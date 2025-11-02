4818 км на одном баке: почему 36-летний рекорд экономичности не побит до сих пор

Победитель Европейского чемпионата по ралли Мико Марчик проехал на серийной Skoda Superb без дозаправки 2 831 км, расходуя при этом лишь 2,61 литра дизельного топлива на 100 км. Новость вызвала ажиотаж, но у неё есть исторический предок. Еще в 1989 году инженеры Audi на обычном дизеле показали результат, который и сейчас кажется невероятным: 1,76 л/100 км. Рассказываем, почему технология так и не стала массовой, и что изменилось с тех пор.

Рекорд, потрясший Франкфурт

В 1989 году на Международном автосалоне во Франкфурте компания Audi совершила двойной прорыв. Она представила миру первый пятицилиндровый турбодизель с непосредственным впрыском (TDI) на серийном автомобиле — Audi 100. Этот 2,5-литровый агрегат выдавал 120 л.с. и солидные 265 Нм крутящего момента, что для дизеля того времени было выдающимся показателем.

Но настоящей сенсацией стала другая цифра. Инженеры заявили, что в ходе испытаний этот автомобиль проехал 4 818 километров на одном баке. При емкости в 85 литров это означало средний расход — всего 1,76 литра на 100 км! Для сравнения: современные гибриды-рекордсмены тратят около 2,5–3 литров. Новость взорвала общественность и породила вопрос: если это возможно, почему мы до сих пор платим за топливо так много?

© AUDI

Суровая правда

В СМИ быстро начала циркулировать конспирологическая версия: мол, автопроизводители специально скрывают от нас суперэкономичные технологии, чтобы продолжать наживаться на продаже топлива. «Audi достигла невероятного, но не подарила эту технологию людям!», — гласил один из популярных тезисов.

Однако, как это часто бывает, реальность оказалась прозаичнее. Специалисты по проверке фактов, включая агентство AFP, изучили историю. Оказалось, что рекордный Audi 100 TDI не был серийной машиной. Это был специально подготовленный прототип, автомобиль-лаборатория, в котором каждая деталь была подчинена одной цели — минимальному расходу.

Вот лишь часть доработок, которые инженеры Audi внесли в рекордный автомобиль:

Аэродинамика: автомобиль опустили, а решетку радиатора частично закрыли.

Вес: демонтировали звукоизоляцию и другие «лишние» элементы.

Шины: давление подняли до 4 бар (вместо стандартных 2–2,6) для минимального сопротивления качению.

Двигатель: снизили степень сжатия, отполировали каналы, использовали специальные форсунки и менее вязкое масло.

Навесное оборудование: вакуумный насос тормозной системы сделали электрическим, чтобы не отбирать мощность у мотора.

К тому же заезд проводился практически в идеальных условиях со средней скоростью 60 км/ч. Как заявил в 2021 году Юрген Штокмар, бывший технический директор Audi, серийная версия была другой — тяжелее, комфортнее, мощнее и, увы, прожорливее.

© AUDI

Примечательно, что серийный Audi 100 TDI расходовал 5,7–6,0 л/100 км. И это было пусть не рекордным, но тоже замечательным результатом. Однако высокая цена (более 46 000 марок) сделали эту модель редкой и эксклюзивной. Её тираж составил всего 2 891 экземпляр.

Эволюция экономии: от экстремальных прототипов к серийным автомобилям

Audi не была одинока в своих поисках. Идея довести расход до минимума позже воплотилась в реальные, хотя и нишевые, серийные модели.

Volkswagen с моделями Lupo 3L и Audi A2 1.2 TDI добился расхода в 2,99 л/100 км. Апогеем стал концепт Volkswagen XL1 (2011 г.) с расходом 0,89 л/100 км, но его цена в 111 000 евро говорила сама за себя.

© Škoda

Рекорд Skoda Superb 2025 года продолжает эту эволюцию. Вместе с тем он не использует запредельные технологии, а доказывает, что современные серийные автомобили в умелых руках уже способны на феноменальную экономию.

Более того, как демонстрируют тесты, даже бензиновые гибриды вроде Peugeot 208 могут показывать результаты ниже 4 л/100 км. Так, в 2024 году Toyota Prius пятого поколения в ходе испытаний в США продемонстрировала самый низкий расход топлива среди серийных гибридных автомобилей. Был зафиксирован результат в 2,53 л/100 км (93,158 мили на одном галлоне), который оказался значительно ниже паспортного показателя — 4,13 л/100 км (57 миль на галлоне по американской методике EPA).

© Toyota

Вывод: рекорды вдохновляют, а серия — компромисс

Сравнение рекордов Audi 1989 года и Skoda 2025 года прекрасно иллюстрирует вечный принцип автопрома. Рекорды — это демонстрация возможностей. Они вдохновляют инженеров и показывают вектор развития.

Но путь к массовому потребителю всегда лежит через компромисс между стоимостью, комфортом, безопасностью и динамикой. Сегодня мы видим, что этот компромисс смещается. То, что вчера было возможно лишь на специально подготовленном прототипе, сегодня достижимо на серийном автомобиле с помощью интеллектуальных технологий и эффективной трансмиссии. И в этом — главный прогресс.