От оболочки для Android до собственного гиперкара: история становления Xiaomi
Что можно успеть за 15 лет в бизнесе? Многое, особенно если подходить к делу с любовью и не бояться пробовать новое. Именно по этому рецепту и создавалась компания Xiaomi, которая за полтора десятилетия выросла из амбициозного стартапа в «китайский Apple» и стала не только вторым по величине производителем смартфонов в мире, но и весьма интересным автопроизводителем.
Учительский сын, ставший миллиардером
Когда у семьи китайских учителей родился сын Лэй Цзюнь, родители вряд ли предполагали, что его ждёт в будущем. Увлечение электроникой, которое поощрял отец мальчика, позволило получить высшее образование и степень бакалавра наук по специальности «Компьютерные науки». Устроившись на работу в компанию-разработчика программного обеспечения Kingsoft, Цзюнь за шесть лет прошёл путь от рядового программиста до генерального директора.
Параллельно с работой в чужой компании, Лэй реализовывал свои амбиции в собственных проектах. Одним из самых успешных стал Joyo.com — основанная в 2000 году платформа онлайн-торговли, которую через четыре года стартапер продал Amazon за 75 миллионов долларов США. Заработанные деньги бизнесмен активно инвестировал в различные проекты, обрастая полезными контактами и получая реальный опыт работы с бизнесменами топ-уровня. Всё это пригодилось ему в 2010 году, когда Лэй Цзюнь создал Xiaomi.
Рождение технологического гиганта
Толчком к появлению новой фирмы стало недовольство бизнесмена существующими на тот момент смартфонами на рынке. Цзюнь справедливо рассудил, что, имея финансирование и связи, сможет создать продукт, который превзойдёт конкурентов. Впрочем, в одиночку затевать масштабное дело Лэй не стал. Он привлёк в качестве сооснователей Xiaomi вице-президента Китайского института инженерии Google Линь Биня, старшего директора центра исследований и разработок Motorola в Пекине Чжоу Гуанпиня, заведующего кафедрой промышленного дизайна Пекинского университета науки и технологий Лю Дэ, генерального директора Kingsoft Dictionary Ли Ваньцяня, главного менеджера по развитию Google China Хуан Цзянцзи и старшего менеджера по продуктам Google China Хун Фэн. Именно эта семёрка и стояла у истоков бренда Xiaomi, датой рождения которого стало 6 апреля 2010 года.
Имя компании в переводе с китайского языка означает «зёрнышко риса», однако сам генеральный директор находит куда больше объяснений названию Xiaomi. По одной из версий, оно связано с буддийской концепцией о том, что «одно зёрнышко риса буддиста велико, как гора». Кроме того, аббревиатуру MI расшифровывают и как «мобильный интернет» (Mobile Internet), и как «Миссия невыполнима» (Mission Impossible). Ну а после того, как у компании появился фирменный процессор «Винтовка» (Rifle), в изначальной отсылке к крупе увидели связь с революционным девизом Коммунистической партии Китая «просо и винтовка» во время Второй китайско-японской войны. Впрочем, что бы ни значило название Xiaomi, куда важнее, что за ним стоит.
Первые шаги и становление
Первым продуктом новой компании стала фирменная оболочка для операционной системы Android, в которой китайский стартап постарался исправить все ошибки и проблемы базовой платформы. Тесное взаимодействие с реальными пользователями, отзывы которых оперативно учитывались программистами в работе, позволило Xiaomi уже на стадии своего становления выстроить доверительные отношения со своими клиентами. В дальнейшем это, безусловно, помогло развитию бренда. Собственно, они до сих пор позиционируют себя как верного друга и помощника для аудитории, которая выбирает продукцию компании.
Прошивка MIUI, которая создавалась как возможность адаптировать зарубежные смартфоны под нужды китайского рынка, выросла в отдельную операционную систему Xiaomi HyperOS. А сам бренд перерос разработчика программного обеспечения и превратился в технологического гиганта.
В первый же год существования компания смогла привлечь инвестиции, которые позволили ей в 2011-м выпустить первый телефон под собственным брендом, Xiaomi Mi 1. В работе над ним Лэй Цзюнь вдохновлялся iPhone и основателем Apple Стивом Джобсом. Компании удалось создать продукт, который по своим характеристикам не уступал конкурентам, но был сильно дешевле. Добиться существенного снижения цены удалось за счёт оптимизации производства, а также отказа от расходов на рекламу, потому что сарафанное радио от лояльных клиентов было лучшим способом продвижения новых продуктов.
