Аркадий Цареградцев стал чемпионом RDS GP: фоторепортаж с финального этапа сезона в Москве

Очередной сезон Гран-при Российской Дрифт Серии стал историей — в последние выходные сентября в Москве на «обратной» конфигурации трассы Moscow Raceway состоялся седьмой и заключительный этап RDS GP 2025 года. О том, как прошёл уик-энд, — в традиционном фотообзоре.

В квалификации главным героем сессии, проходившей в традиционно непростых для 2025 года погодных условиях, стал Антон Клямко. Пилот, выступающий в личном зачёте, впервые в своей карьере выиграл квалификацию, завершив лучшую свою попытку на 97,5 баллов. Этого результата оказалось достаточно, чтобы опередить двух ближайших соперников в лице представителей «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадия Цареградцева (96,5 баллов) и Владислава Попова (95,5 баллов).

В топ-32 поражение потерпел Антон Козлов, который таким образом выбыл из чемпионской гонки. Недосягаемым после субботних заездов стал титул для Артёма Шабанова и Георгия Чивчяна — оба отстали от лидера турнирной таблицы Аркадия Цареградцева более чем на 220 очков. Претендентом на чемпионство оставался Дамир Идиятулин, однако сетка парных заездов свела его с Артёмом Шабановым уже на стадии топ-16, где соперник Царя и потерпел поражение.

Однако повторения 2023 года, когда судьба чемпионства решилась в самом последнем заезде сезона, не случилось — уже на стадии топ-16 стало понятно, что лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев становится недосягаем для единственного соперника. Обеспечив себе место в четвертьфинале, Цареградцев заработал гарантированное чемпионство.

Аркадий Цареградцев во второй раз стал обладателем звания сильнейшего пилота Гран-при Российской Дрифт Серии, совершив ярчайший камбэк по итогам сезона — на старте турнира на Moscow Raceway спортсмен даже не прошёл квалификацию, но к шестому этапу вышел в лидеры личного зачёта и в решающий момент смог сохранить преимущество и обеспечить себе титул.

Тем не менее победить на седьмом этапе RDS GP Цареградцев не смог. В полуфинале лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» сначала проиграл своему напарнику Илье Попову, а в битве за третье место потерпел поражение от Артёма Шабанова. В итоге на Moscow Raceway Цареградцев стал четвёртым. Победителем седьмого этапа «ВТБ Финал Гран-при Российской Дрифт Серии» стал другой чемпион — Георгий Чивчян.

Георгий Чивчян впервые с 2023 года выиграл парные заезды RDS GP. Победа на Moscow Raceway стала для «Гочи» его 20-м успехом в чемпионате страны по дрифту, а также первой победой в RDS GP, одержанной за рулём спорткара Forward Racing 400Z, созданного силами коллектива Takayama Forward Auto. Символично, что юбилейный успех самого титулованного пилота российского дрифта пришёлся на 100-й уик-энд Российской Дрифт Серии. Более того, именно победа Гочи обеспечила чемпионство Takayama Forward Auto в командном зачёте.

В финале соперником опытнейшего Чивчяна стал молодой пилот Илья Попов. Представитель «LECAR Одержимые Моторспорт», несмотря на свой юный возраст, продемонстрировал невероятно зрелые проезды — плотные, синхронные и очень агрессивные. Но в итоге он всё-таки остановился в шаге от дебютной победы в RDS GP. В командном зачёте на подиум поднялись пилоты «LECAR Одержимые Моторспорт», Takayama Forward Auto и TimeUp.

По итогам уик-энда на Moscow Raceway окончательно сформировалась тройка призёров этого сезона 2025 года. Чемпионом в личном зачёте стал Аркадий Цареградцев, вице-чемпионом благодаря своей победе — Георгий Чивчян, а Артём Шабанов обеспечил себе бронзу. Дамир Идиятулин остановился на четвёртой строчке, а лидировавший на протяжении большей части чемпионата Антон Козлов в результате замкнул первую пятёрку. В командном зачёте сражение было невероятно плотным, однако первую строчку удалось отстоять Takayama Forward Auto, которая в сложнейшей борьбе опередила TimeUp. Несмотря на невыразительный старт сезона, «LECAR Одержимые Моторспорт» в итоге смогла обеспечить себе третье место.

«100-й этап Российской Дрифт Серии — это гордость за то, что уже удалось сделать. С другой стороны, это груз ответственности, ведь нам нельзя работать хуже, а нужно каждый раз делать хоть что-то, но лучше. Мы по крупицам собирали правильное отношение к дрифту, и это самое важное наше достижение. Дрифт превратился в профессиональный спорт, он стал понятнее и красивее для зрителей, а с точки зрения техники, Российская Дрифт Серия находится на высочайшем уровне и продолжает расти. Самое вдохновляющее — это рёв трибун. Каждое искреннее «Спасибо!» от болельщиков заряжает так мощно, что мы готовы делать чемпионат ещё лучше», — обратился к болельщикам Дмитрий Добровольский, директор Российской Дрифт Серии.

Сезон 2025 года в Гран-При Российской Дрифт Серии завершён, однако летний дрифт на этом не закончен. Уже в эти выходные, 4–5 октября, в Ростове-на-Дону на площадке стадиона «Ростов Арена» пройдёт Кубок России «Суперфинал РДС», который соберёт сильнейших пилотов RDS GP и представителей Открытого чемпионата РДС (RDS Open) — они поборются за главный трофей этого сезона.