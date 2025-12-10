От Круга до Бендера: автопутешествие по страницам истории через Тверь, Калязин, Углич и Рыбинск

Михаил Круг, радиотелескоп, затопленная колокольня, ссыльный колокол и ретро-вывески в центре современного города — на первый взгляд, эти явления не имеют ничего общего друг с другом. Но на самом деле все они прекрасно укладываются в интересный маршрут автопутешествия выходного дня, который объединяет старинные города Тверь, Калязин, Углич и Рыбинск.

© Дмитрий Огнев

Поездка по четырём городам предполагает подготовку маршрута заранее — выбор ключевых достопримечательностей, мест для обеденных остановок и ночёвки. Мы запланировали всё с помощью геосервиса 2ГИС и в формате гида получили исчерпывающую информацию о самых интересных местах, графике работы музеев и лучших кафе. Выбрать подходящее среди последних можно как на основе пользовательских отзывов, так и по оценкам различных премий или личных вкусовых предпочтений.

© Дмитрий Огнев

В нашей поездке мы останавливались на ночь в Твери и Рыбинске, выделив на каждый из этих городов по дню на изучение, а ещё один — на Калязин и Углич. Но если у вас есть возможность переночевать в ещё одном из городов — не упускайте её. Во-первых, так будет интереснее. А во-вторых, в долгой поездке комфорт очень важен, потому что качественный отдых напрямую влияет на безопасность в путешествии, дистанция которого на маршруте составляет почти тысячу километров.

© Дмитрий Огнев

К слову, о комфорте. Мы преодолели эту самую тысячу километров за рулём полноразмерного кроссовера Jaecoo J8. Полноприводный автомобиль, оснащённый 249-сильным турбомотором в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, отлично подошёл для такого марш-броска.

Просторный салон и вместительный багажник с лёгкостью примут большую семью или компанию друзей со всеми их вещами, а хорошо настроенное шасси превратит дорогу в приятную поездку.

© Дмитрий Огнев

Флагманская модель Jaecoo радует адекватным поведением, комфортным ходом и достойной управляемостью. Подвеска с хорошей энергоёмкостью не пасует и на пересечённой местности. А мощный мотор позволяет легко и безопасно выходить на обгон. При этом Jaecoo J8 не разоряет на заправках — в смешанном цикле расход топлива в нашей поездке составил около 9,5 литров на 100 км, что для большого автомобиля — хороший показатель.

Тверь: город с нотками шансона

Тверь находится в 175 км к северо-западу от Москвы, а добраться в город из столицы можно по двум автомагистралям. Есть выбор между платной трассой М-11 «Нева» и бесплатной дорогой М-10 «Россия». Маршрут по последней чуть короче, но первая существенно быстрее из-за своего скоростного режима. Так что выбирать стоит по своему усмотрению. Возможность сэкономить не означает, что вы долго простоите в пробках. Если выезжать из Москвы вне часа пик, то особых заторов на пути не будет. В среднем дорога до Твери занимает около трёх часов, плюс-минус полчаса в зависимости от трафика на маршруте.

© Дмитрий Огнев

Тверь — один из древнейших русских городов, впервые упоминается в летописях под 1135 годом. В XIII–XIV веках Тверь стала центром самостоятельного княжества и соперничала с Москвой за лидерство на Руси. В период расцвета при князе Михаиле Ярославиче Тверском город превратился в важный политический и торговый центр, активно участвовавший в борьбе против ордынского владычества.

После присоединения к Московскому княжеству в 1485 году Тверь утратила политическую самостоятельность, но сохранила культурное значение. В XVIII–XIX веках город активно развивался как крупный торговый пункт на пути между Москвой и Санкт-Петербургом. Сегодня Тверь — областной центр с богатым историческим наследием, архитектурными памятниками и давними традициями.

© Дмитрий Огнев

Знакомство с городом разумно начать с площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского — главной площади города, которая отличается необычной трёхлучевой системой организации улиц. Здесь находится памятник тверскому князю Михаилу Ярославичу, а также немало старинной архитектуры, созданной лучшими архитекторами XVIII века по мотивам зданий Санкт-Петербурга, Рима и Версаля.

© Дмитрий Огнев

Утолить культурный голод помогут два музея. Неподалёку от площади Михаила Тверского, на площади Пушкина, находится Тверской городской музейно-выставочный центр, по дороге к которому стоит обратить внимание на стелу «Город воинской славы» и стильное советское здание Главпочтамта с расположенным около него знаком тверского нулевого километра.

