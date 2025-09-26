Как посетить три города за один уикенд: интересный маршрут для автопутешествия из Москвы

Уикенд — это не про отдых на диване. Это шанс вырваться из привычного ритма, сменить обстановку. Что если за 36 часов успеть посетить три города, искупаться в реке, поужинать в сербском ресторане, прикоснуться к истории и заодно — попробовать фермерский сыр? Так и родился маршрут: Москва — Звенигород — Истра — Волоколамск — и обратно.

© Kirill Skorobogatko/Shutterstock

Поездка получилась неспешной, но насыщенной впечатлениями: с прогулками, музеями, пейзажами, хлебом из монастырской пекарни и дегустацией на сыроварне. А ещё — с личным открытием: каршеринг подходит не только для поездок по делам, но и для новых впечатлений в автопутешествиях.

Как ехали: краткая справка

Маршрут: Москва — Звенигород — Истра — Волоколамск — Дубосеково — Дубровское — Москва.

Общий пробег: около 300 км.

Время: выезд в субботу в 10:30, возвращение в воскресенье к 16:30.

Ночёвка: «Гостевая изба», Истра.

Машина: Chery Arrizo 8 из каршеринга «СитиДрайв».

Выбор машины: почему каршеринг и Chery Arrizo

Начну с главного: ехал не на своей машине. Уже больше десяти лет я за рулём только кроссоверов, и как-то отвык от седанов. Когда сидишь низко, но при этом не просто «едешь попой по асфальту», а лучше чувствуешь машину. Захотелось вернуть это ощущение, а заодно и протестировать новый для себя автомобиль.

Выбор пал на Chery Arrizo 8 — один из немногих актуальных седанов на российском рынке. Машину взял в «СитиДрайве» буквально в два клика: выбрал, забронировал.

© Давид Акопян

Внешне Chery Arrizo 8 выглядит эффектно.

При аренде на выходные машину привозят прямо к дому. Не надо никуда ехать — ни на стоянку, ни на оформление. Утром встал, открыл приложение — и поехал.

Плюс: за поездку в 300 км можно даже не заправляться, топлива хватит с запасом. Плюс два: после поездки не надо мыть и пылесосить автомобиль. Плюс три: если не понравится — в следующий раз просто берёшь другую машину.

Chery Arrizo 8 оставила двоякие впечатления. Визуально — вполне эффектная: покатая крыша, светодиодная оптика, хищная решётка радиатора. Внутри — сдержанный, аккуратный салон, материалы недорогие, но собраны добротно. Позиционируется как бизнес-седан, но это, конечно, не Toyota Camry. Ближе к корейцам из такси комфорт-класса.

© Кирилл Урбан

Подобрать удобную посадку довольно простого: сиденья комфортные, с неплохим профилем спинки и шестью направлениями регулировки. Это особенно важно, если вы, как и я, соскучились по низкой посадке. Багажник скромный, но для короткой поездки выходного дня это не принципиально.

На трассе Arrizo ведёт себя без сюрпризов. На прямой стабилен. Для длительных поездок особенно удобен адаптивный круиз-контроль, который работает очень корректно. Однако, при более динамичной езде не всё гладко. В эко-режиме (он установлен по умолчанию) мотор явно задушен: отклик на газ заторможенный, коробка торопится поскорее переключиться на передачу повыше. В стандартном и спортивном режимах веселее, но 186 л.с. ощущаются скорее формально. Они «запрятаны» в самом верхнем диапазоне оборотов. Чтобы ехать динамично, надо от души крутить мотор. Это не минус, просто стоит знать: перед нами седан для неспешной езды, не более.

© Давид Акопян

«СитиДрайв» заботливо снабдил автомобиль держателем для телефона

Зато порадовала практичность салона: два места под смартфоны в центральной консоли, ещё одна ниша под телефон у подлокотника, подстаканники с аккуратной шторкой. Но нашлось и неожиданное неудобство — есть беспроводные зарядки и розетки с USB-C, но для Apple CarPlay и Android Auto нужен провод с классическим USB-A. У меня таких давно нет. Хорошо, что «СитиДрайв» заботливо снабдил автомобиль держателем для телефона. Смогли «навигироваться» по-старинке. В целом, автомобиль удобный, но со своими нюансами. Для короткой неспешной поездки вполне годится.

