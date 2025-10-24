По следам великих: автопутешествие из Москвы за духом уездного города

Есть города-праздники, а есть города-открытия. Зарайск — определённо из вторых. Он не кричит о своей значимости, а тихо делится своей историей сквозь прохладу стен древнего кремля, через тишину купеческих особняков, укутанных в багрянец осенних клёнов, и сладкий аромат, доносящийся из дверей единственной в своем роде «Коврижки». Наша однодневная поездка стала своего рода погружением в другую реальность — размеренную, подлинную и удивительно душевную, где до истории можно дотронуться рукой, а главные сокровища — не в витринах музеев, а в простых вещах, которые запоминаются надолго.

© Андрей Колтун

Как доехать: на электричке с пересадками или на каршеринге

Зарайск — один из древнейших городов Подмосковья, согласно летописи, на год старше Москвы. Он расположен в 160 километрах к юго-востоку от столицы. Отсутствие прямого железнодорожного сообщения лишь подогревает интерес и добавляет ему ореол загадочности. А путешествие по осенним подмосковным дорогам, когда лес по обочинам полыхает золотом и медью, — уже часть приключения.

© Андрей Колтун

Самый бюджетный вариант — электричка. Можно доехать до станции Луховицы (около полутора-двух часов пути с Казанского вокзала или от платформы у метро Выхино, билет от 500 рублей) и там сделать пересадку на автобус №24, который примерно за 50 минут довезёт вас до города.

Альтернативный маршрут лежит через Коломну: от Казанского вокзала или Выхино до станции «Голутвин», а затем на автобусе №31, который за час привезёт прямиком к кремлю.

Впрочем, можно обойтись и без пересадок. От метро «Котельники» ежечасно отправляется прямой автобус №330. Дорога займёт около 2,5 часов, и автобус привезёт вас в самое сердце города, к старинным торговым рядам, откуда тоже рукой подать до кремлевских стен.

Но для нашей компании, жаждавшей свободы и планировавшей увезти с собой не только впечатления, но и местные деликатесы, решение было очевидным — каршеринг. Машину взяли у оператора «Сити-Драйв». Выбор пал на кроссовер Haval H3. Он компактный, но вместительный. По суточному тарифу для компании из четырёх человек получается даже выгоднее электричек и автобусов с пересадками. А уж про комфорт и говорить не приходится.

© Андрей Колтун

Поездка по трассе М-5 «Урал» заняла около двух часов. Просторный салон и большой багажник с лёгкостью вместили нас четверых и небольшой багаж каждого.

В дороге автомобиль показал себя надёжным попутчиком: мягкая подвеска уверенно справлялась с неровностями дороги, а отличная шумоизоляция сделала путь максимально приятным и не утомительным. При этом расход топлива оставался в разумных пределах — около 9 литров на 100 км, так что обошлись без дозаправок в пути.

Первые шаги: встреча с неприступной крепостью

Прогулку мы начали с главного символа города — Зарайского кремля. Крепость стоит на правом берегу Осетра, и у этих мест поистине древняя душа: еще 23 тысячи лет назад здесь были стоянки первобытных охотников. А в 1528–1531 годах по указу великого князя Василия III здесь вырос каменный кремль, ставший южным щитом Москвы, защищавший от набегов крымских татар. За полтора века он ни разу не покорился врагу, и эта энергия непобеждённости ощущается до сих пор.

© Андрей Колтун

Его скромные размеры — Зарайский кремль самый маленький в России, выполненный в форме прямоугольника площадью 125 на 185 метров, — лишь подчёркивают суровую мощь. Пройдя через ворота, будто совершаешь прыжок во времени. Попадаешь в пространство, живущее по своим законам.

Доминантой здесь является не суровая крепостная стена, а строгий Иоанно-Предтеченский собор начала XX века, где пребывает главная святыня города — чудотворная икона Николы Зарайского.

© Андрей Колтун

Рядом с ним — старинный Никольский собор XVII века и скромный каменный шатёр-некрополь, под которым, по преданию, покоятся князь Федор, его жена Евпраксия и их сын Иван.

© Андрей Колтун

Особое ощущение — подняться на крепостные стены, с которых открывается чудесный вид на реку Осётр, обрамлённую жёлтыми кронами ив. Именно отсюда, с высоты, понимаешь гениальную простоту итальянской фортификации, приспособленной для кругового артиллерийского боя.

И хотя здесь ведётся комплексная реставрация, кремль не выглядит застывшим музеем. Он живёт, дышит историей, и, гуляя по его территории, легко представить и воеводу Дмитрия Пожарского, готовившего здесь ополчение в Смутное время, и современных реставраторов, бережно возвращающих былое величие этой уникальной крепости — единственной в Подмосковье, дошедшей до нас в своей полноте.

