Как поехать на Гран При Формулы 1 из России: инструкция для начинающих болельщиков

Формула 1 в 2025 году вышла за пределы чисто спортивного мероприятия, став культурным феноменом. Фильм F1 the Movie стал самым кассовым спортивным фильмом в истории и еще сильнее подогрел интерес аудитории к «королеве автоспорта». Блокбастер привлёк к главным автогонкам планеты внимание тех, кто раньше и не смотрел в сторону Формулы 1. И если вы из тех, кто под впечатлением от драмы Джозефа Косински решил лично посетить Гран При, рассказываем, как отправиться на этап чемпионата мира, избежав ненужных сложностей.

© Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Куда ехать за гонками

Чтобы соответствовать статусу чемпионата мира, Формула 1 должна проводить этапы на нескольких континентах. В наше время гонки серии охватывают четыре из шести континентов — без Гран При остаются пока только Антарктида, по понятным причинам, и Африка, где Формула 1 присутствовала до 1993 года. Впрочем, сейчас вновь обсуждается возможность её возвращения в календарь серии.

Все остальные континенты — Евразия, Австралия, Северная и Южная Америка — в современной Формуле 1 представлены. И выбор этапа для поездки зависит в первую очередь от вопросов логистики. Разумнее всего выбирать страны, в которых россияне могут попасть либо вообще без визы, либо её оформление не требует особых сил и времени. Второй фактор — удобство перелёта, поскольку даже самые яркие впечатления от гонок может легко перечеркнуть необходимость долго путешествовать с пересадками.

Таким образом, если у вас нет действующей визы, список этапов Формулы 1, куда можно отправиться буквально в последний момент, ограничивается Шанхаем и Гран При Китая, Сахиром и Гран При Бахрейна, Баку и Гран При Азербайджана, Мехико и Гран При Мексики, Сан-Паулу и Гран При Бразилии, Лосайлом и Гран При Катара, а также Абу-Даби и Гран При ОАЭ. Можно по упрощённой схеме получить визу в Сингапур и Саудовскую Аравию, так что и на эти национальные Гран При попасть легко без особых трудозатрат на оформление разрешения на въезд в страну.

Прямые перелёты из России есть в Китай, Бахрейн, Азербайджан, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию, что уже сужает круг гонок Формулы 1, на которые можно попасть без пересадок и сложной логистики. Если искать вариант максимально простой для путешествия без лишних усилий и дополнительной подготовки перед отъездом, можно выбрать Гран При Азербайджана с отсутствием виз, прямыми перелётами и возможностью расплатиться картой «Мир». Но в любом случае на всякий случай перед поездкой лучше запасаться местной валютой, чтобы избежать неприятных сюрпризов. А при таком раскладе можно смело выбирать любую из гонок, хотя лучшим вариантом будет Гран При Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах.

© Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Почему если ехать на Формулу 1, то в Абу-Даби

Этап чемпионата мира в ОАЭ появился в 2009 году, когда на искусственном острове Яс в Абу-Даби была построена гоночная трасса «Яс Марина». Это один из самых современных автодромов в календаре Формулы 1, который предоставляет ещё и массу других возможностей кроме просмотра заездов. В шаговой доступности от «Яс Марины» расположены отели, торговый центр «Яс Молл» и грандиозный парк развлечений Ferrari, который заслуживает посещения даже если вы не фанат Скудерии.

Кроме того, на протяжении нескольких лет этапы Формулы 1 сопровождаются концертами звёзд мирового уровня, стоимость билетов на которые включена в цену билетов на гонки. Так что можно совместить просмотр Гран При с выступлением любимого исполнителя. Тем более, что ОАЭ на приглашённых звёзд не скупится. Например, в 2025 году в дни Гран При Абу-Даби выступали Post Malone, Metallica и Кэти Перри

Уик-энд в Абу-Даби хорош еще и тем, что завершает сезон Формулы 1. Это финальный этап чемпионата, поэтому на нём обычно разворачивается самая ожесточённая борьба за титул. Да, случается, что имя чемпиона становится известно досрочно (до финальна сезона), но в Абу-Даби бывают гонки, в которых обладатель титула определяется в самый последний момент.

