Эта хрупкая девушка сделала Ферстаппена чемпионом — история успеха Ханны Шмитц

Успех в Формуле 1 складывается из множества составляющих. Талант гонщика ничто без быстрой машины. Но и быстрый болид не поможет, если не улыбнётся удача. Влиять на везение люди пока не научились, но повышать свои шансы на хороший результат в Гран-при уже умеют. Один из мастеров такого необычного искусства — хрупкая Ханна Шмитц — первая девушка-стратег в Формуле 1, которая приложила руку ко всем победам Макса Ферстаппена. Именно с ее приходом на должность старшего инженера по стратегии Red Bull Racing голландец начал штамповать свои титулы.

© Federico Basile/globallookpress.com

В каждой команде чемпионата мира работают сотни специалистов, труд которых зачастую незаметен широкой аудитории. Инженер по стратегии — один из них. Несмотря на то, что каждую гонку он проводит на командном мостике под прицелом телекамер, знают таких специалистов в лицо только самые преданные фанаты Формулы 1.

Но на Гран-при Бразилии ситуация изменилась. На призовой подиум вместе с победителем Максом Ферстаппеном поднялась Ханна Шмитц. Старший инженер по стратегии приняла кубок за победу в гонке от лица всей команды Red Bull Racing.

© Red Bull Racing

Впоследствии Шмитц ещё не раз заявляла о себе, хотя знали об этом немногие. Многими своими успехами пилоты австрийской команде обязаны именно Ханне, которая сделала хорошие результаты гонщиков возможными. И это сделало британку одной из самых успешных женщин в Формуле 1 и человеком, чей вклад в титулы Red Bull и Макса Ферстаппена в 2021, 2022 и 2023 годах считается ключевым.

От водного поло до Кембрида и гонок

Уроженка Лондона в школьные годы серьёзно увлекалась водным поло, но в итоге любовь к автомобилям и технике взяла верх. Окончив среднюю школу Кройдона, Ханна поступила в Кембриджский университет, получив в 2009 году степень магистра в области машиностроения со специализацией в теории оптимизации, регрессионном анализе и статистических моделях.

Девушка окончила университет в один из самых сложных периодов в мировой истории, во время финансового кризиса 2009 года. Тогда практически в каждой команде Формулы 1 был заморожен набор сотрудников. Но даже в таких условиях ей удалось пройти годичную стажировку в Red Bull. А после ухода другого сотрудника она перешла на штатную должность. С этого и началось продвижение Ханны по карьерной лестнице.

Став инженером по моделированию и симуляции в Red Bull Racing, где она в основном исследовала и разрабатывала новые методы моделирования, Ханна занималась анализом прошлых результатов и прогнозированием будущих стратегий. Всего через полтора года после прихода в команду Шмитц пошла на повышение, заняв должность инженера по стратегии. Отработав на рядовой позиции до 2021 года, Ханна заняла должность старшим инженера по стратегии австрийской команды.

Чем занимается стратег

Стратегия — ключ к победе в Гран-при и чемпионатах Формулы 1. Учитывая, что правила гонок предписывают обязательный пит-стоп, стратегам необходимо выбрать идеальное время для него.

© Red Bull Racing

Контроль состояния шин также является важнейшим аспектом стратегии. Ведь каждый состав резины работает по-разному и изнашивается с разной скоростью. Стратеги на пит-уолле отвечают за принятие решений, касающихся пит-стопов, использования тех или иных шин и других аспектов, которые принимаются на основе обширных исследований и анализа данных. Один-единственный выбор может определить ход всей гонки для команды и повлиять на то, победит ли команда или проиграет.

В день гонки Шмитц посещает утреннее совещание с гонщиками, инженерами и руководством команды, на котором обсуждаются планы на предстоящий Гран-при. Дальнейшая работа зависит от того, где находится Ханна. Она либо присутствует непосредственно на трассе и работает на пит-уолл, либо несёт вахту в операционном центре на базе Red Bull в Милтон-Кинсе, где они чередуются с руководителем отдела гоночной стратегии Уиллом Кортни.

