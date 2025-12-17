Памятники ЮНЕСКО под хруст огурца: автопутешествие в Муром, Владимир и Суздаль

Грядущие длительные новогодние каникулы располагают к тому, чтобы хоть на несколько дней сменить обстановку. Интересный маршрут для короткого автопутешествия можно проложить через Муром, Владимир и Суздаль. Эти небольшие города с древними храмами и монастырями идеально подходят для зимних прогулок, во время которых лёгкий морозец, пушистый снег и красивая белокаменная архитектура создают атмосферу народных былин и волшебных сказок.

© Дмитрий Огнев

Поездка по нескольким городам, изобилующим точками интереса, требует тщательной подготовки маршрута заранее: нужно определить основные достопримечательности, продумать места для обеда и варианты ночёвки.

Мы составляли свой маршрут с помощью сервиса 2ГИС, в котором есть подробная информация о значимых объектах, графике работы музеев и популярных кафе. Выбор ресторанов и кафе можно делать, ориентируясь на отзывы посетителей, рейтинги, различные премии или собственные вкусовые предпочтения. Гостиницы также подбирались нами на основе реальной обратной связи от постояльцев, комментариев и фотографий на страницах отелей в сервисе «Отелло».

Наш автомобиль

В это путешествие мы отправились на Jetour T2, который быстро привлёк внимание покупателей в России благодаря своему квадратному дизайну в стиле чистокровных внедорожников и наличию полного привода уже в базе.

© Дмитрий Огнев

Несмотря на ярко-выраженные внедорожные амбиции, автомобиль неплохо подходит и для неспешных путешествий по хорошим трассам на крейсерских скоростях. Машина оснащается тяговитым 2,0‑литровым турбомотором мощностью 245 л. с., который, что называется, «везёт», когда давишь гашетку. Так что ущемлённым себя при обгонах не чувствуешь. Ну а полный привод с системой распределения крутящего момента — это приятный бонус на случай, если захочется съехать с асфальта на грунтовку и увидеть чуть больше, чем просто городские достопримечательности.

В целом, в дальней дороге удалось ещё раз убедиться, что машина предлагает неплохой баланс между комфортом и внедорожными возможностями. Она хорошо чувствует себя как в городе и на скоростной магистрали, так и на пересечённой местности.

© Дмитрий Огнев

Муром: родина былинного богатыря

Свой маршрут вы можете запланировать самостоятельно, но оптимальными будут два варианта. Выехав из Москвы, остановиться в Муроме и провести там день, а далее посвятить хотя бы по одному дню Владимиру и Суздалю. Или же поехать во Владимир и поселиться там. И уже оттуда отправляться в Муром и потом в Суздаль.

Из Москвы до Мурома около 325 километров, которые можно проехать по бесплатной трассе М-7 «Волга» примерно за шесть часов, или преодолеть за 3,5–4 часа по платной М-12 «Восток». Выбор в любом случае за вами, однако мы не пожалели порядка 1 800 рублей, чтобы пару лишних часов провести в Муроме, а не в автомобиле.

Первое упоминание о Муроме содержится в «Повести временных лет» и относится к 862 году, что делает его ровесником Новгорода и Ростова, хотя археология подтверждает более раннее поселение финно-угорского племени мурома. Город расположен на левом берегу реки Оки. Он служил форпостом на восточных границах Руси, переживая набеги, пожары и смуту, но всегда возрождался как торговый и ремесленный центр.

© Дмитрий Огнев

В X–XI веках Муром входил в состав Киевской Руси, а позднее стал центром Муромского княжества. Город играл важную роль как пограничный и торговый пункт, защищая восточные рубежи Руси и связывая её с волжскими землями. В XIII веке Муром, как и многие русские города, пострадал от нашествия монголо-татар, однако со временем был восстановлен.

В XIV–XV веках город вошёл в состав Московского княжества, сохранив значение крупного ремесленного и торгового центра. В XVI–XVII веках Муром активно развивался, здесь строились каменные храмы и монастыри. В XIX веке город стал важным промышленным центром, известным своими кожевенными, хлебопекарными и машиностроительными предприятиями.

