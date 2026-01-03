Во что поиграть на каникулах: топ-10 игр для любителей автомобилей

Любите скорость или хотите почувствовать себя за рулём редких машин: от ретрокаров до огромных тягачей? «Рамблер/авто» собрал подборку из 10 игр, которые подарят новый опыт фанатам автомобилей.

© Girts Ragelis/Shutterstock

Серия GTA

Этот симулятор угонщика и грабителя, пожалуй, самая известная серия игр про автомобили. В 2026 году стоит играть в GTA V — пока не вышла шестая часть франшизы. Кроме увлекательного сюжета про ограбления, в игре можно и просто погонять на сотнях автомобилей, вдохновлённых реальными моделями. Есть седаны, спорткары, внедорожники и даже электрокары. Например, без труда угадываются Mercedes AMG GT, Dodge RAM, Dodge Challenger и Rolls-Royce Phantom. Выход шестой части франшизы ожидается в 2026 году.

© Rockstar Games

BeamNG.drive

Основанный на физике мягких объектов, невероятно реалистичный автомобильный симулятор. Машин в игре очень много, все они ведут себя на дороге и вне её по разному — практически так же, как и в реальной жизни. Игровой процесс разнообразный — можно попробовать себя в разных сценариях вроде доставки товаров, но чаще всего BeamNG используют в качестве симулятора краш-тестов.

Выбирайте автомобиль. Настраивайте сценарий — например, ночью на трассе на вас несётся фура с выключенными фарами и фонарями. А затем смотрите, что произойдёт с машиной: успеет ли затормозить, насколько сильно её сомнет, попадет ли двигатель в салон. Главное — эксперименты, ведь можно даже увеличивать скорость ветра или силу притяжения.

© Steam

Euro Truck Simulator 2

В этом симуляторе дальнобойщика есть особое медитативное удовольствие — взять заказ, например, из Санкт-Петербурга в Милан, и провести в дороге пару часов реального времени. Пейзажи вокруг будут не очень реалистичные, игра всё-таки 2012 года выпуска, но узнаваемые, особенно главные достопримечательности. Ещё можно строить свою империю — покупать гаражи и другие грузовики, нанимать водителей.

Euro Truck Simulator 2, судя по отзывам, игра противоречивая — у неё не особенно удобное управление, не лучшая графика, но она притягивает своим спокойствием. Грузовиков — сотни, и управляются они по-разному. Несколько десятков прицепов. Огромные возможности по модернизации — можно заменять в своих машинах фары, сигналы, проблесковые маячки, выхлопные системы. Но главное — это десятки тысяч километров пробега, как в одиночку, так и с друзьями в онлайн-режиме.

И ещё множество модов, в том числе расширяющих карту. Например, можно поставить расширенную карту России — и везти грузы из Саратова в Москву. Кайф.

© Steam

Car Mechanic Simulator

В компьютерных играх тачками можно не только управлять — их можно ремонтировать и даже собирать с нуля. В серии Car Mechanic Simulator вы примеряете на себя роль механика, который отлично разбирается в строении авто и делает на этом бизнес — автомастерскую.

Начать придётся с простого ремонта и техобслуживания. Затем заказов будет больше, они станут сложнее и дороже. Наконец, вы сможете покупать тачки на аукционах, восстанавливать их, собирать, продавать дороже. Кстати, можно построить машину мечты — как вам идея побороться за статус властителя суперкаров? В оригинальной версии игры доступны более 4 000 запчастей и свыше 72 машин, а ещё есть множество DLC, расширяющих каталог.

© Steam

Серия Forza Horizon

Идея серии игр Forza Horizon — огромный свободный мир, в котором проходят сотни гонок на тысячах разных автомобилей. В пятой части франшизы гонщиков приглашают изучить просторы Мексики: заезды проходят в джунглях, пустынях, болотах, горах. Сюжет незамысловатый — в стране проходит известный автомобильный фестиваль, а вы берёте на себя роль новичка, который через серию испытаний должен добраться до места лидера и стать легендой автоспорта.

