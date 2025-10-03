Коломна за день: автопутешествие из Москвы за калачами, пастилой и купеческим духом
Уикенд — идеальное время, чтобы открыть для себя город из школьного учебника по истории, но не как сухую главу, а как место, где можно провести рукой по шершавому камню древнего кремля, попробовать знаменитый калач и понять, что до настоящей старины — всего полтора часа езды от столицы. Так и родилась идея однодневной поездки в Коломну. Цель была проста: сменить обстановку, погулять без спешки и вернуться домой с полным багажником вкусных сувениров.
Как добраться: электричка, автобус или каршеринг
Коломна — один из старейших городов Подмосковья, расположенный в 110 километрах к юго-востоку от столицы. Вариантов добраться до города несколько. Самый бюджетный способ — электричка казанского направления, либо с самого вокзала, либо от платформы Выхино. Полтора-два часа за окном проплывают подмосковные пейзажи, билет стоит около 400 рублей — идеально для одинокого путешественника или пары, любящей железнодорожную романтику.
Автобус № 460 от метро «Котельники» — вариант подороже (почти 800 рублей) и чуть дольше (до 2–2,5 часов). Зато привезёт прямиком к автовокзалу, откуда до центра города рукой подать.
Но для нас, четверых человек с аппетитом к свободе и желанием увезти с собой полбагажника сувениров, выбор был очевиден — каршеринг. На этот раз решили испытать что-то новое: взяли у «Ситидрайва» Tesla Model Y.
Решение оказалось стопроцентно верным. После недавнего открытия объезда поселка Октябрьский, трасса М-5 «Урал» стала образцовой: гладкий асфальт, минимум фур. Выехав из Жулебино в 9 утра, ровно через 1 час 15 минут мы уже парковались на улочке Гранатной, прямо под сенью кремлевских стен.
Сама поездка на Tesla стала частью приключения. Это фантастическое ощущение: бесшумный разгон, когда тебя вжимает в кресло, и умный автопилот, который берёт на себя рутину на трассе. Машина потребляла 16 кВт·ч на 100 км, так что даже с учётом пробок на обратной дороге мы вернулись в Москву с запасом хода еще на 200 километров.
Единственный нюанс — подвеска, спортивная и собранная, на некоторых участках показалась излишне жёсткой. Но это мелочь по сравнению с тем кайфом, который испытываешь от вождения динамичного электромобиля.
Первые шаги: храм, который видел Дмитрия Донского
Прогулку мы начали не с кремля, а с тихой, почти провинциальной улицы Гранатной. Здесь в тени деревьев стоит Михаило-Архангельский храм — один из древнейших в городе.
Основанный ещё в середине XIV века, он, кажется, хранит память о самом Дмитрии Донском, который молился здесь — в ту пору церковь была ещё деревянной — перед Куликовской битвой. Нынешнее здание построено уже в XIX.
Скромный храм, без лишней позолоты, задаёт тон всему путешествию — погружению в подлинную, не приукрашенную для туристов историю. С площадки рядом с церковью открывается чудесный вид на Михайловскую набережную и реку Коломенка — идеальное место для первых фотографий.
Коломенский Кремль: сердце древнего города
Пройдя под мостом через Коломенку, мы оказались у подножия исполинских стен Коломенского кремля. Он хоть и меньше своего московского собрата, поражает не размерами, а суровой, почти былинной мощью.
Построенный в XVI веке по указу великого князя Московского Василия III, Коломенский кремль был одной из сильнейших крепостей Руси. От той грозной цитадели сохранилось семь башен и несколько внушительных прясел стен. Особенно впечатляет громада Круглой (Маринкиной) башни, окутанной легендами о заточении знаменитой авантюристки Смутного времени — Марины Мнишек.
Войдя внутрь через Михайловские ворота, мы сразу же обратили внимание на Брусенский монастырь, чьи постройки органично вплелись в кремлевский ландшафт. Доминанта монастырского ансамбля — Крестовоздвиженский собор, величественное здание в псевдорусском стиле, построенное в 1852–1858 годах.
Его монументальный красно-белый облик с пятью тёмными куполами создаёт удивительный контраст с древними крепостными стенами и изящной шатровой Успенской церковью, расположенной по соседству.
Собор поражает не столько внешней пышностью, сколько ощущением спокойной силы и основательности. Прогуливаясь по монастырскому двору между древней Успенской церковью и Крестовоздвиженским собором, было легко представить себя не туристом, а паломником, пришедшим сюда сквозь разные эпохи русской истории.
Взгляд сверху: колокольня Иоанна Богослова
От кремля мы двинулись к площади Двух Революций, где нас встретила величественная колокольня церкви Иоанна Богослова.
За 150 рублей можно подняться на смотровую площадку. Вид, открывающийся на исторический центр Коломны с высоты, стоит того: древние кирпичные стены Кремля, купола церквей и извилистые улочки. На наш взгляд, это лучшая точка для ориентации и понимания, насколько компактен и органичен старый город.
