От «Волги» Гагарина до лимузина Путина: названы главные автомузеи России

Новогодние каникулы — идеальное время не только для отдыха, но и для настоящих открытий. Если душа просит приключений, почему бы не отправиться в путешествие во времени? Не за рулём, конечно, а вдоль рядов с блестящими капотами, где каждый экспонат — живая история. Мы собрали для вас подборку самых интересных автомобильных музеев России, которые ждут гостей в праздничные дни.

© Музейный комплекс - Верхняя Пышма

Столица ретрокаров: музеи Москвы и Подмосковья

Начнём с частной коллекции, ставшей явлением — Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов в Люблино. Это не просто экспозиция, а семейная сага, которую с 1959 года пишут энтузиасты Ломаковы. Здесь около 60 раритетов, и у каждого — своя драматургия. Вы увидите «Хорьх-853», который, по легенде, принадлежал Герману Герингу, а потом — маршалу Рокоссовскому; зелёный ЗиС-110, подаренный Сталиным Патриарху; «Чайку» Брежнева для Патриарха Пимена. Многие из этих машин — звёзды экрана, снимавшиеся в «Золотом телёнке», «Мы из джаза!» и десятках других фильмов. Посещение — только по предварительной записи, что гарантирует атмосферу приватного клуба. Стоимость: 1 500 рублей за экскурсию + 300 рублей с взрослого и 200 рублей за ребёнка.

© um.mos.ru

Совершить прыжок в другую культуру, не выезжая за МКАД, можно в единственном в России Музее японских автомобилей «Buckets Empire» на Юго-Восточной. Это царство «ведёр» (так любовно называют старые японские машины) выпуска до 1999 года. Атмосфера здесь неформальная и душевная: многие авто принадлежат частным лицам и хранят следы своей истории. Помимо машин, вас ждут скутеры, старая электроника и мелочи из быта Японии, создающие эффект полного погружения. Работает ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00. Билет — 900 рублей.

© Музей японских авто - Buckets Empire

Всего в получасе езды от Москвы, в Архангельском, расположен Музей техники Вадима Задорожного — крупнейшее в Европе собрание ходовой ретро-техники. Это грандиозный проект, где под одной крышей и на огромной территории собраны танки, самолёты, пушки и, конечно, сотни автомобилей. Здесь можно провести целый день, переходя от изящных довоенных BMW к советским штурмовикам. На новогодние каникулы у музея особый график: 1 января — с 12:00, со 2 по 11 января — с 10:00 до 20:00. Комплексный билет (авто + авиация + территория) — 1 000 рублей.

© Музей техники Вадима Задорожного

На ВДНХ, в павильонах 53 и 54, притаился уникальный Музей Гаража Особого Назначения (ГОН) ФСО. Это путешествие в закрытый мир автомобилей власти — от экипажей последнего императора до лимузина Aurus, на котором Президент прибыл на инаугурацию в 2018 году. Помимо машин сопровождения и мотоциклов эскорта, здесь масса интерактива: можно примерить виртуальную форму сотрудников или изучить агрегаты в разрезе. Работает со вторника по воскресенье. Цена взрослого билета в будни — 1 250 рублей, в выходные — 1 450 рублей.

© Максим Гончаров

В районе Соколиной горы работает самый большой автомузей столицы — «Автомобили мира». На площади 3 500 м² выставлено около 100 эксклюзивных машин разных эпох и стран, каждый автомобиль — отреставрированный антиквариат. Идеальное место, чтобы проследить эволюцию мирового автопрома. Открыт ежедневно с 10:00 до 21:00. Билет — 1 200 рублей.

© Автомузей «Автомобили Мира»

От конструктивизма до промышленных гигантов

Если хочется совместить поездку в музей с посещением другого города, вот отличные варианты.

