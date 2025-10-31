По следам Чайковского: путешествие в старинный городок на Питерском тракте

Пожалуй, не сильно ошибусь, если скажу, что многие знают о существовании подмосковного Клина лишь благодаря одноимённой марке пенного напитка. Однако в самом Клину вы не обнаружите практически ничего, что сообщало бы о присутствии тут крупного пивоваренного производства — ни рекламы, ни фирменного магазина. Зато этот небольшой городок пропитан памятью о великом композиторе — Петре Ильиче Чайковском. Дух Клина сосредоточен на бессмертной музыке и культуре, а не на бренном и гастрономическом.

© Yulia_B/Shutterstock

Как доехать

Подмосковный город Клин расположен в 70 километрах от МКАД. Добраться до него можно на пригородной электричке с Ленинградского вокзала, либо на машине — по шоссе М-10 «Россия» или по платной трассе М-11 «Нева». По бесплатной М-10 дорога занимает от полутора (при свободном трафике) до трёх часов (если вас угораздит выехать в часы пик или, например, летним субботним утром вместе с потоком дачников).

© Алексей Батушенко

Платная трасса М-11 в этом смысле более предсказуема. Путь по ней от Москвы до Клина занимает чуть более одного часа. Заплатить за это удовольствие придётся в районе полутора тысяч рублей — в зависимости от дня недели и времени суток. Дешевле всего будет проскочить по «платнику» ночью, до 6 утра. Но на такой экстрим мы не пошли. Мы же всё-таки отдыхать в Клин едем, а не бороться с сонливостью за рулём.

На чём лучше ехать

Надо признать, машина, с которой мы отправилась в поездку, не даёт спать или скучать за рулём. Было решено совместить поездку со знакомством с GAC GS3. Автомобиль заранее забронировали в «СитиДрайве» по суточному тарифу. Специалист от сервиса пригнал прямо к дому — удобно.

Вообще, благодаря каршерингу отправиться в автопутешествие может и человек, у которого нет собственной машины. Или он, как и мы, хочет подобным образом протестировать приглянувшуюся модель перед покупкой.

© Алексей Батушенко

GAC GS3 со 170-сильным мотором и семиступенчатым роботом нас порадовал. Если собираетесь в поездку небольшой компанией до трёх человек, то небольшой кроссовер будет вполне удобен. Бодрая машина: динамична как на трассе, так и в городе.

Старинные корни

Существует версия, что город Клин возник на месте древнего поселения голяди — племени балтского происхождения. Примерно в Х–XII веках он служил чем-то вроде укреплённой пограничной фактории новгородских славян. Деревянная крепостица располагалась на крутом холме, с трёх сторон окружённом излучиной реки Сестры. По ней проходил торговый маршрут из Великого Новгорода на Москву и далее к Волге.

Позднее через Клин пролёг тракт из Петербурга в Москву.

Клину хорошенько доставалось практически каждый раз, когда русскую землю настигали крупные войны и внутренние раздоры. Однако благодаря своему удачному местоположению на перекрёстке торговых путей, Клин постоянно восстанавливался, оставаясь оживлённым купеческим городком с бойкой торговлей на главной площади — она называется сейчас Советской.

© Алексей Батушенко

Позднее через Клин пролёг тракт из Петербурга в Москву.

Клину хорошенько доставалось практически каждый раз, когда русскую землю настигали крупные войны и внутренние раздоры. Однако благодаря своему удачному местоположению на перекрёстке торговых путей, Клин постоянно восстанавливался, оставаясь оживлённым купеческим городком с бойкой торговлей на главной площади — она называется сейчас Советской.

Бойкое место

В историческом центре Клина издревле располагались деревянные торговые ряды. В 1885 году сильнейший пожар уничтожил их вместе с большей частью построек города. На смену им местные купцы к 1887 году в складчину возвели каменные Торговые ряды — из красного кирпича, в так называемом псевдорусском стиле. На первых этажах шла активная торговля мануфактурой, хлебом, бакалеей и прочими товарами. На вторых этажах лавок размещались купеческие конторы.

© Алексей Батушенко

В начале 2000-х ряды подверглись реконструкции, методы которой вызвали массу нареканий со стороны местных краеведов. О «тех самых» аутентичных торговых рядах теперь напоминает, пожалуй, лишь большая кованая железная дверь 1886 года с именем клинского кузнеца — она установлена на одном из строений рядов.

© Алексей Батушенко

Где перекусить

В Торговых рядах и сейчас размещаются торговые точки — включая магазинчики сотовой связи, салон красоты, точки общепита и прочие подобные заведения. Сейчас это, по сути, просто небольшой торговый центр, состоящий из группы невысоких кирпичных строений.

