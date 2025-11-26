Трехдневный маршрут длиной в 1000 лет: автопутешествие из Москвы в Ярославль

Трёхдневный маршрут длиной в 1000 лет: автопутешествие из Москвы в Ярославль
Полностью погрузиться в русскую историю на пару дней? Почему бы и нет, если всего в сотне-другой километров от Москвы она до сих пор живёт во множестве памятников архитектуры и искусства городов Золотого кольца. Один из оптимальных маршрутов для автопутешествия в историю — из столицы в Ярославль через Переславль-Залесский и Ростов Великий.
Общая протяжённость нашего маршрута составляет почти 270 км. Он проходит через живописные места, где почти в каждом крупном населённом пункте в своё время творилась история. Поэтому удобнее всего заранее его построить в 2ГИС, чтобы не упустить важные и интересные точки, отмеченные в геосервисе.
В путешествие мы отправились на кроссовере Hongqi HS5. Машина оснащена 2-литровым 245-сильным двигателем, 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.
Мы по достоинству оценили комфорт и динамику, которые она продемонстрировала в дороге — как на скоростных участках Ярославского шоссе М8 «Холмогоры», так и на улицах городов.
Порадовала и шумоизоляция автомобиля, которая находится на достаточно высоком уровне для кроссовера компактного класса.
Переславль-Залесский: место силы
Первой остановкой на нашем пути стал Переславль-Залесский — старинный русский городок в 150 километрах от столицы. Путь до него у нас занял чуть больше двух часов. Считается, что Переславль-Залесский в 1152 году основал князь Юрий Долгорукий — у впадения речки Трубеж в Плещеево озеро. Укреплённое поселение таким образом «оседлало» стратегический перекресток сухопутных и водных путей, соединявших Москву с Ростовом Великим, Ярославлем и Владимиром, а также маршрут из Киева в северные области древней Руси.
Среди достопримечательностей Переславля-Залесского, пожалуй, наибольшей известностью пользуется музей «Ботик Петра Первого» на другом берегу Плещеева озера. Мы же всем рекомендуем в первую очередь познакомиться поближе не с ним, а со свидетельствами более ранних событий.
Например, посетить Спасо-Преображенский собор на Красной площади Переславля. Он был заложен Юрием Долгоруким одновременно с основанием города в 1152 году и достроен при его сыне Андрее Боголюбском в 1157-м. Это единственный из пяти первых на Северо-Востоке Руси белокаменных храмов, оставшихся почти в полной сохранности. Тут крестили многих переславских князей, в том числе и Александра Невского. Здесь же находились и их усыпальницы.
Далее можно прогуляться по левому берегу речки Трубеж (Набережная улица) до места её впадения в озеро. Тут, на самом берегу, стоит действующий храм Сорока Севастийских мучеников. Первые письменные упоминания о нём датируются началом 17 века. Очень красивое здание. Некоторые считают, что набережная возле храма — некое место силы, которое обязательно нужно посетить, оказавшись в Переславле-Залесском.
Никитский монастырь — действующая мужская обитель. Расположен на некотором удалении от центра Переславля. Однако посетить эту локацию однозначно стоит. Он был заложен задолго до основания города — примерно в 1010 году — ростовским князем Борисом в честь почитаемого им святого Никиты Готского. В 16 веке, при Иване Грозном, монастырь отстроили в камне. Сохранившиеся постройки монастыря датируются 15–18 веками. Здесь не водят экскурсий, но посетить это место стоит обязательно: дух древности тут витает в воздухе.
В Переславле до наших дней сохранилось не так много старинных зданий, как могло бы. Пожары 1737 и 1847 годов уничтожили большую часть существовавших на тот момент построек. Зато в городе сейчас можно прикоснуться не только к архитектурным древностям.
Однозначно стоит посетить «Музей утюга». Тут собрана внушительная коллекция. Самый маленький утюжок весит всего лишь 10 граммов. Это детская игрушка, изготовленная в середине 19 века в Туле. Самый массивный утюг тянет на 12 килограммов. Это военный утюг: применялся для глажки шинелей, одеял и голенищ сапог. Самый «юный» утюг в коллекции изготовлен чуть более 40 лет назад, а самый старый пережил уже более двух с половиной веков.
Заметим, что основной наплыв туристов Переславль-Залесский переживает с весны до осени. В местных заведениях в это время обычно проводятся различные тематические мероприятия. Особенно много внимания уделяют тут привлечению публики на Масленицу, Медовый и Яблочный Спас и им подобные даты.