День первый: Москва — Звенигород — Истра

Звенигород древний и не очень

Выезд получился ближе к 10:30. На Новорижском шоссе ждала привычная московская плотность. Пока толкались в пробке, решили заехать в «Аутлет Архангельское». Не то чтобы были планы на шопинг, но это удобный повод остановиться, размяться, выпить кофе. Там тихо, просторно, с парковкой никаких проблем.

В Звенигород в итоге приехали к 12:30, хотя добраться до города в 65 км от столицы без лишних остановок можно и за час.

Звенигород — один из самых древних в Московской области: первые поселения здесь появились в XII–XIII веках. Наша первая точка — Саввино-Сторожевский монастырь. Его в 1398 году на горе Стороже основал Савва, ученик Сергия Радонежского. Через пару веков сюда зачастил царь Алексей Михайлович, о чем тут много напоминаний.

© Кирилл Урбан

На территории Саввино-Сторожевского монастыря.

Припарковаться лучше, не доезжая до монастыря, на стоянке у трассы. Там мест почти всегда хватает. Но придётся подниматься на холм пешком по довольно крутому, хоть и живописному подъёму. Но можно, как я, рискнуть и ехать прямо наверх. Парковки у ворот небольшие, узкие и забитые. Но Chery с системой кругового обзора здорово упростил мне парковку в тесном пространстве.

Советую сначала прогуляться по периметру монастыря — там потрясающие виды, древние башни, белокаменные стены, родник. Затем заходите внутрь. В комплексе три небольших музея, на каждый уходит минут по 15–20. Стоимость — 200 ₽ в выходной, или 600 ₽ за все три. Особенно запомнился музей, посвящённый быту XVII века. Погружаешься в прошлое через предметы интерьера.

Не пропустите монастырскую пекарню. Очередь в ней неизбежна, зато хлеб наисвежайший, а выбор огромный: от бородинского до каких-то экспериментальных вариантов с ягодами и орехами.

© Кирилл Урбан

В Саввино-Сторожевском монастыре можно утолить не только духовный, но и телесный голод. Местная пекарня славится вкуснейшими хлебом и выпечкой.

В пяти минутах на машине от монастыря ещё одна достопримечательность — «Пень липы Чехова». Сейчас там просто сквер с лавочками и плитками, на которых выбиты цитаты Антона Павловича. Говорят, в этом месте он отдыхал летом 1884 года, когда работал в земской больнице. От липы остался только пень, но всё равно атмосферно.

© Кирилл Урбан

Достопримечательность Звенигорода, ранее известная как «Липа Чехова».

К обеду отправились в центр города. Там целая улица с ресторанами, но много туристов и мало свободных мест для парковки. Рекомендую заранее на 2GIS выбрать заведение и забронировать столик. Иначе, не исключено, что придётся погулять минут 40 в ожидании.

Мы выбрали «Трактир Ёрш» — винтажное заведение с интерьером в духе СССР. Рядом с нашим столиком нашли альманах «Наука и жизнь» за 1952 год с заметкой про электробусы. Кто бы знал, что предсказание сбудется в таком масштабе.

© Кирилл Урбан

Фрагмент статьи 1952-го года об электробусах.

Переезд в Истру и вечер в стиле slow-life

После обеда — короткий переезд в Истру. 30 км по ЦКАД и Волоколамскому шоссе, минут 40 с учётом дорожной обстановки.

Первая остановка — музей «Новый Иерусалим». Это крупнейший музей Подмосковья, за один визит всё не посмотришь. Сейчас там идёт выставка искусства 1920–30-х годов из Нукуса (Узбекистан) и фондов самого музея. Модернизм, импрессионизм, авангард: очень интересная подборка.

Потом прогулялись вдоль реки Истра. Летом можно искупаться: вода холодная, течение быстрое, но после московской духоты — именно то, что нужно.

© Кирилл Урбан

Река Истра.

Ночевали в «Гостевой избе». Это не отель в привычном понимании, а такой стилизованный деревенский дом с элементами старорусского быта — прялки, ухваты, маслобойки, резные наличники. Уютно, душевно и без лишнего пафоса. Изба находится на улице с вводящим в заблуждение названием Центральная, которая по факту представляет собой деревенскую улочку.

