Коломна за день: автопутешествие из Москвы за калачами, пастилой и купеческим духом

Уикенд — идеальное время, чтобы открыть для себя город из школьного учебника по истории, но не как сухую главу, а как место, где можно провести рукой по шершавому камню древнего кремля, попробовать знаменитый калач и понять, что до настоящей старины — всего полтора часа езды от столицы. Так и родилась идея однодневной поездки в Коломну. Цель была проста: сменить обстановку, погулять без спешки и вернуться домой с полным багажником вкусных сувениров.

© Андрей Колтун

Как добраться: электричка, автобус или каршеринг

Коломна — один из старейших городов Подмосковья, расположенный в 110 километрах к юго-востоку от столицы. Вариантов добраться до города несколько. Самый бюджетный способ — электричка казанского направления, либо с самого вокзала, либо от платформы Выхино. Полтора-два часа за окном проплывают подмосковные пейзажи, билет стоит около 400 рублей — идеально для одинокого путешественника или пары, любящей железнодорожную романтику.

Автобус № 460 от метро «Котельники» — вариант подороже (почти 800 рублей) и чуть дольше (до 2–2,5 часов). Зато привезёт прямиком к автовокзалу, откуда до центра города рукой подать.

Но для нас, четверых человек с аппетитом к свободе и желанием увезти с собой полбагажника сувениров, выбор был очевиден — каршеринг. На этот раз решили испытать что-то новое: взяли у «Ситидрайва» Tesla Model Y.

Решение оказалось стопроцентно верным. После недавнего открытия объезда поселка Октябрьский, трасса М-5 «Урал» стала образцовой: гладкий асфальт, минимум фур. Выехав из Жулебино в 9 утра, ровно через 1 час 15 минут мы уже парковались на улочке Гранатной, прямо под сенью кремлевских стен.

© Андрей Колтун

Сама поездка на Tesla стала частью приключения. Это фантастическое ощущение: бесшумный разгон, когда тебя вжимает в кресло, и умный автопилот, который берёт на себя рутину на трассе. Машина потребляла 16 кВт·ч на 100 км, так что даже с учётом пробок на обратной дороге мы вернулись в Москву с запасом хода еще на 200 километров.

Единственный нюанс — подвеска, спортивная и собранная, на некоторых участках показалась излишне жёсткой. Но это мелочь по сравнению с тем кайфом, который испытываешь от вождения динамичного электромобиля.

Первые шаги: храм, который видел Дмитрия Донского

Прогулку мы начали не с кремля, а с тихой, почти провинциальной улицы Гранатной. Здесь в тени деревьев стоит Михаило-Архангельский храм — один из древнейших в городе.

Основанный ещё в середине XIV века, он, кажется, хранит память о самом Дмитрии Донском, который молился здесь — в ту пору церковь была ещё деревянной — перед Куликовской битвой. Нынешнее здание построено уже в XIX.

© Андрей Колтун

Скромный храм, без лишней позолоты, задаёт тон всему путешествию — погружению в подлинную, не приукрашенную для туристов историю. С площадки рядом с церковью открывается чудесный вид на Михайловскую набережную и реку Коломенка — идеальное место для первых фотографий.

Коломенский Кремль: сердце древнего города

Пройдя под мостом через Коломенку, мы оказались у подножия исполинских стен Коломенского кремля. Он хоть и меньше своего московского собрата, поражает не размерами, а суровой, почти былинной мощью.

© Андрей Колтун

Построенный в XVI веке по указу великого князя Московского Василия III, Коломенский кремль был одной из сильнейших крепостей Руси. От той грозной цитадели сохранилось семь башен и несколько внушительных прясел стен. Особенно впечатляет громада Круглой (Маринкиной) башни, окутанной легендами о заточении знаменитой авантюристки Смутного времени — Марины Мнишек.

Войдя внутрь через Михайловские ворота, мы сразу же обратили внимание на Брусенский монастырь, чьи постройки органично вплелись в кремлевский ландшафт. Доминанта монастырского ансамбля — Крестовоздвиженский собор, величественное здание в псевдорусском стиле, построенное в 1852–1858 годах.

© Андрей Колтун

Его монументальный красно-белый облик с пятью тёмными куполами создаёт удивительный контраст с древними крепостными стенами и изящной шатровой Успенской церковью, расположенной по соседству.

Собор поражает не столько внешней пышностью, сколько ощущением спокойной силы и основательности. Прогуливаясь по монастырскому двору между древней Успенской церковью и Крестовоздвиженским собором, было легко представить себя не туристом, а паломником, пришедшим сюда сквозь разные эпохи русской истории.

Взгляд сверху: колокольня Иоанна Богослова

От кремля мы двинулись к площади Двух Революций, где нас встретила величественная колокольня церкви Иоанна Богослова.

© Андрей Колтун

За 150 рублей можно подняться на смотровую площадку. Вид, открывающийся на исторический центр Коломны с высоты, стоит того: древние кирпичные стены Кремля, купола церквей и извилистые улочки. На наш взгляд, это лучшая точка для ориентации и понимания, насколько компактен и органичен старый город.

© Андрей Колтун

Сладкий вкус Коломны: в гости к пастиле

Спустившись с небес, мы отправились на улицу Посадскую, царство ароматов яблок, мёда и корицы — в Музей Коломенской пастилы. Это не просто музей, а настоящее театрализованное действо. Нам повезло попасть на экскурсию (стоимость билета 950 рублей). Хозяйка в старинном платье рассказала и показала, как готовили пастилу по рецептам XIX века.