В отличие от обычных гоночных симуляторов, Forza делает ставку не на реалистичность и сложность управления, а на зрелищность — гоняться здесь легко, а если не вписались в поворот, можно вернуться на несколько секунд назад. Как будто перематываете время назад и меняете траекторию поворота. Вариантов гонок множество — есть стандартные заезды, дуэли, челленджи на скорость, трюки, кроссы, дрифт, гонки по бездорожью.

Автомобили лицензированные — то есть ездить вы будете на машинах с привычными логотипами и названиями. У игры тысячи положительных отзывов, особенно геймеры отмечают хорошую графику, дружелюбное управление и разнообразие автомобилей, которые можно поставить в гараж. Кстати, выход шестой части франшизы ожидается уже в 2026 году.

© Forza

Gran Turismo 7

Серия Gran Turismo — реалистичные симуляторы гонок, в которые можно поиграть на платформах Sony Playstation. Управление скопировано с настоящих автомобилей с предельной точностью — в идеале для игры нужно использовать руль с педалями и коробкой передач. В Gran Turismo 7 машина заглохнет, если бросить сцепление на старте.

Игра построена на постепенном погружении в эстетику автоспорта — можно не просто гонять по трассам, а зайти в гараж, почитать историю марки. Есть школа вождения — это десятки уроков, которые интересно проходить, даже если водительское удостоверение получено уже давно. Покататься можно на более чем 550 машинах 70 различных марок, от обычных серийных моделей до легендарных гоночных болидов разных эпох.

© Gran Turismo

Assetto Corsa EVO

Серия Assetto Corsa — это один из самых реалистичных симуляторов автомобильных гонок на асфальте. Поиграть можно как в уже полностью вышедшую версию 2018 года, так и находящуюся в раннем доступе Assetto Corsa EVO.

Сюжет для симулятора стандартный — вы участвуете в разных гонках, постепенно повышая уровень мастерства и получая право кататься на новых автомобилях. Особенность игры — реалистичная физика вождения. Машины, в том числе культовые винтажные модели и современные суперкары, воспроизведены точно в соответствии с реальными прототипами — с учётом распределения массы, сцепления шин и аэродинамики.

Из минусов — есть жалобы на оптимизацию, игра долго грузится и может притормаживать даже на современных мощных компьютерах.

© Assetto Corsa

Wreckfest

Wreckfest 1 и 2 — это серия гоночных полноконтактных игр. Разработчики создали реалистичную физику, сделали сотни вариантов старых, помятых и собранных по кускам автомобилей. И придумали трассы, которые будто созданы для того, чтобы разбить там свою и чужую машину.

Во второй части, которая пока что находится в раннем доступе, есть гонки, дерби и многопользовательский режим. В первой — захватывающие гонки, хаос на безумных трассах со встречным движением и арены, где нужно уничтожить всех. Или гонки на школьных автобусах или старых диванах с двигателями — почему бы и нет.

© Steam

Snowrunner

Игра в жанре автосимулятора бездорожья. Вы садитесь за руль, как правило, большого автомобиля, который перевозит негабаритный груз. В зависимости от истории это может быть, например, грузовик с реактором для атомной электростанции. Или техника для проведения геологической разведки — вам нужно восстановить грузовой аэропорт в отдалённом уголке Казахстана.

Из отзывов — игроки хвалят реалистичную физику и атмосферные локации, особенно глухие леса и болота. Из минусов — мир кажется пустым, в нём ничего не происходит. А геймплей кажется искусственно усложнённым.

© Steam

Need for Speed

Первая игра серии Need for Speed появилась в 1994 году, а по состоянию на 2025 год в ней больше 25 разных тайтлов. Сюжет практически в каждой одинаковый — вы выступаете в роли гонщика, которому нужно завоевать репутацию и стать самым крутым. Для этого проходите разные виды заездов, покупаете или получаете машины, побеждаете боссов — водителей на крутых авто.

Последняя доступная игра серии — Need for Speed: Unbound. Но отзывы спорные — в ней хвалят художественный стиль и графику, а вот ругают за отсутствие инноваций, излишнюю аркадность и отсутствие внятного сюжета. Среди любимчиков в серии геймеры чаще называют более старые игры — Need for Speed: Underground, Need for Speed: Most Wanted.