Муром широко известен как родина легендарного богатыря Ильи Муромца, символа силы и защитника Руси — памятник ему находится в центральном парке на берегу Оки. Сама набережная представляет собой современное благоустроенное пространство с живописными видами. Это популярное место прогулок и городских праздников. Так что именно с него можно начать изучение местных достопримечательностей.

© Дмитрий Огнев

Неподалёку от набережной можно осмотреть сразу два монастыря. Спасо-Преображенский монастырь — один из древнейших монастырей России, основанный по преданию в 1096 году князем Глебом Владимировичем. Период наибольшего расцвета обители пришёлся на время правления Ивана Грозного, по распоряжению которого были приглашены искусные мастера, воздвигшие главный собор и ряд каменных построек. В эпоху патриарха Никона монастырь находился в руках старообрядцев, а после революционных событий его здания использовались структурами НКВД и РККА.

© Дмитрий Огнев

В наши дни монастырский ансамбль привлекает паломников и путешественников возможностью увидеть Спасо-Преображенский собор, Надвратную и Преображенскую церкви. В монастыре хранятся мощи преподобного Илии Муромца, почитаемого святым в Русской православной церкви.

Буквально на расстоянии вытянутой руки находится Троицкий женский монастырь, основанный в XVII веке. Он был возведён на средства зажиточного купца Тарасия Борисова.

© Дмитрий Огнев

Верующие приезжают сюда, чтобы почтить мощи святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака. Любителей древнерусской архитектуры особенно впечатляют богатое убранство Троицкого собора, Казанская церковь, расположенная над воротами обители, а также изящная шатровая колокольня. Непосредственно памятник Петру и Февронии Муромским стоит в небольшом сквере, находящемся между двух монастырей.

© Дмитрий Огнев

Ещё один монастырь — Благовещенский мужской монастырь — был основан в 1553 году по указу царя Ивана Грозного. Является одним из самых красивых архитектурных ансамблей города. С именем царя связан и самый старый храм города — церковь Космы и Дамиана. Древнейшая церковь Мурома была возведена по его повелению в середине XVI столетия. Она отличается самобытным архитектурным обликом: на кубическом основании возвышается шестнадцатигранный шатёр высотой около 12 метров, завершённый небольшой луковичной главкой с крестом. Согласно местному преданию, под фундаментом храма захоронены пять муромских воевод, павших во время взятия Казани.

© Дмитрий Огнев

Одной из заметных архитектурных доминант города и памятником инженерного зодчества конца XIX — начала XX века является водонапорная башня Мурома. Она была построена в период активного развития городской инфраструктуры и предназначалась для обеспечения города централизованным водоснабжением. Сооружение выполнено в кирпиче и отличается выразительным обликом: массивный корпус сочетается с декоративными элементами, характерными для промышленной архитектуры того времени. Башня не только выполняла практическую функцию, но и формировала облик городской застройки, став важной частью исторического центра.

© Дмитрий Огнев

Тем, кому хочется большего вовлечения, чем просто созерцание архитектуры, можно посоветовать посетить местный Кибермузей. В подвальном помещении собрана большая коллекция различных устройств — от телевизоров до смартфонов, от арифмометров до компьютеров, от игровых приставок до радиол — и прочих артефактов советской и постсоветской эпохи. Юным посетителям интересно будет узнать, как выглядели «предки» хорошо знакомых им современных устройств, а взрослые смогут вдоволь поностальгировать. Билет действует три дня, так что можно вернуться и дополнительно изучить интересные экспонаты или окунуться в прошлое и поиграть в старые видеоигры.

© Дмитрий Огнев

Отдельный зал Кибермузея посвящён телевидению, что не случайно. В Муроме родился выдающийся учёный и изобретатель, один из основоположников электронного телевидения Владимир Зворыкин. Уроженец муромской купеческой семьи окончил Санкт-Петербургский технологический институт, а после революции эмигрировал в США. Зворыкин создал и усовершенствовал электронные телевизионные системы, в том числе передающую трубку иконоскоп и приёмную трубку кинескоп, которые стали основой развития телевидения во всём мире. Его научная деятельность оказала огромное влияние на развитие электроники и средств массовой коммуникации XX века. А сегодня памятник Владимиру Козьмичу можно увидеть рядом с его домом — он находится ровно напротив Кибермузея.

