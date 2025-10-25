Триумф легенды: как Ники Лауда вернулся в Формулу 1 и снова стал чемпионом

В Формулу 1 очень сложно попасть. Каждый пилот, который получает место в чемпионате мира, держится за него изо всех сил. В наши дни, если хотя бы на год оказаться вне обоймы, то вернуться в серию практически невозможно. Но в 80-е с этим было чуть проще. Можно было уйти, пропустить несколько сезонов и потом не просто вернуться, а стать чемпионом. Яркая иллюстрация — карьера Ники Лауды, который взял третий титул после двухлетнего отсутствия в чемпионате.

Австриец горел гонками с детства и ради развития своей карьеры даже взял кредит в банке. Всё это оправдалось — талант Ники разглядели в Формуле 1 и дали возможность пилоту дебютировать в чемпионате мира. Несмотря на то, что семья австрийца была против его увлечения гонками, Лауда не бросал своё хобби, которое быстро превратилось в основную работу.

Его карьера развивалась стремительно. Уже в 1974 году молодой пилот стал гонщиком Ferrari. Вера команды в малоизвестного Лауду была быстро вознаграждена вторым местом в его дебютной гонке на открывающем сезон Гран-при Аргентины. А его первая победа в Гран-при — и первая для Ferrari с 1972 года — случилась всего через три гонки, в Испании.

Хотя Ники стал одним из лидеров сезона, завоевав шесть поул-позиций подряд, сочетание небольшого опыта пилота и не очень надёжной машины привела к тому, что австриец после триумфа в Испании одержал только одну победу в Нидерландах. По итогам сезона он стал четвёртым в личном зачёте, однако продемонстрировал команде огромную лояльность и желание усердно работать ради улучшения автомобиля. В 1975-м Лауда выиграл пять гонок и впервые в карьере стал чемпионом Формулы 1, а совместно со швейцарцем Клеем Регаццони принёс Ferrari первый за 11 лет титул в кубке конструкторов.

Роковой пожар на Северной петле

Ники стал первым гонщиком, который проехал круг по Северной петле «Нюрбургринга» менее чем за семь минут. По тем временам это был огромный подвиг. Но тогда ни Лауда, ни кто бы то ни было не знал, что в следующем году эта трасса в Германии станет роковой для пилота. Лауда доминировал на старте сезона 1976 года, выиграв четыре из первых шести гонок и заняв второе место в двух оставшихся. К моменту своей пятой победы на Гран-при Великобритании он имел более чем вдвое больше очков, чем его ближайшие преследователи — Джоди Шектер и Джеймс Хант, — и второй титул казался формальностью. Со времён побед Джека Брэбема в 1959 и 1960 годах ещё никто два раза подряд не становился чемпионом мира. Кроме того австриец был готов побить рекорд Джима Кларка 1963 года по количеству побед за сезон. Но случился Гран-при Германии...

За неделю до гонки на «Нюрбургринге» Лауда призвал своих коллег бойкотировать этап из-за небезопасности заездов на 23-километровом кольце. Но большинство гонщиков проголосовали против и гонка состоялась. 1 августа 1976 года, во время второго круга в скоростном левом повороте Ники попал в аварию — его Ferrari вылетела с трассы, врезалась в насыпь, загорелась и столкнулась с машиной Бретта Лангера.

Австриец оказался в ловушке под обломками горящей машины, откуда его вытащили другие пилоты. Лауда получил сильные ожоги головы и рук и вдохнул горячие токсичные газы, которые повредили его лёгкие и кровь. Хотя Ники был в сознании и мог стоять сразу после аварии, позже он впал в кому, а его состояние было настолько тяжёлым, что в больнице его даже причастили. Однако затем пилот быстро пошёл на поправку.

В итоге Лауда пропустил только две гонки сезона. Появившись на Гран-при Италии всего через шесть недель после аварии, он вышел на старт со свежими ожогами, которые после заездов насквозь пропитывали бинты на голове кровью. В отсутствие Ники его главный соперник Джеймс Хант сделал всё, чтобы сократить отрыв Лауды в зачёте чемпионата.

После побед на Гран-при Канады и США Хант отставал от Лауды всего на три очка перед финальной гонкой сезона в Японии. На этом этапе на трассу обрушился сильный ливень, так что Ники сошёл с дистанции через два круга. Позже он признавался, что чувствовал небезопасным продолжать гонку в таких условиях, особенно учитывая обильное слезотечение из-за повреждённых слёзных протоков и невозможность моргать. Хант лидировал большую часть гонки, пока не возникли проблемы с его машиной. Однако после пит-стопа Джеймс вернулся борьбу и стал третьим, завоевав титул с преимуществом в одно очко.

Второй титул и уход из Ferrari

Прежде хорошие отношения Лауды с Ferrari серьёзно пострадали из-за его решения отказаться от участия в Гран-при Японии. Сезон 1977 года был сложным, хотя Ники и выиграл свой второй титул за счёт стабильности.

По ходу чемпионата австриец заявил, что уйдёт из команды. В итоге после того, как он обеспечил себе титул на Гран-при США, Лауда решил прекратить выступления за Ferrari в знак протеста против решения команды выставить никому не известного Жиля Вильнёва в третьей машине на Гран-при Канады.