К слову сказать, Клин вряд ли можно назвать местом, заслуживающим серьёзного внимания с точки зрения гастрономического туризма. В городе имеется стандартный набор пиццерий, бургерных, суши-баров, шашлычных ресторанов и прочего типичного общепита. Однако пару местных заведений, куда стоит специально заглянуть, назвать всё-таки стоит.

© Алексей Батушенко

Одно из них — ресторан «Завтрак. Обед. Ужин.», разместившийся в одной из построек Торговых рядов. Небольшое, лаконично оформленное помещение. В меню присутствуют горячие и холодные блюда, а также закуски русской, европейской и восточной кухни. Изысканной кулинарии тут не обнаружите. Но если хотите по-настоящему вкусно и сытно поесть — вам сюда.

Лицо города

«За спиной» торговых рядов расположен небольшой сквер. Если не знать о его существовании, можно легко пройти мимо, не обратив внимания. Между тем в нём располагаются сразу два памятника. Первый — в честь 700-летия Клина, установленный в 2017 году. Второй — композитору Петру Ильичу Чайковскому, много лет прожившему в Клину. Его установили в 1995 году. Он выполнен в виде фигуры композитора в полный рост. За спиной бронзового маэстро располагается другая достопримечательность центральной площади Клина — храмовый комплекс на Советской площади.

© Алексей Батушенко

Троицкий собор храмового комплекса в центре Клина возвели в 1836 году на средства местных купцов. Помимо него в комплекс входит церковь Воскресения, построенная в самом начале 18 века, здание церковно-приходской школы при ней и трёхъярусная шатровая колокольня, возвышающаяся между собором и церковью. Она датируется 1796 годом.

© Алексей Батушенко

Московский тракт (теперь это улица Чайковского) практически упирался в площадь перед собором, огибал её и Торговые ряды слева и затем уходил дальше в сторону Санкт-Петербурга. Церковный комплекс на площади действующий, в нём идут службы. В советский период его здания использовались под разные хозяйственные нужды. В колокольне, например, была устроена водокачка.

© Алексей Батушенко

Старое место

После осмотра Советской площади (до 1917-го она называлась не менее «креативно» — Соборная) есть смысл пройти от неё метров 400-500 по улице Папивина и свернуть там вправо в неприметный Крестьянский проезд. В его конце находится небольшая, но при этом самая древняя архитектурная достопримечательность Клина — Успенская церковь. Считается, что эта каменная церковь была заложена в 1572 году в память об убитых опричниками жителях города. А до того, с середины 14 века, на её месте стоял деревянный храм.

© Алексей Батушенко

На территории этой небольшой церкви установлен обелиск с именами всех священников, служивших в ней. Среди них был и Николай Бруни — лётчик времён Первой Мировой войны, вступивший затем в Красную Армию. После ранения стал священником. В середине 1920-х он служил в Успенской церкви, затем отказался от сана и начал карьеру авиаконструктора, став в итоге профессором Московского авиационного института. В 1935-м был репрессирован и в конце концов расстрелян в лагере за религиозные разговоры с другими заключёнными.

© Алексей Батушенко

Сестра-река

Познакомившись с Успенской церковью, имеет смысл вернуться на Советскую площадь и двинуться от неё в другом направлении. Дело в том, что всего в квартале от рядов протекает река Сестра. К ней можно попасть, пройдя сотню метров по улице Чайковского, примыкающей к Советской площади. О том, что некогда тут проходил Московский тракт, свидетельствует памятный столб, установленный на углу улицы Чайковского и площади.

© Алексей Батушенко

Параллельно автомобильному мосту улицы Чайковского, через Сестру переброшен пешеходный мостик. Рядом с которым на правом берегу речки обустроен небольшой, но симпатичный комплекс прогулочных мостков с беседкой. Под пешеходным мостиком имеется живописный водопад высотой около полутора метров. Фактически это слив небольшой плотины, подпирающей течение Сестры. Мы побывали в Клину осенью, в не самую яркую погоду, но даже в это время здесь симпатично и очень уютно.

© Алексей Батушенко

Ближе к искусству

Если продолжить движение по улице Чайковского в сторону Москвы, примерно через 800 метров по правую руку начнётся Сквер Чайковского. Так на некоторых картах отмечена территория «Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского».

В деревянном доме, расположенном там, композитор поселился в мае 1892 года. А до того момента, начиная с 1885 года, он жил в других арендуемых им небольших усадьбах в ближайших окрестностях старого Клина.

© Алексей Батушенко

Клинский период жизни композитора — до самой его смерти от холеры в 1893 году — принес миру такие шедевры как музыка к балетам «Спящая красавица» и «Щелкунчик», операм «Чародейка» и «Иоланта», а также Пятую, Шестую и Патетическую симфонии и ряд других произведений.

