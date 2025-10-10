Куда поехать на электромобиле: патриотический маршрут выходного дня

Вариантов, как интересно провести выходной день недалеко от Москвы, достаточно, но один из самых нестандартных и интересных — поездка в парк «Патриот» близ Кубинки.

© parkpatriot.ru

Знакомство с этим масштабным комплексом разумно начать с главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации и музейно-храмового комплекса, а потом перебраться в Центральный музей бронетанкового вооружения и техники — одно из самых крупных собраний бронетехники в мире.

© Асият Сутеева / «Рамблер»

Военно-патриотический парк был заложен в Московской области в 2014 году и за десять прошедших лет разросся до масштабной площадки. Здесь проходят различные выставки и смотры вооружений, а также действуют несколько музеев и площадок для активного отдыха и показательных выступлений. Комплекс расположен на 55-м километре Минского шоссе, а для подъезда к «Патриоту» построена специальная развязка. Так что добраться до парка за час-полтора практически из любой точки Москвы проблемы не составит.

Относительно небольшой пробег в этой поездке дал возможность наконец-то попробовать в деле электромобиль. Но хотелось испытать не очередную китайскую электричку, коих наша редакция уже протестировала достаточно много в этом году, а какого-то европейца. Выбор пал на Volkswagen ID.4. По размеру он оптимален для компании из 3-4 человек, а заявленного запаса хода в 350–500 км (зависит от модификации) по циклу WLTP точно должно было хватить на маршрут туда-обратно.

© Максим Вершинин / «Рамблер»

Машину арендовали по специальному суточному тарифу в «Ситидрайве». Оказалось, это очень удобно. Не нужно было искать ни машину, ни зарядочную станцию. Заряженную, что называется, «под завзяку» машину подали к дому в точно назначенное время. Запаса хода оказалось достаточно, чтобы спокойно провести весь день в движении и не искать розетку. А приятным бонусом стали новые впечатления от езды на «электричке». Так что при таких мини-пробегах весьма интересно садиться за руль непривычной для себя техники и расширять кругозор.

Доминанта парка

Здорово расширяет кругозор и изучение «Патриота». Доминанта комплекса, которая видна даже с трассы М1, — это главный храм Вооружённых Сил Российской Федерации. Здание в русско-византийском стиле впечатляет своим необычным оформлением — внешняя отделка выполнена в тёмном цвете, а в декоре использованы металл, керамика, стеклянная смальта. Строительство храма завершилось к 9 мая 2020 года, в день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В архитектурных решениях здания полно символов, отсылающих к этому событию.

© Асият Сутеева / «Рамблер»

Так, диаметр барабана главного купола храма составляет 19,45 метра, напоминая о 1945 годе. А диаметр самого купола — 22 метра 43 сантиметра, что символизирует 22 часа 43 минуты 8 мая 1945 года, когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

75-метровая звонница своей высотой отсылает к 75 летию со Дня Победы и дню, когда и был открыт храм. Высота малого купола в 14,18 метра олицетворяет 1 418 дней и ночей, которые шла Великая Отечественная война.

Площадь мозаики в интерьере — 2 644 квадратных метра — соответствует числу полных кавалеров Ордена Славы, а высота мандорлы (нимба особой формы, внутри которого помещается изображение Христа или Богоматери) — 11 694 мм, по количеству участников Великой Отечественной войны, получивших звание Героя Советского Союза.

© Асият Сутеева / «Рамблер»

Главная икона храма, «Спас Нерукотворный», была написана на деревянных досках из орудийного лафета 8-фунтовой чугунной пушки 1710 года, поднятой со дна Невы.

По одному только храму можно бродить часами, но лучше всё-таки выделить время и на музейный комплекс «Дорога памяти», который обрамляет храм. Экспозиция длиной 1 418 шагов (или 1,5 километра) позволяет изучить различные эпизоды Великой Отечественной войны — 34 зала погружают в воссозданную реальность каждого дня войны, давая возможность хотя бы примерно ощутить то, с чем столкнулась наша страна в те годы.

© Асият Сутеева / «Рамблер»

На улице работает музей под открытым небом «Поле победы», в котором продемонстрированы события битвы за Москву в 1941 году. Экспозиция находится в том районе, где немцы в последний раз попытались прорваться к столице. Вооружения и боевая техника времён Великой Отечественной войны в сочетании с реконструированной местностью на основах архивных документов и снимков обеспечивают максимальное погружение в историю.

Броня крепка

Если вы, как и я, больше любите технику, чем историю, то можно снова сесть за руль и проехать ещё порядка 12 км по территории парка «Патриот» до Центрального музея бронетанкового вооружения.

© parkpatriot.ru

Легендарный музей в Кубинке включили в состав комплекса, обновили инфраструктуру и теперь изучать бронетехнику можно с максимальным комфортом. Шесть светлых и чистых павильонов позволяют за один визит оценить вооружения самых разных стран. Четыре павильона отведены под советские образцы, в одном собрана бронетехника нацистской Германии, отдельно экспонируется техника США, Великобритании, Канады, Франции, Италии, Югославии, Чехословакии, Венгрии, Польши, Швеции, Японии и Китая.

© Максим Вершинин / «Рамблер»

Коллекцию начали собирать в Советском Союзе в первой половине 30-х годов по ходу испытания танков и бронеавтомобилей на созданном в Кубинке новом автобронетанковом полигоне.

Долгое время экспозиция была закрытой для широкой аудитории, но силами главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна и генерал-майора-инженера Георгия Якубчика коллекция превратилась в музей в полном смысле слова — он открылся 10 сентября 1972 года в День танкистов.

© Максим Вершини / «Рамблер»

Многие образцы техники находятся на ходу и регулярно участвуют в военно-исторических парадах и представлениях. Но и среди тех бронемашин, которые никуда не ездят, полно интересных экземпляров. Музей в Кубинке собрал не только выпускавшиеся массово образцы техники, но и единичные экземпляры — опытные, экспериментальные и просто редкие танки и самоходки.

Особо впечатляющими являются немецкие монстры — одна из семи выпущенных тяжёлых самоходных мортир «Карл» и единственный в своём роде сверхтяжёлый танк «Маус», созданный Фердинандом Порше.

© Максим Вершини / «Рамблер»

Сверхтяжёлый танк «Маус»

Было построено всего два экземпляра «Мауса», ни один из которых в боевых действиях участия так и не принял. Немцы пытались уничтожить оба опытных образца, однако советские специалисты собрали из остатков один полноценный танк-монстр.

Естественно, не обошли вниманием и автомобили. В Кубинке собрана небольшая, но не менее интересная коллекция машин. В экспозиции преимущественно военные внедорожники из разных странах мира, которые наглядно иллюстрируют эволюцию подобной техники на поле боя.

© Максим Вершини / «Рамблер»

Так что ищите время и отправляйтесь в парк «Патриот» на изучение нашей общей истории, воплощённой в металле. Тем более, что комплекс огромный и сюда можно приехать даже просто погулять. Причём не один раз. Ведь с каждым приездом вы будете открывать для себя что-то новое.