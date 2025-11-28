Куда поехать на Новый год: пять интересных направлений для автопутешествия

Грядущие новогодние каникулы будут одними из самых длительных за последние несколько лет. Это идеальное время для путешествий в компании самых близких людей. Рассказываем о пяти интересных направлениях для автопутешествий во время длинных выходных.

© Максим Богодвид/РИА Новости

Рязань: новогодняя столица России

Из Москвы в Рязань ведёт федеральная трасса М5 «Урал». Дорога оживлённая и никаких проблем с заправками и кафе нет на всём протяжении трассы вплоть до Рязани.

По городу проще всего передвигаться на машине, а между основными достопримечательностями, расположенными достаточно компактно, удобно ходить пешком.

Имейте в виду: в Рязани работают платные парковки. Тариф для всех единый — 40 рублей в час.

© Пресс-служба Правительства Рязанской области

Где погулять и что посмотреть

Главная точка притяжения для туристов — Рязанский кремль. На его территории расположены музеи, действующие храмы и старейшие здания рязанской области. К югу кремль граничит с Соборным парком, который также относится к музейной инфраструктуре кремля. Неподалёку Соборная колокольня, которая своим видом чем-то напоминает Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, и древнейшая постройка Рязанской области — Христорождественский собор. Вместе с Архангельским собором они служат одними из украшений всего кремлёвского ансамбля, в котором очень много зданий разных времён и разного назначения. Другая историческая архитектурная доминанта в центре города — Успенский собор 17 века постройки, в котором находится самый в высокий в России иконостас.

Для прогулок можно порекомендовать и Нижний сад, где обязательно стоит увидеть один из многих городских монументов в виде забавных грибов с глазами. Это местный бренд, который, по легенде, берёт своё начало аж в 14 веке, когда рязанцы находились в постоянном противостоянии с татаро-монголами. Согласно народному поверью, в приграничных регионах местным жителям запретили трогать растущие грибы. А если находились срезанные или сбитые грибы — значит, тут прошёл враг, которого «видели» грибы. Но историки сходятся во мнении, что это не более чем красивая история. Что, впрочем, не помешало Рязани сделать эти самые «грибы с глазами» одним из символов города и интересной туристической достопримечательностью.

© Пресс-служба Правительства Рязанской области

Куда сходить

Праздничные мероприятия проекта «Рязань – Новогодняя столица» начнутся уже 13 декабря и будут проходить до 10 января включительно. Основной городской локацией для торжеств станет Лыбедский бульвар. Пространство старинной улицы разделят на тематические зоны, среди которых будут торговые ряды, креативный кластер, художественная зона с арт-объектами, спортивные и индустриальные площадки, а также зона для семейного отдыха с детьми.

На протяжении всех праздничных дней на Лыбедском бульваре и по всему городу будут работать анимационные зоны, новогодний каток, спортплощадка и ярмарки. Одними из главных действующих лиц станут персонажи рязанского фольклора: Рязанский Косопуз, Авдотья Рязаночка, Евпатий Коловрат и Забава Путятишна. Хитом новогодней программы станет «Гонка чемпионов», а 3 и 4 января 2026 года на стадионе «Алмаз» соберутся призеры Олимпийских игр и мировых чемпионатов по биатлону и лыжным гонкам.

© Пресс-служба Правительства Рязанской области

Киров: обаяние уездного города

Протяжённость маршрута из столицы в Киров составляет около 960 км. Дорога может занять от 14 до 16 часов, так как она сначала проходит по федеральной трассе М8 «Холмогоры», а затем, от Ярославля, по региональной дороге Р-243, где инфраструктура уже не столь развита, хотя покрытие хорошее.

Киров — не самый крупный город, поэтому перемещаться по нему можно пешком. Если будут морозы, то для прогулок лучше выбирать заранее спланированные маршруты, а между ними перемещаться на такси или своей машине.

Киров порадует отсутствием платных парковок на улицах, что делает вариант поездок по городу за рулём весьма привлекательным. Но надо внимательно следить за дорожными знаками, чтобы не потратить часть отпуска на вызволение автомобиля со штрафстоянки.

© туркиров.рф

Где гулять и что посмотреть:

В 2024 году Киров отметил своё 650-летие — к этой дате город серьёзно преобразился. Местные власти вложились в реставрацию старинных зданий и обустройство общественных пространств, так что кировские пейзажи порадуют даже самых привередливых туристов. Противостоять обаянию небольшого провинциального городка сложно, потому что в нём сочетаются милые сердцу любого туриста элемента — древняя архитектура и масса музеев, приятные места для пеших прогулок и набережная реки Вятки, современные кафе и рестораны с традиционными промыслами и сувенирными лавками.