В 1978 году, присоединившись к спонсируемой Parmalat команде Brabham-Alfa Romeo за зарплату в 1 миллион долларов, Лауда провёл два неудачных сезона. Они запомнились главным образом единственной гонкой за рулем Brabham BT46 B. Свою первую и единственную гонку на Гран-при Швеции инновационный болид с вентилятором выиграл именно под управлением австрийца. В 1978-м Ники победил на Гран-при Италии, а в следующем году остался без побед.

В конце сентября, во время подготовки к Гран-при Канады 1979 года, Лауда прервал тренировку и сообщил руководителю команды Берни Экклстоуну, что хочет немедленно уйти в отставку, поскольку больше не хочет «продолжать глупости, связанные с ездой по кругу». Австриец, который к тому времени основал собственную чартерную авиакомпанию Lauda Air, вернулся на родину, чтобы полностью посвятить себя авиации и управлению компанией.

Возвращение в гонки и новое чемпионство

Многие считали, что этот уход окончателен: в 30 лет Лауда добился всего — завоевал два чемпионских титула (в 1975 и 1977 годах), заслужил славу и уважение автоспортивного мира, а также сколотил немалое состояние.

Однако судьба распорядилась иначе — весной 1982 года Лауда неожиданно объявил о возвращении в Формулу 1. Обратно в гонки его позвал Рон Деннис, руководитель новой команды McLaren, которая как раз переходила на турбодвигатели TAG-Porsche и искала опытного пилота для развития проекта.

После успешных тестов с McLaren единственной проблемой было убедить тогдашнего спонсора команды — компанию Marlboro — что австриец всё ещё способен побеждать и достоин беспрецедентной зарплаты в 3 миллиона долларов. Лауда доказал свою состоятельность, когда в третьей после возвращения гонке на Гран-при Лонг-Бич одержал уверенную победу, а затем выиграл ещё и Гран-при Великобритании, завершив сезон на пятом месте в чемпионате. Выдающийся результат для пилота, вернувшегося после столь долгого перерыва..

Сезон 1983 года оказался сложным для McLaren, поскольку они переходили с двигателей Ford-Cosworth на турбомоторы Porsche. В том году Лауда не выиграл ни одной гонки, а его лучшим результатом стало второе место в Лонг-Бич позади своего товарища по команде Джона Уотсона.

После этого Ники вынудил главного конструктора Джона Барнарда спроектировать временный автомобиль раньше, чем ожидалось, чтобы провести столь необходимые гоночные испытания двигателя TAG-Porsche. В итоге на нём Лауда едва не выиграл последнюю гонку сезона в Южной Африке. Несмотря на отсутствие побед, австриец был уверен в своём будущем — машина и новый мотор показали себя с лучшей стороны.

После двух сезонов адаптации Лауда и McLaren создали один из самых мощных тандемов в истории Формулы 1. В 1984 году команда представила McLaren MP4/2 с турбодвигателем TAG-Porsche — лёгкий, надёжный и невероятно быстрый болид. Партнёром Лауды стал молодой француз Ален Прост, с которым у них развернулась напряжённая борьба за титул. Прост выиграл семь гонок против пяти побед у Лауды, но именно стабильность и стратегический ум австрийца принесли ему успех — Ники чаще финишировал вторым или третьим, набирая ценные очки.

Несмотря на шесть сходов по ходу сезона у Лауды против пяти сходов у Проста, титул достался именно Ники. Ален выиграл финальную гонку сезона, Гран-при Португалии, но его напарнику хватило второго места, чтобы взять титул с преимуществом всего пол-очка (из-за того, что за укороченный Гран-при Монако в том году начислялась половина зачётных баллов). И это был самый плотный результат в чемпионской гонке в истории Формулы 1.

В конце сезона Лауда подписал соглашение о намерении покинуть команду McLaren и присоединиться к Renault в 1985 году. Но договорённости не были реализованы и Ники остался в McLaren. Чемпионат 1985 года стал для австрийца разочарованием — из четырнадцати гонок, в которых он принимал участие, он сошёл в одиннадцати. На домашнем для себя Гран-при Австрии пилот объявил об уходе из гонок по окончании сезона и больше за руль в Формуле 1 не возвращался.

Позднее Ники Лауда вновь оказался в паддоке чемпионата мира, но уже как управленец. В 1993 году австриец вернулся в Формулу 1 на руководящую должность, когда Лука ди Монтедземоло предложил ему должность консультанта в Ferrari, а в середине сезона 2001 года Ники возглавил команду Jaguar. Коллектив не добился прогресса, и в конце 2002 года Лауда был уволен вместе с 70 другими ключевыми фигурами.

В сентябре 2012 года Ники был назначен неисполнительным председателем совета директоров Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Он принял участие в переговорах по подписанию Льюиса Хэмилтона на трёхлетний контракт с Mercedes в 2013 году. Австриец оставался в Mercedes до своей смерти в 2019 году, выиграв с командой шесть Кубков конструкторов.

Заключение

Возвращение Ники Лауды в 1982 году — пример того, как опыт, интеллект и сила духа способны преодолеть любые физические и психологические барьеры. Гонщик не просто вернулся за руль — он снова стал лучшим, сразившись с новым поколением пилотов и технологий. Лауда навсегда остался символом профессионализма и упорства, а его победа в чемпионате мира 1984 года — одно из самых вдохновляющих возвращений в истории спорта. Всего за три года до этого австриец сидел в офисе своей авиакомпании, а теперь снова стоял на вершине пьедестала главной гоночной серии мира.