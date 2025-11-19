Куда поехать на выходные: интересный маршрут по трём очень разным городам

Праздничные выходные — идеальное время, чтобы открыть для себя не один, а сразу три разных города, каждый со своим характером и историей. Так родилась идея нашего небольшого автопутешествия по маршруту Кострома — Плёс — Иваново. Цель была проста: за три дня погрузиться в купеческий дух древней Костромы, вдохнуть воздух волжских пейзажей, вдохновлявших Левитана в Плёсе, и оценить суровую красоту конструктивизма в «русском Манчестере» — Иваново.

Спланировали маршрут при помощи сервиса 2ГИС, где в форме гида были собраны все ключевые достопримечательности трёх городов с описаниями, временем работы музеев и кафе. Гостиницу забронировали через сервис Отелло. Там большой выбор вариантов размещения, который к тому же сопровождается подробными описаниями, фотографиями номеров и отзывами предыдущих постояльцев.

Путешествовали мы на кроссовере Geely Monjaro. Достаточно мощный 238-сильный автомобиль с удобным управлением, просторным салоном и комфортабельной подвеской отлично показал себя в дальней поездке. Средний расход топлива составил 11 литров на 100 км, что для такого маршрута выглядело вполне приемлемо.

День первый. Кострома: встреча с купеческой стариной

Кострома находится в 340 километрах к северу от Москвы. Мы рассчитывали потратить на дорогу 4–4,5 часа, но из-за активного ремонта Ярославского шоссе — трассы М8 — на выезде из столицы путь занял почти 6 часов. До Костромы добрались лишь к четырём часам, когда уже начинало смеркаться. Однако вечерние огни лишь добавили городу очарования.

Нашу прогулку мы начали с самого сердца Костромы — Сусанинской площади. Местные жители называют ее «сковородкой»: с высоты она и правда похожа на этот предмет, а улицы, как лучи, расходятся в разные стороны.

По одной из версий, такой план застройки предложила сама императрица Екатерина II, бросив веер на карту. С площади мы полюбовались отреставрированными и красиво подсвеченными зданиями — настоящими символами города.

Пожарная каланча, построенная в 1827 году, когда-то вызвала восхищение у императора Николая I, воскликнувшего: «Такой у меня в Петербурге нет!». Рядом стоит здание Гауптвахты в стиле ампир, где в екатерининскую эпоху развод главного караула был захватывающим зрелищем для горожан, а сегодня размещается музей.

Чуть поодаль расположен дом Борщова — одна из крупнейших усадеб города первой четверти XIX века, где сейчас находится районный суд. Пройдя между зданиями Торговых рядов, мы окунулись в атмосферу XVIII–XIX веков. Этот грандиозный комплекс, построенный после пожара 1773 года, был экономическим центром губернии.

Купцы торговали здесь мехом, табаком, мукой и рыбой, причём для каждого товара был свой ряд. Спуск к Волге позволял легко доставлять товары по воде. Сегодня здесь, как и века назад, кипит торговля, а в центре рядов, органично вписавшись в ансамбль, стоит церковь Спаса в Рядах, существовавшая еще до постройки рынка.

Здесь же, в сквере, нас встретил памятник Ивану Сусанину, крестьянину, который завел польско-литовский отряд в непроходимые леса, чтобы спасти юного царя Михаила Романова.

Интересно, что нынешний памятник, установленный в 1967 году, сменил дореволюционный, где Сусанин изображался коленопреклонённым перед бюстом царя. Новая история сделала его просто «патриотом русской земли».

Вернувшись к машине, оставленной на бесплатной парковке у Мучных рядов, мы поехали на улицу Лагерную, где нас ждал настоящий сказочный терем — резиденция Снегурочки.

Изящное деревянное строение в ночной подсветке выглядело волшебно. Кострома стала официальной родиной внучки Деда Мороза потому, что именно на костромской земле Александр Островский написал свою знаменитую пьесу «Снегурочка».

Напоследок, следуя совету 2GIS, мы добрались до кафе «Рога и Копыта» на улице Советской. Заведение порадовало уютным интерьером, стилизованным под произведения Ильфа и Петрова, большим выбором блюд русской кухни и гуманным чеком — около 1 500 рублей за основное блюдо, десерт и напиток.

Где ещё вкусно кормят в Костроме

Помимо упомянутого кафе «Рога и Копыта», Кострома порадовала нас и другими интересными гастрономическими точками. На следующий день мы заглянули в кафе «Всплыли! Снимай!» на Сенной улице. Средняя оценка от пользователей на 2ГИС — 4,8 балла, что говорит о высоком уровне заведения. Уютный интерьер в стиле старого города и большой выбор пельменей и вареников ручной работы пришлись очень кстати после долгой прогулки. Средняя цена за сытную порцию — 250–300 рублей.