© Александр Просвирин/туркиров.рф

Ансамбль Трифонова монастыря и его Успенский собор можно изучать как изнутри, так и снаружи — например, с так называемой «Арки Вятского кремля», которая располагается на противоположной стороне улицы, открывая красочные виды на древние постройки. Следует также познакомиться со Спасским собором, Кировским краеведческим музеем, Художественным музеем имени братьев Васнецовых, не говоря уже о множестве старинных зданий. Из числа последних стоит выделить модерновый магазин Клобукова и конструктивистский Главпочтамт.

Если изучению архитектуры вы предпочитаете отдых на природе, стоит отправиться в кировские парки. В Центральном парке изучение местных пейзажей можно совместить с «прогулкой» на колесе обозрения и поиском многочисленных арт-объектов, связанных с творчеством Александра Грина. Автор знаменитых «Алых парусов» и «Бегущей по волнам» является уроженцем Вятской губернии, поэтому память своего легендарного писателя местные власти чтят.

Куда сходить

На каникулах будет работать Вятская ярмарка: на ней можно купить не только вкусные фермерские продукты, ароматный мёд, но и стильные ёлочные украшения, оригинальные подарки и красивые сувениры, сделанные местными ремесленниками.

© туркиров.рф

Одна из самых старых улиц города — Спасская — получила своё название по главной башне древнего Хлыновского кремля. Она пешеходная и, естественно, носит прозвище «Кировский Арбат». На Новый год кировский променад выглядит очень красиво. Так что непременно прогуляйтесь по Вятскому Арбату и посмотрите на представительную застройку дореволюционной Вятки — купеческие особняки, роскошные здания банков и другие историко-архитектурные памятники.

На Спасской улице много современных арт-объектов, винтажных скульптур, уютных кафе и сувенирных лавок. Вечером зажигается новогодняя иллюминация — легко почувствовать себя как в сказке.

© Галина Новинская/туркиров.рф

В художественно-историческом музее, который расположен в особняке купца Репина и в Мраморном здании на улице Карла Маркса, помимо интересной экспозиции из скульптур, икон и полотен художников-передвижников, можно будет увидеть тематические новогодние выставки, а также посетить мастер-классы для детей и взрослых.

Уже со 2 января и каждый день в Вятской филармонии имени Чайковского будут проходить концерты: ёлка «Тайна новогодних игрушек», симфонический концерт «Штраус-гала», балет «Волшебный подарок» и даже вечер мелодий советского экрана и тематический концерт классики русского рока в звучании народного оркестра.

Кострома: родина Снегурочки

До Костромы ведёт бесплатная трасса М8 «Холмогоры» — современная дорога с хорошим покрытием и всей необходимой инфраструктурой.

Общественный транспорт лучше использовать для поездок по центру, а личный автомобиль или такси — чтобы добраться до гостиницы.

Платных парковок в Костроме пока нет, но их появление обсуждается властями — в исторической части города уже слишком много автомобилей. Имейте это в виду, если собираетесь добираться до достопримечательностей в центре на личной машине.

© Nikolay Gyngazov/Shutterstock

Где погулять и что посмотреть

Кострома — один из лучших маршрутов на Новый год, потому что этот город считается родиной Снегурочки. Всё благодаря Александру Островскому, усадьба «Щелыково» которого расположена недалеко от Костромы. Именно этот драматург придумал Снегурочку в 1873 году, а в наши дни творческое наследие писателя превратили в способ привлечения туристов.

Впрочем, и без этого город привлекателен для путешественников, ведь речь идёт о населённом пункте, впервые упомянутом в 1213 году — в Костроме сохранилось немало исторических зданий, работает множество музеев, включая те, что посвящены Ивану Сусанину. Этот герой родом из Костромы, которая хранит память о своём великом земляке.

© Natalia Sidorova/Shutterstock

Город также интересен своей радиально-полукольцевой планировкой, при которой от центральной Сусанинской площади веером расходятся основные улицы. Главные артерии среди них — улица Ленина, проспект Мира и улица Шагова.

Облик города также формирует уникальный архитектурный ансамбль 18–19 веков, который включает здание бывшей гауптвахты, дом генерала Сергея Борщова и пожарную каланчу. По Костроме интересно просто гулять, начав свой маршрут от главной площади и продвигаясь дальше по историческим улочкам в новогоднем декоре.

