Одни за век: уникальные гонщик и команда, покорившие «Тройную корону автоспорта»

В автомобильных гонках помимо официальных титулов и наград существуют неофициальные достижения, которые по степени своей престижности могут посоперничать с победами в чемпионатах мира. Самая крутая неофициальная «ачивка» — «Тройная корона автоспорта», которая за почти век её существования покорилась… только одному гонщику и лишь одной команде!

© Bernard Cahier/Getty Images

Как и многое в гонках, формат «тройной короны» пришёл в автоспорт из мира скачек. Сначала в середине XIX века появилась «Тройная корона чистокровных лошадей» — серия скачек, где, как правило, принимали участие лошади-трёхлетки. Победа в них была наивысшим достижением для скакунов и их наездников.

В эту серию входили скачки «2 000 гиней» на дистанцию 1 миля (1 609 метров) на ипподроме Ньюмаркет в графстве Саффолк, «Дерби» (этот термин позже также появился в других видах спорта) на дистанцию ​​1 миля 4 фарлонга и 10 ярдов (2 423 метра) на ипподроме Эпсом-Даунс в графстве Суррей и «Сент-Леджер» на дистанцию ​​1 миля 6 фарлонгов и 132 ярда (2 937 метров) на ипподроме Таун-Мур в графстве Йоркшир. Когда железный конь пришёл на смену крестьянской лошадке, в гонках тоже появилась своя «тройная корона».

Изначально «Тройной короной» автоспорта считались победы в гонках «500 миль Индианаполиса» (впервые прошла в 1911 году) и «24 часа Ле-Мана» (проводятся с 1923 года), а также завоёванный в личном зачёте титул в Формуле 1, которая существует с 1950 года.

Позже формула была чуть скорректирована — для завоевания «Тройной короны автоспорта» уже не обязательно было становиться чемпионом Формулы 1, но необходимо было выиграть проходящий с 1929 года Гран-при Монако.

Но независимо от формата на статистику это не влияет: единственным в истории гонщиком, покорившим все эти высоты, был и остаётся британец Грэм Хилл, а единственной командой — британская McLaren.

«Мистер Монако»

Карьера Грэма Хилла в гонках развивалась крайне интересно. Уроженец Лондона изучал инженерное дело, служил в Королевском флоте и был членом Лондонского гребного клуба с 1952 по 1954 год, приняв участие в двадцати финалах.

© Paul-Henri Cahier/Getty Images

В 25 лет Грэм решил переключиться на автоспорт, начав с Формулы 3, а потом и перейдя в Формулу 1. Причём в чемпионате мира он дебютировал в качестве механика Lotus, а только потом получил контракт пилота. В итоге Хилл даже стал руководителем команды, попробовав себя фактически во всех возможных амплуа в гонках. А сын Хилла, Дэймон, в 1996 году выиграл титул в Формуле 1, что сделало Грэма и Дэймона первыми в истории серии отцом и сыном, ставшими чемпионами мира.

В 1962 году Хилл-старший завоевал свой первый титул в Формуле 1 в составе команды Owen Racing Organisation. Он стал первым и единственным в истории для болидов British Racing Motors (BRM). В сезоне-1968 Грэм во второй раз стал сильнейшим в Формуле 1, но уже в составе Team Lotus. В своё время британец был рекордсменом по количеству побед в Гран-при Монако, где он становился сильнейшим в 1963, 1964, 1965, 1968 и 1969 годах, заслужив прозвище «Мистер Монако».

© Bernard Cahier/Getty Images

Но этим успехи Грэма Хилла не ограничивались. Это в наши дни пилоты скованы рамками контрактов и выступают в одной гоночной серии. А на заре автоспорта любой гонщик был волен выступать везде, где пожелает. И талантливые спортсмены активно этим пользовались. Британец побеждал в кузовном первенстве BTCC, выиграл гонку «Тарга Флорио», а также активно участвовал в состязаниях спортпрототипов. Кроме того, Хилл стал частью «британского вторжения» в США — периода в истории автоспорта, когда гонщики и команды из Великобритании участвовали в заокеанских гонках и делали это не без успеха.

В 1966 году Хилл с первой попытки выиграл «500 миль Индианаполиса» на болиде Lola-Ford. В составе команды Mecom Racing Team он стал первым с 1927 года гонщиком-дебютантом, покорившим культовую гонку.

К концу своей карьеры в Формуле 1 Грэм присоединился к команде Equipe Matra-Simca Shell и в 1972 году в экипаже с французом Анри Пескароло выиграл «24 часа Ле-Мана» в общем зачёте. Этот успех закончил формирование «Тройной короны автоспорта», причём в любой её вариации — Грэм Хилл выиграл «Инди 500», «24 часа Ле-Мана», Гран-при Монако и чемпионат мира Формулы 1 в личном зачёте. И до сих пор достижение британца остаётся уникальным — никому не удалось повторить этот подвиг.