© Андрей Колтун

Дегустация — отдельное удовольствие: нежная, тающая во рту пастила со вкусом малины, мяты, розы… Уйти без нескольких коробочек было невозможно.

© Андрей Колтун

Рядом с музеем стоит жемчужина посадской архитектуры — церковь Николы на Посаде. Её двадцать глав, похожих на свечи, создают совершенно сказочный, пряничный образ.

© Андрей Колтун

Калачи, соборы и купеческий дух

Передохнуть и подкрепиться мы зашли в кафе «Закутное Окно», которое часто называют «калачной». Здесь подают те самые коломенские калачи, которые пекут по традиционной технологии.

© Андрей Колтун

Теплый, мягкий калач с хрустящим «запястьем» — это настоящий вкус истории.

Дальнейший путь лежал через Пятницкие ворота — единственные сохранившиеся парадные ворота кремля. Невысокие, массивные, они действительно ощущаются как порог между разными эпохами.

© Андрей Колтун

Пройдя под их сводами, мы оказались на Соборной площади. Пространство здесь невелико, но впечатляет концентрацией истории. Доминантой площади стоит Успенский собор — строгое и величественное здание с тёмными куполами.

© Андрей Колтун

Рядом, почти вплотную к нему, притулилась небольшая Воскресенская церковь, известная тем, что в ней, согласно преданию, венчался Дмитрий Донской.

Чуть поодаль расположен Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь. Его белоснежные стены и аккуратные постройки контрастируют с суровостью кремлёвских укреплений. На территории монастыря царит тишина, нарушаемая лишь колокольным звоном.

© Андрей Колтун

Спустившись с площади по улице Лазарева, мы снова обратили внимание на старинную чугунную водоразборную колонку — немой памятник первому городскому водопроводу.

© Андрей Колтун

А вот следующая улица — Лажечникова — оказалась полной противоположностью тишине Соборной площади. Это место, явно ориентированное на туристов, но сделанное с известной долей вкуса. Отреставрированные двухэтажные купеческие особняки, брусчатка, конные экипажи… Атмосфера здесь напоминает декорации к историческому фильму: всё достаточно аккуратно и нарядно.

© Андрей Колтун

У будки «городового» фотографировались туристы, из открытых окон доносились разговоры. Улица живёт своей жизнью, и наблюдать за этим было довольно интересно.

Где поесть в Коломне: от русской кухни до балтийской рыбы

Коломна славится не только памятниками, но и своей гастрономией. Обед мы запланировали в ресторане «В Коломне есть», как раз на улице Лажечникова. Заведение славится большим выбором блюд русской и европейской кухни. Порции здесь щедрые, а средний чек составляет около

1 500–2 000 рублей на человека.

© Андрей Колтун

Для любителей рыбы отличным выбором станет рыбный ресторан «Сибас-Ловелас». Можно попробовать свежую рыбу с балтийского побережья, среди которой выделяются дорада на гриле или тартар из тунца. Цены здесь повыше, чек на одну персону выйдет от 2 500 рублей, но качество того стоит.

© Андрей Колтун

Тем, кто предпочитает неформальную обстановку, стоит заглянуть в пивной ресторан «Рульки вверх». Это место идеально для плотного перекуса: здесь подают знаменитые рульки, колбаски собственного приготовления и, конечно, разнообразное крафтовое пиво. Поужинать можно на 1 000–1 500 рублей.

© Андрей Колтун

Ценителям литературы и уюта понравится «Литературное кафе Лажечников». Небольшое заведение с камерной атмосферой. Цены демократичные, а кофе и десерты здесь особенно хороши.

© Андрей Колтун

Ещё одно отличное место для быстрого и вкусного перекуса — «Чайная с читальней». Кафе находится на улице Пушкина в центре и славится своими пирожными.

© Андрей Колтун

Напоследок: пряники, медовуха и прощание

Завершили мы день в музеях коломенского пряника и коломенской медовухи. Находятся эти два заведения в одном доме: в первом вам предложат продегустировать и купить ароматные пряники с разными начинками, а во втором — знаменитую медовуху, от классической до пряной и хмельной. Купили и того, и другого — отличный съедобный сувенир из Коломны.

© Андрей Колтун

Поездка в Коломну оставила после себя ощущение спокойного, уютного города, где история становится частью современной жизни. Здесь нет суеты больших туристических центров, зато есть особая атмосфера неторопливости и подлинности.

Самые яркие впечатления сложились из простых вещей: неспешной прогулки по территории кремля, где за каждым поворотом открываются новые виды, и подъёма на колокольню Иоанна Богослова, откуда виден весь старый город как на ладони.

© Андрей Колтун

Особое удовольствие доставили гастрономические открытия. В калачной «Закутное Окно» мы пробовали настоящие коломенские калачи — простые, но невероятно вкусные. А прогулка по улице Лажечникова с её купеческими особняками и негромким уличным шумом перенесла в атмосферу XIX века.

© Андрей Колтун

Приятным завершением дня стали покупки — ароматные пряники, нежная пастила и душистая медовуха. Весь обратный путь в машине был наполнен аппетитными запахами, что стало лучшим доказательством удачно проведённого дня. Коломна запомнилась именно этим — сочетанием живой истории и простых человеческих радостей.