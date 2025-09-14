Красная кладовая: фоторепортаж из музея Энцо Феррари в Модене

Триста восьмым бывает не только Peugeot, но и Ferrari. Причём 308 GTB, увидевший свет в 1975-м, был одной из наиболее доступных моделей марки в те годы. К слову, именно с этой моделью Ferrari пробовала свои силы в ралли. Музейный экспонат — это модификация для ралли группы 4, хотя были и версии для легендарной Group B. Всего было построено 15 раллийных Ferrari 308 GTB для двух разных регламентов мирового чемпионата.