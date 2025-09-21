Застывшая скорость: кто и как создаёт портреты машин-легенд

21 сентября в России отмечают день коллекционера. А для ценителя нет большего наслаждения, чем владеть классическим автомобилем и наблюдать, как он проявляется из утренней тени при подъёме гаражных ворот. Но чтобы проникнуться особым шармом автомобильного искусства, вовсе не обязательно быть обладателем раритета. Воплощенная на холсте классика — это тренд, который набирает в последние годы бешеную популярность, превращая тихие галереи в настоящие храмы скорости.

© stefanoberardino.com

Целая плеяда виртуозов добилась международного признания, кропотливо увековечивая культовые модели и воскрешая самые отчаянные моменты легендарных гонок. Именно в их работах продолжают жить безумные «24 часа Ле-Мана» пятидесятых и семидесятых, золотой век «Милле Милья» и суровая, смертельно опасная романтика «Тарга Флорио». Рассказываем о самых значимых современных мастерах — тех, чьи работы не просто развивают, а вдыхают новую жизнь в эту великую традицию.

Итальянские иконы

В ландшафте, где доминируют иностранные имена, начинаем мы с молодого итальянца Стефано Берардино, который и не думает скрывать своей пламенной страсти к национальным маркам.

© stefanoberardino.com

Fiat, Lancia и Alfa Romeo — их классические модели он безжалостно и гениально переосмысливает в дерзком поп-стиле, используя при этом технику «масло на холсте», унаследованную от отца, Николы Берардино.

Поверхность холста он с почти садистским упорством обрабатывает песком, добиваясь ярко выраженной, шершавой текстуры, которая служит идеальной, осязаемой метафорой той самой винтажной атмосферы.

© stefanoberardino.com

Для своих работ художник с почти фанатичным пиететом использует исключительно те цвета, что можно было найти в пожелтевших прайс-листах пятидесятых и шестидесятых, с особым трепетом к ядовитым сочетаниям глубокого синего и огненного, пронзительного красного. Все работы можно найти на его сайте.

Из России со стилем

Выходец из России Илья Аваков, хотя и сосредоточен исключительно на винтажных спортивных машинах, однако решительно выделяется на общем фоне своим ультрасовременным подходом. Окончив с отличием Санкт-Петербургскую академию промышленного дизайна, он по иронии судьбы некоторое время работал над проектированием комбайнов и развивающих игрушек, прежде чем окончательно и бесповоротно посвятить себя высокому искусству.

© artavakov.ru

Аваков обычно начинает с виртуозных цифровых набросков в Photoshop, а затем с математической точностью переносит замысел на холст, где и рождается его уникальный, мгновенно узнаваемый стиль, мастерски балансирующий на тонкой грани между гиперреалистичной фотографией и плакатной графикой семидесятых.

© artavakov.ru

Он охотно работает на заказ, используя холст или акрил, причём последний становится безальтернативным выбором, когда на кону — срочный дедлайн для журнальной иллюстрации или плаката к мероприятию. Чтобы увидеть работы, посетите его веб-сайт.

Элегантность в чёрно-белом цвете

Работы английской художницы Эммы Кейпнер, выполненные карандашом, поистине завораживают и гипнотизируют. В её обширном портфолио — не только портреты великих гонщиков, но и, казалось бы, абсолютно противоречивый сюжет: она с виртуозностью ювелира увековечивает сцены абсолютного спокойствия, закулисье автоспорта, те самые застывшие, звенящие мгновения тишины в непрерывном мире рёва моторов.

© соцсети

Её оригинальный, ни на что не похожий подход построен на филигранной, почти магической игре света и отражений, на мастерском моделировании каждого изгиба кузова. Её лаконичные композиции гениально подчёркивают скульптурную, почти вневременную эстетическую красоту автомобилей.

Работы Эммы очень высоко ценятся коллекционерами марок класса люкс, поскольку аристократичная элегантность чёрно-белой гаммы выгодно и благородно оттеняет чистоту линий Aston Martin, Ferrari и Bentley. На её сайте, помимо самих работ, можно приобрести постеры по более доступным ценам.

© emmacapenerart.com

Между поп-артом и ностальгией

Наконец, человек-легенда, которого по праву считают одним из самых важных и влиятельных художников в автомобильной сфере. Его зовут Тим Лейзелл, и свою детскую страсть он пронёс через десятилетия, не растеряв ни капли огня: уже в 13 лет он шокировал публику, выиграв престижнейшую премию Young Motoring Artist Award от Британского клуба гонщиков, представив работу с Jaguar C-Type, запечатлённым во время лихорадочного пит-стопа на «24 часах Ле-Мана» 1953 года. Эта ранняя работа уже тогда обозначила его главные, неизменные источники вдохновения.

© timlayzell.com

Все творчество Лейзелла до самого основания пронизано щемящей ностальгией — будь то его суперреалистичные, дышащие полотна или брызжущие энергией работы в стиле поп-арт, ставшие его истинной визитной карточкой. В его бесконечной галерее — вся история скорости: от призрачных Bugatti и Alfa Romeo тридцатых годов до эпических, сокрушающих битв семидесятых между Porsche 917 и Ferrari 512.

Среди любимых сюжетов легко угадываются аристократичные Maserati 250F, кровавые Ferrari Testa Rossa и GTO, а также английские болиды Формулы 1 шестидесятых, от авангардных, как скальпель, Lotus до грозных, надрывных BRM. Чтобы увидеть, как он работает, и, возможно, заказать у него картину, вы можете посетить его сайт.

© timlayzell.com

Другие имена

Если же вас по-настоящему, серьёзно увлекла эта тема, стоит обратить пристальное внимание и на других виртуозов: Джоэла Кларка, Генри Фальзона, Хона Кетчелла и Клайва Боту (The Cartist). Каждый из них обладает ярко выраженным, мгновенно узнаваемым стилем и всегда, как истинный рыцарь кисти, готов создать работу на заказ, превратив вашу личную, выстраданную любовь к автомобилям в подлинное, вечное произведение искусства.