Независимо от рабочего места, группа стратегов проводит расчёты и моделирование в режиме реального времени, прежде чем предоставить все необходимые данные членам команды на трассе, чтобы они могли принять оптимальное решение совместно с гоночными инженерами конкретных пилотов. В распоряжении Ханны и её коллег — радиопереговоры каждой команды, записи с бортовых камер каждого болида и масса накопленной за десятилетия статистики, которая подробно изучается и за считанные секунды передаётся руководству для принятия решений.

© Dppi/globallookpress.com

«Мне нравится работать по плану, быть максимально готовой к любой ситуации. Когда мы с семьей планируем куда-то поехать, я собираю всё необходимое накануне вечером. Так принято в гонках. Я изучаю множество различных сценариев и продумываю все возможные последствия. У меня всегда есть план того, каким может быть результат в зависимости от развития событий в гонке и каких-то непредвиденных обстоятельств.

Работа стратегом научила меня адаптироваться, менять подход в зависимости от событий, происходящих в гонке, не зацикливаясь на своём плане. И чем больше гонок я провожу, тем больше опыта накапливаю. Я много медитирую — это помогает сохранять спокойствие, что очень важно, когда ситуация в гонке становится напряжённой.

Задача стратега — сохранять спокойствие, когда все остальные чем-то взволнованы. Мне однажды сказали, что, просто держа руки ладонями вниз, ты придаёшь своим словам и решениям большую уверенность. Иногда я делаю это посреди гонки, чтобы снова сосредоточиться. Я считаю, что спокойствие – одно из важнейших качеств стратега», — так в одном из интервью описывала свою работу Ханна Шмитц.

Непростые решения

Одно из самых ярких решений Шмитц пришлось на этап в Бразилии в 2019 году. Она отправила Макса Ферстаппена на третий пит-стоп, несмотря на то, что изначально это означало бы потерю лидерства в гонке относительно действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона. Однако в итоге этот смелый шаг принёс победу пилоту Red Bull, и Ханна была приглашена на подиум вместе с Ферстаппеном, чтобы получить награду.

© Federico Basile/IPA/globallookpress.com, Steffen Prößdorf/CC BY-SA 4.0

Ещё одним выдаюшимся примером блестящего выступления Шмитц стали две гонки в 2022 году: Гран-при Монако и Гран-при Венгрии. В Монте-Карло предварительные прогнозы указывали, что одна остановка будет самой выигрышной стратегией, но смелая тактика Ханны выбрала три пит-стопа для Серхио Переса — в итоге мексиканец выиграл, а Макс Ферстаппен финишировал на третьем месте. Советник Red Bull Хельмут Марко тогда признал, что окончательный результат команды во многом был обусловлен решениями Шмитц.

В Будапеште Ферстаппен стартовал десятым после проблем с двигателем в квалификации. Этап был сложным с точки зрения погоды, так что командам приходилось использовать как слики, так и дождевые шины. Такая ситуация способна приводить к стратегическим ошибкам, как и случилось с гонщиком Ferrari Шарлем Леклером.

© Red Bull Racing

Но Ханна безупречно проанализировала условия и заставил обоих гонщиков Red Bull начать гонку на мягких шинах, а закончить на среднем по жёсткости составе, проведя вовремя смену резины, что оказалось верным решением. Макс в итоге выиграл гонку, а Серхио Перес благодаря грамотно выбранной стратегии поднялся с 11-го места на старте на 5-ю позицию на финише.

В 2022 году Шмитц была удостоена звания «Женщина-инженер года» — награды, учрежденной McLaren Applied для признания вдохновляющих женщин-пионеров в автоспорте. С тех пор Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом мира, а Red Bull завоевал несколько Кубков конструкторов. И Ханна остаётся примером для многих женщин, причем не только в автоспорте.