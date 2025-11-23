Стало известно, на чем ездят гонщики Формулы 1 в обычной жизни

Пилоты Формулы 1 в принципе могут не покупать личный автомобиль, потому что самыми новыми и актуальными моделями их бесплатно обеспечивают команды и их автомобильные партнёры. Но гонщикам этого недостаточно — будучи людьми обеспеченными и понимающими толк в машинах, они покупают себе суперкары и другую уникальную технику.

Валттери Боттас и его Alfa Romeo 33 Stradale

В 2023 году Alfa Romeo выпустила суперкар 33 Stradale, который своим названием и дизайном отдавал дань уважения спорткару Alfa Romeo 33 Stradale 1960-х годов. Но если оригинальная модель была создана на базе гоночных прототипов семейства Alfa Romeo Tipo 33, то современное купе сделали на основе имеющихся наработок по Maserati MC20. Карбоновый монокок и углепластиковый кузов, кожа и алькантара, алюминий и карбон в отделке сложились в уникальный и неповторимый облик.

Машину предложили в двух версиях. Заднеприводной вариант был оснащён 620-сильным 3,0-литровым бензиновым турбомотором V6 и 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. А полноприводной — тремя электромоторами мощностью «более 750 л.с.». Доводку суперкара доверили Валттери Боттасу, который тогда выступал за заводскую команду Alfa Romeo. Финский гонщик воспользовался моментом и стал владельцем одного из 33 запланированных к производству суперкаров ценой от двух миллионов евро за штуку.

Фернандо Алонсо и его Aston Martin Valiant

Aston Martin взял V12 Vantage, превратил его в лимитированное купе Valour, а уже его по заказу пилота заводской команды трансформировал в модель Valiant. Машина, созданная по запросу чемпиона мира Фернандо Алонсо, дебютировала в 2024 году. Причём гонщик не стал жадничать и позволил автопроизводителю тиражировать свой фактически индивидуальный проект. Не считая личного экземпляра самого испанца, будет сделано ещё 37 единиц стоимостью от двух миллионов фунтов стерлингов.

Aston Martin Valiant получил углепластиковый кузов. Купе постарались максимально облегчить, а ради улучшения ездовых повадок установили адаптивные амортизаторы Multimatic ASV. Кроме того, по сравнению с донором перенастроили электронные системы и увеличили мощность мотора. Суперкар получил 745-сильный турбомотор V12 объёмом 5,2 литра, который работает в связке с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Именно после этих доработок заднеприводная двухдверка стала полностью отвечать запросам пилота Формулы 1.

Шарль Леклер и его Ferrari Daytona SP3

В 2021 году состоялась премьера лимитированного суперкара Daytona SP3, который завершил формирование линейки самых эксклюзивных автомобилей Ferrari под именем Icona. Элегантная тарга, отсылающая к классическому спорткару Ferrari 330 P4, который выиграл «24 часа Дайтоны» в 1967 году, построена вокруг углепластикового монокока LaFerrari Aperta с новым карбоновым кузовом.

Машина стала последним дорожным среднемоторным Ferrari с двигателем V12. 840-сильный атмосферный мотор объёмом 6,5 литров сочетается с 7-ступенчатой ​​роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением, причём оба агрегата взяты от Ferrari 812 Competizione.

Один из 599 суперкаров стоимостью от двух миллионов евро заказал себе Шарль Леклер. Монегаск, выступающий за заводскую команду Ferrari в Формуле 1, собирает коллекцию машин своего работодателя. Все автомобили гонщика окрашены в матовый чёрный цвет Nero Opaco с бело-красными продольными полосами, отсылающими к флагу средиземноморского княжества, а на бортах красуются белые номера «16» — в честь стартового номера пилота в чемпионате мира. Салон оформлен в тон кузову, а его главное украшение — шильдик с автографом монегаска.

Эстебан Окон и его Mansory Initiate

Партнёром команды Haas хоть и является Toyota, но достойной пилота Формулы 1 машины в гамме японского автопроизводителя пока что нет. Поэтому Эстебан Окон вопросом пополнения собственного гаража занялся лично. Французский гонщик стал бренд-амбассадором тюнинг-ателье Mansory, которое началу сотрудничества с победителем Гран При посвятило эксклюзивный суперкар Initiate на базе Lamborghini Revuelto.

Купе, построенное специально для спортсмена, оснащено 1015-сильной силовой установкой на базе 825-сильного 6,5-литрового атмосферного V12 и трёх электромоторов. Впрочем, стандартную мощность тюнеры сочли недостаточной. Отдачу бензинового двигателя нарастили до 880 л.с., а совокупная мощность силовой установки выросла до 1070 л.с.

Кроме того, превращение Revuelto в Initiate подразумевает развитый аэродинамический обвес из углепластика, новые колёса и перешитый салон. Машина Эстебана Окона сделана в чёрно-красных цветах, которые используются и для кузова, и для интерьера.

Джордж Рассел и его Mercedes-AMG One

Концепт-кар Mercedes-AMG Project One, дебютировавший в 2017 году, спустя пять лет стал серийным гиперкаром Mercedes-AMG One. Этот проект немецкий гигант назвал одним из самых сложных в своей истории. Ведь инженеры взялись за создание дорожного автомобиля с мотором Формулы 1. Сердце Mercedes-AMG One — силовая установка от болида Mercedes F1 W06 Hybrid, который в 2015 году сделал чемпионом британца Льюиса Хэмилтона. Для дорожной машины взяли 575-сильный 1,6-литровый турбомотор V6, 163-сильный мотор-генератор MGU-K и 122-сильный тепловой мотор-генератор MGU-H, а также пару 163-сильных электромоторов. В итоге этот 1065-сильный комплект упаковали в карбоновый кузов с продвинутой активной аэродинамикой.

Естественно, что один из запланированных к производству 275 экземпляров гиперкара стоимостью от 2,7 миллиона евро купил себе гонщик заводской команды Mercedes-AMG Джордж Рассел. Британский пилот стал одним из первых клиентов, кто получил свою машину. Гиперкар окрашен в тёмно-синий цвет в сочетании с элементами из неокрашенного углепластика, покрытого прозрачным лаком, и номером «63» на передних крыльях в честь стартового номера гонщика.

Бонус: Президент FIA Мохаммед бен Сулайем и его Koenigsegg Chimera

Мохаммед бен Сулайем известен в первую очередь как президент Международной автомобильной федерации FIA. Но те, кто следят за гонками, знают его и как многократного чемпиона Ближнего Востока по ралли, и как автоколлекционера. В 2024 году в его собрании появился уникальный автомобиль от Koenigsegg, который шведский автопроизводитель сделал в единственном экземпляре, соединив в одном гиперкаре сразу три своих модели — Agera RS, Jesko и CC850. Проект Koenigsegg Chimera, собственно, и получил своё название в силу необычной конструкции.

В кузов Koenigsegg Agera RS по желанию бен Сулайема установили 1600-сильный 5,1-литровый турбированный V8 от Koenigsegg Jesko, который состыковали с уникальной коробкой передач от Koenigsegg CC850. Особенность 9-ступенчатой роботизированной трансмиссии Light Speed Transmission заключается в наличии восьми сцеплений с функцией Ultimate Power on Demand, которая позволяет переключаться вверх или вниз сразу через несколько передач. Её дополняет система Engage Shift System, которая позволила добавить роботу ручной режим с педалью сцепления и рычагом выбора передачи. Этого Мохаммеду показалось мало и для своей «Химеры» он заказал ещё и подрулевые лепестки. В итоге реализация необычного проекта заняла три года, а цена гиперкара составила около восьми миллионов фунтов стерлингов.