© Андрей Колтун

Взгляд сверху: водонапорная башня и купеческий дух

От суровых стен кремля мы двинулись в совершенно иную, но столь же очаровательную реальность — по благоустроенной улице Красноармейской. Эта улица — настоящая машина времени, где каждый фасад купеческого особняка XIX века рассказывает свою историю о размеренном укладе уездного города, о богатых ярмарках и предприимчивых людях, создававших его облик. Неспешно прогуливаясь, мы вышли к доминирующей над округой кирпичной дозорной вышке — водонапорной башне.

© Андрей Колтун

Возведенная в 1916 году, эта 29-метровая красавица — ровесница великих потрясений, чудом сохранившая свой строгий, почти готический облик. Без малого столетие она исправно снабжала водой несколько центральных улиц, а после долгих лет забвения обрела вторую жизнь, превратившись в лучшую смотровую площадку города. За символическую плату в 150 рублей мы начали неспешный подъём по крутой винтовой лестнице. Это небольшое путешествие наверх — само по себе приключение. «Не забывайте кланяться», — как бы напутствует сама старина, ведь в узких проходах с низкими сводами и правда приходится пригибаться.

© Андрей Колтун

Но всё это мгновенно забывается, когда оказываешься на открытой площадке под самым куполом. Вид, открывающийся с высоты птичьего полёта, захватывает дух и сторицей окупает все усилия. Именно отсюда, с высоты 10-го этажа, весь Зарайск в своем осеннем убранстве складывается в единую, идеально понятную картину. Прямо внизу, как игрушечный, лежит самый маленький в России кремль. За его стенами виднеются купола Иоанно-Предтеченского собора и Никольской церкви. Взгляд скользит по извилистым улочкам, по крышам купеческих особняков и современным кварталам, уходящим к горизонту.

Это лучшая точка не только для фотографий, но и для осмысления города. Здесь, на высоте, становится ясно, почему башня стоит на самой высокой точке города, а кремль — в низине, у реки. Видно, как компактен и органичен исторический центр. А у подножия башни раскинулся уютный сквер с качелями и скамейками — идеальное место, чтобы, спустившись с небес, передохнуть и осмыслить увиденное, наблюдая за неспешной жизнью настоящего, живого Зарайска.

© Андрей Колтун

Спустившись с высоты, мы отправились на площадь Революции. Здесь, в аутентичных стенах Торговых рядов XVIII века, где когда-то кипела ярмарочная жизнь и звенели монеты, расположено место, где история Зарайска обретает по-настоящему сладкий вкус. Речь о кофейне «Коврижка Зарайская» — единственном в России заведении, официально запатентовавшем это старинное название и рецептуру.

Ещё на подходе к дверям нас встретил волнующий, согревающий аромат с нотами мёда, корицы, имбиря и свежеиспечённого теста. Войдя внутрь, мы оказались в уютном пространстве, где творчески оформленный интерьер гармонично сочетается с современным комфортом. Заказали капучино и несколько видов коврижек.

Особенно понравились классическая с мёдом и шоколадная, щедро украшенная орехами. Теплые, невероятно мягкие и в меру пряные, они буквально таяли во рту, оставляя долгое, согревающее послевкусие.

© Андрей Колтун

Но «Коврижка Зарайская» — это не просто кафе, а живой музей и творческая мастерская. Здесь можно не только попробовать результат, но и стать его создателем. Гостям предлагают принять участие в мастер-классе, где под руководством наставника можно узнать секреты старинного рецепта, собственноручно замесить тесто, подобрав специи по своему вкусу, и испечь свою собственную, уникальную коврижку — самый душевный и вкусный сувенир из Зарайска. Уйти отсюда без нескольких коробочек с разными вкусами и желанием непременно вернуться было просто невозможно.

© Андрей Колтун

По следам великих: от Голубкиной до Бахрушина и Редерса

Передохнув и зарядившись сладкой энергией коврижек, мы отправились навстречу трём удивительным историям, определившим культурное и промышленное лицо Зарайска. Наш путь начался с улицы Дзержинского, где в скромном деревянном доме с белыми наличниками расположился музей скульптора Анны Голубкиной.

Этот особняк, который купил её дед-старовер, хранит удивительную атмосферу. Войдя внутрь, мы словно перенеслись на столетие назад: скрип половиц, простая обстановка, личные вещи семьи. Экспозиция первого этажа посвящена творческому пути Анны Семёновны — здесь можно увидеть как ранние работы, так и знаменитые скульптуры. Поднимаясь на второй этаж, попадаешь в мемориальные комнаты. Здесь через подлинные предметы эпохи — ту самую швейную машинку и письменный стол Голубкиной — ощущаешь не только быт зарайской интеллигенции рубежа XIX-XX веков, но и удивительную силу духа женщины, сумевшей пройти путь от крестьянки до признанного мастера с европейским именем.