Где поесть в Переславле-Залесском
Со вкусным и антуражным общепитом в городе проблем нет. Мы, в частности, оценили «на пять из пяти» в 2ГИС ресторанчик «Кума» на улице Кузнецова. Он специализируется на русской кухне. Достаточно камерное и уютное место со вкусной едой. Средний чек — около 1 500 рублей.
В заведении «Бояре» (рейтинг 4,7 на 2ГИС) на Ростовской улице тоже специализируются на блюдах русской кухни. Но, помимо национального меню, тут сделан особенный упор на русские мотивы ещё и в оформлении интерьера. Посетители находятся в окружении массы резного дерева. Место для тех, кому хочется проникнуться «русским духом» не только через еду, но и через антураж. Средний чек — 1 000 рублей.
Гастробар «Сытый ёжик», скорее всего, адресован тем, кто уже слегка подустал от акцентированной «старорусскости» в оформлении местных заведений общепита.
Внутри «Сытого ёжика» вас встретит «стиль лофт»: с голыми кирпичными стенами и современной барной стойкой. В меню — блюда русской, европейской и азиатской кухни. Средний чек — 1 500 рублей.
Где остановиться в Переславле-Залесском
Несмотря на размеры, в городе и окресностях есть выбор между гостиницами на любые вкус, кошелёк и удаленность от исторического центра города. Например, «Миррос Александр Невский» расположен на улице Кузнецова. Это совсем рядом с переславской Красной площадью.
В пешей доступности от него историческая часть города и берег Плещеева озера. Здесь современные интерьеры, комфортные номера и европейский сервис. Цены за номер на двоих на одну ночь — от 7 015 рублей.
Гостиница «Переславль» — самый большой и старый отель в городе. Её более 100 номеров впервые приняли постояльцев перед московской Олимпиадой 1980 года. Расположена неблизко от исторического центра города на улице Ростовской. «Советские» корни дают о себе знать в планировке и дизайне помещений. Всё культурно и чистенько, но с «приветами» из прошлого. Ночёвка в двухместном номере обойдётся в 2 800 рублей.
Стоит также упомянуть небольшой трёхзвездочный отель «Петровский» на территории одноимённого торгового центра на улице Кардовского. Стиль и оформление интерьеров намекают на русский неоклассицизм. Уютное место. Суточное проживание тут обойдётся не менее чем в 3 700 рублей на двоих.
Гостиница Royal Palas расположена на въезде в Переславль-Залесский на Московской улице. Трёхзвездочное заведение с номерами в стиле «дорого-богато» по стандартам начала 2000-х. Небольшой отель на пару десятков номеров делит крышу с большим рестораном. Стоимость суточного проживания вдвоём — от 3 500 рублей.
«Альбицкий сад» располагается в трёхэтажном здании на территории бывшей усадьбы Альбицких на Кардовского 21. Представители этого семейства были видными церковными деятелями своего времени. А Петр Альбицкий (1853—1922 годы) известен как крупный русский патофизиолог. Оформление номеров гостиницы намекает на купеческий стиль конца 19 века. Двухместный номер на ночь стоит тут 3 287 рублей.
Ростов Великий: Иван Васильевич и кремль митрополита
Между Переславлем-Залесским и Ростовом Великим около 65 километров. Поездка по Ярославскому шоссе занимает порядка одного часа.
Первые упоминания о Ростове Великом известны по «Повести временных лет» и датируются 862 годом. Поселение образовалось в устье реки Пижермы, впадающей в озеро Неро. К 9 веку оно стало важным рубежом политэкономической экспансии новгородского города-государства.
Ростов в те времена играл важную роль на торговом пути из Киева и центральных районов Руси к Белому морю. Во времена татаро-монгольского нашествия, а также войн с польско-литовским государством Ростов становился ареной кровопролитных сражений. Однако в 14 веке постепенно потерял своё военно-политическое значение.
Повторный расцвет города произошел в 17 веке, когда митрополит Иона Сысоевич отстроил тут каменный Ростовский кремль и сделал его своей резиденцией. Теперь все это — государственный музей. Даже если не прибегать к помощи гидов (хотя мы рекомендуем это сделать), обязательно побродите по экспозициям, размещённым в разных зданиях кремля. Зайдите в Княжьи терема, Водяную башню, прогуляйтесь по Митрополичьему саду и загляните в Музей финифти — «фирменного» ремесленного промысла ростовской земли.
Помимо прочего, вы обязательно узнаете, что в Ростовском кремле снимались сцены «старой Москвы» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Крыльцо Красной палаты в фильме было «дворцом Ивана Грозного», а по переходам на стенах герои фильма бегали от «стрельцов».