Сладкий вкус Коломны: в гости к пастиле
Спустившись с небес, мы отправились на улицу Посадскую, царство ароматов яблок, мёда и корицы — в Музей Коломенской пастилы. Это не просто музей, а настоящее театрализованное действо. Нам повезло попасть на экскурсию (стоимость билета 950 рублей). Хозяйка в старинном платье рассказала и показала, как готовили пастилу по рецептам XIX века.
Дегустация — отдельное удовольствие: нежная, тающая во рту пастила со вкусом малины, мяты, розы… Уйти без нескольких коробочек было невозможно.
Рядом с музеем стоит жемчужина посадской архитектуры — церковь Николы на Посаде. Её двадцать глав, похожих на свечи, создают совершенно сказочный, пряничный образ.
Калачи, соборы и купеческий дух
Передохнуть и подкрепиться мы зашли в кафе «Закутное Окно», которое часто называют «калачной». Здесь подают те самые коломенские калачи, которые пекут по традиционной технологии.
Теплый, мягкий калач с хрустящим «запястьем» — это настоящий вкус истории.
Дальнейший путь лежал через Пятницкие ворота — единственные сохранившиеся парадные ворота кремля. Невысокие, массивные, они действительно ощущаются как порог между разными эпохами.
Пройдя под их сводами, мы оказались на Соборной площади. Пространство здесь невелико, но впечатляет концентрацией истории. Доминантой площади стоит Успенский собор — строгое и величественное здание с тёмными куполами.
Рядом, почти вплотную к нему, притулилась небольшая Воскресенская церковь, известная тем, что в ней, согласно преданию, венчался Дмитрий Донской.
Чуть поодаль расположен Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь. Его белоснежные стены и аккуратные постройки контрастируют с суровостью кремлёвских укреплений. На территории монастыря царит тишина, нарушаемая лишь колокольным звоном.
Спустившись с площади по улице Лазарева, мы снова обратили внимание на старинную чугунную водоразборную колонку — немой памятник первому городскому водопроводу.
А вот следующая улица — Лажечникова — оказалась полной противоположностью тишине Соборной площади. Это место, явно ориентированное на туристов, но сделанное с известной долей вкуса. Отреставрированные двухэтажные купеческие особняки, брусчатка, конные экипажи… Атмосфера здесь напоминает декорации к историческому фильму: всё достаточно аккуратно и нарядно.
У будки «городового» фотографировались туристы, из открытых окон доносились разговоры. Улица живёт своей жизнью, и наблюдать за этим было довольно интересно.
Где поесть в Коломне: от русской кухни до балтийской рыбы
Коломна славится не только памятниками, но и своей гастрономией. Обед мы запланировали в ресторане «В Коломне есть», как раз на улице Лажечникова. Заведение славится большим выбором блюд русской и европейской кухни. Порции здесь щедрые, а средний чек составляет около
1 500–2 000 рублей на человека.
Для любителей рыбы отличным выбором станет рыбный ресторан «Сибас-Ловелас». Можно попробовать свежую рыбу с балтийского побережья, среди которой выделяются дорада на гриле или тартар из тунца. Цены здесь повыше, чек на одну персону выйдет от 2 500 рублей, но качество того стоит.
Тем, кто предпочитает неформальную обстановку, стоит заглянуть в пивной ресторан «Рульки вверх». Это место идеально для плотного перекуса: здесь подают знаменитые рульки, колбаски собственного приготовления и, конечно, разнообразное крафтовое пиво. Поужинать можно на 1 000–1 500 рублей.
Ценителям литературы и уюта понравится «Литературное кафе Лажечников». Небольшое заведение с камерной атмосферой. Цены демократичные, а кофе и десерты здесь особенно хороши.
Ещё одно отличное место для быстрого и вкусного перекуса — «Чайная с читальней». Кафе находится на улице Пушкина в центре и славится своими пирожными.
Напоследок: пряники, медовуха и прощание
Завершили мы день в музеях коломенского пряника и коломенской медовухи. Находятся эти два заведения в одном доме: в первом вам предложат продегустировать и купить ароматные пряники с разными начинками, а во втором — знаменитую медовуху, от классической до пряной и хмельной. Купили и того, и другого — отличный съедобный сувенир из Коломны.
Поездка в Коломну оставила после себя ощущение спокойного, уютного города, где история становится частью современной жизни. Здесь нет суеты больших туристических центров, зато есть особая атмосфера неторопливости и подлинности.
Самые яркие впечатления сложились из простых вещей: неспешной прогулки по территории кремля, где за каждым поворотом открываются новые виды, и подъёма на колокольню Иоанна Богослова, откуда виден весь старый город как на ладони.
Особое удовольствие доставили гастрономические открытия. В калачной «Закутное Окно» мы пробовали настоящие коломенские калачи — простые, но невероятно вкусные. А прогулка по улице Лажечникова с её купеческими особняками и негромким уличным шумом перенесла в атмосферу XIX века.
Приятным завершением дня стали покупки — ароматные пряники, нежная пастила и душистая медовуха. Весь обратный путь в машине был наполнен аппетитными запахами, что стало лучшим доказательством удачно проведённого дня. Коломна запомнилась именно этим — сочетанием живой истории и простых человеческих радостей.