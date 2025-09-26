74-тонный последовательный гибрид: как мы прокатились на карьерном самосвале БелАЗ

Дом на колёсах. Если при этой фразе у вас в голове всплывает образ кемпера, напичканного оборудованием для комфортной жизни на природе, то вы никогда не бывали в Жодино — на родине самого большого в мире карьерного самосвала, который размером с жилой дом. Дом, который самостоятельно ездит и на котором можно прокатиться!

© Максим Вершинин

Белорусский автомобильный завод появился после Великой Отечественной войны и за 77 лет прошёл путь от производителя навесного оборудования и спецтехники до холдинга, объединяющего несколько компаний-производителей бульдозеров и погрузчиков, машин для подземных работ и аэродромных тягачей, а главное — карьерных самосвалов. Эти гиганты сделали БелАЗ известным всем миру брендом, прикоснуться к которому (в прямом смысле) может каждый, просто посетив с экскурсией предприятие в Минской области.

© Максим Вершинин

Завод активно развивает промышленный туризм. Желающих своими глазами увидеть легендарные карьерные самосвалы и то, как они рождаются, очень много. Заводчане рассказывают, что за первые семь месяцев 2025 года турпоток вырос на 70% относительно аналогичного периода прошлого года. А минувший июль и вовсе стал рекордным — за месяц состоялось 293 экскурсии. Каждый день между цехами можно встретить экскурсионные группы, которые знакомятся с производством.

Интересно, что на БелАЗ нам удалось попасть благодаря другому белорусскому автопроизводителю — презентацию своей новой модели компания Belgee совместила с визитом на завод в Жодино, подарив уникальную возможность сопоставить ощущения от езды на классическом легковом седане и гигантском карьерном самосвале.

С места в… музей

Впрочем, знакомство с моделями БелАЗ начинается не на полигоне, а с заводского Музея трудовой славы — небольшого, но очень интересного. Там можно проследить весь путь предприятия и историю его становления как одного из лидеров мирового рынка карьерных исполинов.

В экспозиции большая коллекция миниатюрных моделей грузовиков, бульдозеров, экскаваторов, аэродромных тягачей и другой техники, которую завод выпускает. Они дают возможность одним взглядом увидеть всю линейку предприятия. А рассказ о ключевых вехах и знаковых для компании лицах позволяет понять, как появился и как развивался БелАЗ на протяжении своей истории.

© Максим Вершинин

Сегодня карьерные самосвалы из Жодино можно встретить в разных уголках мира, но основным рынком сбыта была и остаётся Россия. Например, именно в нашей стране работал БелАЗ-75710 — самый большой в мире двухосный карьерный самосвал грузоподъёмностью 450 тонн. Полноприводный монстр трудился на угольном разрезе «Черниговец» в Кемеровской области. А после того, как выработал свой ресурс, стал музейным экспонатом комплекса УГМК в Верхней Пышме. Всего было построено четыре таких машины, одна из которых выставлена на открытой площадке завода БелАЗ. Там же экспонируются разные модели завода, наглядно демонстрирующие эволюцию карьерных самосвалов из Беларуси: от первенца завода, 27-тонного БелАЗ-540, до уже упомянутого монстра, который в 2014 году попал в Книгу рекордов Гиннесса, перевезя груз весом в 503,5 тонны.

Карьерные самосвалы — продукт штучный, который собирают под конкретного заказчика. В зависимости от грузоподъёмности, срок производства одной машины может занимать от 3–4 месяцев (для самых «лёгких» БелАЗов) до года, если речь идёт тяжёлом грузовике.

Сегодня техника из Жодино на 80% состоит из белорусских и российских комплектующих, и инженеры предприятия работают над тем, чтобы ещё больше увеличить локализацию. В работе и образцы на новых источниках энергии — водородные, газовые, газодизельные и электрические грузовики. А вот дизель-троллейвозы и гибриды — уже реальность. Троллейвозы работают в привязке к контактной сети, а что касается гибридов, то такую силовую установку имеют все современные БелАЗы грузоподъёмностью от 90 тонн и выше. Более лёгкая техника (насколько это вообще применимо к столь гигантским машинам) оснащается привычными дизельными двигателями.