На колокольне Успенского собора (действующего храма, примыкающего к музейной части кремля) жулик Милославский в исполнении Леонида Куравлева звонил в колокола.
Находясь в Ростове Великом, нужно обязательно выбраться на берег озера, например рядом с Ростовским кремлём. Чтобы запечатлеть в памяти прекрасный вид на водные просторы и на купола действующего Спасо-Яковлевского мужского монастыря — справа вдали, на самом берегу Неро.
Есть в Ростове Великом любопытное сооружение под названием Голландская крепость. Это земляное укрепление из валов и рва перед ними. Оно построено по проекту голландского инженера Яна Корнелия ван Роденбурга по указу царя Михаила Фёдоровича в 1631 году. Фотрификация выглядят в плане как девятиугольник, охватывающий со стороны суши Ростовский кремль и исторический центр города.
О былом экономическом расцвете города можно составить представление, например, по купеческим постройкам, сохранившимся по сей день. Типичный пример — двухэтажный, из местного кирпича, дом купцов Емельяновых на улице Карла Маркса 2/6, построенный в 1770 году. Здание признано объектом культурного наследия. Сейчас в нём живут люди и внешне он находится в плачевном состоянии. Однако если присмотреться к фасаду, замечаешь, что его барочный стиль характерен скорей для столичного Санкт-Петербурга тех времён, а не для глубокой провинции.
Дому дворян Фигуриных, возведённому в 18 веке прямо напротив ворот Ростовского кремля, повезло больше. Сейчас он отреставрирован. В этом памятнике архитектуры сейчас размещены гостиница, ресторан, творческая мастерская.
Где поесть в Ростове Великом
В историческом центре города нам среди прочих приглянулся ресторан «Птичий дворик» — за тыловой стеной территории Успенского собора, в пешеходном Советском переулке. Его фишка — интерьер, оформленный в «птичьем» стиле. На стенах портреты птиц в человеческих нарядах, повсюду фигурки птиц, из динамиков льётся птичий щебет. Тут вкусная выпечка и кофе. Можно заказать и полноценный обед. Средний чек — 1 000 рублей.
А в «Бармузее Васи Ложкина», что по соседству с «Птичьим двориком», вас ждут прикольные рисунки на стенах и внушительный выбор настоек-наливок, пива и закусок ко всему этому.
Другое знаковое место в Ростове — ресторан «Финифть». Заведение специализируется на традиционной русской кухне, однако блюда подаются в современном авторском прочтении. Изысканное и очень вкусное место, но и немного дорогое. Средний чек на человека — 2 000 рублей.
«Ростовская медоварня» на Соборной площади специализируется на самостоятельно приготовленном алкоголе: медовухе, местном пиве, настойках и прочем. Посетителям предлагается большой выбор сыров, выпечки. На постоянной основе организованы групповые дегустации местных сыров и алкоголя.
В ресторане «Провинция», что на улице Каменный мост, два зала: обычный и барный. Посетители отмечают вкусные самодельные пельмени, окрошку и прочие блюда русской кухни. Средний чек, согласно 2ГИС, — 1 500 рублей.
В кафе «Иван Васильевич» на улице 50 Октября из еды подают преимущественно то, что употребляют вместе с кофе. А напиток этот варят здесь отменного качества: из зёрен разных сортов, разных видов. Маленькое, но очень атмосферное заведение, специализирующееся на бодрящем напитке и всём, что с ним связано.
«Алеша Попович» на улице Карла Маркса — это для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу русской старины: интерьер в стиле «деревянные хоромы», подковы-коромысла на стенах, официантки в кокошниках… Кухня — преимущественно русская. Средний чек — в районе 1 200 рублей.
Где остановиться в Ростове Великом
Первым местом для ночлега и отдыха в этом городе Otello предложил нам гостевой дом «Ярославна» — в селе Львы на въезде в Ростов. Деревянные домики живописно разбросаны по ухоженной зелёной территории. Добираться отсюда до исторического центра Ростова Великого удобнее всего на машине. Отличный выбор для того, кто хочет пожить на природе, периодически выбираясь в город на экскурсии. Проживание в двухместном номере — 5 800 рублей в сутки.
Гостиница Bravis расположена на улице Подозерка. Это первая линия на берегу озера Неро. Двухэтажное здание с современными номерами и окнами на озерную даль. На большой собственной парковке летом устанавливают бассейн и лежаки. Двухместный номер стоит в сутки 6 000 рублей.
