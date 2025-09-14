Красная кладовая: фоторепортаж из музея Энцо Феррари в Модене
На весь мир известен Музей Ferrari в Маранелло, открытий в 1990-м году. По соседству с легендарным испытательным треком Фьорано представлена уникальная экспозиция с автомобилями и призами Формулы 1 разных лет, а также архивными фотографиями, которые детально повествуют славную историю знаменитой Скудерии. Однако буквально в 20 километрах, в Модене, есть и второй музей с дорожными суперкарами, который более известен как Галерея Энцо Феррари. Что он собой представляет — в фоторепортаже «Рамблер/авто».