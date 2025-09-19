От оболочки для Android до собственного гиперкара: история становления Xiaomi

Что можно успеть за 15 лет в бизнесе? Многое, особенно если подходить к делу с любовью и не бояться пробовать новое. Именно по этому рецепту и создавалась компания Xiaomi, которая за полтора десятилетия выросла из амбициозного стартапа в «китайский Apple» и стала не только вторым по величине производителем смартфонов в мире, но и весьма интересным автопроизводителем.

© Xiaomi

Учительский сын, ставший миллиардером

Когда у семьи китайских учителей родился сын Лэй Цзюнь, родители вряд ли предполагали, что его ждёт в будущем. Увлечение электроникой, которое поощрял отец мальчика, позволило получить высшее образование и степень бакалавра наук по специальности «Компьютерные науки». Устроившись на работу в компанию-разработчика программного обеспечения Kingsoft, Цзюнь за шесть лет прошёл путь от рядового программиста до генерального директора.

© Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Параллельно с работой в чужой компании, Лэй реализовывал свои амбиции в собственных проектах. Одним из самых успешных стал Joyo.com — основанная в 2000 году платформа онлайн-торговли, которую через четыре года стартапер продал Amazon за 75 миллионов долларов США. Заработанные деньги бизнесмен активно инвестировал в различные проекты, обрастая полезными контактами и получая реальный опыт работы с бизнесменами топ-уровня. Всё это пригодилось ему в 2010 году, когда Лэй Цзюнь создал Xiaomi.

Рождение технологического гиганта

Толчком к появлению новой фирмы стало недовольство бизнесмена существующими на тот момент смартфонами на рынке. Цзюнь справедливо рассудил, что, имея финансирование и связи, сможет создать продукт, который превзойдёт конкурентов. Впрочем, в одиночку затевать масштабное дело Лэй не стал. Он привлёк в качестве сооснователей Xiaomi вице-президента Китайского института инженерии Google Линь Биня, старшего директора центра исследований и разработок Motorola в Пекине Чжоу Гуанпиня, заведующего кафедрой промышленного дизайна Пекинского университета науки и технологий Лю Дэ, генерального директора Kingsoft Dictionary Ли Ваньцяня, главного менеджера по развитию Google China Хуан Цзянцзи и старшего менеджера по продуктам Google China Хун Фэн. Именно эта семёрка и стояла у истоков бренда Xiaomi, датой рождения которого стало 6 апреля 2010 года.

© www.imago-images.de/Global Look Press

Имя компании в переводе с китайского языка означает «зёрнышко риса», однако сам генеральный директор находит куда больше объяснений названию Xiaomi. По одной из версий, оно связано с буддийской концепцией о том, что «одно зёрнышко риса буддиста велико, как гора». Кроме того, аббревиатуру MI расшифровывают и как «мобильный интернет» (Mobile Internet), и как «Миссия невыполнима» (Mission Impossible). Ну а после того, как у компании появился фирменный процессор «Винтовка» (Rifle), в изначальной отсылке к крупе увидели связь с революционным девизом Коммунистической партии Китая «просо и винтовка» во время Второй китайско-японской войны. Впрочем, что бы ни значило название Xiaomi, куда важнее, что за ним стоит.

Первые шаги и становление

Первым продуктом новой компании стала фирменная оболочка для операционной системы Android, в которой китайский стартап постарался исправить все ошибки и проблемы базовой платформы. Тесное взаимодействие с реальными пользователями, отзывы которых оперативно учитывались программистами в работе, позволило Xiaomi уже на стадии своего становления выстроить доверительные отношения со своими клиентами. В дальнейшем это, безусловно, помогло развитию бренда. Собственно, они до сих пор позиционируют себя как верного друга и помощника для аудитории, которая выбирает продукцию компании.

© Xiaomi

Прошивка MIUI, которая создавалась как возможность адаптировать зарубежные смартфоны под нужды китайского рынка, выросла в отдельную операционную систему Xiaomi HyperOS. А сам бренд перерос разработчика программного обеспечения и превратился в технологического гиганта.

В первый же год существования компания смогла привлечь инвестиции, которые позволили ей в 2011-м выпустить первый телефон под собственным брендом, Xiaomi Mi 1. В работе над ним Лэй Цзюнь вдохновлялся iPhone и основателем Apple Стивом Джобсом. Компании удалось создать продукт, который по своим характеристикам не уступал конкурентам, но был сильно дешевле. Добиться существенного снижения цены удалось за счёт оптимизации производства, а также отказа от расходов на рекламу, потому что сарафанное радио от лояльных клиентов было лучшим способом продвижения новых продуктов.