Отель «Рождественский» расположен формально на территории исторического центра города. Однако несколько на отшибе, если смотреть от Ростовского кремля. Двухэтажное здание с уютными номерами расположено в уединённом месте, по сути, парковой зоне города. Стандартное двухместное размещение обойдётся в 5 000 рублей в сутки.
Особенность отеля Loft Apart, расположившегося в здании старой гостиницы 19 века на пешеходной улице Маршала Алексеева, — бесконтактное заселение. В отделке номеров максимально использованы специальным образом обработанные доски и брёвна, оставшиеся от внутренностей старого здания. Это создаёт определённый колорит. Заселение-отъезд — по телефонному звонку. Питание не предусмотрено в принципе. Цены за номера начинаются от 6 400 рублей в сутки.
Ярославль: с медведем по жизни
От Ростова Великого до столицы региона Ярославля примерно час езды — около 60 километров по всё той же М-8 «Холмогоры».
Считается, что Ярославль был основан в 1010 году ростовским князем Ярославом Мудрым при впадении в Волгу её притока — реки Которосль.
Удачное расположение города определило его будущее в качестве одного из крупнейших экономических и политических центров Руси. На протяжении всей своей истории город славился своими ремесленными, промышленными и, разумеется, торговыми традициями.
Интересные для гостя города локации сосредоточены в треугольнике, образованном Волгой и Которослью. Самое острие этого «клина» превращено в пешеходную зону ландшафтного парка с комплексом фонтанов и памятником 1000-летию Ярославля.
Над ним, на высоком берегу, находится сердце города, место откуда он «пошёл». Сейчас это пешеходная зона, ограниченная набережными Волги, Которосли и Почтовой улицей. Эта территория в 13 веке принадлежала Спасо-Преображенскому монастырю. Здесь располагаются Митрополичьи палаты, ныне функционирующие в качестве выставочного центра.
На месте, где по преданию Ярославом Мудрым был заложен город, в 17 веке был возведён Успенский кафедральный собор. Он прекрасно сохранился до наших дней (благодаря реставраторам) и является действующим.
Рядом с ним размещена экспозиция колоколов со звонницы собора. Тут же, у другого входа в собор, установлена скульптура «Троица» в честь распространения христианства на Руси.
Вверх по течению Которосли расположена Церковь Спаса на Городу — древний приходской храм в историческом центре Ярославля. В камне его возвели только в 17 веке. До того момента он был деревянным.
Двигаясь от Успенского Собора и Митрополичьих палат вверх по Волжской набережной, стоит обратить внимание на Губернаторский дом с роскошным парковым комплексом. Теперь тут располагается «Ярославский художественный музей».
Далее по набережной, в всего в квартале от «Художественного музея», можно обнаружить частный музей «Музыка и время» с экспозицией старинных музыкальных инструментов, граммофонов, музыкальных шкатулок, часов с боем, колоколов и всего, что могло когда-либо издавать красивые и мелодичные звуки.
Ещё выше по течению Волги Волжский бульвар своей улицей Красный съезд упирается в ярославский Речной вокзал. Его здание также считается одним из топонимических символов города.
Памятники культуры и архитектуры сосредоточены не только в историческом центре Ярославля. Настоящие сокровища такого плана можно обнаружить и на бывших окраинах старого города, ставших теперь практически его центром. Одна из жемчужин такого рода — храм Иоанна Предтечи на противоположном от исторического центра берегу Которосли примерно в паре километров от устья.
Если будете проезжать по Октябрьской улице, а это одна из основных магистралей Ярославля, вы наверняка обратите внимание на «Культурно-просветительский центр имени В. В. Терешковой». В нём есть планетарий и обустроена настоящая обсерватория. А на площади перед ним — аллея космонавтов с отпечатками ладоней покорителей космоса. Здание легко узнать по куполообразной крыше и барельефам на стенах в виде символов планет, ассоциируемых с Марсом, Венерой, Юпитером и прочим античным пантеоном.
Заядлый театрал, оказавшись в Ярославле, наверняка постарается попасть хотя бы на одну постановку городского «Театра драмы имени Волкова». Он расположен тоже в центре города на одноимённой площади.
Как бы ни пролёг твой маршрут по центру Ярославля, довольно скоро понимаешь, что местные власти слегка помешаны на образе медведя. Он изображен на гербе города.