Для любителей более основательной кухни отлично подойдёт кафе-бар «Дорогая, буду поздно!» на Чайковского. Заведение со стильным классическим интерьером славится хорошим выбором холодных закусок и блюд на гриле. Здесь можно попробовать большой стейк примерно за 2 000 рублей или же более бюджетный, но не менее вкусный говяжий язычок на гриле за 740 рублей.

Где остановиться в Костроме

Для ночёвки мы выбрали «Я-Отель» на улице Симановского. Два двухместных номера в выходной день обошлись нам по 6 460 рублей каждый. На территории отеля есть своя бесплатная парковка и даже зарядка для электромобилей.

Помимо нашего «Я-Отеля», в городе есть и другие достойные варианты размещения на любой вкус и кошелек. Для романтиков и любителей нестандартных локаций идеально подойдёт гостиница «Островский причал», расположенная прямо на воде в дебаркадере на улице 1-го Мая. Стандартный двухместный номер с завтраком в будни здесь стоит от 2 090 рублей, а в выходные — 4 275 рублей.

Ценителям истории понравится апарт-отель «Соляной склад» на Молочной горе, занимающий здание памятника архитектуры конца XVIII века. Ночь в стандартном номере с завтраком обойдётся в 3 500 рублей в будни и в 5 000 рублей в праздники.

Отель «Александровский» на улице Свердлова предлагает комфортное размещение в современном здании в стиле модерн по фиксированной цене — 5 124 рубля за семейный номер с завтраком.

А тем, кто хочет оказаться на лоне природы, не уезжая далеко от центра, стоит обратить внимание на гостиничный комплекс «Берендеевка» в сосновом парке. Проживание в уютном деревянном домике с завтраком здесь стоит от 3 500 рублей за ночь.

День второй. Кострома: от деревянного зодчества до «колыбели Романовых»

Второй день мы начали с посещения Костромской слободы — уникального музея деревянного зодчества на берегу реки Игуменки. Основанный в середине XX века, он стал спасением для шедевров русского зодчества, которые свозили сюда из затопляемых районов при строительстве ГЭС на Волге.

Прогуливаясь по тропинкам, мы совершили путешествие во времени: увидели могучие рубленые церкви, амбары, мельницы и крестьянские избы, собранные без единого гвоздя. Подлинной жемчужиной считается церковь Собора Пресвятой Богородицы из села Холм — древнейший памятник деревянной архитектуры России, срубленный еще в середине XVI века.

Логичным продолжением стал Ипатьевский монастырь, по праву считающийся одной из главных жемчужин страны. Его мощные стены, отражающиеся в водах реки Костромы, создают незабываемый образ.

Основанный в XIV веке, монастырь вошёл в историю как «колыбель Дома Романовых»: именно здесь в 1613 году юный Михаил Романов был призван на царство. Сердцем ансамбля является Троицкий собор, где сохранились потрясающие фрески XVII века работы артели Гурия Никитина.

Напитавшись культурно и духовно, мы вернулись в Торговые ряды, где в «Трактире Калачная» нас ждал мастер-класс по приготовлению тех самых калачей.

Колоритный гид в дореволюционном костюме не только показал азы ремесла, но и рассказал увлекательную историю этого хлеба. Закрепили теорию практикой, продегустировав выпечку местных мастеров, и заглянули в сувенирные лавки. Нашими трофеями стали льняные скатерти, домашняя пастила и уникальные игрушки ручной работы.

Далее наш путь лежал к набережной Волги, в ресторан «Старая Пристань». Это заведение уникально своим расположением — оно находится на настоящем деревянном дебаркадере, покачивающемся на волжских волнах. Именно эта аутентичная атмосфера привлекла сюда Эльдара Рязанова, снимавшего в этих интерьерах сцены для «Жестокого романса».

Рядом, на высоком берегу Волги, нас ждала беседка Островского. Этот изящный павильон, построенный в 1956 году, стоит на том самом месте, откуда драматург любил любоваться волжскими пейзажами. Сегодня беседка стала культовой локацией, и вид отсюда по-прежнему завораживает.

И как же было не зайти в Музей сыра на улице Чайковского, чтобы послушать увлекательный рассказ о русской и костромской истории этого продукта. После дегустации несколько ломтей знаменитого «Костромского сливочного» пополнили наши запасы.

