Эти культовые автомобили создал один и тот же дизайнер: отмечаем юбилей двух легенд

Редко совпадает так, что практически одновременно юбилей празднуют несколько знаковых для мирового автопрома моделей. Но в сентябре 2025 года случилось именно это — круглые даты отметили культовый Lamborghini Diablo и революционный Audi A2. Примечательно, что к обеим моделям приложил руку знаменитый автомобильный дизайнер Люк Донкервольке. И обе эти машины вошли в историю, но как же по-разному.

© VW Group

35 лет Lamborghini Diablo

История Diablo началась в 1985 году с концепта под внутризаводским названием Project 132, который был задуман как преемник Countach и самый быстрый автомобиль в мире. Первые прототипы появились у итальянской марки ещё в пору независимости, но планы по созданию суперкара стали реальностью лишь с переходом Lamborghini под крыло Chrysler в 1987 году.

Именно в ту пору сформировался окончательный силуэт будущей иконы — двери-ножницы, мускулистые пропорции, яркий дизайн задней части и салон, который был не только спортивным, но и комфортным.

© Lamborghini

Lamborghini Diablo был представлен в 1990 году в княжестве Монако на открытии Ралли Монте-Карло и производился до 2001 года. Суперкар назван в честь легендарного боевого быка с тем же именем, который в 1869 году несколько часов сражался с матадором Хосе де Лара, известным как «Эль Чикорро».

Diablo мгновенно стал коммерчески успешным — первые заказы поступили ещё до официальной презентации автомобиля. Впервые машина итальянской марки сочетала в себе выдающиеся характеристики и инновационный комфорт за счёт регулируемых сидений, электростеклоподъёмников и стереосистемы Alpine.

Трубчатая рама, кузов из алюминия и стали со вставками из углеродного волокна, впервые использованного на серийном автомобиле, в сочетании с продуманной подвеской обеспечили Diablo беспрецедентную динамику. Благодаря 5,7-литровому двигателю V12 мощностью 492 л.с. с крутящим моментом 580 Нм, Diablo разгонялся с места до 100 км/ч примерно за 4,5 секунды. Суперкар установил новый рекорд скорости для дорожных автомобилей того времени, достигнув 337 км/ч на трассе Нардо.

© Lamborghini

За 11 лет производства Diablo увидел свет в различных модификациях. В 1993 году версия VT впервые в истории Lamborghini получила полный привод, который впоследствии стал характерной чертой всех машин с V12. В том же году вариант SE30 отметил 30-летие компании, получив форсированный до 525 л.с. двигатель. А чуть позже миру явили версию Jota с мотором отдачей 596 л.с. А VT Roadster 1995 года проложил путь к автомобилям Lamborghini с открытым верхом и V12.

В 1998 году, с переходом Lamborghini под крыло Audi, Diablo пережил первый значительный рестайлинг, который ознаменовал появление фиксированных фар вместо традиционных выдвижных, ABS и двигателя V12 с рабочим объёмом шесть литров.

Для модификации GT 1999 года мощность V12 подняли до 575 л. с., что позволило суперкару развивать максимальную скорость 338 км/ч. В то же время миру явили модификации VT 6.0 и 6.0 SE, которые представляли собой окончательную эволюцию модели с дизайном Люка Донкервольке — первого главного дизайнера компании под управлением Audi.

© Lamdorghini

В то же время Diablo открыл двери для официальных гоночных программ марки: в 1996 году стартовал чемпионат Super Sport Trophy для выпущенных тиражом 32 экземпляра Diablo SV-R. В результате этого опыта появились два ультраредких прототипа: Diablo GT1 Stradale с двигателем мощностью 655 л.с и Diablo GT-R, трековая версия GT, построенная тиражом 40+1 экземпляр для участия в японском чемпионате JGTC, а также в различных европейских сериях GT.

Влияние Lamborghini Diablo на мир не ограничивалось автомобильной индустрией. Постоянно появляясь в фильмах, видеоиграх и телешоу, суперкар покорил Голливуд и играл главные роли: от красной модели, на которой ездил Джим Керри в фильме «Тупой и ещё тупее» (1994), до появления в фильмах «Сквозные ранения» (2001) и «Умри, но не сейчас» (2002), а также в сериалах «Тайны Смолвиля», «Части тела» и «Штат Голубых гор».

© Lamborghini

С 1990-х годов он стал символом видеоигр серии Need for Speed, а в знаменитой рекламе 1996 года появился вместе с топ-моделью Синди Кроуфорд. Его также воспевали в музыке. Появившись в клипе группы Jamiroquai на песню Cosmic Girl, суперкар Lamborghini стал поп-символом целого поколения. Такие знаменитости, как Джей Лено, Майк Тайсон, Деннис Родман, Джей Кей, Род Стюарт, Николас Кейдж, Трой Корсер и Марио Андретти выбрали себе Diablo, утвердив его в качестве символа автомобиля мечты.

Благодаря более чем 60 доступным цветам, 40 из которых можно было персонализировать, этот суперкар Lamborghini опередил философию нынешней программы индивидуализации Ad Personam. Красный был самым популярным цветом, в котором сделали более 550 экземпляров модели. Выпущенный тиражом в 2 903 экземпляра, Diablo не только установил абсолютный рекорд продаж Lamborghini, державшийся до 2001 года, но и внёс вклад в укрепление глобальной репутации бренда.