По городу и области разбросано несколько филиалов Тверского государственного объединённого музея, так что каждый найдёт себе экспозицию по интересам. Есть и такие необычные экспозиции, как Музей Плюшкина, в котором собраны артефакты советской эпохи, и Музей козла, считающегося символом Твери.

© Дмитрий Огнев

Внутри жилого квартала притаился расположенный в старой усадьбе Музей Тверского быта, который можно и не заметить, если специально не искать. А вот проехать мимо Тверского императорского путевого дворца не получится при всём желании. Здание в стиле классицизма с элементами барокко по проекту Петра Никитина построено на месте бывшего Тверского кремля. Во дворце в своё время отдыхала императорская семья по пути из Петербурга в Москву. Там бывала Екатерина II, а знаменитый писатель и историк Николай Карамзин читал здесь Александру I свою «Историю государства Российского». С появлением железной дороги путевой дворец утратил свою ценность для путешественников, но, к счастью, сохранился до наших дней, пережив и революцию, и Великую Отечественную войну.

© Дмитрий Огнев

Ансамбль Соборной площади наряду с Императорским путевым дворцом формирует Собор Преображения Господня. Историческое здание, построенное в конце XVII века, не уцелело, но сейчас идёт активное восстановление храма. Собор уже воссоздали и даже освятили, а колокольня Спасо-Преображенского собора находится в процессе строительства. Находится всё это величие в непосредственной близости от Старого Волжского моста. Построенный в конце XIX века мост стал первым постоянным мостом через Волгу в Твери. Уничтоженный в годы Второй мировой войны мост был восстановлен и сегодня стал одним из символов города. А кроме того, Тверской Старый мост является близнецом Моста Свободы в Будапеште, который был построен в столице Венгрии в 1896 году.

© Дмитрий Огнев

Второй мост через Волгу возвели уже в советские годы. Для Нового Волжского моста использовали старые чугунные арки середины XIX века от бывшего Благовещенского моста. В 1939 году ленинградский мост перестроили, а сохранившиеся конструкции решили использовать для постройки второго моста в Твери, носившего тогда имя Михаила Калинина. Поэтому его украсили вензелями «МК». Но название не прижилось — ни мост им. М. И. Калинина, ни мост им. С. М. Кирова в народе не остались, поэтому теперь горожане называют его просто Новый Волжский мост.

© Дмитрий Огнев

По мостам можно перебраться из центра Твери на левый берег Волги, где находится Набережная Афанасия Никитина, парки и пляж. В ноябре, особенно когда город засыпан снегом, купающихся предсказуемо нет, но вот гостей Твери, изучающих достопримечательности, в районе набережной достаточно. Помимо старинных церквей здесь находятся памятник морякам-подводникам, открытый в 2010 году, и памятник 1955 года, посвящённый путешественнику, первому европейцу, проложившему торговый путь в Индию, и уроженцу Твери Афанасию Никитину.

© Дмитрий Огнев

Где поесть в Твери

После прогулки, нагуляв аппетит, логично отправиться подкрепиться. Вечер можно закончить в ресторане «Костёр», который в 2ГИС имеет высокую пользовательскую оценку.

Если хочется чего-то более демократичного и в необычном антураже — рекомендуем кафе «Манилов» с интересным интерьером и возможностью попробовать исторические блюда.

© Дмитрий Огнев

Для любителей отдыха в интернациональном стиле можем посоветовать паб «Старый чемодан» (https://go.2gis.com/ffjB8) с каноничными для подобных заведений блюдами и атмосферой.

Чтобы перекусить на ходу в перемещениях по городу, стоит заглянуть в кафе Testo, где можно найти не только сладости, но и салаты с горячими блюдами, а за кофе стоит наведаться в кофейню Buna Buna с качественными напитками, сэндвичами и десертами. Здесь же можно обзавестись сувенирами, а ещё, взяв ароматный кофе, прогуляться по бульвару Радищева, где находится памятник Михаилу Кругу — он ровно напротив кофейни.

© Дмитрий Огнев

Шансонье, который родился в Твери, стал одним из символов этого города, поэтому неудивительно встретить памятник певцу. На скамейку, где, опираясь на гитару, сидит в распахнутом пальто бронзовый поэт-песенник, можно присесть для совместного фото. В киосках неподалёку можно купить магнитики и с видами Твери, и с Михаилом Кругом.