Завершили день осмотром возрождаемого Костромского кремля. Его жемчужина — Богоявленский кафедральный собор, воссозданный в 2023 году по старинным чертежам после того, как оригинальный храм был варварски взорван в 1934 году.

Его 64-метровая колокольня вновь парит над городом, как и столетия назад. Особое очарование Костроме придают ее малые скульптурные формы. Нас тронул памятник «Собаке-герою» на Сусанинской площади — дань уважения всем животным, помогающим спасать жизни. А бронзовые зайцы из семьи Зайцевых, разбросанные по центру, превратили нашу прогулку в увлекательный квест.

Завершает же этот парад памятников поистине ироничный исторический каламбур: в Центральном парке на царском постаменте 1913 года, предназначенном для монумента в честь 300-летия Дома Романовых, сегодня стоит Владимир Ленин. Примечательно, что его правая рука указывает в сторону Плёса, куда мы и направились на следующий день.

День третий. Плёс: над вечным покоем

Расстояние от Костромы до Плёса — всего 74 км. Дорога хорошая и в выходные — малозагруженная, так что уже через час мы были на месте. Туристы, приезжающие в Плёс без ночевки, оставляют машины на бесплатной гостевой стоянке на въезде, и на «Плёсском такси» (маршрутке) в пять минут за 100 рублей добираются до центра. Мы же предпочли пешую прогулку — площадь города составляет всего три квадратных километра, и в ритме неспешной ходьбы можно вдоволь налюбоваться аккуратно отреставрированными особняками XIX — начала XX века.

Нашей первой целью стала гора Левитана, откуда открывается тот самый вид, что вдохновлял художника на его знаменитые пейзажи. Здесь же стоит храм Воскресения Христова 1699 года постройки — один из старейших деревянных храмов России и редчайший образец «кубоватого» храма. Но свою всенародную славу он получил благодаря кисти Исаака Левитана, увековечившего его на картине «Над вечным покоем».

Спустившись по улице Никольской, мы оказались у дома-музея художника. Заплатив по 250 рублей за билет, мы попали в саму творческую лабораторию, где рождались шедевры. Именно здесь, в этом скромном доме, Левитан за один сезон 1888–1889 годов создал около 200 работ. Атмосфера конца XIX века, личные вещи и мебель художника создают ощущение полного погружения в эпоху.

Далее по экотропе мы поднялись на вторую топографическую доминанту Плёса — Соборную гору. Отсюда открываются не менее прекрасные виды на Волгу и на Левитановскую сторону с пёстрыми крышами особняков. Осенний пейзаж был великолепен.

На вершине горы нас встретил Успенский собор 1699 года — старейшее каменное здание города и неотъемлемая часть пейзажа с картины «Над вечным покоем».

Еще один свидетель имперского величия — здание Присутственных мест 1786 года постройки, строгий особняк в стиле классицизма, где когда-то заседали городские власти. Сегодня в его стенах располагается Плёсский музей-заповедник.

С Соборной горы мы спустились на Советскую набережную — живую летопись города. Здесь, как на параде, выстроились фасады купеческих особняков — домов братьев Смирновых, Маклашина, Подгорновых. За каждым фасадом читаются истории успеха и амбиций плёсского купечества.

Особое очарование Плёсу придают его бронзовые жители. На набережной у памятника Фёдору Шаляпину сложилась целая композиция: великий певец сидит на перевернутой лодке, а рядом с ним замерли девочка с собачкой.

Чуть поодаль, полностью погружённая в созерцание речных далей, сидит кошка Муха. Эти скульптуры — настоящие хранители атмосферы города, где время течёт неспешно и поэтично.

После продолжительной прогулки мы зашли в ресторан «Променадъ». Уютная атмосфера с панорамными окнами, нежные медальоны из судака под сливочным соусом и наваристая уха стали идеальным завершением дня. Чек составил около 1 300 рублей с человека, и качество блюд полностью оправдало цену.

Где ещё вкусно поесть в Плёсе

Для тех, кто хочет почувствовать себя гостем в русском трактире, идеально подойдёт «Крутояръ» на Советской, 39. Атмосферное заведение с массивными деревянными столами и глиняной посудой славится щедрыми порциями и блюдами, которые готовили ещё наши прабабушки. Обязательно стоит попробовать томлёную баранину в горшочке и собственные настойки. Полноценный обед обойдётся в 1 200–1 500 рублей с человека.

Ценителям кофе и уютных интерьеров стоит заглянуть в «Кофейную А.В. Маковского» на Торговой площади. Это место с аурой арт-кафе Серебряного века, где за соседним столиком мог бы сидеть сам художник. Здесь варят отличный кофе и подают коронный десерт — вишневый штрудель. Средний чек составляет 400–700 рублей.

