Когда семья важнее титулов: история успеха Нико Росберга

Попасть в Формулу 1 мечтает каждый мальчишка, начинающий свою карьеру в автоспорте. А оказавшись в чемпионате мира, спортсмен будет изо всех сил держаться за место. Трудно себе представить человека, который по своей воле откажется от контракта с чемпионской командой Формулы 1, имея на руках соглашение. Но именно на такой шаг пошёл Нико Росберг, который объявил о завершении карьеры в автоспорте будучи на пике: ровно через пять дней после завоевания титула чемпиона мира.

© Mercedes-AMG Petronas F1 Team © IStock

Будущее мальчика, который родился в семье немецкой переводчицы Гезине Гляйцманн-Денгель и финского гонщика Кеке Росберга, было предопределено. Его отец, выступая за команду TAG Williams Team, в 1982 году стал чемпионом мира. Так что спортивная карьера сына была практически неминуема. Поскольку его отец — финн, а мать — немка, Росберг получил двойное гражданство и в гонках дебютировал с финской гоночной лицензией, а затем получил немецкую, справедливо предположив, что выступления под флагом знаменитой автомобильной державы помогут в поиске спонсоров.

© imago sportfotodienst/www.globallookpress.com

Нико Росберг с отцом, 2002 год

Жизнь Нико шла между Ниццей и Монако, так что образование финско-немецкий гонщик получил как в Международной школе Ниццы, так и в Международной школе Монако. Родители активно поощряли сына заниматься не только спортом, но и наукой, в частности языками. Росберг в детстве выучил английский, французский, немецкий, итальянский и испанский языки, но не финский и шведский, на которых говорил отец. По мнению Кеке, внимание стоило уделять не родным для него языкам, а тем, которые пригодятся в будущей карьере.

Картинг и младшие серии

В четыре года Нико впервые оказался за рулём карта. А решение стать гонщиком мальчик принял в шесть лет, после того, как увидел участие отца в гонках DTM в 1995 году. Он твёрдо нацелился дойти в своей карьере до Формулы 1. Родители, конечно же, согласились поддержать его начинания при условии, что он будет хорошо учиться в школе.

Соревновательный настрой Росберга и его ранние достижения в картинге помогли ему улучшить свои водительские навыки и убедить отца стать его менеджером, чтобы использовать опыт и связи для построения карьеры.

© Sutton Motorsports/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Добившись успехов в картинге, Нико доказал, что у него есть талант гонщика, а потом перешёл в моносерию Formula BMW. В свой первый же сезон в ней он стал чемпионом. Наградой для Росберга стали тесты за рулём болида Формулы 1 — в 2002 году 17-летний спортсмен сел за руль Williams FW24 на трассе в Испании. На долгие годы он стал самым молодым человеком, когда-либо управлявшим машиной Формулы 1.

Затем последовали выступления в Formula 3 Euro Series, тесты в Formula 3000 и очередные заезды в Формуле 1. В конце 2004 года для Нико настал момент выбора — в межсезонье Росберг прошёл собеседование для поступления в Имперский колледж Лондона, но в итоге решил отказаться от получения образования и сосредоточиться на гонках, поскольку обучение в университете не позволило бы продолжать автоспортивную карьеру.

Напарник Шумахера

В 2005 году Нико стал первым в истории чемпионом новой молодёжной моносерии GP2 Series, совмещая участие в этом первенстве с работой тест-пилотом Williams в Формуле 1. Уверенная победа в младшей серии открыла Росбергу путь в главный гоночный турнир мира. Фрэнк Уильямс выбрал его за мастерство пилотирования, знание технологий Формулы 1 и умение чётко доносить информацию до инженеров.

Молодой гонщик хорошо зарекомендовал себя и уже в 2007 году McLaren был готов выкупить контракт Росберга у Williams, чтобы заменить им покидающего команду двукратного чемпиона Фернандо Алонсо. Впрочем, сделка не состоялась. В итоге Росберг остался с Williams до конца 2009 года, а затем присоединился к возрождённой заводской команде Mercedes-Benz.

© Sutton Motorsports/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Нико Росберг и Михаэль Шумахер на презентации команды Mercedes Benz Formula One, 2010 год

В сезоне 2010 года Нико стал напарником семикратного чемпиона Формулы 1 Михаэля Шумахера, после того как легендарный немец объявил о своём возвращении в гонки. Молодой пилот не затерялся на фоне опытного партнёра по команде и даже регулярно опережал его, зарекомендовав себя как быстрого и стабильного гонщика. В 2011 году появились слухи о возможном переходе Росберга в Ferrari, но спортсмен сохранил верность Mercedes-Benz и в 2012-м одержал свою первую победу в Формуле 1, выиграв Гран-при Китая.

Противостояние с Хэмилтоном

В сезоне-2013 напарником Нико в Mercedes-Benz стал британец Льюис Хэмилтон. Росберг был знаком с ним ещё со времён картинга, где они выступали в одной команде, а затем практически параллельно шли по ступеням своей гоночной карьеры. Правда, к 2013 году Хэмилтон уже был чемпионом Формулы 1 и многократным победителем Гран-при, а у Росберга в активе была только одна победа в серии. Несмотря на это, команда предоставила обоим пилотам равный статус и возможность в очной борьбе на трассе решить, кто из них окажется победителем.