Где остановиться в Твери

После прогулки, наевшись и закупившись подарками, разумно отправиться отдыхать. Недостатка в гостиницах Тверь не испытывает, поэтому можно выбирать размещение на свой вкус. В центре есть Rossi Hotel и отель «Луидор».

© Дмитрий Огнев

Здесь же, в центре, гостиница «Пушкин», от которой в паре шагов располагается упомянутый выше паб «Старый чемодан», и отель «Звезда». Если есть желание оказаться вдали от суеты, можно выбрать расположенные в отдалении от центра «Тверь Парк Отель» или отель «Октябрьская».

© Дмитрий Огнев

Ну а мы отдали предпочтение гостинице «Премьер Отель». Расположенная внутри квартала, она предлагает бесплатные парковки вдоль улицы или платную подземную парковку, что для автопутешественников важно, а возможность выбора номеров разных категорий позволяет подобрать ночлег каждой категории туристов — от путешественников-одиночек до семей. Утром можно позавтракать в ресторане отеля, чтобы не тратить время на поиск кафе перед выездом в следующую точку маршрута, которой для нас стал Калязин.

Калязин: к затопленной колокольне через радиотелескоп

Тверь и Калязин разделяет примерно 165 км, так что дорога займёт около трёх часов. Города связывает неплохая региональная дорога, но всё-таки это не федеральная трасса, поэтому особо гнать не получится. До Калязина можно добраться без особых проблем, а сам город не очень большой, так что изучение ключевых достопримечательностей много времени не займёт.

© Дмитрий Огнев

Калязин — старинный русский город, расположенный на Волге, известный по летописям с XIV века. Он возник как торгово-ремесленный посёлок, сформировавшийся вокруг основанного в 1470-е годы Макарьевского Калязинского монастыря, который стал духовным и хозяйственным центром окрестностей. В последующие столетия Калязин развивался как волжский торговый порт, связывавший Москву и Поволжье.

© Дмитрий Огнев

Знаковым событием в истории города стало строительство в 1930-е годы Угличского водохранилища, из-за чего значительная часть старого Калязина была затоплена. Над водой осталась возвышаться колокольня Николаевского собора, ставшая символом города. Сегодня Калязин известен как туристический центр с уникальным памятником затопленной архитектуры и историей волжского поселения.

© Дмитрий Огнев

Главная точка притяжения — колокольня Николаевского собора, который входил в ансамбль Свято-Троицкого Макарьева монастыря, затопленного при создании Угличского водохранилища. В разные года поклониться мощам Макария Калязинского — в миру Матвея Кожина, основателя обители — приезжали Иван Грозный, Борис Годунов, Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, патриарх Никон, Пётр I, Екатерина II, Александр II. Увы, в первой половине XX века древний монастырь оказался под водой ради создания водохранилища. Сохранилась только колокольня Николаевского собора, которая на искусственном острове возвышается посреди водной глади.

© Дмитрий Огнев

В 2021 году завершилась реставрация колокольни, был создан пешеходный променад на берегу близ уникальной достопримечательности, куда и съезжаются туристы, чтобы увидеть уникальный объект и обзавестись сувенирами из Калязина. Поблизости находится Voda Boutique Hotel с рестораном Voda, так что при желании можно остановиться на ночлег или как минимум пообедать с видом на колокольню Николаевского собора.

© Дмитрий Огнев

Чуть дальше вдоль берега располагается гостевой дом «Усадьба» с одноимённым рестораном. Ну а если посещать Калязин проездом, как мы, рекомендуем заглянуть в «Пореченские пекарни» — очень вкусная выпечка по невероятно низким ценам!

© Дмитрий Огнев

Музеев в Калязине немного, но они есть. Чтобы лучше узнать город, логично отправиться в местный краеведческий музей. А любители кино и фото могут посетить «Светопись» — семейный музей, посвящённый истории кино и фотографии XIX и ХХ веков. Там можно познакомиться с историей города в формате фотоархива и кинохроники.

© Дмитрий Огнев

Прогуливаясь по городу, стоит внимательно смотреть по сторонам — в Калязине сохранились купеческие дома XVIII—XIX веков. Мы же перед выездом заглянули в Церковь Вознесения Господня. Исторический ансамбль XVIII века включает в себя православный храм и колокольню в классическом стиле, а также северные и западные ворота. Правда, последние сейчас находятся на реставрации, а потому в полной мере насладиться их видами не получится. Но можно посмотреть расположенный около храма памятник Михаилу Скопину-Шуйскому — герою времён польско-литовской интервенции, организовавшему освободительный поход на Москву, осаждённую войсками Лжедмитрия II.