Куда сходить

Центром притяжения новогодней Костромы предсказуемо станет Сусанинская площадь, на которой установят главную городскую ёлку, организуют рождественские ярмарки и будут проходить народные гуляния. На ярмарке традиционно будет множество сувениров и местных продуктов, включая знаменитый костромской сыр — отличный подарок с локальным колоритом.

Естественно, обязателен к посещению и Терем Снегурочки, где можно познакомиться со сказочной героиней и даже отправить фирменную открытку в любую точку России.

© теремснегурочки.рф

Улица Молочная гора станет отличной прогулочной зоной, откуда можно насладиться видом на город и познакомиться с рестораном «Старая пристань», который известен даже тем, кто ни разу не был в Костроме — он снимался в фильме «Жестокий романс». Прогулка по набережной Волги обязательно должна привести к беседке Островского, как называют каменную ротонду, что построена на месте оригинальной деревянной беседки, видами из которой наслаждался знаменитый драматург.

Если поедете с детьми, то не стоит пропускать необычное новогоднее представление «Полярный экспресс», которое начнётся в здании Железнодорожного вокзала 3 января в 15:00 и продлится примерно два часа. Программа в первую очередь рассчитана на детей от 3 до 12 лет, однако интересно будет и тем, кто постарше.

Великий Новгород: зимняя сказка в древнем городе

Из Москвы в Великий Новгород можно добраться по двум федеральным трассам — бесплатной М10 «Россия» или платной М11 «Нева». Обе дороги имеют развитую инфраструктуру на всём протяжении маршрута. Проезд по платной дороге позволит сэкономить до полутора-двух часов времени и будет стоить от 2 700 до 3 200 рублей в зависимости от времени суток.

В исторический центр и на праздничные площадки лучше добираться на общественном транспорте, а после пешей прогулки возвращаться в отель на такси.

В Великом Новгороде нет системы платных парковок, но важно внимательно следить за дорожными знаками и не нарушать ПДД.

© NOVGORODEC/Shutterstock

Где погулять и что посмотреть

Нижний Новгород тоже достоин посещения во время каникул, но зимой всё-таки лучше отправиться в город-тёзку, который располагает к зимнему путешествию. Великий Новгород идеально подходит для того, чтобы провести там новогодние праздники. Антураж одного из древнейших городов страны располагает к размеренному отдыху на заснеженных улицах в окружении исторических памятников и незабываемых российских пейзажей.

Город был основан примерно в 930-е годы и на протяжении всей своей истории играл важную для страны роль, будучи и первой столицей Руси, и первой вольной республикой, и важным торговым центром, и местом ожесточённых боевых действий на протяжении многих столетий.

© Synthetic Messiah/Shutterstock

Сейчас же это один из самых популярных маршрутов для внутреннего туризма, поскольку Великий Новгород (имя у города достаточно молодое, ведь до 1999 года назывался он просто Новгородом) может предложить гостям богатое историческое наследие и досуг для путешественников любого возраста.

Традиционно для городов Древней Руси основные достопримечательности сосредоточены в центре — это Новгородский детинец, многочисленные соборы и храмы — к которым на протяжении многих веков «добавлялись» архитектурные строения новых эпох.

В частности, много зданий, возведённых под впечатлением от Санкт-Петербурга, поскольку этот город оказал немалое влияние на новгородских зодчих, да и в целом строился Великий Новгород по тем же принципам, что и Северная столица. Тем, кто был в Санкт-Петербурге, интересно будет поискать сходства двух городов.

Куда сходить

На площади Победы-Софийской традиционно появляется главная новгородская ёлка, зажигается красочная иллюминация и центр города превращается в одну большую праздничную ярмарку с угощениями и сувенирами на любой вкус.

Набережная Александра Невского находится в историческом центре и круглый год служит местом притяжения для гостей и туристов, которые прогуливаются по берегу реки Волхов — зимой это особенно зрелищное развлечение за счёт многочисленных инсталляций и украшений. В Новгородском кремле, который исторически верно называть Детинец, появляются снежные горки, проходят развлекательные мероприятия — хороводы, конкурсы, мастер-классы — и в целом кипит жизнь почти круглые сутки.