© Андрей Колтун

Вернувшись на Красноармейскую улицу, мы направились к театральному музею имени А.А. Бахрушина, расположившемуся в старинном особняке. Внутри погрузились в эпоху знаменитых меценатов: именно эта семья сыграла важнейшую роль не только в развитии российского театра, но и в судьбе самого Зарайска. Экспозиция, размещённая в помещениях музея, рассказывает о жизни и благотворительной деятельности династии. Старинные афиши, эскизы костюмов, личные вещи и фотографии — каждый экспонат позволял почувствовать ту страсть к искусству, которая двигала Бахрушиными. Особое очарование музею придают временные выставки местных мастеров.

© Андрей Колтун

Завершился наш маршрут неожиданным открытием — парком Редерса, раскинувшимся вдоль живописных берегов Осетра. Это место — прекрасный пример того, как промышленная история города органично вплетается в его природный ландшафт. Прогуливаясь по благоустроенным дорожкам вдоль реки, мы узнали, что парк обязан своим возникновением немецкому предпринимателю Августу Редерсу, основавшему в Зарайске в XIX веке обувную фабрику. Эту зону отдыха он создал для рабочих своего предприятия — редкий по тем временам пример социальной ответственности бизнеса.

© Андрей Колтун

Где поесть в Зарайске: от кофейни до трактира

После насыщенной прогулки по городу закономерно возникает вопрос о месте для полноценного отдыха и трапезы. Зарайск, несмотря на свой камерный размер, предлагает несколько симпатичных заведений, где можно не просто перекусить, а получить настоящие гастрономические впечатления.

Колоритнее всего нам показалось в «Трактире у Башни», что расположен на улице Гуляева, в шаговой доступности от водонапорной башни. Это заведение — настоящее погружение в эпоху XIX века. Интерьеры с деревянными столами, медной посудой и старинными фотографиями на стенах создают неповторимую атмосферу купеческого заведения. В меню — основательная русская кухня: щи в горшочке, расстегаи с разными начинками, томлёная в сметане рулька и, конечно, несколько видов домашней выпечки. По будням здесь можно заказать бизнес-ланч, что делает трапезу особенно выгодной. Средний чек составляет около 1 500 рублей, заведение работает с 10:30 до 18:00, а по пятницам и субботам — до 23:00.

© Андрей Колтун

Ценителям уюта и аутентичной сладкой продукции мы настоятельно рекомендуем вернуться в уже упомянутую «Коврижку Зарайскую» на Советской улице. Это идеальное место для лёгкого перекуса или кофе-брейка между посещением музеев. Чашка горячего шоколада или сбитня в прохладный осенний день — настоящее спасение. Помимо фирменных коврижек с самыми разными начинками — от классической медовой до экзотической с перцем — здесь подают отличный кофе, сбитень и травяные чаи. График работы — ежедневно с 10:00 до 18:00, а в субботу — до 20:00.

Тем, кто предпочитает вид на главную площадь и более разнообразное меню, стоит заглянуть в кафе «Старый город» на площади Революции. Из его окон открывается прекрасная панорама на исторический центр города. Интерьер стилизован под старину, а на столах можно увидеть копии старинных карт Зарайска. Меню хоть и не очень большое, но продуманное: здесь есть и блюда европейской кухни, и русские классические, и хороший выбор напитков. Средний чек — около 1 500–2 000 рублей, но вид и атмосфера того стоят. Кафе работает ежедневно с 11:00 до 22:00, а в пятницу и субботу — до 23:00.

© Андрей Колтун

Напоследок: прощание с провинциальным раем

Поездка в Зарайск оставила после себя ощущение умиротворения и открытия. Этот город не пытается поразить размахом, он очаровывает своей подлинностью и неспешностью. Самые яркие впечатления сложились из простых вещей: тишины у стен древнего кремля, сладкого вкуса свежей коврижки и панорамы с высоты водонапорной башни, где время, кажется, остановилось.

© Андрей Колтун

Приятным завершением дня стали покупки — мы увозили с собой не только воспоминания, но и частичку зарайского гостеприимства. Конечно, главным съедобным сувениром стали несколько коробок ароматной коврижки из одноимённой кофейни — с медом и пряностями, с орехами и даже с пикантной ноткой перца.

К ним добавились местные сыры от соседних фермерских хозяйств, которые мы нашли на рынке у Торговых рядов, и удивительно вкусная копчёная рыба с ближайших рек. Весь обратный путь в машине был наполнен этим аппетитным букетом ароматов, что стало лучшим доказательством удачно проведённого дня.

© Андрей Колтун

Зарайск запомнился именно этим — гармоничным сочетанием живой истории, человеческих судеб и простых, но таких настоящих радостей, которые можно не только увидеть, но и попробовать на вкус.