В итоге год за годом Xiaomi привлекала всё новые и новые инвестиции, нанимала лучших из доступных на рынке специалистов, покупала акции других компаний, а параллельно с этим расширяла своё присутствие на глобальном уровне.
Продукты китайской марки постепенно появлялись в продаже по всему миру, создавались новые производства и исследовательские центры за рубежом, а фирменный оранжевый квадрат с белыми буквами «MI» в центре появлялся всё на большем количестве продуктов. Начав со смартфонов, вскоре компания стала делать телевизоры, роботы-пылесосы, умные часы, фитнес-браслеты, а затем и бытовую технику и прочую электронику. Была разработана и фирменная экосистема продуктов интернета вещей и умного дома Xiaomi. Сегодня практически всю необходимую для дома бытовую технику и электронику можно купить у одного бренда. А с 2024 года — поставить в гараж и автомобиль Xiaomi.
Вызов мировому автопрому
По данным Canalys, в июле 2021 года Xiaomi стала вторым по величине производителем смартфонов в мире. В том же году, как отмечает Counterpoint, компания впервые обогнала Apple в Европе, став вторым по величине производителем смартфонов на рынке Старого Света.
С тех пор позиции бренда в сегменте мобильных устройств остаются стабильными, но этого Лэй Цзюню показалось мало. Поэтому 30 марта 2021 года Xiaomi объявила о своём намерении инвестировать 10 миллиардов долларов США в электромобили в течение следующих десяти лет. А уже в августе того же года компания приобрела за 77 миллионов долларов стартап Deepmotion, занимающийся разработкой беспилотных автомобилей. И всего два года потребовалось Xiaomi, чтобы создать собственную серийную машину.
Столь стремительному рывку фирма во многом обязана санкциям в отношении Китая со стороны США. По слухам, на экстренном заседании совета директоров кто-то поднял вопрос о том, что будет с десятками тысяч сотрудников Xiaomi, если мобильный бизнес компании больше не сможет существовать. Это привело основателя фирмы к идее диверсифицировать бизнес за счёт производства автомобилей. К этому Лэй Цзюня подтолкнули и настойчивые рекомендации его друзей, генеральных директоров Nio и XPeng — Уильяма Ли и Хэ Сяопэна. В какой-то момент основатель Xiaomi сдался и признал, что переход на интеллектуальные электромобили неизбежен и его компания должна быть одним из лидеров и на этом рынке.
1 сентября 2021 года было объявлено о создании Xiaomi Automobile, которая начала заниматься бизнесом в сфере интеллектуальных электромобилей. А Лэй Цзюнь лично взял на себя обязанности генерального директора нового подразделения. Уже к 27 ноября 2021 года муниципальные власти Пекина и Xiaomi официально подписали соглашение о сотрудничестве, объявив о создании предприятия в Пекинской зоне экономического и технологического развития.
Менее чем через два года, к 16 августа 2023-го, был готов первый предсерийный образец будущего электромобиля Xiaomi. Премьера машины — седана Xiaomi SU7 — состоялась 28 декабря 2023 года. Электромобиль представил публике лично Лэй Цзюнь. А уже 28 марта 2024 года на автосалоне в Пекине состоялась мировая премьера серийной машины и Xiaomi начала принимать заказы от клиентов.
В мае этого года, во время мероприятия, посвящённого 15-летию Xiaomi, компания анонсировала второй электромобиль — кроссовер YU7. Премьера ожидалась ещё в апреле на автосалоне в Шанхае, однако была отложена из-за скандала, связанного с фатальной аварией Xiaomi SU7, в которой 29 марта находились трое студентов колледжа, ехавших в режиме автопилота. Впрочем, продажи Xiaomi YU7 стартовали в срок: в июле 2025-го. Тогда же компания заявила, что по итогам 2024 года она продала 135 000 автомобилей, а к 10 июля 2025-го клиентам было отгружено свыше 300 000 электромобилей Xiaomi.
Цены ниже — возможностей больше
Добиться успеха в абсолютно новой для себя нише Xiaomi помогли обкатанные на рынке смартфонов решения — максимальные характеристики при минимальной стоимости продукта. Кроме того, Лэй Цзюнь не стал изменять принципу создавать ноу-хау для товаров, которые выпускаются под своим брендом. В итоге Xiaomi Automobile отказалась от закупки готовых решений для электромобилей, сделав ставку на собственные разработки. Единственное отступление от этого принципа заключалось в контракте с концерном BAIC Group на сборку машин, поскольку в сжатые сроки создать современный завод для выпуска автомобилей не под силу даже Xiaomi.
