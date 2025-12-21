Оказывается, в СССР делали спорткары: посмотрите на эти удивительные машины

Максим Вершинин
В СССР немногочисленные спортивные машины появлялись на свет усилиями заводчан, которые строили их в свободное от основной работы время на базе имеющихся в их распоряжении агрегатов серийных автомобилей. Гораздо реже что-то создавалось с нуля специально для испытаний новый технологий, скоростных рекордов или спортивных состязаний. Некоторые эксперименты получали поддержку от руководства, но большинство так и оставалось уделом энтузиастов, выводивших свои разработки на старт гонок разного уровня.
© Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации
ГАЗ-А ЦАКС считается одним из первых шагов СССР в создании спортивных автомобилей. Он был построен в 1937 году в Москве Центральным автомотоклубом спорта (ЦАКС). В его основе — серийный ГАЗ-А (советская лицензионная версия Ford Model A), однако в конструкции применялся двигатель от более современного ГАЗ-М1. Основная цель проекта заключалась в подготовке советских гонщиков и инженеров, а также в демонстрации возможностей отечественного автопрома. Автомобиль получил облегчённый кузов, доработанный 60-сильный мотор, изменённые передаточные числа трансмиссии. Хотя по мировым меркам характеристики были скромными, ГАЗ-А ЦАКС сыграл важную роль как учебная и экспериментальная машина, положив начало развитию организованного автоспорта в СССР.
© Public domain
ГЛ-1 («Гоночный Липгарта»), названный в честь главного конструктора Горьковского автозавода Андрея Александровича Липгарта, стал первым в СССР автомобилем, который создавался специально для установки рекорда скорости. Конструкция учитывала аэродинамику, что было новаторским решением для советского автомобилестроения 1930-х годов. Особенностями машины стали обтекаемый кузов с открытыми колёсами, форсированный до 100 л.с. двигатель ГАЗ-М1 и снижение массы за счёт отказа от лишнего оборудования. В 1940 году ГЛ-1 установил рекорд скорости СССР, разогнавшись до 161 км/ч. Автомобиль стал символом инженерного прогресса и доказал, что советские конструкторы способны создавать специализированные спортивные машины.
© Архив музея ГАЗ
ЗИС-101А «Спорт» построили в 1939 году сотрудники московского Завода имени Сталина на базе правительственного лимузина ЗИС-101. Этот проект носил скорее демонстрационный характер и был призван показать высокий уровень технических возможностей предприятия. Мощный 140-сильный двигатель сочетался с элегантным двухдверным кузовом, созданным специально для этой машины. Облегчённый родстер с могучим мотором был способен разогнаться до 160–162 км/ч, что делало автомобиль одним из самых быстрых в СССР в тот период. Проект не получил развития из-за начала Великой Отечественной войны, а в послевоенные годы стране уже было не до мощных и непрактичных машин.
© Public domain
В поздние послевоенные годы автоспорт в СССР начал возрождаться. Одним из ключевых автомобилей этого периода стала «Победа-Спорт», которая под одним именем подразумевает сразу несколько созданных силами сотрудников ГАЗ машин. Они использовалась в кольцевых гонках, шоссейных соревнованиях и даже ралли. Изменения по сравнению с серийной «Победой» подразумевали иной кузов с улучшенной аэродинамикой, форсированный двигатель и уменьшенную массу. Эти автомобили не выпускались серийно, а строились малыми партиями для спортивных команд. «Победа-Спорт» стала переходным этапом от довоенных экспериментов к более серьёзным спортивным проектам 1950-х годов.
© Алексей Никольский/РИА Новости
ЗИС-112 стал одним из самых амбициозных советских проектов в области автоспорта. Он создавался специально для установления рекордов скорости и испытаний новых технических решений. Машина, построенная на усиленной раме, отличалась оригинальным кузовом купе с установленной в центре решётки радиатора единственной фарой, которая подарила ему прозвище «Циклоп». Спорткар со 195-сильным двигателем разгонялся более чем до 200 км/ч, что было выдающимся показателем для СССР начала 1950-х годов. На основе «Циклопа» ставились эксперименты над силовым агрегатами и кузовами с прицелом на перспективные серийные автомобили. Но в целом ЗИС-112 так и остался одним из множества прототипов.
© Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации
После переименования ЗИС в ЗИЛ автомобиль получил новое обозначение — ЗИЛ-112С. Это была глубоко модернизированная версия предыдущей модели, ориентированная уже не только на рекорды, но и на реальные гоночные соревнования, в которой нашли воплощение некоторые характерные чисто для гоночной техники решения. Техническими новшествами стали первые в СССР на гоночной машине дисковые тормоза, независимая задняя подвеска и двигатель мощностью до 300 л.с. ЗИЛ-112С активно участвовал в кольцевых гонках и многократно устанавливал рекорды скорости на советских трассах, но в итоге в серийную модель спорткар не превратился.
© Public domain
На базе серийных «Москвичей» в 1957 году были построены три спорткара, получивших условное обозначение «Москвич-СА». СА могло быть и «спортивный автомобиль», и «Советская Армия», поскольку авторами проекта были сотрудники автобазы Министерства обороны. Машины предназначались для участия в шоссейных гонках и ралли. Они имели собственные облегчённые кузова и форсированные моторы. Звёзд с неба такие «Москвичи» не хватали, но до начала 1960-х приносили армейским гонщикам награды на советских состязаниях.
© Public domain
Автомобиль «Киев» был создан не на крупном заводе, а энтузиастами и инженерами в экспериментальных мастерских авиационного ОКБ имени Антонова. Такие проекты были характерны для советского автоспорта, где важную роль играли спортивные клубы и конструкторы-любители. Особенностями серии машин, объединённых общим «Киев», стали оригинальная компоновка и малый вес, что в сочетании с агрегатами от банальных советских дорожных автомобилей позволяли спорткару быть быстрым. Хотя автомобиль не получил широкой известности, он активно использовался в соревнованиях и стал частью истории советского автоспорта.
© L'annee automobile
Проект МАЗ-1500 был весьма необычным, так как Минский автомобильный завод специализировался на грузовиках. Тем не менее, его инженеры разработали экспериментальный спортивный автомобиль для демонстрации собственного технического потенциала и возможностей предприятия. Автомобиль имел оригинальную конструкцию. Под стеклопластиковым кузовом скрывалась стальная пространственная рама. Спорткар оснащался мощным мотором и оригинальной ходовой частью без унификаций. Внешне МАЗ-1500 напоминал культовый Mercedes-Benz 300 SLR, но в отличие от немецкого спорткара в гонках, увы, не блистал.
© Public domain
«Тарту-1» — самодельный спортивный автомобиль, созданный для участия в кольцевых гонках гонщиком Антс Сейлер, который проектировал спортивные машины «Эстония» на Таллинском опытном авторемонтном заводе. В то время Эстония была одним из центров советского автоспорта, и подобные проекты пользовались поддержкой спортивных организаций.
© Public domain

Современный российский автопром спорткаров не выпускает, не считая штучных экземпляров, которые создаются силами отдельных энтузиастов. В советские годы ситуация была аналогичная. Спортивные машины строились при заводах и в спортклубах инициативными работниками и, как правило, никакого развития не получали. Однако экспериментаторов это не останавливало. Рассказываем, с чего началась и как развивалась история спортивных автомобилей в нашей стране.