© Дмитрий Огнев

Где поесть в Муроме

Естественно, в Муроме нельзя не попробовать калач — традиционное хлебобулочное изделие, один из гастрономических символов Мурома. Он отличается особой формой с «ручкой», за которую калач держали во время еды, не касаясь самой мякоти. Изделие выпекали из пшеничной муки по особому рецепту, благодаря чему калач получался пышным, мягким и долго сохранял свежесть.

© Дмитрий Огнев

Муромские калачи славились своим качеством далеко за пределами города и нередко подавались к царскому столу. Сегодня муромский калач считается важной частью историко-культурного наследия города и популярным сувениром для туристов. За таким сувениром логично отправляться в Муромскую калачную, где есть и сладкие, и сытные калачи; и чай с кофе, и квас с лимонадами.

© Дмитрий Огнев

Если хочется более традиционного рациона — неподалёку находится трапезная «У Ильи, у Муромца» или кафе «УтроВечер» с разнообразными закусками.

А ещё можно отправиться в находящийся в отеле X.Room ресторан X.Lovelli. Голодным в Муроме не останется никто, потому что вариантов поесть в городе достаточно, на любой вкус и кошелёк.

Где остановиться в Муроме

Туристы в Муром в основном приезжают на выходные, так что гостиниц в городе не так много, но всё-таки варианты остановиться на ночлег есть. В центре находятся очень приятные отели «Элегия» и «Муром».

© Дмитрий Огнев

Не менее высокий уровень сервиса в колоритной гостинице «Купеческий двор», где будто бы воссоздана атмосфера купеческих домой конца позапрошлого века.

Отель «Есенин» также предлагают достойный уровень вкупе с удачной локацией в пешей доступности от ключевых достопримечательностей древнего города.

© Дмитрий Огнев

Владимир: фрески Рублёва и русская кухня в современном прочтении

Муром и Владимир разделяют около 130 километров, которые без особых проблем можно преодолеть за пару часов по неплохим бесплатным дорогам. Но за куда комфортее за час-полтора домчать по платной трассе М-12 «Восток»: поездку нам обошлась в 186 рублей. Экономия времени и более комфортный ритм движения, безусловно, стоят такой суммы.

Владимир — один из древнейших городов России. Согласно летописям, он был основан в 1108 году князем Владимиром Мономахом на Клязме как укреплённый пункт на восточных рубежах Руси. В XII–XIII веках Владимир стал столицей Владимиро-Суздальского княжества и одним из важнейших политических, культурных и религиозных центров Древней Руси.

© Дмитрий Огнев

Особенно значительный расцвет города пришёлся на правление князя Андрея Боголюбского и его брата Всеволода Большое Гнездо. В этот период во Владимире возводятся величественные каменные храмы, дворцы и оборонительные сооружения.

В 1238 году город был разорён войсками монголо-татар под предводительством хана Батыя, после чего утратил своё политическое значение. Позднее Владимир вошёл в состав Московского княжества, уступив роль главного центра Москве, но сохранил важное духовное и культурное значение.

© Дмитрий Огнев

Сегодня Владимир — крупный исторический и туристический центр России, входящий в маршрут Золотого кольца. Исторический центр Владимира и его белокаменные памятники включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город небольшой, поэтому все достопримечательности расположены в нём компактно. Удобно оставить автомобиль и прогуляться по Владимиру пешком. Но учтите, что в центре города парковки — платные.

© Дмитрий Огнев

Самая известная владимирская достопримечательность — Золотые ворота, которые построены в 1164 году при князе Андрее Боголюбском. Это уникальный памятник древнерусского оборонного зодчества, служивший парадным въездом в город. Над воротами располагалась церковь Положения Ризы Богоматери. Увы, до конца 2026 года увидеть её можно разве что на многочисленных сувенирах, поскольку Золотые ворота находятся на реставрации и плотно укутаны сеткой и строительными лесами.