По совету администратора ужинать отправились в ресторан балканской кухни «Вински подрум» в центре Истры. От гостиницы около 30 минут пешком вдоль железной дороги по не самым живописным местам. Но оно того стоило: порции огромные, еда вкусная, цены демократичные. Обратно возвращались пешком, но рекомендуем взять такси. Прогулка поздним вечером по неосвещенной тропинке подойдёт не всем.

© «Вински Подрум»

День второй: Истра — Волоколамск — Москва

Ново-Иерусалимский монастырь

Проснулись без будильника — и это, пожалуй, один из главных плюсов формата таких поездок. Без спешки позавтракали, осмотрелись ещё раз в нашей деревянной «Гостевой избе», и уже к 9:00 выехали в сторону монастыря. Он находится буквально в минутах езды.

Ново-Иерусалимский монастырь — место известное, но даже если вы там бывали, прогуляться ранним утром по его мощным стенам и под ними стоит ещё раз. Особенно в воскресенье: народу почти нет, территория открыта, воздух свежий.

© Кирилл Урбан

Вид на территорию Ново-Иерусалимского монастыря.

Сам монастырь задуман как реконструкция Святой Земли под Москвой. Патриарх Никон в XVII веке мечтал воссоздать Вифлеем, Гефсиманию и даже гору Сион — и, надо сказать, архитектурно это получилось.

Парковка у стен монастыря была свободна, мы спокойно оставили автомобиль и пошли гулять. Обязательно стоит подняться на крепостную стену. Вид открывается отличный — на аккуратные постройки, купола, ухоженную территорию и окрестные пейзажи.

Кремль и мемориал «Героям-панфиловцам»

Около 10:00 уже ехали в сторону Волоколамска. Трасса свободная, около 50 минут по Новой Риге. Этот город кажется скромным с точки зрения туриста, но в нём есть своё притяжение.

Местный кремль — это комплекс на холме из пары храмов внутри древних земляных валов. Старинные здания реставрируются, часть территории закрыта, но всё же атмосфера чувствуется. Раньше здесь располагался краеведческий музей, но теперь он переехал вниз, в новое помещение. Указателей нет, но местные подскажут. Экспозиция скромная, на осмотр — минут 20.

© Кирилл Урбан

Одна из скульптурных групп мемориала «Героям-панфиловцам».

Оттуда — прямая дорога к мемориалу «Героям-панфиловцам». Это одна из ключевых точек всей поездки. Памятник впечатляющий, крупный, с тремя мощными скульптурными группами. Атмосфера тишины и памяти, плюс открытые пространства дают паузу, в которой можно просто постоять.

На соседней площадке — отреставрированный военный грузовик ГАЗ АА — знаменитая «полуторка».

© Кирилл Урбан

Военный грузовик ГАЗ АА — знаменитая «полуторка».

Сыроварня Олега Сироты

Дальше — заключительная гастрономическая точка маршрута: сыроварня Олега Сироты в деревне Дубровское. Место уже довольно известное, и в выходной день здесь людно. Дорога не самая ровная, на подъезде вообще грунтовка. Парковка хоть и большая, но забитая. Впрочем, место нашлось без проблем.

© Сергей Ведяшкин /Агентство «Москва»

На территории есть вольеры с животными, что особенно интересно детям, магазин с фермерскими продуктами, лавки с сыром, йогуртами, пирогами. Есть кафе, где можно перекусить. Мы ограничились лёгким обедом и дегустацией, купили пару сортов сыра домой. Не высокая кухня, но по-своему уютно.

© Кирилл Урбан

На территории сыроварни много милых животных, с которыми с удовольствием взаимодействуют дети.

До Москвы оставалось около 80 км, и как раз началось плотное воскресное движение. По дороге — всё те же пробки ближе к МКАДу, но это был ожидаемый финал. Включили музыку, активировали адаптивный круиз, и просто ехали.

Главные воспоминания

Этот уикенд — не про дальние расстояния и не про открытия с заглавной буквы. Но про смену обстановки, про маршрут с толком и вкусом, про редкую возможность провести два дня без гонки и перегрузки.

Каршеринг дал возможность вспомнить забытые ощущения от седанов и протестировать новую машину. Chery Arrizo 8 — со своими плюсами и минусами, но комфортен на трассе и уверенно справился с маршрутом. Гостиница в Истре, монастыри, музеи, сыр, речка — всё это сложилось в аккуратное, живое, а главное — личное путешествие.