В 2021 году именно на «Яс Марина» разразился грандиозный скандал с судейством, стоивший британцу Льюису Хэмилтону его рекордного восьмого титула в Формуле 1. Тогда же Абу-Даби стал точкой взлёта для будущего четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена. В сезоне-2025 вновь в самой последней гонке решалось, кто из пилотов станет чемпионом. Причём на заветный титул претендовали сразу трое — всё тот же Макс Ферстаппен, британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри.

© Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Билетами нужна занятья заранее

Грандиозный финал 2025 года в Абу-Даби, в котором развернулась борьба за титул, посетила и наша коллега Ольга Персикова. Она и своими глазами наблюдала за развязкой чемпионской гонки, однако до этого преодолела почти все организационные сложности, связанные с такой поездкой.

«Билеты на Формулу 1 всегда надо покупать сильно заранее, потому что спрос очень высокий. Уже сейчас известен календарь этапов на следующий год и поэтому можно планировать поездку на 2026 год», — рассказывает Ольга.

Билеты на гонку доступны на официальных сайтах, но с российской карты купить их не получится. Впрочем, можно оформить покупку на сайтах-агрегаторах или через посредников. Впрочем, последний вариант — самый дорогой.

«Чем ближе к дате гонки, тем дороже покупка и тем меньше выбор мест — если точно знаете, что поедете на гонку, то выгоднее всего заранее самостоятельно заняться билетами», — объясняет Ольга.

По словам нашей коллеги, аналогичная ситуация и с бронированием гостиниц. Во время уик-энда Формулы 1 отели могут чуть ли не в сто раз повышать цену за номера близ трассы.

В Абу-Даби совсем рядом с автодромом гостиниц нет, поэтому придётся ездить либо на такси, либо на бесплатном автобусе-трансфере. Для последнего даже организовывают выделенные полосы до ближайшего торгового центра, где есть большая остановка общественного транспорта. Но важно учесть, что никаких альтернатив нет: никакого метро, никаких электричек там в целом не существует — только городские автобусы или такси.

«Советую приезжать заранее, потому что 2 декабря отмечается ежегодный национальный праздник — День ОАЭ, посвящённый образованию государства. Можно посмотреть крутейшие фейерверки прямо над морем либо на специальной площадке «Фестиваль шейха Заеда», куда местные приезжают на праздник. Там же можно посмотреть шоу дронов и прочие развлечения, так что рекомендую прилетать в Абу-Даби пораньше и сходить на торжества по случаю Дня ОАЭ, а потом остаться до финала Формулы 1», — рассказывает Ольга Персикова.

© Shoaib Ahmed Jan/Shutterstock

Запас времени также позволит посетить Лувр Абу-Даби и парк развлечений Ferrari World, где можно полдня прокататься на крутейших американских горках. Кроме того, в городе находится один из лучших океанариумов в мире, где с детьми можно зависнуть даже на целый день. С детьми также можно посетить в парк Warner Bros. World. Более того, для туристов, приехавших на Формулу 1, есть существенные скидки на билеты в подобные центры притяжения.

Где жить во время Гран При

Жить непосредственно рядом с трассой практически негде. Есть небольшой комплекс апартаментов. Но только на карте он кажется близким и в пешей доступности. На деле расстояния в Абу-Даби между точками достаточно большие — пешеходные дорожки есть, но километраж всё равно приличный. Поэтому при выборе жилья, надо обязательно строить маршрут до трассы и оценивать не только расстояние в километрах, но и время в пути. В городе есть городские такси, которые едут строго по счётчикам, так что в этом плане нет проблем. Есть небольшая плата за посадку и дальше тарификация за километраж и время в пути. Но для ориентира стоит учесть, что будет примерно вдвое дороже московских цен. Оплачивать такси можно как иностранной картой (если она у вас есть), так и наличными.

© Shoaib Ahmed Jan/Shutterstock

Что касается погодных условий, то декабрь достаточно комфортный месяц в ОАЭ. Нет изнуряющей жары, при этом можно ходить в летней одежде: шортах, юбках и футболках. Самое главное иметь удобную обувь.

«При выборе жилья, конечно, в первую очередь надо ориетироваться на свой бюджет, но в целом в Абу-Даби много разных гостиниц. Всё зависит от того, чего хочется. Если хочется на море — это одна часть города, если хочется там больше тусовок — другая часть. На самом острове Яс жить можно в районе «Хилтона», где побережье и в целом улица гостиниц и какой-то вечерней-ночной жизни. А всё остальное это либо стройка, либо рабочие помещения. Жаль, что рядом с трассой, ни вблизи Ferrari World отелей никаких нет», — рассказывает Ольга Персикова.