Китайская компания разработала платформу Modena, особенностями которой стали адаптивные пневмоподвески, интегрированная в силовую структуру тяговая батарея и 870-вольтовая бортовая сеть. Электромобили Xiaomi сразу же создавались с прицелом на беспилотное вождение, поэтому в оснащение вошли лидары, радары, ультразвуковые датчики, видеокамеры и мощный процессор для работы всех систем. Бортовая мультимедиа построена вокруг фирменной операционной системы Xiaomi Surge OS, позволяющей интегрировать электромобиль в систему умного дома с другими устройствами китайского бренда.
Машина получила 7,1-дюймовую цифровую панель приборов, 56-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью, 16,1-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного центра с разрешением 3K. Мультимедиа обеспечивает бесшовную связь со смартфонами и планшетами Xiaomi и подключение к носимым устройствам, таким как фитнес-браслеты Mi Band, а также интеграцию с устройствами экосистемы Xiaomi Smarthome, такими как пылесос Mi Robot. Устройства сторонних производителей также подключаются, но с ограниченной функциональностью — например, предусмотрен протокол Apple CarPlay для интеграции смартфонов iPhone.
На приборной панели предусмотрены точки крепления для аксессуаров, таких как видеорегистраторы и держатели для смартфонов. На центральной консоли предусмотрены две площадки для беспроводной зарядки устройств, в дверях есть слот для хранения смартфона в вертикальном положении, а перчаточный ящик рассчитан на размещение 14-дюймового ноутбука.
Каждое заднее сиденье имеет точки крепления аксессуаров на спинках передних кресел, совместимых с планшетами Apple iPad, и порты зарядки. Есть также дополнительный холодильник объёмом 4,7 литра для задних пассажиров.
Базовый вариант Xiaomi SU7 оснащён одним 400-вольтовым электромотором V6 (да, это такое название двигателя) на задней оси. Он выдаёт 299 л.с. и 400 Нм, обеспечивая электромобилю массой 1 980 кг разгон до 100 км/ч за 5,28 секунды и максимальную скорость 210 км/ч. Литий-железо-фосфатная тяговая 400-вольтовая батарея FinDreams на 73,6 кВт·ч обеспечивает запас хода на 700 км по китайскому стандарту CLTC.
Вторая по старшинству модификация Xiaomi SU7 Pro также имеет задний привод и аналогичный базовой версии электромотор, но иной аккумулятор от CATL на 94,3 кВт·ч, который позволяет проехать без подзарядки до 830 км.
Флагманским вариантом поначалу был Xiaomi SU7 Max с полным приводом и двумя электромоторами V6 и V6s (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 673 л.с. Их уже питала батарея ёмкостью 101 кВт·ч которая обеспечивала запас хода до 800 км. Однако в этом году компания запустила в производство безумный по всем параметрам Xiaomi SU7 Ultra — между прочим, самый быстрый серийный седан на «Нордшляйфе»! Установить рекорд на культовой трассе китайской модели помогли точечные доработки новинки.
Спереди на SU7 Ultra установлен электромотор Xiaomi V6s (392 л.с., 500 Нм), сзади — пара двигателей Xiaomi V8s (578 л.с., 635 Нм у каждого), что в сумме обеспечивает модели 1 548 л.с. мощности и крутящий момент 1 770 Нм. С места до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 1,97 секунды, до 200 км/ч — за 5,96 секунды, а до 300 км/ч — за 15,07 секунды. Максимальная скорость — около 350 км/ч, что делает Xiaomi SU7 Ultra ещё и самым быстрым серийным седаном в мире!
За рулём этого монстра бельгиец Винсент Радермекер проехал круг длиной 20,8 км за 7:04.957, оставив позади Tesla Model S Plaid (7:35.579), Porsche Taycan Turbo GT Weissach Package (7:07.550) и гиперкар Rimac Nevera (7:05.298). Особенностью машины стали подвеска Bilstein Evo R, гоночные тормозные колодки Endless, кованые 21-дюймовые колёса с шинами Pirelli P Zero Trofeo RS и дополнительный аэродинамический обвес, которые включили в опциональный пакет Track.
Позднее появился набор Nurburgring с углепластиковыми обтекателями днища, крупным антикрылом, спортивными «ковшами» в салоне и встроенным полукаркасом безопасности — его посвятили рекордному прототипу Xiaomi SU7 Ultra, который под управлением британца Дэвида Питтарда промчал круг за 6:22.091. Это третий в абсолютном зачёте результат — быстрее только спортпрототипы Volkswagen ID.R (6:05.336) и Porsche 919 Evo (5:19.546)!