В 1897 году в этом особнячке был основан дом-музей П.И. Чайковского — одно из первых в России музейных заведений такого рода. Сейчас на территории музея-заповедника, помимо дома композитора, расположен ещё и большой Концертный зал им. П.И. Чайковского.

© Алексей Батушенко

Примерно в 700 метрах по прямой от дома-музея Чайковского, за Ленинградским шоссе, находится «Усадьба Демьяново». Это бывшее владение русского философа и известного в своё время юриста Владимира Танеева. Его брат, композитор Сергей Танеев, был учеником Чайковского. Последний прикипел душой к Клину и окрестностям, посетив однажды Демьяново.

В усадьбе в разное время гостили поэты Александр Сергеевич Пушкин, Григорий Державин, Пётр Вяземский, а также писатели Сергей Аксаков и Татьяна Пассек. Здесь работали художник Аполлинарий Васнецов и русский учёный-естествоиспытатель Климент Тимирязев. В послереволюционный период на территории усадьбы размещались инженерная дружина, тюрьма, ветеринарный пункт, отряд милиции и даже туберкулёзный диспансер. В 1991 году «Усадьба Демьяново» стала частью музея-заповедника Чайковского.

© Алексей Батушенко

На данный момент на территории Демьяновского парка функционирует лишь церковь Успения Божией Матери с небольшим кладбищем при ней. От бывшего главного здания усадьбы осталась лишь двухэтажная кирпичная «коробка» без крыши и перекрытий. А также зимний домик, находящийся в аварийном состоянии. Поблизости от них в зарослях деревьев прячутся остовы кирпичных стен других построек усадьбы.

«Музыкальный» обед и музей Гайдара

Нагуляв аппетит от прогулок по архитектурно-культурным достопримечательностям Клина, имеет смысл вернуться на Советскую площадь и пообедать, например, в «Гранд-кафе Чайковский». Никакое это не кафе, на самом деле, а маленький ресторанчик с уютным внутренним убранством и меню с блюдами преимущественно европейской кухни. Фишка интерьера — пианино у одной из стен заведения. Фишка меню — «сезонные» коктейли.

© Алексей Батушенко

Подкрепившись, можно отправиться в мемориальный дом-музей писателя Аркадия Гайдара, расположенный на улице его имени. Здесь он снимал комнату с 1938 по 1941 год. В этом маленьком деревянном строении, окружённом теперь жилыми многоэтажками, писатель создал такие произведения как «Тимур и его команда», «Чук и Гек», «Судьба барабанщика» и «Комендант снежной крепости».

© Алексей Батушенко

«Игрушечный замок»

Совсем недалеко от музея Гайдара, на Старо-Ямской улице, находится Музей ёлочной игрушки «Клинское подворье». Это филиал расположенной в Клину фабрики ёлочных украшений «Ёлочка». Музей — отличное место для посещения с ребёнком.

© Алексей Батушенко

Помимо экскурсий по экспозиции, посвящённой истории ёлочной игрушки, музей предлагает театрализованные экскурсии для детей, представления и мастер-классы, а также прочие активности подобного рода. Электронные билеты продаются на сайте музея. Начиная с ноября месяца и на протяжении зимы музей и сувенирный магазин при нём работают без выходных.

© Агентство «Москва»

Прощание с Клином

Завершить приятный день в Клину можно в городском парке, протянувшемся вдоль запруженной реки Сестры. Попасть туда проще всего с улицы Мира, идущей параллельно реке — от Ленинградского шоссе до улицы Победы. Отдыхать в этом благоустроенном и хорошо освещённом уголке природы можно на одной из многочисленных лавочек, кресел или лежаков поблизости от воды. А можно разместиться с чашечкой кофе высоко над рекой — на одной из веранд кафе «Гастропорт у Сестры».

© Алексей Батушенко

Перед отъездом, чтобы не скучно было по пути домой, рекомендуем заскочить в пекарню «Хлеб и соль» на улице Гагарина и запастись вкусной выпечкой — там её делают на отлично!

Посещение Клина оставляет двойственное впечатление. Здесь ты ощущаешь, что под твоими ногами лежит сама история русской земли — во многом печальная и трагичная. Но при этом видно, что Клину не удалось сохранить многие исторические артефакты. В отличие, например, от городов «Золотого кольца».

© Алексей Батушенко

Кажется, что самое главное у Клина, — способность после любой напасти (пожара, войны и т.д.) каждый раз собираться с силами и начинать жить и развиваться дальше, пытаясь сохранить уцелевшее и создавая новое.