© Asetta/Shutterstock

Яросла­вово дворище привлекает туристов красивыми видами на Детинец и яркими украшениями. Музей деревянного зодчества «Витославлицы» находится под Великим Новгородом, но туда на автомобиле добраться проблем не составит — хотя бы ради потрясающих образцов деревянной архитектуры и ремесленных мастер-классов. Ну а на Рождество стоит отправиться в прогулку по древним храмам, чтобы проникнуться духом старины и атмосферой праздника.

Насыщенная праздничная программа ожидается и в местной Филармонии им. Аренского: от классического балета Щелкунчик (3 января) до рок-ёлки (9 января). Кроме того, ожидается традиционный рождественский концерт симфонической музыки (7 января) и концерт народной музыки «Гармонь-драйв» (6 января).

Суздаль: город-заповедник для любителей истории

В Суздаль ведёт бесплатная трасса М7 «Волга» или платная М12 «Восток». Обе дороги имеют всю необходимую инфраструктуру для комфортной поездки (АЗС, кафе, торговые точки), однако проезд по платной дороге позволит сэкономить время в пути. Стоимость проезда по этой части платной М12 варьируется от 1 000 до 1 600 рублей в зависимости от времени суток.

Весь город можно пройти пешком менее чем за час, так что по приезду машину можно сразу припарковать: с пешей прогулкой по основным достопримечательностям трудностей не возникнет.

Платные парковки в Суздале есть, в основном, около ключевых достопримечательностей. В будни для легковых машин, в зависимости от зоны парковки, стоимость составляет 50 рублей или 200 рублей в час, в выходные — 150 рублей или 200 рублей в час соответственно. Парковка платная с 10:00 до 21:00 все дни в году, без льгот по выходным и праздникам.

© Пресс-служба Администрации города Суздаля

Где погулять и что посмотреть

Суздаль был основан около 1000 года и долгое время оставался городом откровенно провинциальным, который обошли стороной серьёзные технические и экономические события. Но это сыграло ему на руку, Суздаль сейчас фактически стал городом-заповедником. Неповторимый уют не смогли бы воссоздать никакие современные туристические программы, так что путешествие сюда позволит фактически переместиться во времени и окунуться в историю. А заодно и почувствовать себя героем всеми любимых кинофильмов, ведь в Суздале было снято более шести десятков советских киношедевров, включая «Мёртвые души», «Женитьбу Бальзаминова» и «Чародеев».

Естественно, основные достопримечательности в городе — древние храмы. В Суздале, площадь которого составляет всего 15 квадратных километров, расположено полсотни церквей и монастырей. Есть и свой кремль — древний детинец построен в излучине реки Каменки. В окрестностях Суздаля на основе декораций фильма «Царь» Павла Лунгина появился музей под открытым небом «Щурово городище», где можно познакомиться с бытом древних людей. А музей деревянного зодчества даст возможность оценить особенности древней архитектуры Владимирской области, откуда свезли экспонаты.

© Пресс-служба Администрации города Суздаля

Куда сходить

В новогодние праздники в Торговых рядах работает Суздальская ярмарка, обязательная для посещения туристами — можно и развлечься, и местными сувенирами обзавестись. Музеи на время каникул будут устраивать костюмированные торжества, проводить различные конкурсы и мастер-классы для детей.

Уже 1 января на Торговой площади будет выступать ансамбль «Вишенье», а 2-го — коллективы «Радуница», «Калинушка». Также пройдёт «Гастрономическая викторина». В Музейном комплексе «Спасо-Евфимиев монастырь» будет проходить программа «Душа и гусли».

А ещё в этом году в Суздале ожидается открытие аквапарка и термального комплекса по адресу ул. Коровники, 45.

Рекомендуем к посещению «Сунгирские охотники» — новогодний кукольный спектакль для взрослых и детей. Кроме того, в Спасо-Евфимиевом монастыре будут проходить концерты суздальского гусляра-сказителя Александра Леонова и группы «Лучина».

6 января и 7 января ожидаются выступления хора русской песни «Новляночка» на Торговой площади и рождественский концерт Île Thélème Ensemble, а также праздник «Святки в Суздале» в Музее деревянного зодчества,

© Пресс-служба Администрации города Суздаля

Впрочем, рождественские дни можно и просто провести в прогулках по храмам, а на машине съездить в посёлок Боголюбово и насладиться церковью Покрова на Нерли. Памятник владимиро-суздальского зодчества 12 века находится в очень живописном месте, которое зимой обретает абсолютно особый колорит и неповторимую красоту — запомнится эта поездка надолго.