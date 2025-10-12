В погоне за дефицитом и качеством: какие зимние шины были в СССР

Для современного автомобилиста подготовка к зиме — это прежде всего выбор шин из десятков моделей известных брендов. Но для советского автовладельца эта процедура была настоящим квестом. Зимняя резина в СССР была не просто товаром, а стратегическим дефицитом, добыть который было сложно, а порой и очень дорого для кошелька. Эта история о том, на каких колёсах ездили наши отцы и деды, как они их покупали и сколько за них платили.

© ГАЗ

«Снежинка» и всесезонка

В советскую эпоху понятие «зимняя шина» было размытым. Многие автомобилисты, особенно в регионах с не самыми суровыми зимами, эксплуатировали летние шины круглый год, надеясь на мастерство вождения и «авось». Однако для тех, кто ценил безопасность и свой автомобиль, существовали специальные покрышки.

Первой и одной из самых распространённых зимних моделей для легковых автомобилей была шина АИ-168У, часто встречавшаяся под народным названием «Снежинка» благодаря характерному рисунку протектора. Эта покрышка, производившаяся на нескольких заводах, включая Московский и Ярославский, была рабочей лошадкой для владельцев «Жигулей», «Москвичей» и «Волг». Её популярность была обусловлена доступностью, относительно невысокой ценой и узнаваемостью. Шина обладала развитым грунтозацепом и была рассчитана на ошиповку, которую часто проводили уже вручную в гаражных условиях.

© Анатолий Гаранин/РИА Новости

Особой категорией были так называемые всесезонные шины, которые многие автолюбители использовали круглый год, избегая хлопот с сезонной сменой покрышек. Эту роль выполняли обычные летние шины с универсальным рисунком протектора, такие как массовая модель Ми-166, выпускаемая на Московском и Бобруйском заводах или ИД-195 Барнаульского, Омского и Днепропетровского предприятий.

Эти покрышки имели достаточно агрессивный рисунок протектора по сравнению с современными летними шинами, что позволяло им более-менее сносно вести себя на зимней дороге, особенно в мягкие европейские зимы южных и западных регионов СССР. Многие водители сознательно шли на компромисс между безопасностью и удобством, используя такие шины зимой, хотя их эффективность на льду и укатанном снегу была крайне низкой.

Импортный дефицит

Истинным же эталоном качества, тишины и сцепления были импортные шины. Самой желанной и практически недоступной для рядового гражданина была финская «Нокиан Хаккапелиитта». Эти шины попадали в СССР в основном через финско-советскую торговлю и были товаром высшей категории дефицита. Обладать комплектом «Нокиан» было невероятной удачей и признаком особого статуса владельца. Их хваленая эффективность на льду и снегу становилась легендой среди автолюбителей.

Приобретение зимней резины было отдельным испытанием. Специализированных магазинов автозапчастей было очень мало, и те находились в крупных городах. Основными каналами покупки были магазины при крупных шинных заводах, куда выстраивались гигантские очереди. Также существовала система предварительных заказов через профсоюзы на предприятиях и, конечно, чёрный рынок.

© Nosyrevy/Shutterstock

Важным звеном в этой цепи были спекулянты, ведь через них можно было купить всё, но по цене в полтора-два раза выше официальной. Стоимость комплекта отечественных зимних шин, таких как АИ-168У, в 70-80-е годы колебалась от 60 до 120 рублей, в зависимости от размера. Для сравнения: средняя зарплата инженера составляла около 130–150 рублей в месяц. Импортные шины, если удавалось их найти, могли стоить 200–300 рублей и более, что было сопоставимо со стоимостью подержанного «Запорожца».

Самым дефицитным товаром, безусловно, были именно финские шины. За ними охотились, их «доставали» по блату, их берегли как зеницу ока и передавали из рук в руки при продаже автомобиля. Нехватка качественной резины рождала и специфическую практику: многие автолюбители покупали не комплекты, а всего две зимние шины, которые ставили на ведущую ось. Второй острой проблемой была ошиповка. Готовые шипованные покрышки были редкостью, поэтому чаще покупали обычную зимнюю резину вроде «Снежинки», а затем вручную, с помощью молотка и кондуктора, вбивали в нее металлические шипы в специальных мастерских или даже гаражах. Качество и долговечность такой ошиповки оставляли желать лучшего — шипы быстро вылетали, а покрышки изнашивались неравномерно.

© Н.Шарандо/РИА Новости

Зимняя езда в Советском Союзе была делом не для слабонервных. Она требовала не только водительского мастерства, но и значительных усилий по поиску и приобретению главного элемента зимней безопасности — шин. В то время как одни автомобилисты мучились с поиском настоящих зимних покрышек, другие довольствовались всесезонной эксплуатацией летней резины, идя на сознательный риск. Эта эпоха дефицита и кустарных решений сильно контрастирует с сегодняшним изобилием, когда выбор качественной зимней резины ограничен лишь бюджетом автомобилиста.