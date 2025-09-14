Красная кладовая: фоторепортаж из музея Энцо Феррари в Модене

Давид Акопян
На территории музея располагается два строения с разными экспозициями: историческое здание мастерской Феррари с выставкой двигателей и новый комплекс с коллекцией автомобилей, который был возведён 2004-м году.
© Давид Акопян
По стеклянным куполом нового здания единовременно выставляется не более двух десятков автомобилей, которые периодически проходят ротацию. Однако даже при столь компактной экспозиции удаётся охватить все основные вехи жизни Энцо Феррари и истории его главного детища.
© Давид Акопян
Открывающий экспозицию музея Ferrari 250 GTO — это не только уникальный представитель гонок серии GT середины 1960-х, но и один из самый дорогой автомобиль в истории человечества. В ноябре 2023-го года один из 36 экземпляров автомобиля, который производился небольшими партиями с 1962-го по 1964 год, ушел с молотка аукциона Sotheby's за рекордные 51 705 000 долларов.
© Давид Акопян
Триста восьмым бывает не только Peugeot, но и Ferrari. Причём 308 GTB, увидевший свет в 1975-м, был одной из наиболее доступных моделей марки в те годы. К слову, именно с этой моделью Ferrari пробовала свои силы в ралли. Музейный экспонат — это модификация для ралли группы 4, хотя были и версии для легендарной Group B. Всего было построено 15 раллийных Ferrari 308 GTB для двух разных регламентов мирового чемпионата.
© Давид Акопян
Ferrari GTO (часто автомобиль также называют Ferrari 288 GTO ) — один из самых экзотических автомобилей в коллекции музея. По сути, это омологированная для дорог общего пользования версия раллийного Ferrari 308 GTB, который выпускался с 1984 по 1987 год.
© Давид Акопян
F40 считается не только первым гиперкаром Ferrari, но и, в принципе, первым гиперкаром в истории. Машина оснащалась турбированным V8, который выдавал невероятные для середины 80-х 478 л.с. Cреднемоторное заднеприводное купе производилось Ferrari с 1987 по 1992. А ещё F40 стал последней моделью Ferrari, созданной при жизни Энцо Феррари.
© Давид Акопян
В 1995 году на смену F40 пришёл F50, который была выпущен 50-летию компании. Двухместный автомобиль был выпущен в кузовах купе и спайдер (вариант со съемной жёсткой крышей). Для него был разработан уникальный атмосферный 60-клапанный V12 объемом 4,7 литра, который базировался на основе 3,5-литрового V12 от болида Ferrari F92A для Формулы 1.
© Давид Акопян
В 2002 году на автосалоне в Париже состоялась премьера Ferrari Enzo — нового флагманского гиперкара марки, названного в честь основателя компании Энцо Феррари. Было выпущено всего 400 экземпляров заднеприводного купе с 660-сильным атмосферным V12. Сегодня средняя стоимость таких машин составляет $3,5 миллионов. Рекордная цена была зафиксирована в 2023 году, когда двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо продал свой Enzo за $5,9 миллионов.
© Давид Акопян
На смену Ferrari Enzo пришёл новый флагман — суперкар LaFerrari. 950-сильный гибрид с 6,3-литровым V12 дебютировал в виде купе. Затем появилась открытая модификация LaFerrari Aperta, которая была выпущена тиражом всего 210 экземпляров.
© Давид Акопян
Ferrari F80 — наследник F40, F50, F60 Enzo и F70 LaFerrari. Это самый современный и передовой гиперкар итальянской марки на данный момент. В музее пока выставлен предсерийный прототип с подписью Becoming, однако в серийный вариант F80 уже увидел свет. Супергибрид построен по канонам болидов Формулы 1 и оснащен силовой установкой отдачей 1200 л.с. Разгон 0-100 км/ч занимает 2,15 секунды, а цена новинки начинается от 3,6 миллионов евро.
© Давид Акопян
Ferrari FXX K — гибридное купе для кольцевых гонок заводской программы FXX, которое построено на основе гиперкара LaFerrari. Облегчённая и экстремальная версия машины была выпущена ограниченным тиражом в 30 штук для эксклюзивной группы клиентов, которые затем участвовали в нескольких заездах на разных трассах мира в течение следующих двух лет после покупки. На момент выхода в свет цена FXX K начиналась от 2,5 миллионов евро.
© Давид Акопян
В 2023-м году Ferrari триумфально вернулась в Ле-Ман. Прототип Ferrari 499P под номером 51 выиграл легендарный марафон, в котором до этого заводская команда из Маранелло побеждала лишь в далёком 1965 году. В честь этого была создана трековая модификация Ferrari 499P Modificata, которую предложили избранным клиентам Скудерии для свободных заездов в рамках специальной программы Sport Prototipi Clienti.
© Давид Акопян
В историческом здании мастерской Феррари преимущественно выставлены двигатели Ferrari разных лет, и несколько автомобилей Формулы 1. Кроме того, есть стенд с таймлайном, на котором можно проследить всю эволюцию гоночных моторов Ferrari. Самому Энцо Феррари приписывают крылатую фразу о том, что «аэродинамика — для тех, кто не умеет строить двигатели». Эта реплика отражала его убеждение в том, что именно мощь мотора имеет первостепенное значение для победы в гонках.
© Давид Акопян
Рабочий кабинет Энцо Феррари реконструирован прямо в историческом здании мастерской, которую коммендаторе заново отстроил к 1947 году. Впрочем, обстановка в кабинете воссоздана более поздняя: на это указывает фотопортрет на стене. На нем старший сын Феррари — Альфредино, который умер от миодистрофии в 1956-м году в возрасте 24-х лет.
© Давид Акопян

На весь мир известен Музей Ferrari в Маранелло, открытий в 1990-м году. По соседству с легендарным испытательным треком Фьорано представлена уникальная экспозиция с автомобилями и призами Формулы 1 разных лет, а также архивными фотографиями, которые детально повествуют славную историю знаменитой Скудерии. Однако буквально в 20 километрах, в Модене, есть и второй музей с дорожными суперкарами, который более известен как Галерея Энцо Феррари. Что он собой представляет — в фоторепортаже «Рамблер/авто».