Оказывается, в СССР делали спорткары: посмотрите на эти удивительные машины

ЗИС-112 стал одним из самых амбициозных советских проектов в области автоспорта. Он создавался специально для установления рекордов скорости и испытаний новых технических решений. Машина, построенная на усиленной раме, отличалась оригинальным кузовом купе с установленной в центре решётки радиатора единственной фарой, которая подарила ему прозвище «Циклоп». Спорткар со 195-сильным двигателем разгонялся более чем до 200 км/ч, что было выдающимся показателем для СССР начала 1950-х годов. На основе «Циклопа» ставились эксперименты над силовым агрегатами и кузовами с прицелом на перспективные серийные автомобили. Но в целом ЗИС-112 так и остался одним из множества прототипов.