Зато можно посетить два древних храма, расположенных в самом центре Владимира. Успенский собор возведён в 1158–1160 годах и в течение длительного времени был главным храмом Руси.

© Дмитрий Огнев

В функционирующем храме, богатом святынями, покоятся мощи четырёх великих князей — Георгия и Глеба Владимирских, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Здесь также представлена фресковая композиция Андрея Рублёва «Страшный суд» 1408 года, являющаяся единственным достоверно атрибутированным и точно датированным произведением выдающегося мастера иконописи. Архитектурный ансамбль собора дополняют возведённые в XIX столетии колокольня и придел, освящённый в честь великомученика Георгия Победоносца.

© Дмитрий Огнев

Дмитриевский собор был построен в 1194–1197 годах при князе Всеволоде Большое Гнездо. Храм известен своими богатейшими белокаменными резными рельефами и функционирует только в музейном формате, где основным экспонатом выступает само архитектурное сооружение. Его фасады украшены 1504 каменными блоками с изображениями фантастической флоры и фауны, а также мифологических и библейских сюжетов, тогда как в интерьере сохранились фрески византийских художников XII столетия, посвящённые теме Страшного суда. На билете в этот музей можно сэкономить, изучив здание снаружи, а вот в Успенский собор стоит попасть внутрь — древние фрески получится оценить только так.

© Дмитрий Огнев

Богородице-Рождественский монастырь — место погребения Александра Невского до его переноса мощей — тоже заслуживает внимания. Водонапорная башня-музей «Старый Владимир» хранит историю купечества и повседневную жизнь горожан на рубеже XIX–XX столетий раскрывается через музейную экспозицию, где представлены подлинные предметы быта и архивные материалы, а также реконструированные интерьеры эпохи.

© Дмитрий Огнев

Здесь можно увидеть, к примеру, покои дворянки, церковную лавку или рабочий кабинет надзирателя тюрьмы «Владимирский централ» (она, кстати, действует до сих пор и при желании можно побывать у стен воспетой Михаилом Кругом тюрьмы). Со смотровой площадки, расположенной на четвёртом уровне башни, открывается живописная панорама исторической части города., исторический музей и музей хрусталя расположены в старинных зданиях города и знакомят с историей Владимирской земли, традициями и художественными промыслами региона.

© Дмитрий Огнев

Парк имени Пушкина и смотровые площадки открывают живописные виды на пойму реки Клязьмы и окрестности города. Город сохранил древний кремль и улицы вроде Георгиевской с традиционной застройкой. Эти памятники отражают расцвет Владимиро-Суздальского княжества, а заодно служат прекрасным антуражем для пеших прогулок по городу.

© Дмитрий Огнев

Где поесть во Владимире

Недостатка в кафе и ресторанах во Владимире не ощущается. Высокой оценки от гостей на 2ГИС заслужили кафе «Птичка» и ресторан-трактир «Вновь». За напитками стоит отправиться в питейный дом купца Андреева, а за более торжественной обстановкой — в ресторан «Панорама». Мы же за время пребывания в городе на себе опробовали два варианта, кафе и ресторан.

© Дмитрий Огнев

В центре города недорого и очень вкусно можно поесть в кафе «Тоня и её пельмени» — стильное заведение с очень приятным и уютным интерьером и позитивным персоналом располагает остаться здесь подольше. Тем более, что цены не разорят — порция вкуснейших пельменей, которых широкий ассортимент, горячая солянка и горячий напиток обойдутся в 600-700 рублей. Отличный вариант для бюджетного обеда или ужина!

© Дмитрий Огнев

В паре шагов по соседству с «Тоней» находится гранд-бистро «Меряне», которое делает ставку на русскую кухню в современном прочтении с блюдами из дровяной печи. Заведение от местных рестораторов получилось на славу — концепция, отсылающая к древнему финно-угорскому народу, проживавшему на территории современных Ярославской, Ивановской, Владимирской, северной и восточной частях Московской и западной части Костромской областей, пронизывает всё, от меню до интерьера. При подаче официанты рассказывают о каждом блюде в деталях, а по желанию гостям могут устроить небольшую экскурсию с подробным рассказом, что означают элементы декора и в чём вообще суть заведения. Крайне рекомендуем посетить гранд-бистро, чтобы перекинуть мостик от культурно-исторической экскурсионной программы к миру высокой кухни.