© Xiaomi

В итоге год за годом Xiaomi привлекала всё новые и новые инвестиции, нанимала лучших из доступных на рынке специалистов, покупала акции других компаний, а параллельно с этим расширяла своё присутствие на глобальном уровне.

Продукты китайской марки постепенно появлялись в продаже по всему миру, создавались новые производства и исследовательские центры за рубежом, а фирменный оранжевый квадрат с белыми буквами «MI» в центре появлялся всё на большем количестве продуктов. Начав со смартфонов, вскоре компания стала делать телевизоры, роботы-пылесосы, умные часы, фитнес-браслеты, а затем и бытовую технику и прочую электронику. Была разработана и фирменная экосистема продуктов интернета вещей и умного дома Xiaomi. Сегодня практически всю необходимую для дома бытовую технику и электронику можно купить у одного бренда. А с 2024 года — поставить в гараж и автомобиль Xiaomi.

© Xiaomi

Вызов мировому автопрому

По данным Canalys, в июле 2021 года Xiaomi стала вторым по величине производителем смартфонов в мире. В том же году, как отмечает Counterpoint, компания впервые обогнала Apple в Европе, став вторым по величине производителем смартфонов на рынке Старого Света.

С тех пор позиции бренда в сегменте мобильных устройств остаются стабильными, но этого Лэй Цзюню показалось мало. Поэтому 30 марта 2021 года Xiaomi объявила о своём намерении инвестировать 10 миллиардов долларов США в электромобили в течение следующих десяти лет. А уже в августе того же года компания приобрела за 77 миллионов долларов стартап Deepmotion, занимающийся разработкой беспилотных автомобилей. И всего два года потребовалось Xiaomi, чтобы создать собственную серийную машину.

Столь стремительному рывку фирма во многом обязана санкциям в отношении Китая со стороны США. По слухам, на экстренном заседании совета директоров кто-то поднял вопрос о том, что будет с десятками тысяч сотрудников Xiaomi, если мобильный бизнес компании больше не сможет существовать. Это привело основателя фирмы к идее диверсифицировать бизнес за счёт производства автомобилей. К этому Лэй Цзюня подтолкнули и настойчивые рекомендации его друзей, генеральных директоров Nio и XPeng — Уильяма Ли и Хэ Сяопэна. В какой-то момент основатель Xiaomi сдался и признал, что переход на интеллектуальные электромобили неизбежен и его компания должна быть одним из лидеров и на этом рынке.

© Xiaomi

1 сентября 2021 года было объявлено о создании Xiaomi Automobile, которая начала заниматься бизнесом в сфере интеллектуальных электромобилей. А Лэй Цзюнь лично взял на себя обязанности генерального директора нового подразделения. Уже к 27 ноября 2021 года муниципальные власти Пекина и Xiaomi официально подписали соглашение о сотрудничестве, объявив о создании предприятия в Пекинской зоне экономического и технологического развития.

Менее чем через два года, к 16 августа 2023-го, был готов первый предсерийный образец будущего электромобиля Xiaomi. Премьера машины — седана Xiaomi SU7 — состоялась 28 декабря 2023 года. Электромобиль представил публике лично Лэй Цзюнь. А уже 28 марта 2024 года на автосалоне в Пекине состоялась мировая премьера серийной машины и Xiaomi начала принимать заказы от клиентов.

В мае этого года, во время мероприятия, посвящённого 15-летию Xiaomi, компания анонсировала второй электромобиль — кроссовер YU7. Премьера ожидалась ещё в апреле на автосалоне в Шанхае, однако была отложена из-за скандала, связанного с фатальной аварией Xiaomi SU7, в которой 29 марта находились трое студентов колледжа, ехавших в режиме автопилота. Впрочем, продажи Xiaomi YU7 стартовали в срок: в июле 2025-го. Тогда же компания заявила, что по итогам 2024 года она продала 135 000 автомобилей, а к 10 июля 2025-го клиентам было отгружено свыше 300 000 электромобилей Xiaomi.

© Xiaomi

Цены ниже — возможностей больше

Добиться успеха в абсолютно новой для себя нише Xiaomi помогли обкатанные на рынке смартфонов решения — максимальные характеристики при минимальной стоимости продукта. Кроме того, Лэй Цзюнь не стал изменять принципу создавать ноу-хау для товаров, которые выпускаются под своим брендом. В итоге Xiaomi Automobile отказалась от закупки готовых решений для электромобилей, сделав ставку на собственные разработки. Единственное отступление от этого принципа заключалось в контракте с концерном BAIC Group на сборку машин, поскольку в сжатые сроки создать современный завод для выпуска автомобилей не под силу даже Xiaomi.