Билеты на гонку и в фан-зону

По словам нашей собеседницы, на саму гонку есть разные билеты, а один из самых доступных вариантов — фан-зоны разных брендов. Ferrari делает свою прямо около фирменного парка. По крайней мере, в этом году доступ туда был бесплатный — там выставляют свои болиды, устраивают развлекательную программу, делают барбекю, организуют трансляцию самой Формулы-1. И в целом можно быть причастным к Гран При, быть к нему рядом, но за адекватные деньги.

В целом около трассы есть достаточно большая фан-зона с разлиными развлечениями. Из преимуществ — бесплатная вода. Это, пожалуй, единственное, что точно оплачено в рамках билета в фан-зону. По правилам безопасности на трассу нельзя проносить с собой воду — все жидкости отнимают при входе, но закусики какие-то захватить можно — с едой пускают.

«На территории есть фудкорт, но там невозможно оплатить наличными — принимают только карты. Так что без заграничной банковской карты останетесь голодными и вам будет некомфортно находиться на трассе весь день. Увы, выйти за территорию, чтобы поесть и потом снова вернуться, невозможно. Хотя это зависит от категории билетов, но с билетами фан-зоны нельзя входить и выходить с территории. Кроме фудкорта на территории трассы общепит есть и в развлекательном парке, но туда нужны отдельные билеты. Поэтому лучше себя заранее обезопасить и обзавестись иностранной картой или принести еду с собой. Это, мне кажется, важный момент в рамках личного опыта, который должен помочь нашим читателям более комфортно провести время на Формуле 1», — объясняет Ольга Персикова.

© Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images

В некоторых билетах есть такая опция как выход на пит-лейн. Она отдельно прописана на определённое время. Но в реальности это сложно осуществить, потому что тысячи людей стоят в очереди, чтобы там пройтись по пит-лейн или выехать на трассу на таких больших фурах. Можно часами простоять в такой очереди и никуда не попасть.

«Мы видели огромный хвост людей, которых просто развернули сказали «Всё, время вышло!». Они были очень разочарованы. Поэтому нужно понимать, что это мероприятие посещают тысячи и тысячи человек, чтобы быть к такому исходу морально готовым и правильно настроенным», — рассказывает Ольга.

Также важно знать, что билеты на определённое место на определённом секторе на трибуне работают только на конкретном входе, через который необходимо заходить на территорию трассы. Через другой не пустят, потому что билет не отсканируется.

Он получается через определённое приложение, где формируется QR-код, который нельзя переслать или «заскриншотить». Для корректной работы приложения на трассе везде есть бесплатный Wi-Fi, но стоит иметь ввиду, что для загрузки QR-кода к нему также подключаются тысячи людей. Это создает сложности, но таким образом организаторы защищают болельщиков от подделок билетов.

© Alessandro Martellotta/Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images

«Организация — на высоте»

«Почему ехать именно на финал сезона? Ну, безусловно, это самое интересное, яркое, эмоциональное мероприятие. Тем более, финал этого года был неординарным. Если брать перелёты заранее, приезжать, начиная с праздников, и улетать в день финала, то можно даже не разориться.

А вот с точки зрения организации всё — на высоте. На трассе понимают, что будет огромное количество людей, поэтому к этому готовятся. Организаторы строят коридоры, пускают огромную кучу автобусов. У нас, например, из отеля изначально был заявлен бесплатный трансфер на остров Яс, поэтому мы смело брали отель далеко от автодрома. Но это редкость. Люди, которые собрались ехать на финал, не должны рассчитать бесплатный трансфер», — подытоживает Ольга Персикова.

Впрочем, следует отметить, что поездка нашей коллеги была спонтанной и всё организовывалось в последний момент. Даже билеты на трассу она приобрела у «перекупов», поэтому по её словам «были не самые лучшие места».

Но общие впечатления у неё остались исключительно положительные. Для человека далёкого от автоспорта или того, кто только начинает знакомиться с гонками, будет очень интересно оказаться на таком мероприятии. А для фаната Формулы 1 путешествие на финальный Гран При — поездка из разряда «маст хэв».