© National Motor Museum/Heritage Images/Getty Images

Среди современных пилотов канадец Жак Вильнёв и колумбиец Хуан-Пабло Монтойя выигрывали некоторые из необходимых для «ачивки» гонок: Вильнёв, например, покорил «Инди 500» в 1995 и 1997 годах, а Монтойя — «Инди 500» 2000 года и Гран-при Монако 2003 года.

Фернандо Алонсо же — единственный действующий гонщик, выигравший два из трёх состязаний в обеих версиях короны: «24 часа Ле-Мана» 2018 и 2019 годов, чемпионаты мира в Формуле 1 2005 и 2006 годов, а также Гран-при Монако 2006 и 2007 годов, но вот «Инди 500», несмотря на несколько попыток, испанцу пока так и не покорилась.

Вильнёв дважды выступал в Ле-Мане за команду Peugeot в 2007 и 2008 годах, но Жак стал только вторым. Монтойя участвовал в Ле-Мане в 2018, 2020 и 2021 годах, но только в классе LMP2, что не позволяло одержать победу в общем зачёте и покорить важную для Хуан-Пабло высоту. Фернандо Алонсо, в свою очередь, участвовал в гонке «Инди 500» в 2017, 2019 и 2020 годах, но не поднялся в итоге выше 21-й позиции.

© Jared C. Tilton/Getty Images

Команда-легенда

Среди автопроизводителей и гоночных команд ситуация с «Тройной короной автоспорта» тоже непростая. Mercedes-Benz покорил эту высоту как производитель шасси и как производитель двигателей, Ford — как создатель моторов, а вот McLaren стал победителем во всех трёх культовых гонках именно как гоночная команда.

«Инди 500» британский коллектив впервые покорил в 1972 году, когда за рулём McLaren M16 победил американец Марк Донохью. Затем в 1974-м и 1976-м «500 миль Индианаполиса» для McLaren выигрывал американец Джонни Резерфорд. Что касается Формулы 1, то Гран-при Монако пилоты McLaren выигрывали 16 раз! Первым для команды победителем в 1984 году стал француз Ален Прост на McLaren MP4/2, а затем он же становился сильнейшим в 1985–86 и 1988 годах.

© GP Library/Universal Images Group via Getty Images

Потом гонку в средиземноморском княжестве выигрывали бразилец Айртон Сенна (1989–1993 годы), финн Мика Хаккинен (1998), шотландец Дэвид Култхард (2000 и 2002), финн Кими Райкконен (2005), испанец Фернандо Алонсо (2007), британцы Льюис Хэмилтон (2008) и Ландо Норрис, победивший в сезоне-2025.

Что касается «24 часов Ле-Мана», то гонка 1995 года навсегда вошла в историю, причём не только благодаря победе McLaren F1 GTR с первой же попытки. Но ещё и потому, что машина категории GT смогла выиграть марафон в общем зачёте, опередив чистокровные прототипы топового на тот момент класса LM-WSC. На руку британскому спорткару сыграли технические проблемы у прототипов, а также дождь, ливший на протяжении 17 часов.

© соцсети

Эта победа в «24 часах Ле-Мана» стала первой для McLaren, первой для пилотов из Финляндии (Джей-Джей Лехто) и Японии (Масанори Секия), которые были напарниками француза Янника Дальма.

Что касается конкретной машины McLaren F1 GTR с шасси №01R, то суточный марафон стал для неё первой и последней гонкой в карьере — до старта на кольце «Сартэ» спорткар был тестовым мулом на заводе McLaren, ну а после победы вернулся в компанию уже в статусе музейного экспоната.

Чтобы подчеркнуть уровень этой модели надо отметить, что в 1995 году в топ-5 на финише суточной гонки оказались сразу четыре из семи стартовавших F1 GTR! Единственным не-McLaren в первой пятёрке той гонки оказался прототип Courage C34 французской команды Courage Competiton, который занял второе место.

© Pascal Rondeau/Getty Images

В 2023 году по случаю своего 60-летия британский автопроизводитель представил уникальный суперкар McLaren 750S 3-7-59 Theme, посвящённый победам в «Инди-500», Гран-при Монако и «24 часах Ле-Мана». В индекс модели заложили отсылку к культовым для марки автомобилям — McLaren M16D с номером «3» Джонни Резерфорда, McLaren MP4/2 с номером «7» Алена Проста и McLaren F1 GTR с номером «59» Джей-Джея Лехто, Масанори Секии и Янника Дальма.

От каждой из машин взяли элементы гоночной ливреи, которые совместили в уникальном оформлении современного дорожного спорткара. По всей машине раскидано множество «пасхалок», отсылающих к «Тройной короне автоспорта». Главная из них — подлинный фрагмент болида Формулы 1 в специальной «витрине» в монококе в торце двери водителя.

© McLaren

С учётом того, что в 2027 году McLaren с заводской командой вернётся в гонки на выносливость с новым гиперкаром, то у коллектива будет возможность побороться за свою вторую победу в «24 часах Ле-Мана». И надо держать в уме, что британский коллектив продолжает выступать в Формуле 1 и IndyCar. Так что McLaren поставил сам себе амбициозную задачу — выиграть все гонки «Тройной короны автоспорта» в течение одного сезона! Получится или нет — узнаем совсем скоро.