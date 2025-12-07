Вот почему современный водитель не смог бы ездить зимой в СССР: шесть причин

Типичный зумер, оказавшись за рулём самой обычной советской машины зимой, скажем в конце 70-х или начале 80-х, скорее всего, получил бы нервный срыв и поклялся бы больше никогда не водить. И вот почему.

© ГАЗ

Задний привод и никакой электроники

Все массовые легковые авто того времени, кроме ВАЗ-2121 «Нива», были заднеприводными. Отечественные переднеприводные модели только-только разрабатывались.

Советские машины (как и большинство легковушек того времени) не имели вообще никаких электронных помощников водителя. Это сейчас умные ассистенты непрерывно регулируют тягу на колёсах так, чтобы не допустить их пробуксовки при разгоне и замедлении, а также удерживать машину заносов.

А в те времена функцию регулировки тяги выполнял исключительно мозг водителя и его ноги: правая контролировала педаль газа, а левая дирижировала педалью сцепления. На словах это просто. Но вы попробуйте тронуться вверх по скользкому подъёму на каком-нибудь ВАЗ-2105, которые всё ещё попадаются на наших дорогах. Сразу поймёте, о чём речь.

С ABS в голове

Торможение на скользком покрытии тоже требовало специального навыка. Если вы вдавите в пол педаль тормоза вашей современной машины, она просто начнет замедляться, двигаясь при этом туда, куда вы её направляете рулём. На советской легковушке аналогичные действия приведут к неконтролируемому скольжению — куда вектора инерции вывезут. Поэтому водители волей-неволей учились тормозить на скользком покрытии, филигранно «играя» педалью тормоза и сцепления, — так, чтобы не допустить полной блокировки колёс и не заглушить двигатель. То есть имитировали работу ABS.

© Вольдемар Мааск/РИА Новости

Кошмарная резина

Современного разнообразия марок и моделей хорошей зимней резины тогда не было и в помине. На зимних шинах тех времён сейчас вряд ли кто согласился бы ездить по доброй воле. К тому же автомобильные покрышки были товаром дорогим и дефицитным. Из-за чего многие автомобилисты экономили и ездили на единственном комплекте «всесезонки» круглый год.

Старички-водители, имеющие опыт езды на той резине, да на заднеприводных ВАЗах и «Москвичах», если и читают советы современных экспертов по безопасному вождению зимой, то скорее всего, с саркастической ухмылкой.

© Роман Денисов/РИА Новости

Сюрпризы карбюратора

Особенности конструкции массовой легковушки тех времен требовали от водителя понимания процессов, происходящих в железных недрах машины. Сейчас это, по сути, бесполезный скилл. А тогда... Вот, допустим, едет машина по зимней трассе. В какой-то момент её мотор начинает захлебываться, терять обороты и в конце концов даже глохнет. Такой «Жигуль» (или «Волга», или «Москвич») останавливается у обочины. А его водитель даже не выходит из-за руля — просто спокойно сидит и чего-то ждёт. Потому как опытный. Минут через 20 он спокойно заводит мотор и машина как ни в чем не бывало продолжает путь с идеально работающим двигателем!

Что это было, спросите вы? Да ничего особенного: просто на ходу карбюратор замерз. Верней, обледенела ось дроссельной заслонки. Что привело в итоге к перебоям в подаче топливо-воздушной смеси в цилиндры. А во время короткой остановки тепло двигателя растопило ледок, дроссельная заслонка вновь обрела подвижность и машина ожила.

© Музей ГАЗ

Картонный тюнинг

А ещё очень многие легковушки на зиму получали от своих владельцев утепление радиатора. Некоторые использовали для этого что-то вроде стёганых «ватников». А те, кто не гнался за презентабельным видом своих машин, вставляли между решёткой и радиатором двигателя первую попавшуюся картонку и ездили с ней до весны.

Зачем? Всё просто. Зимой мотор машин той эпохи мог сильно переохлаждаться на ходу. Несмотря даже на наличие термостата, который, по идее, должен предотвращать подобные неприятности. Из-за пониженной температуры антифриза маломощная автомобильная «печка» не справлялась с обогревом салона. Ведь о существовании автомобильных кондиционеров люди в СССР знали исключительно по зарубежным фильмам. И вот, чтобы не соскребать периодически иней с внутренней поверхности остекления салона, автомобилисты принудительно ухудшали теплоотдачу радиатора двигателя — «картонным» способом.

На «подсосе» по жизни

А ещё советского автомобилиста зимой ни секунды не мучили сомнения: «нужно ли прогревать мотор перед поездкой или нет»? Ответ был однозначным: греть! Поскольку с непрогретым двигателем автомобиль ехать отказывался из-за дефицита мощности. Либо приходилось ехать на «подсосе». Это отнюдь не ругательство, а устройство для управления подачей топлива и воздуха в мотор.

«Подсосом» называли специальную ручку в салоне. Вытягивая ее на себя вместе с тросиком, соединяющим с дроссельной заслонкой, водитель частично перекрывал доступ воздуха в карбюратор при запуске холодного мотора. Важно было не вытянуть «подсос» чересчур сильно. Слишком богатая бензином смесь могла залить свечи зажигания. И тогда пуск машины на морозе превращался в «танцы с бубном», включающие выкручивание и высушивание свечей… То есть водитель, манипулирующий «подсосом», фактически выполнял функции современного электронного блока управления двигателем. Последний при запуске и в процессе работы движка дозирует количество впрыскиваемого в цилиндры топлива в зависимости, в том числе, и от текущей температуры воздуха.

© В.Титов/РИА Новости

Заключение

Советский водитель, чтобы просто ездить на своей машине, должен был быть достаточно подкованным в техническом плане человеком. А ещё уметь самостоятельно выполнять функции таких систем, как:

блок управления двигателем;

антиблокировочная система тормозов;

система курсовой устойчивости.

А ещё каждый советский автомобилист волей-неволей был немного фаталистом. Поскольку в его машине зачастую не был предусмотрен даже такой элемент защиты при аварии, как подголовники. А о существовании подушек безопасности он и не подозревал…