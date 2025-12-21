Оказывается, в СССР делали спорткары: посмотрите на эти удивительные машины
Современный российский автопром спорткаров не выпускает, не считая штучных экземпляров, которые создаются силами отдельных энтузиастов. В советские годы ситуация была аналогичная. Спортивные машины строились при заводах и в спортклубах инициативными работниками и, как правило, никакого развития не получали. Однако экспериментаторов это не останавливало. Рассказываем, с чего началась и как развивалась история спортивных автомобилей в нашей стране.