Это обстоятельство стало причиной «медведизации» его центра. Тут на каждом шагу попадаются бронзовые статуи медведей разных размеров, в разных позах и костюмах. От двухметровых гигантов, до миниатюрных «медведиков» высотой сантиметров в 20. И еще следы. Бронзовые медвежьи следы. Они тут повсюду…
Где поесть в Ярославле
Геосервис 2ГИС посоветовал нам (и мы не пожалели, послушав его) посетить ресторан «Иоанн Васильевич» на Революционной улице рядом с «Ярославским Музеем-заповедником», расположенным в крепостных стенах бывшего Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Название ресторана отсылает нас к известному фильму. Оформление пяти залов заведения посвящено этой киноленте — каждый по-своему. В меню преимущественно блюда классической русской кухни. Средний чек — от 3 000 рублей.
Ресторан «Огни» расположен на углу Волжского бульвара и Первомайской. Кухня содержит блюда русской, кавказской и европейской кухни. Фишка заведения — сезонные и тематические меню: «осеннее», «советское» и т.п. Средний чек — 1 000–1 500 рублей.
На улице Трефолева мы обнаружили ресторан «Агапа». Он специализируется на авторских блюдах из местных и сезонных продуктов с упором на ферментированные ингредиенты: квашеные, мочёные, вяленые и тому подобное. Средний чек — 1 500 рублей.
Название «Багет, паштет и Желтый плед» вполне отражает суть этого кафе-ресторана на улице Собинова. Тут гордятся паштетами собственного производства, подают собственную выпечку и обеспечивают всех желающих из числа клиентов тёплыми пледами. Ещё один предмет гордости заведения — обширная винная карта. Средний чек — от 1 000 рублей.
Не вполне понятно, как связано название ресторанчика-бистро «Союз писателей» на улице Терешковой с его концепцией. В здании есть собственная сыроварня, а в меню доминируют итальянские блюда, в частности пицца. Кроме того, заведение утверждает, что у них самая широкая в Ярославле винная карта. Средний чек — 1 500 рублей.
Где жить в Ярославле
Cosmos Yaroslavl Hotel обладает четырёхзвездочным статусом. Гостиница занимает 12-этажное здание на улице Павлика Морозова — в непосредственной близости от железнодорожного вокзала Ярославль-Главный. Оформление номеров — в лаконичном стиле стандартной европейской гостиницы. Забронировать двухместный номер на сутки стоит не менее 6 750 рублей.
Отель «Парадная» расположен в историческом центре Ярославля, недалеко от Речного вокзала — на площади Челюскинцев. Три звезды. Уютные номера с вайбами современной удобной квартиры. Ночь в номере на двоих стоит не менее 5 500 рублей.
«Алеша Попович Двор&Лукоморье» на Первомайской — атмосферное место для тех, кто соскучился по «полатям», шкурам зверей на стенах, бревенчатым стенам и прочему «русскому духу». Впрочем, номерной фонд тут содержит большую долю помещений обычного гостиничного типа. Отель считается трёхзвездочным. Цена суток двухместном номере — от 5 000 рублей.
Отель «Баккара» на Корпоративной улице, соседствуя со зданиями местной Налоговой инспекции и управления Росгвардии, может похвастаться четырьмя «звездами». Современные интерьеры номеров, отличный сервис. Стоимость двухместного номера на ночь — от 4 000 рублей.
Отель «Ибис Ярославль Центр» находится в Первомайском переулке — это тоже центр города. Дизайнерский стиль оформления зоны ресепшн и бара на первом этаже. Лаконичные и стильные интерьеры номеров. Три звезды. Стоимость суток проживания в двухместном номере — от 4 550 рублей.
Гостевой дом, или, иначе, «Бутик-отель Княгини Ухтомской», расположен на улице Кедрова — в двух шагах от Волжской набережной. Двухэтажный купеческий особняк предлагает двухместный номер по цене от 5 900 рублей за сутки. В интерьерах много мрамора и лепнины, призванной соответствовать вайбам названия заведения.
Путь домой
Три города Золотого кольца, «нанизанные» на неразрывную историческую нить. Переславль и Ростов в своё время блистали экономической и политической мощью, превратившись к сегодняшнему дню в тихие и милые туристические городки «одноэтажной России».
Больше всех повезло Ярославлю. Его основатель князь Ярослав не зря звался Мудрым: века назад он сумел увидеть в месте слияния двух рек, где бродили медведи, потенциал, обусловивший в итоге процветание крупного торгового и промышленного центра.
Обратный путь из Ярославля в Москву всё по той же М8 «Холмогоры» занял у нас чуть менее четырёх часов. Нам повезло, что на подъезде к столице мы двигались против направления основного трафика — возвращавшихся с работы в городе жителей области. Вечером воскресенья, например, преодоление последних десятков километров в сторону МКАД могло бы растянуться на часы. Имейте это в виду при планировании маршрута.