Китайская компания разработала платформу Modena, особенностями которой стали адаптивные пневмоподвески, интегрированная в силовую структуру тяговая батарея и 870-вольтовая бортовая сеть. Электромобили Xiaomi сразу же создавались с прицелом на беспилотное вождение, поэтому в оснащение вошли лидары, радары, ультразвуковые датчики, видеокамеры и мощный процессор для работы всех систем. Бортовая мультимедиа построена вокруг фирменной операционной системы Xiaomi Surge OS, позволяющей интегрировать электромобиль в систему умного дома с другими устройствами китайского бренда.

© Xiaomi

Машина получила 7,1-дюймовую цифровую панель приборов, 56-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью, 16,1-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного центра с разрешением 3K. Мультимедиа обеспечивает бесшовную связь со смартфонами и планшетами Xiaomi и подключение к носимым устройствам, таким как фитнес-браслеты Mi Band, а также интеграцию с устройствами экосистемы Xiaomi Smarthome, такими как пылесос Mi Robot. Устройства сторонних производителей также подключаются, но с ограниченной функциональностью — например, предусмотрен протокол Apple CarPlay для интеграции смартфонов iPhone.

На приборной панели предусмотрены точки крепления для аксессуаров, таких как видеорегистраторы и держатели для смартфонов. На центральной консоли предусмотрены две площадки для беспроводной зарядки устройств, в дверях есть слот для хранения смартфона в вертикальном положении, а перчаточный ящик рассчитан на размещение 14-дюймового ноутбука.

Каждое заднее сиденье имеет точки крепления аксессуаров на спинках передних кресел, совместимых с планшетами Apple iPad, и порты зарядки. Есть также дополнительный холодильник объёмом 4,7 литра для задних пассажиров.

© Xiaomi

Базовый вариант Xiaomi SU7 оснащён одним 400-вольтовым электромотором V6 (да, это такое название двигателя) на задней оси. Он выдаёт 299 л.с. и 400 Нм, обеспечивая электромобилю массой 1 980 кг разгон до 100 км/ч за 5,28 секунды и максимальную скорость 210 км/ч. Литий-железо-фосфатная тяговая 400-вольтовая батарея FinDreams на 73,6 кВт·ч обеспечивает запас хода на 700 км по китайскому стандарту CLTC.

Вторая по старшинству модификация Xiaomi SU7 Pro также имеет задний привод и аналогичный базовой версии электромотор, но иной аккумулятор от CATL на 94,3 кВт·ч, который позволяет проехать без подзарядки до 830 км.

Флагманским вариантом поначалу был Xiaomi SU7 Max с полным приводом и двумя электромоторами V6 и V6s (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 673 л.с. Их уже питала батарея ёмкостью 101 кВт·ч которая обеспечивала запас хода до 800 км. Однако в этом году компания запустила в производство безумный по всем параметрам Xiaomi SU7 Ultra — между прочим, самый быстрый серийный седан на «Нордшляйфе»! Установить рекорд на культовой трассе китайской модели помогли точечные доработки новинки.

© Xiaomi

Спереди на SU7 Ultra установлен электромотор Xiaomi V6s (392 л.с., 500 Нм), сзади — пара двигателей Xiaomi V8s (578 л.с., 635 Нм у каждого), что в сумме обеспечивает модели 1 548 л.с. мощности и крутящий момент 1 770 Нм. С места до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 1,97 секунды, до 200 км/ч — за 5,96 секунды, а до 300 км/ч — за 15,07 секунды. Максимальная скорость — около 350 км/ч, что делает Xiaomi SU7 Ultra ещё и самым быстрым серийным седаном в мире!

За рулём этого монстра бельгиец Винсент Радермекер проехал круг длиной 20,8 км за 7:04.957, оставив позади Tesla Model S Plaid (7:35.579), Porsche Taycan Turbo GT Weissach Package (7:07.550) и гиперкар Rimac Nevera (7:05.298). Особенностью машины стали подвеска Bilstein Evo R, гоночные тормозные колодки Endless, кованые 21-дюймовые колёса с шинами Pirelli P Zero Trofeo RS и дополнительный аэродинамический обвес, которые включили в опциональный пакет Track.

Позднее появился набор Nurburgring с углепластиковыми обтекателями днища, крупным антикрылом, спортивными «ковшами» в салоне и встроенным полукаркасом безопасности — его посвятили рекордному прототипу Xiaomi SU7 Ultra, который под управлением британца Дэвида Питтарда промчал круг за 6:22.091. Это третий в абсолютном зачёте результат — быстрее только спортпрототипы Volkswagen ID.R (6:05.336) и Porsche 919 Evo (5:19.546)!