Впрочем, для китайских клиентов рекорды на далёкой немецкой трассе особой роли не играют. Важнее цена Xiaomi, которая, похоже, стала главной причиной успеха. Седан SU7, который по габаритам сопоставим с Tesla Model S и Porsche Taycan, но мощнее и дальнобойнее своих конкурентов, на старте продаж был дешевле самой компактной и доступной Tesla Model 3. А версия SU7 Max предлагалась вчетверо дешевле сопоставимого по характеристикам Porsche Taycan Turbo!
Естественно, за китайской новинкой выстроились очереди, а Лэй Цзюнь прямо заявил — первое время электромобили Xiaomi будут продаваться в убыток компании, чтобы обеспечить новой марке клиентскую базу на забитом до предела электромобилями китайском авторынке.
От рекордов на трассе к практичным решениям
Кроссовер Xiaomi YU7 построен на той же платформе, что и седан-бестселлер. Новинку позиционируют как конкурента Tesla Model Y и Porsche Macan. По дизайну оба электромобиля Xiaomi близки, но вот интерьеры у моделей отличаются. YU7 получил расположенный под лобовым стеклом панорамный проекционный дисплей HyperVision шириной 1,1 метра.
Есть также магнитный диспенсер для салфеток, расположенный за центральным дисплеем информационно-развлекательной системы, и отдельный 6,68-дюймовый сенсорный пульт для задних пассажиров с доступом к элементам управления климат-контролем, музыкой, мультимедиа и навигацией. Кроме того, в списке оснащения панорамная крыша с функцией затемнения и ряд других опций.
YU7 оснащён беспроводной магнитной кнопкой, которую можно закрепить на любой из девяти магнитных точек в салоне и настроить на выполнение более 130 функций. Кроссовер получил продвинутого голосового помощника, который может контекстуализировать действия пользователя в зависимости от его местоположения в автомобиле, а также может использоваться вне машины.
Также Xiaomi расширила совместимость бортового программного обеспечения с устройствами Apple, включая виджеты и кнопки действий на главном экране, а также с системой CarPlay и технологией UWB на iPhone.
Стандартный YU7 оснащён одним задним электродвигателем мощностью 320 л.с.. А версия Pro ещё и дополнительным передним асинхронным электродвигателем мощностью 175 л.с., что в сумме даёт 496 л.с. и 690 Нм. Оба варианта имеют литий-железо-фосфатную батарею ёмкостью 96,3 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода в 835 км.
Более мощный Max имеет 300-сильный электромотор на передней оси и 395-сильный сзади, что в сумме даёт 690 л.с. Такой кроссовер имеет литий-ионный аккумулятор от CATL ёмкостью 101,7 кВт·ч, обеспечивающий запас хода до 760 км. В зависимости от версии Xiaomi YU7, разгон с места до 100 км/ч варьируется от 3,2 до 5,9 секунды, а максимальная скорость достигает 253 км/ч.
В течение двух минут после презентации Xiaomi получил 196 000 депозитов на заказ YU7, а спустя 18 часов на кроссовер оформили 240 000 невозвратных заказов со сроком ожидания электромобиля до 56 недель.
Новинка компании повторила судьбу Xiaomi SU7, который побил рекорды популярности, несмотря на более высокую цену. Но в целом электромобили идут тем же путём, что и другие продукты Лэй Цзюня — огромный спрос за счёт низкой цены и выдающихся характеристик. В настоящее время в Китае очередь на модели Xiaomi растянулась на год и дольше, поэтому об экспорте электромобилей речи пока не идёт. Но в 2027 году официальные поставки должны начаться в Европу — достичь этого позволит расширение производственных мощностей в Китае.
Несмотря на это машины Xiaomi уже активно продаются в России по схеме параллельного импорта. Да и в Европе находятся те, кто привозит на заказ китайские новинки. В Южной Корее Hyundai анализирует конструкцию SU7, а в Италии Ferrari изучает седан на фоне подготовки к производству своего первого электромобиля. Кстати, в нашей стране SU7 уже успешно участвует в чемпионате по дрэг-рейсингу. Кроссовер YU7 пока не столь распространён, но и его уже можно купить по серым каналам. Судя по всему, после официального выхода обе модели станут бестселлерами на экспортных рынках. А Лэй Цзюнь сможет записать на свой счёт ещё один рыночный успех. Так что озвученная им в 2021 году цель войти в пятёрку крупнейших автопроизводителей мира уже не кажется фантастикой.