© Дмитрий Огнев

Из Калязина в Углич можно добраться за час (города разделяет всего полсотни километров), но лучше заложить лишние полчаса, чтобы съехать с основного маршрута по направлению к деревне Толстоухово. Всё дело в том, что здесь находится Калязинская радиоастрономическая обсерватория с её гигантским радиотелескопом ТНА-1500, тарелку которого видно издалека.

© Дмитрий Огнев

Телескоп с 64-метровым рефлектором весит 800 тонн, а общая масса конструкции высотой 178 метров составляет внушительные 3 800 тонн! Естественно, попасть на территорию обсерватории не получится, но подъехать поближе всё-таки стоит. Хотя бы чтобы сделать впечатляющие снимки. Ну а после фотосессии с техническим чудом можно отправляться в древний Углич.

Углич: сыр, часы и древние храмы

Углич — один из древнейших городов России на Волге, который впервые упоминается в летописях под 937 годом. С X–XIII веков он развивался как укреплённый рубеж северо-восточной Руси, а в XIV–XV столетиях стал центром самостоятельного удельного княжества. Город особенно известен трагическими событиями 1591 года, когда здесь при загадочных обстоятельствах погиб царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного. Это событие стало одним из поводов для Смутного времени. В XVII–XIX веках Углич оставался важным торговым и ремесленным пунктом на Волге, развивая часовое дело и металлургию.

© Дмитрий Огнев

Сегодня Углич — популярный туристический центр Золотого кольца России, сохранивший множество исторических памятников, включая кремль, старинные храмы и музеи. Если приехать в город в понедельник или вторник, есть риск наткнуться на закрытые двери, поэтому, если ставить перед собой целью изучение музеев, отправляться в поездку лучше со среды по воскресенье.

О небольшом городе с многовековой историей многие знают по фирменному угличскому сыру и часам «Чайка» Угличского часового завода. Производство часов возобновили в наше время под новым брендом, не связанным с историческим предприятием. А вот сыры как делал Угличский сыродельно-молочный завод (УСМЗ), так и продолжает делать — есть даже фирменный музей сыра. Так что любителям этого продукта настоятельно рекомендуем посетить эту интересную экспозицию.

© СырКультПросвет

Поклонникам промышленного туризма стоит отправиться в Центральный музей истории гидроэнергетики России, который находится на территории Угличской гидроэлектростанции. Учитывая, что речь идёт не столько об объекте культурного наследия, охраняемого государством, сколько о режимном объекте «РусГидро», свободного доступа в экспозицию нет. Можно купить билет на одну из трёх экскурсий в течение дня, чтобы познакомиться с одной из старейших гидроэлектростанций России.

© Дмитрий Огнев

В свете последних событий для защиты сооружения в городе глушат сигнал GPS, так что с навигацией будут проблемы. Возможны и перебои с мобильным интернетом, поэтому лучше скачать оффлайн-карты 2ГИС и строить маршруты через них, а на местности ориентироваться уже по указателям на домах и дорожным знакам. Совет особенно актуален перед поездкой в Рыбинск, где находятся двигателестроительная компания «ОДК-Сатурн», множество приборостроительных предприятий и других промышленных объектов оборонного и двойного назначения, так что в этом городе о навигации можно забыть и лучше подготовиться к этому заранее.

Если ваша культурная программа подразумевает более классические достопримечательности — добро пожаловать в Угличский кремль и его архитектурный ансамбль, в состав которого входят княжеские палаты, церковь Димитрия-царевича, Спасо-Преображенский собор, колокольню и здание городской думы. Расположенный на высоком правом берегу реки Волги комплекс не сохранил валы и крепостные стены, но мост, перекинутый через прокопанный от речки Шелковки до Каменного ручья ров, сохранился и служит парадными воротами при входе в кремль.

© Дмитрий Огнев

Первым гостей встречает здание городской думы 1815 года постройки, но самое интересное скрыто в глубине территории. В 1700-е годы здесь был воздвигнут величественный Спасо-Преображенский собор, к которому несколько десятилетий спустя пристроили колокольню.

