарных французских «хот-хэтчей» ушла.

Сегодня канонические модели выпускают только Audi и Mercedes-AMG: у брендов в портфолио сверхмощный RS3 Sportback и A45 S Plus соответственно. Из масс-маркета в борьбе осталась Toyota с омологационными GR Yaris и GR Corolla, Cupra (бывший Seat), которая делает Leon, Honda с культовым Civic Type R, Mini с вечно живым Cooper JCW да Volkswagen с Golf GTI. Впрочем, на фоне перехода на электротягу, похоже, что и их эпоха идёт к закату.

За последние пять-семь лет такие культовые подразделения как Renault Sport, Opel Performance Center либо стали историей, либо, как Abarth, придворное ателье Fiat, переключились на выпуск электромобилей.

Однако 2025 год вновь подарил надежду. Peugeot, например, возродил 208 GTi в формате «электрички», Hyundai делает весьма интересный Ioniq 5 N, а Lancia вернула к жизни Ypsilon HF. Так что «горячие хэтчбеки» со сцены уходить не собираются. Другое дело, что сейчас создаются подобные машины совсем по иному рецепту — это больше не лёгкие и проворные модели с мощными бензиновыми моторами, а грузные электрокары. Совсем не то, что планировали инженеры Volkswagen в 1975 году, создавая первый Golf GTI.