Где остановиться в Плёсе

Размещение в Плёсе — это отдельный опыт погружения в атмосферу города. Для тех, кто ищет полного уединения и роскоши, отлично подойдёт Captain's Villa на Торговой площади. Это особняк XIX века, украшенный антиквариатом, с четырьмя спальнями, камином и открытой террасой с видом на Волгу. Стоимость проживания — 40 000 рублей за ночь.

Тем, кто хочет жить в самом сердце исторического центра, понравится Гостевой дом купца Калугина на Советской, 17. Особняк сохранил дух купеческого Плёса, но наполнен современным комфортом. Стоимость проживания здесь составляет 38 000 рублей за номер.

День четвёртый. Иваново: русский Манчестер с душой конструктивизма

Около 70 километров от Плёса до Иванова мы преодолели за час по живописной дороге. Если Кострома встречала нас купеческой патриархальностью, а Плёс — лирикой волжских пейзажей, то Иваново поразило совсем иной эстетикой.

Этот город — настоящий архитектурный манифест эпохи авангарда, где вместо купеческих особняков доминируют строгие формы конструктивизма. Статус города Иваново получило только в 1871 году, объединив село Иваново и Вознесенский Посад, но за последующие полвека оно превратилось в уникальный заповедник советской архитектуры 1920-1930-х годов.

Нашу прогулку мы начали с самого древнего каменного здания города — Щудровской палатки на улице 10 Августа. Это скромное одноэтажное строение конца XVII века с характерной допетровской кладкой казалось пришельцем из другой эпохи среди окружающего его конструктивизма. Изначально здесь размещалась приказная изба, где решались административные вопросы села Иваново, а позже здание использовал купец Щудров для набойки тканей. Сегодня в отреставрированной палатке располагается музейная экспозиция, рассказывающая о зарождении текстильного промысла в этих местах.

Отсюда мы отправились к первому шедевру конструктивизма — Дому-подкове на улице Громобоя. Построенный в 1933–1934 годах для работников ОГПУ, этот монументальный шестиэтажный комплекс с длиной фасада в 186 метров поражал своей лаконичной мощью. Его уникальная полукруглая форма, напоминающая подкову, была продиктована сугубо практическим требованием — компактно разместить 104 квартиры. Архитектор А.И. Панов создал не просто жилой дом, а символ нового быта, где каждая деталь подчинялась принципу функциональности.

Следующей точкой нашего маршрута стал железнодорожный вокзал — подлинный храм конструктивизма. Построенный в 1933 году по проекту Владимира Каверинского, он стал седьмым по величине вокзалом в СССР. Его асимметричные объёмы, ленточные окна и монументальный бетонный козырек над входом создавали ощущение динамики и прогресса.

Особое впечатление производили интерьеры: после недавней реставрации здесь сохранились уникальные элементы отделки 1930-х годов, включая росписи и мозаики на революционную тематику. В «красном» и «синем» залах регулярно проходят выставки, превращающие вокзал в культурное пространство.

На Вокзальной площади нас встретил один из самых выразительных монументов города — «Молодым революционеркам текстильного края».

Динамичная скульптура женщины с развевающимися волосами, устремленной в будущее, стала архитектурным символом всей эпохи. Считается, что её прообразом стала Ольга Генкина — молодая революционерка, трагически погибшая здесь в 1905 году от рук черносотенцев при перевозке оружия для рабочих.

Знакомство с авангардной архитектурой мы продолжили на проспекте Ленина, где стоят два самых знаменитых «дома-метафоры» Иванова. Первым нас встретил Дом-птица — школа, построенная в 1928 году по проекту архитектора-визионера В. И. Панкова.

Если взглянуть на её план, можно увидеть гигантскую птицу с распахнутыми крыльями. Этот образ стал воплощением самой идеи революции — освобождения и порыва в светлое будущее. Даже цветовое решение из красного кирпича и серой штукатурки работало на этот контраст, олицетворяя мощь и динамику нового времени.

Завершил нашу архитектурную программу Дом-корабль — жилой комплекс 1930 года постройки. Архитектор Давид Фридман создал воплощёённую метафору: вытянутый корпус с скругленным торцом напоминал носовую часть судна, а высокая восьмиэтажная башня — корму и капитанский мостик.

Полосы балконов, опоясывающих фасад, создавали иллюзию палуб, а маленькие белые балкончики были похожи на шлюпки. Этот дом наглядно демонстрировал, что жилье для рабочих может быть не просто утилитарным, но и вдохновляющим, полным романтики.