© Дмитрий Огнев

Любителям истории будут не менее интересны палаты угличских князей и Церковь Димитрия на крови. Приземистое, почти квадратное каменное здание княжеских палат — единственное, что сохранилось от большого деревянного дворца. Это не просто старейшее здание Углича, но и одно из древнейших жилых зданий в России. Близ этих палат в мае 1591 года было обнаружено тело царевича Дмитрия, смерть которого привела к началу Смутного времени и пресечению династии Рюриковичей.

© Дмитрий Огнев

Непосредственно на месте гибели царевича Дмитрия в первые годы XVII века была срублена деревянная часовня, в 1630 году появилась деревянная церковь, а в 1692 году была построена существующая каменная церковь. Внутри сохранились росписи второй половины XVIII века, а также выставлен на всеобщее обозрение ссыльный набатный колокол. В 1591 году он своим звоном известил жителей города Углича о смерти царевича Дмитрия, спровоцировав народное волнение, закончившееся самосудом над предполагаемыми убийцами. Царь Василий Шуйский, расследовавший убийство и последовавшие за ним народные волнения, счёл колокол подстрекателем к бунту. Набатный колокол сбросили со Спасской колокольни, вырвали ему язык, отрубили ухо, наказали принародно на площади 12 ударами плетей и «сослали» в Сибирь. С 1593 по 1892 годы колокол пробыл в ссылке в Тобольске, после чего его решением Александра III «амнистировали» и вернули в Углич.

© Дмитрий Огнев

От кремля можно направиться на набережную Волги, прогуляться по ней, а затем пройтись по Ярославской улице, где сохранилось немало старых купеческих домов. Какие-то из них превращены в музеи, где можно посмотреть разные тематические экспозиции, поучаствовать в мастер-классах и развлечениях вроде чаепития по всем канонам русского купечества.

© Дмитрий Огнев

Если вместо стилизованных приёмов пищи вы отдаёте предпочтение традиционным, можно отправиться в ресторан «Сезоны» или ресторан «Гоsти» в паре шагов от кремля.

© Дмитрий Огнев

Для лёгкого перекуса подойдут кафетерий «Красный крокодил» или кофейня «Хитрый лис». Мы же отдали предпочтение ресторану гостиницы «Вознесенская», где недорого, очень вкусно и сытно поужинали в русском стиле — салатом с перепёлкой, ухой из трёх видов рыбы и котлетой из судака.

© Дмитрий Огнев

Рыбинск: «12 стульев» и ретро-вывески

В часе-полутора езды, в 75 км от Углича находится Рыбинск. Крупный город на Волге, история которого восходит к XV веку. Первоначально на месте города существовало поселение Усть-Шексна, впоследствии известное как Рыбная Слобода. Благодаря выгодному расположению у впадения Шексны в Волгу, оно стало важным торговым пунктом, снабжавшим рыбой Москву и другие города Руси.

© Дмитрий Огнев

Бурный рост Рыбной Слободы произошёл в XVIII–XIX веках, когда она превратилась в один из крупнейших речных портов России и получила название Рыбинск. В этот период город называли «столицей Волги» из-за его значительной роли в речном транзите зерна и других товаров. В XX веке Рыбинск развивался как промышленный центр, особенно в области двигателестроения и машиностроения. Сегодня город известен своей исторической архитектурой, речными традициями и значимыми промышленными предприятиями.

© Дмитрий Огнев

За свою историю город неоднократно менял имя, но в итоге власти вернули его к историческому наименованию. В наши дни туристы знают Рыбинск как город с ретро-вывесками на центральных улицах. Культурный проект «Музей живой старинной вывески», стартовавший в 2017 году по инициативе местного композитора, музыканта и графического дизайнера Мити Кузнецова и художницы Нины Матвеевой, превратил исторический центр Рыбинска в уникальный артефакт. Все вывески выполнены в ретро-стиле со стилизованным под старину дизайном, характерными шрифтами и графикой. Таким относительно недорогим и не требующим особых усилий способом удалось создать музей под открытым небом. Даже привычные всем сетевые магазины превратились в артефакты, характерные только для Рыбинска. Так что просто прогулка по улице с разглядыванием вывесок превращается в настоящее путешествие во времени.

© Дмитрий Огнев

Но лучше погружаться в старину на набережной Волги. На высоком берегу возвышаются два (старое и новое) здания хлебной биржи. Старая биржа в строгом классическом стиле сейчас находится на реставрации, а Новая, построенная в русском стиле, служит историко-архитектурным музеем-заповедником. Две биржи вместе с возвышающимся по соседству Спасо-Преображенским собором (колокольня высотой 93,7 метра — одна из самых высоких в России) и Волжским мостом составляют классическую панораму города, изучать которую лучше всего с противоположного левого берега Волги.

