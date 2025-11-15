Раскрыты секреты, которые помогали побеждать в гонках Формулы-1

Сезон 2023 года в историю Формулы 1 войдёт как чемпионат под знаком тотального доминирования Red Bull Racing. Австрийский коллектив выиграл 21 из 22 прошедших гонок и, помимо выигрыша двух титулов в личном и командном зачёте, переписал на себя несколько рекордов чемпионата мира. И всё благодаря болиду RB19.

© Mark Thompson/Getty Images

Уже в 2022 году, когда Red Bull по ходу сезона упустил всего пять побед, стало ясно: Макс Ферстаппен долго не задержится в статусе двукратного чемпиона Формулы 1. Болид RB18 оказался весьма успешным почти на всех типах трасс. Так что в руках голландского юниора и его напарника мексиканца Серхио Переса оказался инструмент для ковки побед.

Выигранные гонки обеспечили австрийской команде первый для неё с 2013 года Кубок конструкторов. А та машина стала фундаментом для будущего успеха, равного которому в чемпионате мира не было с 1988 года.

Рекордсмен McLaren Honda

В 1988 году команда McLaren заручилась поддержкой Honda, которая стал поставщиком силовых агрегатов. Японский 1,5-литровый турбомотор V6 был одним из самых мощных в Формуле 1 той эпохи.

Но сезон 1988-го был переходным перед окончательным отказом от наддувных двигателей в пользу атмосферных силовых установок в 1989 году. Регламент всё ещё давал определённое преимущество безнаддувным двигателям, но McLaren это не испугало. Команда, получив новый мощный мотор, сделала ставку на сезон и стала одной из немногих, кто подготовил для чемпионата 1988 года полностью новый болид.

© McLaren

Отличительной чертой спроектированного американским конструктором Стивом Николсом болида McLaren MP4/4 стали его относительно компактные габариты. Для соответствия машины требованиям безопасности инженеры были вынуждены сделать для гонщиков кокпит, в котором они занимали практически полулежачее положение.

Болид весом всего 540 кг, оснащённый 685-сильным турбомотором Honda RA168E в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач, весь сезон провёл фактически без обновлений. Но они ему и не были нужны. Британская команда даже не предполагала, что у неё получится практически идеальный спортивный снаряд.

В итоге 1988 год стал для McLaren лёгкой прогулкой в Формуле 1. Команда одержала 15 побед в 16 гонках сезона, включая десять победных дублей. Болид принёс команде 15 выигранных квалификаций, включая рекордные 13 поулов бразильца Айртоны Сенны. А вместе с напарником французом Аленом Простом дуэт записал на свой счёт 10 быстрейших кругов по ходу сезона.

Единственной гонкой, где MP4/4 не удалось победить, стал Гран-при Италии. Этот этап остался за Ferrari и австрийцем Герхардом Бергером за рулём F1/87/88C, который одержал эмоциональную победу для Скудерии и тифози всего через месяц после смерти Энцо Феррари на домашней для компании трассе. К слову, именно Бергер стал единственным пилотом не из McLaren, кто смог выиграть квалификацию в том сезоне — Герхард завоевал поул-позицию на Гран-при Великобритании.

© McLaren

Команда McLaren выиграла Кубок конструкторов, набрав примерно втрое больше очков, чем занявшая второе место Ferrari. Болид MP4/4 сохранил за собой рекорд по самому высокому проценту кругов лидирования в одном сезоне — гонщики возглавляли пелотон на протяжении 97,3% дистанции (1003 из 1031 круга в 1988 году). Это достижение остаётся непревзойдённым и по сей день.

А вот второй рекорд, по самому высокому проценту побед в сезоне, пал в 2023 году. В 1988 году McLaren выиграла 93,8% всех гонок, а спустя 35 лет он перешёл к Red Bull Racing и её машине RB19. Современный болид, также оснащённый турбированным двигателем Honda V6, выиграл 95,45% всех гонок и, подобно McLaren MP4/4, за весь год отдал соперникам только одну победу. И вновь это была Scuderia Ferrari.

