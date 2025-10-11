Два титула F1 за один фунт: удивительная история успеха Brawn GP

В Формуле 1, как и в любой другой дисциплине автоспорта, деньги значат многое, но абсолютно не гарантируют успеха. Можно потратить по полмиллиарда долларов на протяжении нескольких лет и так и не выиграть Гран-при, а можно за 100 миллионов долларов с первой попытки завоевать два титула и… закрыть команду! К Международному дню гонщика вспоминаем удивительную историю коллектива Brawn GP, который навсегда вписал себя в историю Формулы 1 уникальным достижением.

Honda представлена в Формуле 1 с 1963 года — японская марка то поставляла силовые агрегаты клиентам, то приходила в серию как полноценная заводская команда. Но с моторами у компании всегда получалось лучше, чем со своим коллективом. В 2006 году британец Дженсон Баттон в составе Lucky Strike Honda Racing F1 Team одержал свою первую победу в Формуле 1, но в целом результаты японской команды оставляли желать лучшего. В итоге невыдающиеся выступления в два следующих сезона привели к тому, что в конце 2008 года Honda объявила об уходе из Формулы 1, объясняя это в том числе мировым финансовым кризисом.

Дженсон Баттон, 2006 год

Неожиданное решение стало неприятным сюрпризом для организаторов чемпионата мира, которые столкнулись с неиллюзорным вариантом лишиться сразу двух машин. В Великобритании, где располагалась база команды, была вероятность кадрового кризиса из-за оставшихся без работы сотен сотрудников. В итоге совместными усилиями руководства Формулы 1 и членов теперь уже бывшей команды Honda был найден выход — гоночный коллектив вместе с уже разработанным на сезон 2009 года болидом был продан техническому директору команды Россу Брауну за символический один фунт стерлингов.

Чтобы сохранить команду, необходимы были двигатели. О желании поставлять силовые агрегаты объявили сразу несколько мотористов, но выбор был сделан в пользу моторов Mercedes-Benz. Пилотами коллектива, получившего название Brawn GP в честь имени её владельца и руководителя, остались Дженсон Баттон и бразилец Рубенс Баррикелло, выступавшие за Honda Racing F1 Team в предыдущем году. Никаких ожиданий от команды, собранной буквально в последний момент, не было: ни у руководства Формулы 1, ни у болельщиков. Но тем интереснее, что в итоге Brawn GP с первой же попытки завоевала оба титула!

Секрет успеха

Секрет крылся в болиде Brawn BGP 001. Машина, которая проектировалась как Honda RA109, срочно была переделана под мотор Mercedes-Benz. Как признавал позже глава команды, у болида были фундаментальные проблемы, но все их компенсировала необычная техническая находка, имя которой — «двойной диффузор». Росс Браун с командой инженеров смогли лучше других воспользоваться особенностями технического регламента и найти решение, которое не заметили соперники.

Двойной диффузор на болиде Brawn BGP 001

На первой же гонке сезона в Австралии Renault, Red Bull и Ferrari подали официальную жалобу на диффузоры Williams FW31, Toyota TF109 и BGP 001, заявив, что они незаконны. Однако стюарды не разделили эту точку зрения и отклонили жалобы. Позднее Ferrari, BMW Sauber и Red Bull подали официальный протест против инновационной конструкции, но в итоге и он был отклонён, а «двойной диффузор» признали соответствующим регламенту.

BGP 001 оснащался двигателем Mercedes-Benz FO 108W, который сочетался с 7-ступенчатой секвентальной трансмиссией собственной разработки команды. Несмотря на то, что мотор и коробка передач потребовали компромиссных решений в конструкции шасси, сочетание агрегатов оказалось удачным. По словам генерального директора команды Ника Фрая, двигатель Mercedes-Benz сыграл решающую роль в успехе команды, обеспечив 50 процентов роста производительности относительно двигателей Honda.

Учитывая ограниченный бюджет и время на постройку, было изготовлено всего три шасси (более крупные команды, такие как McLaren, построили целых восемь) — по одному для каждого гонщика и запасное. Из-за физических нагрузок от повторного использования одного и того же шасси их состояние ухудшалось настолько, что автомобили теряли темп по ходу сезона. Но созданного в начале года задела, несмотря на прогресс соперников, хватило, чтобы выиграть оба титула.

На двоих Дженсон Баттон и Рубенс Баррикелло в 2009 году одержали восемь побед в Гран-при и пять раз завоёвывали поул-позицию в квалификации. В итоге британец впервые в своей карьере стал чемпионом Формулы 1, а Brawn GP завоевала Кубок конструкторов. Процент побед в гонках команды составил 47,05%, и, выиграв оба титула за единственный год участия в чемпионате мира, команда стала первой в истории, достигшей 100% эффективности в Формуле 1. И это при бюджете всего в 100 миллионов долларов и практически полном отсутствии спонсоров! Для примера, заводская команда Panasonic Toyota Racing, имея рекордный бюджет (на сезон тратилось почти полмиллиарда долларов) так ни разу и не выиграла Гран-при.

«Последняя великая сказка Формулы 1»

16 ноября 2009 года было официально объявлено, что Daimler AG в партнёрстве с Aabar Investments приобрели 75,1% акций Brawn GP. Эксперты предполагают, что за 75,1% акций команды заплатили 110 миллионов фунтов стерлингов. За единственный год участия в Формуле 1 Brawn GP получила прибыль в размере 98,5 миллионов фунтов стерлингов, а её руководители, включая Росса Брауна и Ника Фрая, разделили дивиденды на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов. Общая сумма выплат после продажи составила 150 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне 2010 года команда была переименована в Mercedes GP Petronas F1 Team. Спустя несколько лет коллектив превратился в доминирующую силу, завоёвывавшую несколько сезонов подряд титулы в личном и командном зачётах.

Что касается истории Brawn GP, то Росс Браун сохранил за собой шасси BGP 001-02, которое впоследствии было восстановлено до рабочего состояния. Дженсон Баттон по условиям своего контракта после завоевания титула получил шасси BGP 001-01, а третья машина, шасси BGP 001-03, осталось в собственности Mercedes-Benz после покупки команды.

Сейчас с историей уникальной команды можно познакомиться либо в видеоиграх — болид BGP 001 представлен в F1 2009 от Codemasters, а также в F1 2018, F1 2019 и F1 2020 — либо в сериале Brawn: The Impossible Formula 1 Story. Четырёхсерийный документальный фильм с участием Киану Ривза и ключевых сотрудников Brawn GP ​​вышел 15 ноября 2023 года на платформах Disney+ и Hulu, рассказывая историю успеха уникальной команды. Его называли «последней великой сказкой Формулы 1».