© Дмитрий Огнев

Не менее узнаваемыми символами города стали возведённая в 1912 году 48-метровая Рыбинская пожарная каланча, одна из самых высоких в стране, а также впечатляющий костёл Святейшего Сердца Иисуса. Обширная католическая община в начале 1910-х собрала средства на постройку храма, который возвели в очень сжатые сроки — 25 апреля 1910 года заложили первый камень, а уже 22 октября того же года костёл был готов.

© Дмитрий Огнев

Увы, советские законы сделали жизнь храма невозможной, поскольку за его содержание власти начали взимать деньги с прихода — 15 февраля 1931 года костёл Сердца Иисуса закрылся решением самих прихожан. В последующие годы здание использовалось для разных целей, а с 1980-х неоготический собор отдан студенческому клубу «Прометей» Рыбинского государственного авиационного технического университета. Ныне исторический интерьер утрачен, а свободный доступ в храм закрыт…

© Дмитрий Огнев

В двух шагах от храма находится дом Семёна Гордеева, построенный в 1900 году. Не уцелевший до наших дней деревянный «терем» в начале 1990-х энтузиасты из числа рыбинских художников воссоздали по историческим изображениям и превратили в многоквартирный жилой дом с мастерскими. Двухэтажное деревянное здание, богато украшенное балконами, башенками, кокошниками, носит название Рыбинский Дом художников, в том числе и в знак уважения тем людям, кто создал реплику памятника деревянной архитектуры русского стиля начала XX века.

© Дмитрий Огнев

Если добраться до Рыбинской гидроэлектростанции, то можно увидеть один из самых крупных монументов города — памятник «Волга», который увековечил подвиг строителей Волгостроя. В черте города на набережной находится сразу несколько интересных памятников. Среди них — единственный в мире памятник бурлаку. Изначально он находился на улице Стоялой, где ежегодно перед началом навигации собирались русские мужики, по большей части крестьяне и бродяги, которые нанимались на своих плечах тянуть гружёные баржи.

© Дмитрий Огнев

К современным арт-объектам, достойным внимания, относятся памятник советскому поэту-песеннику Льву Ошанину, расположенный на набережной Волги, и соседствующая с ним скульптура, изображающего легендарного Остапа Бендера и пристающего к нему мальчика-беспризорника. Культовая экранизация романа «12 стульев» снималась Леонидом Гайдаем именно в Рыбинске, так что не увековечить прекрасный фильм в городе просто не могли. Современный сериал «Подслушано в Рыбинске» монумента пока не удостоился, но посмотреть эту детективную комедию стоит — снято прекрасно, а Тимофей Трибунцев в роли провинциального журналиста-провидца просто великолепен.

© Дмитрий Огнев

Где поесть в Рыбинске

В двух шагах от памятника «великому комбинатору» находится кафе «Двенадцать стульев», где можно вкусно и недорого поесть. Работает заведение с раннего утра, так что неудивительно, что завтраки собирают полные залы.

© Дмитрий Огнев

Чуть дальше — ресторан СупBerry и популярные у туристов «Дом культуры и отдыха» и «Центр употребления пельменей». Так что при прогулках по историческому центру Рыбинска голодным не останется никто. Заведений на любой вкус и кошелёк в городе достаточно.

© Дмитрий Огнев

Где остановиться в Рыбинске

Аналогичным образом обстоит дело и с гостиницами. На набережной Волги расположена гостиница «На Введенской». А на расстоянии вытянутой руки от Спасо-Преображенского собора, на набережной реки Черёмуха, стоит уютный отель «Богемия».

© Дмитрий Огнев

На левом берегу Волги есть гостевой дом «На Волге», который со стороны выглядит неказисто, но имеет оценку 4,7 на «Отелло». Так что принимать во внимание этот вариант размещения всё-таки стоит.

Дорога домой

Изучив четыре города, побывав в разных эпохах и кинофильмах, по трассе М8 «Холмогоры» легко вернуться в Москву. Расстояние от Рыбинска до столицы составляет порядка 315 км, так что придётся запастись терпением — дорога займёт около пяти часов. Но в приятной компании и за рулём хорошей машины, которой, безусловно, оказался Jaecoo J8, время пролетит незаметно. А по возвращении домой уже можно строить планы и маршрут на следующую поездку.