© Дмитрий Огнев

Где остановиться во Владимире

Будучи достаточно крупным по региональным меркам городом, Владимир предлагает достаточно широкий вариант мест для отдыха туристов. Гостиницу «Мономах» может смело рекомендовать для экономных туристов, а «Левитанъ» стоит выбирать тем, кто хочет жить в прямом смысле в двух шагах от основных достопримечательностей.

Если приоритетом для вас являются красивые виды и удалённость от городской суеты, разумно присмотреться к парк-отелю «Вознесенская слобода» — он хоть и в черте города, но расположен очень уединённо. Ну а на одной из центральных улиц находится отель «Честер», который хорошо подходит для любителей быть в центре во всех смыслах слова.

© Дмитрий Огнев

Мы для остановки выбрали гостиницу Invait . Современный отель, расположенный неподалёку от ключевых достопримечательностей, но вдали от центральных улиц. Из преимуществ — современный дизайн и собственная просторная парковка, где можно без проблем оставить автомобиль. Отличный вариант по приемлемой цене.

Суздаль: музей под открытым небом

От Владимира до Суздаля около часа езды и менее 40 километров расстояния, поэтому в этот же день разумно с утра отправиться в противоположную сторону, в сторону посёлка Боголюбово, чтобы насладиться видом храма Покрова на Нерли — выдающегося памятника древнерусской архитектуры XII века и одно из самых известных символов русской культуры. Он расположен недалеко от города Владимира, у слияния рек Нерль и Клязьма, на заливном лугу.

© Дмитрий Огнев

Церковь была построена в 1165 году по повелению князя Андрея Боголюбского. По одной из версий, храм возведён в память о его сыне Изяславе, погибшем в военном походе. По другой, в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который именно в это время получил особое распространение на Руси.

Храм представляет собой одноглавое белокаменное сооружение крестово-купольного типа. Его отличают изящество пропорций, лаконичность форм и тонкая каменная резьба с изображениями святых, растений и фантастических животных. Здание гармонично вписано в природный ландшафт и во время весенних разливов кажется парящим над водой. Но и зимой пейзаж весьма впечатлюящий.

© Дмитрий Огнев

Храм Покрова на Нерли входит в состав белокаменных памятников Владимира и Суздаля, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и считается вершиной зодчества Владимиро-Суздальской Руси. Так что, будучи во Владимире, пропустить визит к Покрову на Нерли сродни преступлению. А вписать посещение этого храма лучше всего в день поездки в Суздаль в силу малых пробегов между точками.

Суздаль впервые упоминается в летописях 1024 года. Расположен город на реке Каменка в Владимирской области. В XII–XIII веках Суздаль был центром Суздальского княжества, важного политического и культурного центра Древней Руси. Город известен как «музей под открытым небом», поскольку почти полностью сохранил историческую архитектуру и планировку. Благодаря своему богатому духовному наследию и множеству храмов, монастырей и деревянных строений, Суздаль стал важной точкой на маршруте Золотого кольца России.

© Дмитрий Огнев

На площади около 15 квадратных километров находится множество древних храмов, так что Суздаль идеально подходит для путешествий в новогодние и рождественские каникулы. Историческое ядро города — Суздальский кремль, основанный в XI веке. Здесь сохранились Успенский собор, Архиерейские палаты и древние укрепления. Кремль служил резиденцией князей и религиозным центром.

© Дмитрий Огнев

Старейшее каменное сооружение города — Собор Рождества Богородицы 1222 года, а Спасо-Евфимиев монастырь (XIV–XVI вв.) — крупнейший оборонный монастырь Суздаля с мощными стенами и башнями. На его территории которого сегодня есть музеи, Спасо-Преображенский собор, усыпальница Дмитрия Пожарского и необычная звонница с 17 колоколами.