© Xiaomi

Впрочем, для китайских клиентов рекорды на далёкой немецкой трассе особой роли не играют. Важнее цена Xiaomi, которая, похоже, стала главной причиной успеха. Седан SU7, который по габаритам сопоставим с Tesla Model S и Porsche Taycan, но мощнее и дальнобойнее своих конкурентов, на старте продаж был дешевле самой компактной и доступной Tesla Model 3. А версия SU7 Max предлагалась вчетверо дешевле сопоставимого по характеристикам Porsche Taycan Turbo!

Естественно, за китайской новинкой выстроились очереди, а Лэй Цзюнь прямо заявил — первое время электромобили Xiaomi будут продаваться в убыток компании, чтобы обеспечить новой марке клиентскую базу на забитом до предела электромобилями китайском авторынке.

От рекордов на трассе к практичным решениям

Кроссовер Xiaomi YU7 построен на той же платформе, что и седан-бестселлер. Новинку позиционируют как конкурента Tesla Model Y и Porsche Macan. По дизайну оба электромобиля Xiaomi близки, но вот интерьеры у моделей отличаются. YU7 получил расположенный под лобовым стеклом панорамный проекционный дисплей HyperVision шириной 1,1 метра.

Есть также магнитный диспенсер для салфеток, расположенный за центральным дисплеем информационно-развлекательной системы, и отдельный 6,68-дюймовый сенсорный пульт для задних пассажиров с доступом к элементам управления климат-контролем, музыкой, мультимедиа и навигацией. Кроме того, в списке оснащения панорамная крыша с функцией затемнения и ряд других опций.

© Xiaomi

YU7 оснащён беспроводной магнитной кнопкой, которую можно закрепить на любой из девяти магнитных точек в салоне и настроить на выполнение более 130 функций. Кроссовер получил продвинутого голосового помощника, который может контекстуализировать действия пользователя в зависимости от его местоположения в автомобиле, а также может использоваться вне машины.

Также Xiaomi расширила совместимость бортового программного обеспечения с устройствами Apple, включая виджеты и кнопки действий на главном экране, а также с системой CarPlay и технологией UWB на iPhone.

© Xiaomi

Стандартный YU7 оснащён одним задним электродвигателем мощностью 320 л.с.. А версия Pro ещё и дополнительным передним асинхронным электродвигателем мощностью 175 л.с., что в сумме даёт 496 л.с. и 690 Нм. Оба варианта имеют литий-железо-фосфатную батарею ёмкостью 96,3 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода в 835 км.

Более мощный Max имеет 300-сильный электромотор на передней оси и 395-сильный сзади, что в сумме даёт 690 л.с. Такой кроссовер имеет литий-ионный аккумулятор от CATL ёмкостью 101,7 кВт·ч, обеспечивающий запас хода до 760 км. В зависимости от версии Xiaomi YU7, разгон с места до 100 км/ч варьируется от 3,2 до 5,9 секунды, а максимальная скорость достигает 253 км/ч.

В течение двух минут после презентации Xiaomi получил 196 000 депозитов на заказ YU7, а спустя 18 часов на кроссовер оформили 240 000 невозвратных заказов со сроком ожидания электромобиля до 56 недель.

© Xiaomi

Новинка компании повторила судьбу Xiaomi SU7, который побил рекорды популярности, несмотря на более высокую цену. Но в целом электромобили идут тем же путём, что и другие продукты Лэй Цзюня — огромный спрос за счёт низкой цены и выдающихся характеристик. В настоящее время в Китае очередь на модели Xiaomi растянулась на год и дольше, поэтому об экспорте электромобилей речи пока не идёт. Но в 2027 году официальные поставки должны начаться в Европу — достичь этого позволит расширение производственных мощностей в Китае.

Несмотря на это машины Xiaomi уже активно продаются в России по схеме параллельного импорта. Да и в Европе находятся те, кто привозит на заказ китайские новинки. В Южной Корее Hyundai анализирует конструкцию SU7, а в Италии Ferrari изучает седан на фоне подготовки к производству своего первого электромобиля. Кстати, в нашей стране SU7 уже успешно участвует в чемпионате по дрэг-рейсингу. Кроссовер YU7 пока не столь распространён, но и его уже можно купить по серым каналам. Судя по всему, после официального выхода обе модели станут бестселлерами на экспортных рынках. А Лэй Цзюнь сможет записать на свой счёт ещё один рыночный успех. Так что озвученная им в 2021 году цель войти в пятёрку крупнейших автопроизводителей мира уже не кажется фантастикой.