После осмотра архитектурных шедевров мы спустились на набережную реки Уводь — удивительный пример успешного преображения промышленной артерии.

Когда-то именно на берегах Уводи строились все знаменитые фабрики Иваново-Вознесенска, а сама река служила транспортным путём и источником энергии для ткацких станков.

Сегодня это благоустроенная зона с пешеходными и велосипедными дорожками, уютными скамейками и современными арт-объектами. С набережной открываются виды на исторические корпуса Большой Ивановской мануфактуры, которую называют «Ивановским Кремлём» — монументальные краснокирпичные здания, напоминающие о промышленном величии города.

Отдельного внимания в Иваново заслуживают мозаики, украшающие фасады зданий. Это настоящая летопись эпохи, создававшаяся лучшими художниками страны.

На здании управления железной дороги мы увидели грандиозное панно «Героям Гражданской и Великой Отечественной» работы Евгения Грибова и Марка Малютина. На почтамте — их же работа «1905 год» с узнаваемыми образами местных революционных вождей. Особое впечатление произвело панно «Искусство принадлежит народу» на фасаде Детской художественной школы, к сожалению, находящееся сейчас в плачевном состоянии. Эти мозаики превращают обычные городские кварталы в открытую галерею, делая Иваново одним из самых «мозаичных» городов России.

Где вкусно поесть в Иваново

После насыщенного дня мы поужинали в ресторане «Библиотека» на Батурина, 4. Интерьер в стиле классической библиотеки с высокими стеллажами, уютными диванами и приглушённым светом создавал атмосферу интеллектуального клуба. Мы попробовали домашние пельмени ручной лепки с необычной начинкой из телячьих щёк, томлёных в красном вине, и авторскую пасту с трюфелями. Средний чек составил 1 300 рублей, и каждый рубль был оправдан безупречным качеством блюд и уровнем сервиса.

Для быстрого и колоритного перекуса идеально подойдёт «Пельменная первого совета» на проспекте Ленина, 2А. Заведение с ностальгическим советским интерьером предлагает десятки видов пельменей — от классических «Свинина-Говядина» за 390 рублей до экзотических вариантов с олениной и клюквой. Особенно порадовали фирменные чебуреки и салат «Оливье», приготовленный по советскому рецепту.

Ценителям русской кухни в современной интерпретации стоит заглянуть в гранд-кафе «Сезоны» на проспекте Ленина, 134. Пространство на 50 посадочных мест открыто с раннего утра до позднего вечера. Мы оценили их бизнес-ланч за 450 рублей — сытно, вкусно и невероятно быстро. Вечером здесь можно попробовать утку с яблоками в медовом соусе или телятину с трюфельным пюре. Средний чек за ужин — 1 500 рублей.

Где остановиться в Иваново

Для ночевки мы выбрали отель «Онегинъ» на Подгорной улице, 9.

Этот отель расположен в отреставрированном особняке XIX века с видом на площадь с Дворцом искусств и поющим фонтаном. Нам достался номер «Комфорт» за 5 500 рублей с шикарной кроватью и ванной комнатой с мраморной отделкой. В стоимость входил завтрак по меню, который подавали в уютной кофейне отеля. Бесплатная парковка и Wi-Fi стали приятным дополнением.

Путешественникам, ценящим современный комфорт и полный спектр услуг, понравится отель «Алхимист» на улице 10 Августа. Номер «Люкс» здесь стоит от 15 000 рублей, но это действительно роскошное размещение: дизайнерский интерьер, панорамные окна с видом на город, собственная кухня и услуги консьержа. К услугам гостей собственный ресторан с европейской кухней, тренажёрный зал и спа-комплекс.

Тем, кто хочет совместить городской отдых с единением с природой, идеально подойдёт гостиничный комплекс «Сосновый бор» на улице Любимова. Снять на сутки двухкомнатный коттедж с просторной гостиной, двумя спальнями и собственной террасой с видом на лес стоит 8 200 рублей. На территории есть сауны с бассейнами, тренажёрный зал и даже собственный медицинский центр. До центра города — всего 15 минут на такси.

Заключение

В Москву из Иваново мы вернулись через Владимир по платной трассе М-12 «Восток». В итоге добрались до дома за четыре часа, заплатив 1 643 рубля. Экономия времени стоила того. Впечатления довезли, не расплескав.

Эта поездка стала напоминанием о том, что настоящие открытия ждут не где-то далеко, а буквально в нескольких часах езды от столицы. Три города — три разных мира, три способа ощутить подлинную Россию с её богатой историей, прекрасной природой и удивительными людьми.