© Максим Вершинин

Они же стоят и на гибридных моделях, однако там «дизель» в связке с генератором выступает в роли источника энергии, который питает встроенные в задние колёса БелАЗов электродвигатели. Точно такая же схема силовой установки сейчас применяется на модных нынче китайских гибридах от Li Auto, Zeekr, Lynk & Co, Exeed Exlantix и других.

Для понимания размеров самосвалов надо отметить, что в заднем мосту предусмотрены специальные технологические окна (примерно, как в квартире), через которые при необходимости можно обслуживать электромоторы.

Впрочем, клиентам об этом беспокоиться не придётся — грузовики поставляются с «сервисным пакетом», который подразумевает поддержку заводских специалистов на протяжении всего жизненного цикла машины, составляющего плюс-минус десять лет. Затем карьерный самосвал либо разбирают на запчасти, либо просто-напросто утилизируют. Ну или отправляют в музей.

Завод выпускает и необходимое для обслуживания карьерных монстров оборудование, обучает специалистов по ремонту техники (попробуйте без подготовки и специального оснащения заменить пробитое колесо диаметром под четыре метра и массой несколько тонн!) и готовит водителей карьерных самосвалов.

За руль БелАЗа можно сесть, имея категорию прав С, но только после прохождения трёхмесячного обучения. Водители такого уровня — специалисты штучные, поскольку от них зависит не только безопасность в карьере, но и финансовое положение компании, которая эксплуатирует подобную технику. Ведь ремонт в случае поломки или аварии обойдётся в очень внушительную сумму.

Неудивительно, что самому прокатиться на белорусском гиганте нельзя даже на заводском полигоне — максимум стать пассажиром карьерного БелАЗ-75570 грузоподъёмностью 90 тонн. Завод для показательных заездов использует отдельную машину, которая окрашена в цвета национального флага Беларуси.

© Максим Вершинин

Все же товарные грузовики выкрашены в жёлтый цвет с синими элементами. И неспроста. По мировым требованиям безопасности подобная техника должна быть жёлтой, поскольку этот цвет лучше всего виден в любых условиях — днём и ночью, в пыли и тумане. Синий же наряду с серым является корпоративным цветом БелАЗ, поэтому отдельные элементы машин окрашены в синий.

Ну и если клиент пожелает, то некоторые детали могут быть дополнительно декорированы. У некоторых грузовиков, например, кабины были выполнены в цветах российского триколора. И да, некоторый запас — порядка 20 готовых самосвалов — самых ходовых моделей БелАЗ держит в наличии, поскольку спрос на машины грузоподъёмностью 90–130 тонн постоянный и стабильный, так что завод уверен, что собранные впрок грузовики не застоятся и точно найдут своего покупателя.

На палубу!

Во время ожидания своей очереди посетить кабинку «тестового» БелАЗ-75570 можно изучить выставленные на площадки близ импровизированной трассы исторические машины.

На одну из них — рекордсмена-гиганта БелАЗ-75710 — дозволяется даже забраться. На палубу — а именно так называют площадку близ кабины водителя — ведёт немаленькая лестница длиной почти шесть метров. Поднявшись по ней, оказываешься на высоте трёхэтажного дома.

© Максим Вершинин

Ничего удивительного в таком размахе нет, ведь чтобы увезти в кузове паспортные 450 тонн породы, надо иметь соответствующий размах. В длину машина насчитывает более 20 метров, ширину имеет без малого десятиметровую, а высота самосвала превышает восемь метров! Полная масса загруженной машины составляет 840,5 тонн.

Потенциально белорусы готовы сделать и более грузоподъёмный БелАЗ, но всё упирается в возможности шинников — в мире пока не существует автомобильной резины, способной выдержать такую нагрузку. А когда появятся подходящие покрышки, то реальным станет и новый рекордсмен.

«Компактный» БелАЗ-75570 имеет длину «всего» 10,3 метра, ширину 5,4 метра и высоту 5,3 метра. С учётом массы в 74 тонны, этот самосвал по своим характеристикам похож на приличный коттедж, который способен при этом весьма бодро перемещаться в пространстве: максимальная скорость заявлена на уровне 50 км/ч, что для автомобиля полной массой 164 тонны — весьма внушительная цифра.