В Иваново есть камерный, но очень душевный Музей советского автопрома на ул. Парижской Коммуны. Его фишка — все экспонаты предоставлены частными коллекционерами. Вы увидите и модифицированные под современность легенды (вроде ГАЗ-21, как у президента), и совершенно аутентичные, «пожившие» экземпляры вроде военного ГАЗ-67Б, позволяющие представить их боевой путь. Работает с четверга по воскресенье. Билет — 300 рублей.

© Музей советского автопрома

Поездка в Тольятти — паломничество для любого фаната отечественного автопрома. Музей АО «АВТОВАЗ» на Южном шоссе — это два зала, где живёт история «Жигулей» и Lada. Здесь представлены не только серийные модели, но и уникальные разработки, концепты, рекордные и спортивные автомобили, а также документы и награды завода. В каникулы музей работает 5, 6, 9 и 10 января с 10:00 до 17:00. Билет — 250 рублей.

© Музей ОАО "АВТОВАЗ"

Нижний Новгород приглашает в интерактивный Музей истории Горьковского автомобильного завода. Это не скучный корпоративный архив, а высокотехнологичное пространство. Три этажа, соединённые атриумом с «парящими» автомобилями, погружают в историю ГАЗа. Здесь можно оживить старые фотографии, прикоснувшись к инструментам рабочих, услышать голоса ветеранов из репродуктора военных лет, собрать машину на сенсорном экране или надеть VR-шлем и оказаться в цехе. Обязательно найдите легендарную «Победу», «Чайку» и «Волгу» Гагарина. Работает с 3 января ежедневно с 9:00 до 19:00. Взрослый билет — 500 рублей.

© Музей истории ГАЗ

Музеи для тех, кто мыслит масштабно

Если ваша страсть — не только автомобили, но и вся техника, от танков до самолётов, эти два места станут главным событием каникул.

Музейный комплекс в Верхней Пышме (под Екатеринбургом). Это без преувеличения крупнейший автомобильный музей России, а его открытая площадка — одна из самых полных в мире коллекций военной и гражданской техники. Более 600 единиц на площади 13 000 кв. метров. Вы пройдёте от экипажей конца XIX века до современных легенд, увидите танки, истребители, артиллерию, целую железнодорожную станцию с бронепоездом и, наконец, настоящего гиганта — карьерный самосвал БелАЗ-75710 грузоподъёмностью 450 тонн. Это путешествие на целый день. Работает со вторника по воскресенье. Единый билет на все экспозиции — 1 600 рублей.

© Музейный комплекс

Северная столица и южная столица

Для тех, кто встретит каникулы в Петербурге, есть уникальное место — Центр истории автотранспорта Ленинграда на Днепропетровской улице. Его коллекция из более чем 100 единиц рабочей техники (все на ходу!) посвящена истории городского транспорта. Это живая летопись города на Неве. Попасть сюда можно только с экскурсией по расписанию (среда — воскресенье в 10:00, 13:00, 15:00). Билет — 500 рублей.

© Центр истории автотранспорта Ленинграда

В столице Татарстана на Оренбургском тракте вас ждёт самая большая выставка ретроавтомобилей в городе. 90 экспонатов советского и иностранного автопрома разместились на 2 900 м² в шести тематических зонах. Идеальный семейный вариант: дети до семи лет проходят бесплатно. Работает без выходных с 10:00 до 20:00. Билет — 500 рублей.

© t.me/akbarsretrocars

Заключение

Эти новогодние каникулы могут стать временем, когда вы не просто отдохнёте, а совершите настоящее путешествие по страницам истории техники. Будь то камерный частный музей с киношными раритетами, интерактивный центр с VR-технологиями или гигантский комплекс под открытым небом — каждый из них подарит уникальные эмоции и сотни фотографий на память.

Главное — заранее уточните на сайтах или по телефону праздничный график работы (особенно 31 декабря, 1 и 7 января), ведь он может меняться. Заправляйтесь горячим чаем, берите с собой хорошую компанию и отправляйтесь в дорогу. Ведь лучший способ почувствовать дух времени — прикоснуться к его легендам, вылитым в металле и отполированным до блеска.