© Mercedes-AMG Petronas F1 Team

После вступления в силу в 2014 году нового технического регламента команда Mercedes-AMG стала лидером Формулы 1, справившись с разработкой новой гибридной силовой установки лучше своих соперников. Внезапно для самих себя Нико и Льюис в том сезоне оказались основными претендентами на титул и в плотной борьбе взял верх британец.

В сезоне 2015 года Нико навязал своему напарнику ещё более острое сражение, но в итоге вновь уступил чемпионство. Соперничество оказалось очень напряжённым, битвы на трассе сопровождались конфликтами за её пределами, так что о былых тёплых отношениях речи уже не шло.

Противостояние достигло пика в 2016-м. Накануне нового сезона Росберг перестал читать новости и улучшал свой сон с врачом, специализирующимся на смене часовых поясов. Нико изменил свои гоночные перчатки, чтобы за счёт их новой конструкции лучше управлять рулём и лепестками коробки передач и сцепления ради более эффективных стартов. Он также удалил почти всю краску со своего шлема, чтобы сделать его на 80 г легче, а также нанял психолога, чтобы повысить свою агрессию на трассе. Росберг проводил практически всё своё свободное время на картинговых трассах, чтобы поддерживать боевую форму.

© Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Кроме того, гонщик на пять месяцев отказался от соцсетей, сосредоточившись на изучении философии и медитациях, чтобы сохранять спокойствие. Он также начал ещё плотнее работать с инженерами в штаб-квартире команды в британском Брэкли, чтобы лучше понимать машину. Позже сам Нико признавал, что он был уверен в наличии конкурентоспособной машины и таким образом хотел поддерживать свою форму, чтобы регулярно побеждать Льюиса Хэмилтона.

Чемпионство и уход на пике формы

В начале сезоне у британца были проблемы с надёжностью автомобиля, что позволило Нико получить определённую фору. Затем на Гран-при Испании случилось столкновение напарников на старте гонки, после чего Хэмилтон за следующие восемь гонок отобрал лидерство в чемпионате у Росберга на фоне его неудовлетворительных результатов.

Во время летнего перерыва между гонками неисполнительный председатель Mercedes-AMG Ники Лауда специально приехал к Нико домой на Ибицу, чтобы помочь Росбергу восстановить уверенность в себе.

Нико изменил свою диету, чтобы удалить из организма сахар и отказался от алкоголя. Росберг также отказался от любимой езды на велосипеде, скинув один килограмм мышечной массы на обеих ногах. Жертвы дали свои плоды — победы в Бельгии, Сингапуре и Японии, а также три финиша подряд на второй позиции позволили пилоту приехать на заключительный этап сезона лидером чемпионата, опережающим Хэмилтона на 12 очков.

© Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Гран-при Абу-Даби Нико достаточно было завершить третьим даже при победе Льюиса, чтобы впервые в карьере стать чемпионом мира. Британец выиграл тот заезд, однако на протяжении всей гонки он активно сдерживал своего напарника, подставляя того под атаки соперников позади. Но Нико не дрогнул — второе место в Гран-при принесло Росбергу титул Формулы 1. Он стал вторым в истории сыном бывшего чемпиона мира, выигравшим титул с тех пор, как британец Дэймон Хилл повторил успех своего отца Грэма Хилла в 1996 году.

К тому моменту Нико уже подписал с Mercedes-AMG новый двухлетний контракт. Но всего через пять дней после завоевания своего титула сделал сенсационное заявление. Росберг неожиданно для всех объявил о немедленном завершении своей гоночной карьеры.

© Carsten Koall/dpa/www.globallookpress.com

Нико Росберг на церемонии вручения премии Акселя Шпрингера, сентябрь 2025 года

Об уходе из автоспорта пилот объявил на церемонии вручения наград FIA по итогам сезона. Росберг стал вторым после Алена Проста действующим чемпионом, который ушёл из Формулы 1. Француз поступил аналогичным образом в 1993 году. Своё решение Нико объяснил желанием проводить больше времени с семьей после того, как достиг пика своей карьеры.

После ухода из гонок Росберг реализовал свою любовь к инженерному делу и инновациям, став эко-предпринимателем, инвестируя в позитивные изменения окружающей среды и общества. Нико вкладывался и продолжает вкладываться в связанные с электромобилями и защитой окружающей среды проекты, используя свой статус знаменитости для продвижения этих инициатив.

© Federico Basile/Ipa Sport/Ipa/www.globallookpress.com

Кроме того, он взялся за поддержку молодых пилотов, завёл видеоблог и даже работал телекомментатором Формулы 1. Но все предложения о возвращении за руль чемпион мира неизменно отклонял. По меркам современного автоспорта, в котором пилоты до последнего держатся за своё место в Формуле 1, а после ухода из этой серии участвуют в других гонках, это редкость. И нерядовой пример того, как можно воплотить свою мечту в реальность, а потом наслаждаться тихой жизнью в кругу семьи.