Секрет успеха Red Bull

Успех Red Bull в 2022 году означал, что при разработке RB19 команда могла сосредоточиться на эволюции машины RB18, а не на поиске революционных решений. Единственным существенным недостатком, по мнению Макса Ферстаппена, был вес машины.

В течение всего 2022 года голландец говорил о необходимости снижения массы RB18, поскольку его стиль вождения во многом строился на маневренности болида, который он мог буквально забрасывать в повороты. Все команды с трудом достигли лимита массы машин в 798 кг в 2022 году, но к сезону-2023 Red Bull удалось существенно снизить её.

© Mark Thompson/Getty Images

По словам руководителя команды Кристиана Хорнера, который признавал, что RB18 «немного тяжеловат», в RB19 за счёт оптимизации конструкции удалось снизить вес сразу на 20 кг. Для автоспорта — это колоссальная цифра.

Но и это было не единственное улучшение болида. Технический директор Red Bull Пьер Ваше и главный инженер Red Bull Пол Монаган отмечали, что удалось добиться оптимального поведения на малых скоростях, а также достичь баланса на трассах с сочетанием быстрых, среднескоростных и медленных поворотов.

В итоге у австрийского коллектива получилось создать максимально универсальный болид, который одинаково хорошо себя чувствовал на всех трассах в календаре Формулы 1.

© Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

И если соперники вынуждены были создавать новые машины к сезону 2023 года, то Red Bull внёс локальные изменения в свой успешный болид 2022-го. С инженерной точки зрения основное внимание было сосредоточено на задней части RB19, где система подвижного заднего антикрыла DRS в сочетании с основной плоскостью заднего антикрыла и диффузором обеспечила машине невероятную скорость на прямых.

Болид был ещё и надёжным — единственная техническая поломка случилась под финиш сезона в Саудовской Аравии, а два схода Серхио Переса в гонках были обусловлены собственными ошибками мексиканца.

© Mark Thompson/Getty Images

Для абсолютного большинства фанатов Формулы 1 создателем этого сверхрезультативного болида является легендарный инженер Эдриан Ньюи, который до 2024 года занимал пост главного конструктора австрийского коллектива. Но в самой команде отцами успешного RB19 называли руководителя отдела производительности Бена Уотерхауса, руководителя отдела аэродинамики Энрико Бальбо и главного конструктора Крейга Скиннера, которые вместе со своими подчинёнными смогли построить победоносный болид. Естественно, на заложенной Эдрианом Ньюи базе.

© Эдриан Ньюи и Крейг Скиннер; Фото: Jun QIAN/Alamy Live News/Legion-Media

Об уровне машины свидетельствуют и слова семикратного чемпиона Формулы 1 Льюиса Хэмилтона, который после Гран-при Абу-Даби отметил: «Red Bull выиграли гонку с преимуществом в 17 секунд на болиде, который они не модернизировали с августа или июля».

Фактически двумя обновлениями стали скорректированные боковые понтоны, внедрявшиеся сначала на Гран-при Азербайджана, а потом — на Гран-при Венгрии. Столь малое количество обновлений не помешало машине лидировать в 86,7% (1149 из 1325 кругов) дистанции сезона.

© Clive Mason - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

В 2023 году Oracle Red Bull Racing выиграла 21 из 22 прошедших Гран-при. Макс Ферстаппен одержал 19 побед, из которых 10 — подряд, побив рекорд немца Себастьяна Феттеля из девяти подряд выигранных гонок. Ещё две победы команде принёс Серхио Перес.

Пилоты австрийской команды 30 раз поднимались на подиум в гонках и 15 раз побеждали в квалификации. За рулём Red Bull Racing RB19 гонщики набрали 860 очков, что стало рекордом по количеству завоёванных баллов в течение сезона одной командой. Коллектив победил в Кубке конструкторов, набрав вдвое больше очков, чем ближайший преследователь — Mercedes-AMG Petronas F1 Team, набравший 409 очков.

Кристиан Хорнер, комментируя успехи своей команды, назвал RB19 «единорогом», намекая на то, что следующий столь доминирующий болид появится очень нескоро. И, похоже, что так и будет.