Возможно, из кабины скорость ощущается не так, как со стороны — любой манёвр гиганта выглядит очень внушительно! Особенно когда на площадке плотно расходятся две машины — самосвал, на котором катают гостей завода, и заводской тягач, который на площадку готовой продукции буксирует на жёсткой сцепке готовый самосвал. То, с какой лёгкостью водитель паркует этот тандем задним ходом, врезается в память надолго.

Интересно, что грузовики клиентам отгружают в разобранном виде — собирают их уже в карьере, где БелАЗу предстоит трудиться. 30-тонный самосвал занимает одну железнодорожную платформу, а вот 450-тонник в своё время перевозили аж целым составом из 25 платформ.

Но, преодолев практически вертикальную лестницу на палубу, забываешь о только что увиденном, потому что оказываешься в новой реальности — такого вида на дорогу никогда не было! Во-первых, находишься очень высоко. Во-вторых, видишь перед собой только что-то на горизонте. Высота и отвесная передняя часть самосвала делают слепой зоной практически всё пространство близ машины.

Трогаться с места страшно, потому что есть ощущение, что поблизости ничего целого не останется. Но за рулём ситуация кардинально меняется — с места водителя замечаешь огромные зеркала заднего вида высотой примерно в метр и шириной в полметра (если и преувеличение, то ненамного!). А кроме того, самосвал по периметру усеян видеокамерами, которые транслируют изображение на экран в кабине. На вопрос, на что ориентируется водитель в первую очередь — зеркала или камеры? — заводчанин улыбается: «На интуицию!»

По словам водителя, набравшись опыта за рулём самосвала, начинаешь точно чувствовать его габариты. Особенно при движении по знакомой дороге. А в карьерах они все знакомые. Ведь БелАЗам выезд на дороги общего пользования закрыт, потому и снуют они только по одному и тому же маршруту. Кстати, именно поэтому у карьерных самосвалов высокий потенциал превращения в полностью автономные беспилотники, и в Жодино уже работают над подобными решениями.

Другое дело, что водителю такого монстра приходится думать за других. Шутка о том, что водители БелАЗов соблюдают ПДД из жалости, в кабине карьерного самосвала уже не кажется шуткой. Даже пустой грузовик являет собой грозную силу, что уж говорить о машине с полным кузовом породы. Поэтому перед началом движения обязательны несколько сигналов клаксоном, предупреждающих о поездке, а на ходу водитель постоянно отслеживает ситуацию на экране видеонаблюдения и бегает взглядом по зеркалам.

© Максим Вершинин

Тормоза у самосвала могучие, но всё же до экстренной остановки ситуацию лучше не доводить. Разгонная динамика, насколько вообще уместно это определение в случае карьерного самосвала, впечатляет с учётом габаритов машины. БелАЗ-75570 оснащён могучим 30-литровым дизелем мощностью 1 050 «лошадей».

А вот плавность хода порожнего грузовика удивляет — на визуально ровной гравийной площадке трясёт нещадно! Но ситуация резко меняется, если кузов полон. Водители говорят, что если пустой БелАЗ прыгает по ямам, то загруженный просто ровняет дорогу на своём пути.

Но и пыли создаёт немало. Многотонная машина быстро уничтожает покрытие под колёсами, так что эффективность воздушных фильтров очень важна для ресурса грузовика. Кстати, именно батарею этих фильтров с характерными круглыми элементами, расположенную в передней части кузова, часто ошибочно принимают за фары. За покрытием дорог в карьерах в привычном нам смысле слова не следят, так что густая пыль и острые камни там норма. В таких условиях от водителя требуется опыт и чуйка, чтобы по минимуму повреждать шины — покрышка для карьерного самосвала стоит как новый китайский кроссовер в неплохой комплектации. И если небольшие проколы ещё можно устранить малой ценой, то серьёзный прокол приводит к финансовым потерям. В том числе и из-за вынужденного простоя техники.

Так что подготовке водителей клиенты, эксплуатирующие БелАЗы, уделяют большое внимание. И ценят таких специалистов — зарплаты у них в среднем составляют 250 тысяч рублей. Если понравится экспресс-поездка по заводскому полигону, можно задуматься о том, чтобы самому сесть за руль белорусского карьерника. Но уже как профессионалу, для которого этот «дом на колёсах» превратится в прямом смысле в дом на время рабочей смены.