© Дмитрий Огнев

Суздаль известен и другими монастырями — Благовещенским, Софийским, Сретенским. Многие из которых открыты для посещения не только паломников, но и туристов.

Небезынтересен и местный Суздальский музей деревянного зодчества, в котором под открытым небом собраны традиционные русские деревянные постройки: церкви, амбары, крестьянские дома.

© Дмитрий Огнев

Кроме исторических строений Суздаль ассоциируется с огурцом из-за знаменитого суздальского малосольного огурца — традиционного местного деликатеса, который готовят по старинным рецептам. Огурцы выращивают в Суздале веками, а рецепты засолки передаются из поколения в поколение. У них ссобый вкус, благодаря местному климату и воде: суздальские огурцы отличаются хрустящей текстурой и насыщенным ароматом. В наши дни огурец стал одни из символов Суздаля, его часто изображают на сувенирах, в сувенирных лавках и фестивалях.

© Дмитрий Огнев

А еще с недавних пор суздальский огурец — это своего рода гастрономический брендом города, который узнают по всей России. Предсказуемо, с огурцом есть всё — от магнитиков и брелоков до сладостей вроде варенья, мармелада, пастилы, шоколада и даже пряников со вкусом огурца.

Где поесть в Суздале

В центре Суздаля находятся местные торговые ряды —архитектурный и исторический памятник, построенный в XIX веке. Это комплекс каменных одноэтажных построек с арками и магазинами, расположенных вдоль центральной улицы города. Ряды служили местом торговли ремесленными изделиями, продуктами и сувенирами, объединяя в себе функции рынка и торгового центра того времени.

© Дмитрий Огнев

Торговые ряды и сегодня остаются популярным туристическим объектом: здесь можно приобрести местные сувениры, пряники, изделия народных промыслов, а также ощутить атмосферу старинного русского города. Комплекс включён в исторический центр Суздаля и гармонично вписывается в общую архитектурную среду города, сохраняя дух XIX века.

В этом антураже находится множество ресторанов, включая «Гостиный двор» и одноимённую кондитерскую, где всегда очень свежая и вкусная выпечка.

По городу разбросано немало других заведений, среди которых один из интересных считается «Огурец», а по-настоящему культовым — «Генеральская дача».

© Дмитрий Огнев

Для более лёгких перекусов подойдут «Ландыш» и «Петрушка», которые хоть и отличаются концептуально, но представляют собой отлично сбалланированные по цене и качеству городские кафе.

Другое колоритное место в Суздали — ресторан «Боярский мёд», где подают блюда традиционной русской кухни. Впрочем, каждое из перечисленных выше способно удивить своим интерьером, фирменными блюдами или просто необычным названием.

© Дмитрий Огнев

Где остановиться в Суздале

В центре города находится гостиница «Николаевский посад», которую вместе с отелем «Пушкарская слобода» можно смело рекомендовать самой взыскательной публике.

Неподалёку от кремля располагается комфортная гостиница «Сокол», а ещё ближе — гостевой дом «Флигель доктора Моренкова», расположенный в историческом здании.

© Дмитрий Огнев

Коттедж «Трактир у Прокопа» и гостевой дом «Самоварное заведение в Суздале» готовы приютить на ночлег среди тихих улочкек древнего города. Это варианты для тех, кто предпочитает колоритные варианты размещения.

Возвращение домой

От Суздаля до Москвы ехать более 230 километров, поэтому для экономии сил и времени лучше выбирать платную дорогу М-12 «Восток». Но предварительно стоит заправиться, потому что выезжать на магистраль с горящей лампочкой низкого уровня топлива неразумно — АЗС не так много. На трассе хоть и работает служба помощи, которая в случае чего подвезёт бензин, лучше до этого не доводить. И тогда дорога домой принесёт только удовольствие.

И не забывайте, что предстоящие новогодние каникулы будут одними из самых длительных за последние годы — выбирайте маршруты для путешествий с семьёй и друзьями, тем более, что мы уже рассказывали о пяти других интересных направлениях на Новый год.