© Lamborghini

25 лет Audi A2

В начале 1990-х годов Volkswagen Group и Audi объявили о разработке совместного автомобиля, и вскоре после этого началась работа над проектом. Чтобы создать лёгкий кузов, дизайнеры из Ингольштадта тесно сотрудничали со специалистами алюминиевого центра в Неккарзульме. В мае 1995 года они представили концепт-кар под названием «Ringo», чья пространственная рама Audi Space Frame (ASF) с широким применением крылатого металла была более простой в изготовлении, чем собираемый практически вручную алюминиевый ASF у Audi A8.

Штефан Зилафф, бывший руководитель мюнхенской дизайн-студии Audi, взял на себя проект и отвечал за дизайн интерьера. В то время как бельгийский дизайнер Люк Донкервольке занимался экстерьером. Вместе с будущим главным дизайнером Герхардом Пфефферле они создали двухдверный кузов, который оказался близок к более позднему дизайну серийной машины.

© Audi

В ходе разработки было создано два концепт-кара: один из них был представлен на автосалоне во Франкфурте в 1997 году. Помимо временного обозначения модели Al2, он носил прозвище «Светло-зелёный» из-за своего цвета. Чуть позже на Токийском автосалоне можно было увидеть «Светло-синий» концепт — трёхдверный вариант Al2 с изменяемой площадью багажника и выдвижным люком, названный Audi Al2 open end.

Общественность по-разному отреагировала на эти два шоу-кара. Одни были в восторге от прогрессивного дизайна, другие серьёзно критиковали. Разработчики, безусловно, ожидали, что результаты их труда вызовут полярные мнения, вспоминал руководитель проекта Al2 Харальд Вестер 20 лет спустя в интервью Дирку-Михаэлю Конрадту, автору книги «Audi A2 – веха и культовый объект».

«Да, это было ясно всем нам с самого начала! Автомобиль должен был быть максимально обтекаемым. Мы практически спали в аэродинамической трубе, чтобы добиться оптимальной аэродинамики», — рассказывает в книге Вестер.

В ноябре 1997 года совет директоров одобрил серийное производство. Мировая премьера Audi A2 должна была состояться снова во Франкфурте — всего два года спустя. План был амбициозным, но дизайнеры и инженеры смогли уложиться в график.

На автосалоне IAA в сентябре 1999 года миру был представлен серийный Audi A2 — первый в новейшей истории компактный автомобиль с кузовом, полностью изготовленным из алюминия. Он весил всего 153 килограмма, включая все четыре двери и дверь багажника. И такой показатель составлял всего около 60% от массы стального кузова сопоставимого по размерам компактного седана.

© Audi

Audi A2 производился в Неккарзульме. Специально для этой модели были построены новые производственные мощности, открытие которых состоялось 15 ноября 1999 года. В тот же день Audi также представила Audi A2 1.2 TDI — первый в мире четырёхдверный трёхцилиндровый автомобиль.

Всего за время производства Audi A2 было доступно два бензиновых и три дизельных двигателя. Две бензиновые модификации оснащались рядным трёхцилиндровым двигателем, пятиступенчатой ​​механикой и передним приводом. Расход топлива в смешанном цикле составлял 5,9 литра на 100 км. Дизельные версии A2 оснащались трёхцилиндровыми агрегатами с непосредственным впрыском топлива.

Audi A2 1.2 TDI, представленный в конце 1999 года, поступил в продажу в марте 2001 года. Он имел мощность 61 л.с. и расходовал всего 2,99 литра дизельного топлива на 100 км пути. Его турбодизельный двигатель с непосредственным впрыском был полностью изготовлен из алюминия. В пятиступенчатой ​​автоматической коробке передач электрогидравлическая система взяла на себя функцию сцепления. Использование дополнительных деталей из алюминия, специальных кованых облегчённых алюминиевых дисков и оптимизированных по массе задних сидений позволило снизить массу автомобиля до 855 кг, что было на 135 кг меньше базовой версии.

© Audi

Для дальнейшей оптимизации аэродинамики воздухозаборники в передней части автомобиля были частично закрыты, а шины стали более узкими. Адаптированные накладки колёсных арок и колёсные колпаки, а также дополнительная обшивка днища кузова также обеспечивали бестурбулентный воздушный поток. Благодаря этому инженерам удалось снизить коэффициент лобового сопротивления с и без того весьма впечатляющих 0,28 у базовой модели до сенсационных 0,25.

В 2002 году Audi добавила в линейку двигателей A2 1,6-литровый двигатель FSI. Его 110 л.с. позволяли A2 развивать максимальную скорость более 200 км/ч. С марта 2003 года бренд с четырьмя кольцами предлагал Audi A2 в специальной версии под названием «colour.storm» — в цветах «имола жёлтый», «мизано красный с перламутровым эффектом», «спринт синий с перламутровым эффектом» и «папайя оранжевый». Матово-чёрные детали, такие как крыша и накладки колёсных арок, создавали эффектный контраст. Эти модели могли комбинироваться с многочисленными дополнительными опциями, а также с четырьмя из пяти вариантов двигателей, за исключением 1.2 TDI.

© Audi

К июлю 2005 года на заводе в Неккарзульме было выпущено в общей сложности 176 377 автомобилей Audi A2. Компактный автомобиль премиум-класса не смог оправдать изначально возложенных на него высоких ожиданий. Однако спустя почти четверть века у этого маленького инженерного чуда по-прежнему много поклонников — владельцы высоко ценят свой A2 за экономичность и надёжность.

И если Lamborghini Diablo стал мировой иконой, которую помнят и любят все, то Audi A2 ценят лишь энтузиасты. Слишком продвинутый для своей эпохи автомобиль просто-напросто опередил время. Но при этом всё-таки сделал весомый вклад в историю автомобилестроения.