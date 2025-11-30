Атлас, палатка, канистра: каким был автотуризм в СССР

Автомобиль в СССР был не только средством передвижения и символом статуса, но еще и пропуском в особый мир — мир свободы и приключений. Когда заветная «Волга», «Москвич» или «Жигули» наконец-то оказывались в гараже, их владелец обретал невероятную по советским меркам роскошь — самостоятельность. Не нужно было сверять расписание поездов и самолётов, выпрашивать путевки в профкоме. Можно было просто сесть и поехать. Так рождался советский автомобильный туризм — явление, полное романтики, бытовых трудностей и неподдельного чувства товарищества на дороге.

На чём ездили

Парк автомобильных туристов был пёстрым, как и сам автопром страны. В 60-е годы в дальнюю дорогу отправлялись на трофейных «Опелях», старых «Победах» ГАЗ-М20 и «Москвичах-400». Эти машины были просты, но требовали постоянного ухода и «чувства руки» водителя.

© РИА Новости

С появлением «Жигулей» ВАЗ-2101 в 1970-е началась настоящая революция. «Копейка» стала народной легендой: относительно надёжная, экономичная и ремонтопригодная. Под капотом можно было разобраться гаечным ключом, а запчасти — хоть и с дефицитом — всё же можно было добыть и взять с собой в дальнюю поездку. На «Жигулях» ехали всей семьей, с багажниками, заваленными вещами и канистрами.

«Волга» ГАЗ-21 и её наследница ГАЗ-24 считались аристократами дорог. Просторный салон и мощный двигатель делали их идеальными для длительных переездов, но высокий расход бензина и дороговизна запчастей были их ахиллесовой пятой. Владелец «Волги» на курортном шоссе — это был человек с положением.

© Владимиров/РИА Новости

Особой кастой были «Запорожцы» ЗАЗ-965 и 966. Их иронично называли «горбатыми» и «ушастыми», но благодаря заднему расположению двигателя и небольшому весу эти малолитражки обладали невероятной проходимостью. Для многих именно «Запорожец» стал первым автомобилем, открывшим дорогу на юг.

Где останавливались: от палаток до «диких» пляжей

Отелей для автотуристов в современном понимании не существовало. Остановиться можно было несколькими способами.

Кемпинги («автодома») были редкостью и предметом гордости советской пропаганды. Наиболее известные располагались в Крыму и на Кавказе. Это были огороженные территории с летним душем, туалетом и охраняемой стоянкой. Место в таком кемпинге стоило 1–2 рубля в сутки с человека, но попасть туда было сложно — требовалась предварительная запись или блат.

Палаточные лагеря — главный и самый массовый способ ночёвки. Стоянки стихийно возникали в живописных местах у рек, озёр и моря. Это было целое сообщество: вечерами туристы собирались у костров, обменивались маршрутами, помогали друг другу с ремонтом. Если не было нарушений общественного порядка, милиция смотрела на подобные «таборы» сквозь пальцы.

© Игорь Вайнштейн/РИА Новости

Частный сектор — «сдача комнат курортникам» была подпольным бизнесом для жителей побережий. Цены устанавливались по договорённости, от трёх до пяти рублей с человека в сутки. Это был риск: и для хозяев (спекуляция), и для туристов (никто не гарантировал условий).

Машина как дом — многие энтузиасты ночевали прямо в салоне, разложив сиденья, или в самодельных прицепах-дачах.

© М. Теплов/РИА Новости

Основные направления

Крым

Крым был Меккой советского автотуриста. Поездка из Москвы в Ялту или Алушту была настоящим паломничеством. Машины тянулись бесконечным потоком по единственной дороге вдоль побережья. Цель — занять место на «диком» пляже, где можно было поставить палатку и жить неделями. Пробки под Симферополем были легендарными еще в 70-е.

Сочи

Сочинское побережье — вторая по популярности цель. Место более цивилизованное, но и более дорогое. Туристы стремились в Лазаревское, Лоо, Дагомыс. Дорога через перевалы была сложной, но невероятно красивой.

© Н.Свиридова/РИА Новости

Карелия

Карелия и Балтика манили любителей севера и спокойного отдыха. Поездка на машине по лесным дорогам Карелии к Ладожскому и Онежскому озерам, на остров Валаам (для машин был специальный паром) считалась элитным, «интеллигентным» маршрутом.

Кавказ

Кавказские Минеральные Воды (Кисловодск, Пятигорск) и Абхазия (Гагра, Пицунда) были направлением для тех, кто совмещал отдых с лечением и экскурсиями. Горные серпантины требовали от водителя мастерства, а от машины — исправных тормозов.

© Владимир Поляков/РИА Новости

Прибалтика

Это направление стояло особняком. Поездка в Литву, Латвию или Эстонию создавала полную иллюзию путешествия в Европу. Чистенькие ухоженные города, кафе с невиданной для глубинки России выпечкой, иная архитектура и особая атмосфера делали Прибалтику мечтой для многих автотуристов. Юрмала была советским аналогом модного курорта, куда стремилась творческая интеллигенция. Паланга и Нида манили любителей спокойного отдыха среди дюн и сосен, а Таллин с его старым городом был главной культурной целью. Здесь можно было почувствовать вкус «другой жизни», а заодно и прикупить качественных прибалтийских товаров — от трикотажа до электроники.

© Яков Берлинер/РИА Новости

Сколько стоила поездка

Поездка на юг на две недели для семьи из трёх человек на собственной «Копейке» в конце 70-х была весьма затратным предприятием.

Бензин: АИ-93 в начале 1970-х стоил 10 копеек за литр. Расход на «Жигулях» составлял около 10 литров на 100 км. Путь из Москвы в Ялту — примерно 1 500 км. В одну сторону уходило 150 литров (15 рублей). Туда-обратно — 30 рублей.

Питание: продукты везли с собой — хлеб, тушёнка, сгущёнка, крупы. На месте докупали овощи и фрукты. В среднем на еду уходило 30–40 рублей на всю поездку.

© Иосиф Будневич/РИА Новости

Ночёвки: в палатке — бесплатно. В частном секторе — три рубля за человека в сутки. За две недели на троих — около 120 рублей.

Прочее: за шезлонги и топчаны на некоторых пляжах брали от 10 до 25 копеек, экскурсии, мороженое — еще 30–50 рублей.

Итого: самостоятельная двухнедельная поездка обходилась примерно в 200–250 рублей — что превышало зарплату инженера и было дороже групповой поездки по профсоюзной путёвке, но несравнимо свободнее.

Дорога как главное приключение

А ещё автомобильный туризм в СССР был отличной школой выживания, где ценились умение починить карбютор на обочине, разжечь костер под дождем и найти общий язык с такими же «дикарями». Машина ломалась, дороги были ухабистыми, а жильё — более чем скромным.

© Марк Редькин/РИА Новости

Но именно в этих поездках, в бесконечных разговорах у ночного костра и в ощущении бескрайней, хоть и не всегда гостеприимной дороги рождалась та особая, ни с чем не сравнимая романтика, которую сегодняшние путешественники на комфортабельных авто уже вряд ли поймут.